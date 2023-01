Innowacyjne podejście do biznesu

Od jednorazowego użycia do niekończącego się korzystania

Firma bp opracowała technologię, dzięki której odpady w postaci opakowań plastikowych PET przeznaczone do wywiezienia na składowisko lub do spalarni można przetworzyć w surowce przydatne do produkcji nowych tworzyw sztucznych, a następnie wielokrotnie poddawać recyklingowi. Miliardy tacek na żywność i kolorowych butelek z trudnego do powtórnego wykorzystania

politereftalanu etylenu można zamienić w nowe, czyste surowce do produkcji nowych opakowań, a te można będzie przetwarzać bez końca. bp zamierza udoskonalać technologię Infinia w pilotażowym zakładzie w Naperville w USA, który zostanie zbudowany za 25 milionów USD w przyszłym roku jako kolejny krok do pełnej komercjalizacji nowej technologii.