Regulamin Programu pod nazwą bp&friends



1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem programu pod nazwą „bp&friends” („Program”) jest BP EUROPA SE działająca na terenie Polski poprzez BP EUROPA SE Spółka Europejska Oddział w Polsce z siedzibą w Krakowie przy ul. Pawiej 9, 31-154 Kraków, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000345546, NIP 972-086-54-31 („Organizator”).

1.2. Organizator prowadzi Program we współpracy z podmiotami, z którymi zawarł umowy dotyczące udostępniania korzyści ich pracownikom lub współpracownikom („Partnerzy”). Korzyści są udostępniane Osobom uprawnionym oraz, na zasadach określonych

w Regulaminie, Osobom dodatkowym w aplikacji BPme udostępnianej przez Organizatora („Aplikacja BPme”).

1.3. 1.3. Program bp&friends prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stacjach bp wskazanych w Załączniku nr 1 do Regulaminu — w zakresie Ofert na paliwo, zakupy w sklepie oraz usługi gastronomiczne Wild Bean Cafe — oraz w Załączniku nr 2 do Regulaminu — w zakresie Ofert na usługi myjni (łącznie „Stacje bp”).

1.4. Rodzaj, zakres, wartość i okres dostępności poszczególnych korzyści oferowanych

w ramach Programu bp&friends mogą różnić się w zależności od Partnera, grupy Uczestników lub okresu ich udostępnienia. Aktualne warunki danej korzyści są każdorazowo prezentowane Uczestnikowi w Aplikacji BPme.

1.5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, w szczególności w zakresie funkcjonowania konta BPme, Karty BPme i Aplikacji BPme, zastosowanie mają postanowienia regulaminu Aplikacji BPme i programu lojalnościowego BPme, dostępnego na stronie www.bp.pl („Regulamin BPme”).

2. UCZESTNICTWO W PROGRAMIE

2.1. Uczestnikiem Programu bp&friends może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, aktywne konto w Aplikacji BPme oraz Kartę BPme, która wyraziła zainteresowanie udziałem w Programie zgodnie z zasadami współpracy pomiędzy Organizatorem a Partnerem i została do niego zakwalifikowana przez Partnera („Osoba uprawniona”).

2.2. Partner określa, które osoby są uprawnione do udziału w Programie, oraz przekazuje lub aktualizuje informacje niezbędne do potwierdzenia tego uprawnienia w sposób uzgodniony z Organizatorem.

2.3. Osoba uprawniona może zostać poproszona o dokonanie uwierzytelnienia z wykorzystaniem adresu poczty elektronicznej oraz Karty BPme w serwisie internetowym https://www.bpme.pl/, w sekcji „Partnerzy”.

2.4. Jeżeli Oferta przewiduje taką możliwość, Osoba uprawniona może zgłosić do Programu wybranych przez siebie użytkowników Aplikacji BPme posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, aktywne konto w Aplikacji BPme oraz Kartę BPme („Osoby dodatkowe”). Zgłoszenie następuje poprzez wskazanie numerów ich Kart BPme. Osoba uprawniona może zgłosić dwie Osoby dodatkowe, chyba że Oferta dla danego Partnera określa inną liczbę. Osoba uprawniona odpowiada za prawidłowość zgłoszonych numerów Kart BPme oraz za uzyskanie zgody Osób dodatkowych na ich zgłoszenie.

2.5. Osoba uprawniona uczestnicząca w Programie oraz zgłoszone przez nią Osoby dodatkowe są dalej łącznie zwane „Uczestnikami”, a każda z nich osobno — „Uczestnikiem”.

2.6. Osoby dodatkowe korzystają z korzyści na zasadach określonych w Ofercie dostępnej dla Osoby uprawnionej.

2.7. Prawo Osoby dodatkowej do udziału w Programie bp&friends jest powiązane

z uprawnieniem Osoby uprawnionej. Utrata przez Osobę uprawnioną prawa do udziału

w Programie powoduje utratę tego prawa także przez zgłoszone przez nią Osoby dodatkowe.

2.8. Osoba uprawniona może zmieniać zgłoszone Osoby dodatkowe z częstotliwością wskazaną w serwisie internetowym, o którym mowa w pkt 2.3, w sekcji „Partnerzy”, lub w Aplikacji BPme.

3. KORZYŚCI W PROGRAMIE

3.1. Organizator udostępnia Uczestnikom w Aplikacji BPme korzyści w formie kuponów, rabatów lub innych ofert przewidzianych w ramach Programu bp&friends („Oferta”).

3.2. Aktualny zakres Oferty przysługującej danemu Uczestnikowi, w tym wysokość rabatów, liczba kuponów, okres ważności, limity oraz dodatkowe warunki, jest każdorazowo prezentowany w Aplikacji BPme.

3.3. Oferta dostępna dla poszczególnych Uczestników może się różnić w zależności od Partnera lub grupy Uczestników, do której Uczestnik został przypisany.

3.4. Udostępnienie Uczestnikowi Oferty w Aplikacji BPme oznacza uprawnienie do skorzystania z niej na zasadach wskazanych przy tej Ofercie oraz wynikających z Regulaminu.

3.5. Oferta nie dotyczy w szczególności: kaucji, alkoholu, wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych, rekwizytów tytoniowych i produktów imitujących te wyroby, preparatów do początkowego żywienia niemowląt, produktów leczniczych (w tym leków bez recepty), bonów upominkowych i kart podarunkowych oraz doładowań telefonii komórkowej, chyba że warunki Oferty stanowią inaczej.

4. ZASADY KORZYSTANIA Z RABATÓW

4.1. W celu skorzystania z Oferty Uczestnik powinien:

a) spełnić warunki wskazane przy danej Ofercie w Aplikacji BPme;

b) jeżeli Oferta tego wymaga – aktywować kupon w Aplikacji BPme przed dokonaniem płatności;

c) przed realizacją płatności okazać Kartę BPme oraz, jeśli jest to wymagane, aktywny kupon w celu ich zeskanowania.

4.2. Uczestnik nie może żądać zamiany Oferty na jakikolwiek inny towar lub usługę ani wypłaty jej równowartości w pieniądzach.

4.3. Oferta nie łączy się z innymi rabatami, programami i promocjami prowadzącymi do dalszego obniżenia ceny tych samych produktów lub usług, chyba że warunki Oferty stanowią inaczej.

4.4. Z Oferty można skorzystać tylko w przypadku zapłaty za transakcję gotówką, punktami BPme, kartą płatniczą, kredytową oraz kartą przedpłaconą bp Supercard. Rabat nie będzie udzielany Uczestnikom, którzy dokonują zapłaty za paliwo kartą paliwową, w szczególności kartami paliwowymi porozumienia ROUTEX (BP PLUS, BP Komfort, BP International, AGIP/ENI, OMV, Circle K), UTA, DKV.

5. UTRATA PRAWA DO UDZIAŁU W PROGRAMIE BP&FRIENDS

5.1. Uczestnik traci prawo do udziału w Programie bp&friends w szczególności w przypadku:

a) usunięcia Osoby uprawnionej przez Partnera z grupy osób uprawnionych;

b) zakończenia współpracy Partnera z Organizatorem w zakresie Programu bp&friends;

c) usunięcia Karty BPme z Programu bp&friends przez Osobę uprawnioną;

d) usunięcia konta w Aplikacji BPme lub utraty możliwości korzystania z niego;

e) zakończenia Programu bp&friends;

f) naruszenia zasad Programu bp&friends, w tym korzystania z Rabatów niezgodnie z ich przeznaczeniem.

5.2. Dezaktywacja Oferty nastąpi nie później niż w terminie miesiąca od dnia utraty przez Uczestnika prawa do udziału w Programie bp&friends.

5.3. Od chwili utraty prawa do udziału w Programie bp&friends Uczestnikowi nie przysługują nowe Oferty. Wcześniej udostępnione kupony mogą zostać dezaktywowane.

6. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

6.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu prowadzenia Programu bp&friends można zgłaszać na adres e-mail obsluga@bp.com lub pod numerem telefonu 721-02-03-04 (w dni powszednie w godz. 08:00–18:00).

6.2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, numer Karty BPme, a także dokładny opis

i wskazanie przyczyny reklamacji.

6.3. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

6.4. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji drogą mailową lub telefonicznie.

7. DANE OSOBOWE

7.1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w zakresie niezbędnym do potwierdzenia uprawnienia do udziału w Programie, obsługi uczestnictwa w Programie, przypisania, aktywacji i dezaktywacji Rabatów, rozpatrywania reklamacji i zapytań oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

7.2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym administratora danych, podstaw prawnych, okresów przechowywania, odbiorców danych oraz praw osób, których dane dotyczą, zawiera klauzula informacyjna Aplikacji BPme oraz polityka prywatności Organizatora. Kontakt w sprawach danych osobowych: dane@bp.com.

8. ZMIANY PROGRAMU I REGULAMINU

8.1. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie opublikowana na stronie www.bp.pl oraz

w Aplikacji BPme przed wejściem zmiany w życie.

8.2. Zmiana warunków Oferty, w tym wysokości Rabatów, liczby kuponów, zakresu produktów

i usług lub okresu obowiązywania Oferty, nie stanowi zmiany Regulaminu, o ile warunki te są prezentowane Uczestnikowi w Aplikacji BPme przed skorzystaniem z Oferty.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, na stronie www.bp.pl oraz w Aplikacji BPme.

9.2. Udział w Programie bp&friends oznacza akceptację zasad Programu zawartych

w Regulaminie.9.3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2026 r.



Załącznik nr 1 – Lista Stacji bp objętych Ofertami na paliwo, zakupy w sklepie oraz usługi gastronomiczne Wild Bean Cafe

NAZWA STACJI | KOD POCZTOWY | MIASTO | ULICA | NR | WOJEWÓDZTWO

KOMETA | 53-234 | Wrocław | Grabiszyńska | 266 | Dolnośląskie

RESZKA | 59-900 | Zgorzelec | Żarska Wieś | 9 | Dolnośląskie

ORZEŁ | 59-900 | Zgorzelec | Żarska Wieś | 9A | Dolnośląskie

POLKOWICE | 59-101 | Moskorzyn | Moskorzyn | 100 | Dolnośląskie

LUBIN PÓŁNOC | 59-335 | Lubin | Szklary Górne | 82 | Dolnośląskie

MORZĘCINO WSCHÓD | 55-140 | Żmigród | Borzęcin | 79 | Dolnośląskie

WISZNIA MAŁA ZACHÓD | 55-114 | Wisznia Mała | Wisznia Mała | 1 | Dolnośląskie

SŁONECZNIK | 59-300 | Lubin | Św. Jana Pawła II | 5 | Dolnośląskie

ORZECH | 51-163 | Wrocław | Aleja Marcina Kromera | 16-28 | Dolnośląskie

ELDORADO | 53-015 | Wrocław | Aleja Karkonoska | 63 | Dolnośląskie

KRASNAL | 55-080 | Mokronos Dolny | Parkowa | 13 | Dolnośląskie

IGLICA | 54-205 | Wrocław | Legnicka | 67 | Dolnośląskie

LENA | 50-425 | Wrocław | Krakowska | 7.cze | Dolnośląskie

ORBITA | 59-220 | Legnica | Wrocławska | 151 | Dolnośląskie

ZDRÓJ | 57-300 | Kłodzko | Dusznicka | 14 | Dolnośląskie

ŁĄKA | 67-200 | Głogów | Legnicka | 16 | Dolnośląskie

TARNOGAJ | 50-517 | Wrocław | Bardzka | 26 | Dolnośląskie

NESTOR | 53-615 | Wrocław | Słubicka | 18 | Dolnośląskie

CERAMIKA | 59-700 | Bolesławiec | Wesoła | 23A | Dolnośląskie

KOZAK | 59-900 | Zgorzelec | Ks. Jana Kozaka | 1 | Dolnośląskie

MERKURY | 87-100 | Toruń | Szosa Lubicka | 109 | Kujawsko-Pomorskie

LUBIEŃ KUJAWSKI PÓŁNOC | 87-840 | Lubień Kujawski | Szewo | 51A | Kujawsko-Pomorskie

OTŁOCZYN ZACHÓD | 87-700 | Aleksandrów Kujawski | MOP Otłoczyn Zachód | 2 | Kujawsko-Pomorskie

LATKOWO | 88-110 | Latkowo | Latkowo | 36A | Kujawsko-Pomorskie

WISŁA | 87-800 | Włocławek | Stefana Okrzei | 89 | Kujawsko-Pomorskie

MARS | 87-100 | Toruń | Szosa Bydgoska | 30 | Kujawsko-Pomorskie

KUJAWY | 87-800 | Włocławek | Stefana Okrzei | 70 | Kujawsko-Pomorskie

WENUS | 87-100 | Toruń | Marii Skłodowskiej-Curie | 90 | Kujawsko-Pomorskie

FORT | 87-100 | Toruń | Łódzka | 128 | Kujawsko-Pomorskie

FORDON | 85-796 | Bydgoszcz | Fordońska | 323 | Kujawsko-Pomorskie

LUBICZ | 87-162 | Lubicz Górny | Warszawska | 1C | Kujawsko-Pomorskie

BRDA | 85-719 | Bydgoszcz | Fordońska | 48/50 | Kujawsko-Pomorskie

PIERNIK | 87-100 | Toruń | Grudziądzka | 125/127 | Kujawsko-Pomorskie

SOLNO | 88-100 | Inowrocław | Poznańska | 57 | Kujawsko-Pomorskie

JOWISZ | 87-100 | Toruń | Grudziądzka | 108/112 | Kujawsko-Pomorskie

MARKUSZÓW PÓŁNOC | 24-173 | Markuszów | Olempin | 14A | Lubelskie

MARKUSZÓW POŁUDNIE | 24-173 | Markuszów | Łany | 31C | Lubelskie

SAFARI | 20-064 | Lublin | Północna | 30 | Lubelskie

KOZIOŁEK | 20-848 | Lublin | Aleja Mieczysława Smorawińskiego | 27 | Lubelskie

FINEZJA | 21-100 | Lubartów | Lubelska | 138 | Lubelskie

BYSTRZYCA | 20-535 | Lublin | Św. Jana Pawła II | 5 | Lubelskie

TURYSTYCZNA | 20-207 | Lublin | Turystyczna | 13 | Lubelskie

BOTANIK | 20-873 | Lublin | Bohaterów Września | 27 | Lubelskie

ZACHÓD | 66-304 | Brójce | Chociszewo | 101 | Lubuskie

LUTOL | 66-210 | Zbąszynek | Rogoziniec | 11A | Lubuskie

GRANICA | 68-212 | Trzebiel | Olszyna | | Lubuskie

JAGŁOWICE | 68-212 | Trzebiel | Jagłowice | 27 | Lubuskie

SPODEK | 69-100 | Słubice | 1 Maja | 7A | Lubuskie

KRESY | 66-620 | Gubin | Kresowa | 111A | Lubuskie

CARGO | 69-100 | Słubice | Transportowa | 8C | Lubuskie

BACHUS | 65-127 | Zielona Góra | Świebodzińska | 2 | Lubuskie

LOTNISKO | 65-077 | Zielona Góra | Wojska Polskiego | 23 | Lubuskie

GROBLA | 66-400 | Gorzów Wielkopolski | Grobla | 75 | Lubuskie

KLON | 66-400 | Gorzów Wielkopolski | Konstytucji 3 Maja | 70 | Lubuskie

OMEGA | 91-402 | Łódź | Aleja Grzegorza Palki | 3 | Łódzkie

PARMA | 99-418 | Bełchów | Polesie | 131 | Łódzkie

POLESIE | 99-418 | Bełchów | Polesie | 129A | Łódzkie

GUZEW POŁUDNIE | 95-030 | Czyżeminek | Czyżeminek | 63 | Łódzkie

CEGIELNIA | 97-300 | Piotrków Trybunalski | Rakowska | 50 | Łódzkie

SZAFIR | 93-338 | Łódź | Rzgowska | 252 | Łódzkie

KASZTAN | 91-088 | Łódź | Tomasza Zana | 13 | Łódzkie

FENIKS | 91-224 | Łódź | Aleksandrowska | 63/65 | Łódzkie

ŁASK | 98-100 | Łask | Objazdowa | 8 | Łódzkie

BORYNA | 99-300 | Kutno | Sklęczkowska | 5 | Łódzkie

SOWA | 98-200 | Sieradz | Henryka Sienkiewicza | 15 | Łódzkie

STRYKÓWKA | 95-010 | Stryków | Sosnowiec-Pieńki | 18A | Łódzkie

RAWKA | 96-100 | Skierniewice | Aleja Macieja Rataja | 65 | Łódzkie

MŁYNEK | 92-638 | Łódź | Kątna | 1 | Łódzkie

ALFA | 90-443 | Łódź | Aleja Adama Mickiewicza | 7 | Łódzkie

TENDER | 93-570 | Łódź | Aleja Św. Jana Pawła II | 25/27 | Łódzkie

SATURN | 97-200 | Tomaszów Mazowiecki | Warszawska | 84 | Łódzkie

WIDOMA WSCHÓD | 32-095 | Poskwitów | Warszawska | 191E | Małopolskie

WIDOMA ZACHÓD | 32-095 | Poskwitów | Warszawska | 189E | Małopolskie

RONDO | 31-157 | Kraków | Josepha Conrada | 81 | Małopolskie

KAPELANKA | 30-347 | Kraków | Kapelanka | 2 | Małopolskie

SEZAM | 30-552 | Kraków | Malborska | 1 | Małopolskie

ZACISZE | 32-600 | Oświęcim | Legionów | 2 | Małopolskie

KRAKOWIAK | 31-876 | Kraków | Aleja Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego | 39 | Małopolskie

KŁAJ | 32-015 | Kłaj | Kłaj | 1050 | Małopolskie

STANISŁAWICE | 32-015 | Kłaj | Kłaj | 1052 | Małopolskie

NOWA WIEŚ | 32-651 | Nowa Wieś | Oświęcimska | 87 | Małopolskie

BOCHNIA | 32-700 | Bochnia | Brzeska | 14 | Małopolskie

ROGATKA | 31-425 | Kraków | Aleja 29 Listopada | 39B | Małopolskie

MATECZNY | 30-415 | Kraków | Wadowicka | 4 | Małopolskie

RYBITWY | 30-721 | Kraków | Lipska | 2 | Małopolskie

JODŁA | 34-500 | Zakopane | Droga na Bystre | | Małopolskie

ZAKOPIANKA | 30-418 | Kraków | Zakopiańska | 107 | Małopolskie

SKAWA | 34-100 | Wadowice | Lwowska | 95 | Małopolskie

SOLANKA | 32-020 | Wieliczka | Krakowska | 14B | Małopolskie

MIROWSKA | 30-244 | Kraków | Mirowska | 201 | Małopolskie

JASNOGÓRSKA | 32-085 | Modlnica | Częstochowska | 74 | Małopolskie

GŁOGOCZÓW | 32-031 | Włosań | Uzdrowiskowa | 14 | Małopolskie

TARNINA | 33-100 | Tarnów | Ignacego Mościckiego | 233 | Małopolskie

ADAŚ | 31-277 | Kraków | Opolska | 60 | Małopolskie

PODHALE | 34-470 | Czarny Dunajec | Kolejowa | 30D | Małopolskie

KOSYNIER | 32-090 | Słomniki | Krakowska | 62F | Małopolskie

BONARKA | 30-644 | Kraków | Gen. Henryka Kamieńskiego | 57 | Małopolskie

HEJNAŁ | 31-406 | Kraków | Aleja 29 Listopada | 125 | Małopolskie

AKACJA | 33-100 | Tarnów | Lwowska | 120/132 | Małopolskie

BESKID | 34-120 | Andrychów | Krakowska | 25 | Małopolskie

JASKÓŁKA | 33-100 | Tarnów | Krakowska | 57 | Małopolskie

OLSZA | 31-876 | Kraków | Aleja Gen. T. Bora-Komorowskiego | 4 | Małopolskie

LAJKONIK | 30-435 | Kraków | Zakopiańska | 290 | Małopolskie

WANDA | 30-722 | Kraków | Rybitwy | 13 | Małopolskie

RĘKAWKA | 31-354 | Kraków | Pasternik | 66 | Małopolskie

HUTA | 31-965 | Kraków | Bulwarowa | 1 | Małopolskie

ORAWA | 34-481 | Chyżne | Chyżne | 297A | Małopolskie

DRATEWKA | 30-707 | Kraków | Powstańców Wielkopolskich | 13 | Małopolskie

STRAŻNICA | 32-031 | Mogilany | Krakowska | 24 | Małopolskie

MEKSYK | 31-983 | Kraków | Nadbrzezie | 1A | Małopolskie

PUSZCZA | 32-005 | Niepołomice | Staniątki | 900 | Małopolskie

ESTRADA | 05-080 | Mościska | Estrady | 9B | Mazowieckie

OSTRÓW KANIA PÓŁNOC | 05-311 | Dębe Wielkie | Kobierne | 1A | Mazowieckie

OSTRÓW KANIA POŁUDNIE | 05-311 | Dębe Wielkie | Ostrów Kania | 100 | Mazowieckie

RUBIN | 03-199 | Warszawa | Modlińska | 29 | Mazowieckie

RADZYMIN CIEMNE | 05-250 | Ciemne | Wołomińska | 87 | Mazowieckie

JELONKI | 01-377 | Warszawa | Połczyńska | 33A | Mazowieckie

PESTKA | 03-199 | Warszawa | Modlińska | 54 | Mazowieckie

REDUTA | 02-305 | Warszawa | Aleje Jerozolimskie | 144C | Mazowieckie

BELLAVISTA | 05-077 | Warszawa | Trakt Brzeski | 97 | Mazowieckie

WESOŁA | 05-077 | Warszawa | Trakt Brzeski | 50 | Mazowieckie

JANTAR | 02-486 | Warszawa | Aleje Jerozolimskie | 202A | Mazowieckie

BEMOWO | 01-466 | Warszawa | Powstańców Śląskich | 122 | Mazowieckie

PLANETA | 03-994 | Warszawa | Wał Miedzeszyński | 670 | Mazowieckie

KAMELEON | 02-324 | Warszawa | Ppłk. M. Sokołowskiego "Grzymały" | 4 | Mazowieckie

OKĘCIE | 02-219 | Warszawa | Aleja Krakowska | 208 | Mazowieckie

SKOWRONEK | 08-103 | Nowe Iganie | Siedlecka | 4 | Mazowieckie

KAMPINOS | 05-152 | Czosnów | Łomna Las | 17 | Mazowieckie

ŁOMIANKI | 05-092 | Łomianki | Warszawska | 11 | Mazowieckie

JABŁUSZKO | 05-600 | Grójec | Worów | 1B | Mazowieckie

KAMYCZEK | 05-152 | Pieńków | Nadwiślańska | 2 | Mazowieckie

ŁAZY | 05-552 | Łazy | Aleja Krakowska | 208 | Mazowieckie

ZAKĄTEK | 02-972 | Warszawa | Aleksandry z Lubomirskich Potockiej | 2 | Mazowieckie

PILAWA | 08-440 | Lipówki | Główna | 85 | Mazowieckie

ŻBIKÓW | 05-800 | Pruszków | 3 Maja | 130 | Mazowieckie

OPAL | 02-124 | Warszawa | Grójecka | 125A | Mazowieckie

CONRAD | 01-840 | Warszawa | Aleja Władysława Reymonta | 1 | Mazowieckie

WILGA | 02-180 | Warszawa | Aleja Krakowska | 103 | Mazowieckie

IRYS | 09-100 | Płońsk | Warszawska | 61 | Mazowieckie

SIÓDEMKA | 26-600 | Radom | Kielecka | 5 | Mazowieckie

RADOŚĆ | 04-760 | Warszawa | Patriotów | 317 | Mazowieckie

SFINKS | 02-801 | Warszawa | Puławska | 417 | Mazowieckie

DOLINA | 04-125 | Warszawa | Gen. Augusta Emila Fieldorfa | 41A | Mazowieckie

TARCHOMIN | 03-122 | Warszawa | Modlińska | 195 | Mazowieckie

GROCHÓW | 04-139 | Warszawa | Grochowska | 149/151 | Mazowieckie

URSUS | 05-816 | Michałowice | Aleje Jerozolimskie | 249C | Mazowieckie

WOLA | 01-459 | Warszawa | Górczewska | 159 | Mazowieckie

KOGUT | 02-786 | Warszawa | Jana Rosoła | 68 | Mazowieckie

SŁOWIK | 03-226 | Warszawa | Toruńska | 105 | Mazowieckie

MEDUZA | 05-840 | Brwinów | Obwodnica | 20 | Mazowieckie

GALERIA | 09-410 | Płock | Wyszogrodzka | 116 | Mazowieckie

JAGIEŁŁO | 26-800 | Białobrzegi | Radomska | 1 | Mazowieckie

PIASECZNO | 05-500 | Piaseczno | Puławska | 38 | Mazowieckie

NIEDŹWIADEK | 05-500 | Piaseczno | Gen. Leopolda Okulickiego | 5B | Mazowieckie

SŁONECZKO | 05-816 | Reguły | Regulska | 23 | Mazowieckie

TARGÓWEK | 03-643 | Warszawa | Radzymińska | 295 | Mazowieckie

JABŁONNA | 05-110 | Jabłonna | Szkolna | 19 | Mazowieckie

ŻBIK | 05-800 | Pruszków | Poznańska | 69 | Mazowieckie

MŁOCINY | 01-934 | Warszawa | Arkuszowa | 13 | Mazowieckie

KALWARIA | 05-530 | Góra Kalwaria | Pijarska | 121C | Mazowieckie

PRAGA | 03-412 | Warszawa | Aleja Solidarności | 13 | Mazowieckie

ŻERAŃ | 03-044 | Warszawa | Płochocińska | 93 | Mazowieckie

MAZOWSZE | 05-100 | Nowy Dwór Mazowiecki | Gen. J. P. Morawicza | 1 | Mazowieckie

ŻABA | 03-505 | Warszawa | Św. Wincentego | 4 | Mazowieckie

GEPARD | 03-687 | Warszawa | Łodygowa | 29 | Mazowieckie

PROMENADA | 04-175 | Warszawa | Ostrobramska | 81 | Mazowieckie

BRAMKI | 05-870 | Błonie | Łódzka | 40 | Mazowieckie

RADOM | 26-617 | Radom | Mieszka I | 2 | Mazowieckie

REGUŁY | 05-816 | Michałowice | Powstańców Warszawy | 17 | Mazowieckie

JAGIELLONKA | 48-303 | Nysa | Jagiellońska | 10A | Opolskie

STRZELEC | 45-837 | Opole | Wrocławska | 106 | Opolskie

KARCZÓW | 45-960 | Opole | Plac Rondo im. Rodłaków | 1 | Opolskie

MIŁOCIN | 35-230 | Rzeszów | Warszawska | 40B | Podkarpackie

TULIPAN | 35-329 | Rzeszów | Aleja Powstańców Warszawy | 15 | Podkarpackie

DWORZYSKO | 35-213 | Rzeszów | Krakowska | 358 | Podkarpackie

WISŁOK | 35-322 | Rzeszów | Rzecha | 2 | Podkarpackie

LOTNIK | 39-300 | Mielec | Henryka Sienkiewicza | 14 | Podkarpackie

BIESZCZADY | 38-400 | Krosno | Lwowska | 54 | Podkarpackie

KOPERNIK | 15-397 | Białystok | Mikołaja Kopernika | 38 | Podlaskie

KOŁAKI | 18-315 | Kołaki Kościelne | Gosie Małe | 29A | Podlaskie

SUWAŁKI | 16-402 | Dubowo Drugie | Dubowo Drugie | 37 | Podlaskie

ŻUBR | 15-794 | Białystok | Gajowa | 101 | Podlaskie

WYGODA | 15-113 | Białystok | Gen. Władysława Andersa | 42A | Podlaskie

TUCHOLA | 89-600 | Chojnice | Człuchowska | | Pomorskie

AMBER | 81-061 | Gdynia | Hutnicza | 15A | Pomorskie

KAMIEŃ PÓŁNOC | 84-217 | Kamień | Pod Lasem | 22 | Pomorskie

KAMIEŃ POŁUDNIE | 84-217 | Kamień | Henryka Sienkiewicza | 1 | Pomorskie

PRUSZCZ | 83-000 | Pruszcz Gdański | Jana Kasprowicza | 1 | Pomorskie

NEPTUN | 80-809 | Gdańsk | Bernarda Milskiego | 1A | Pomorskie

MORENA | 80-288 | Gdańsk | Franciszka Rakoczego | 15 | Pomorskie

BAŁTYK | 84-230 | Rumia | Grunwaldzka | 2 | Pomorskie

KASZUBY | 84-200 | Wejherowo | I Brygady Pancernej WP | 75 | Pomorskie

WRZESZCZ | 80-257 | Gdańsk | Juliusza Słowackiego | 80 | Pomorskie

KOSAKOWO | 81-198 | Pogórze | Hieronima Derdowskiego | 1 | Pomorskie

MARINA | 80-175 | Gdańsk | Jabłoniowa | 51 | Pomorskie

MOTŁAWA | 80-177 | Gdańsk | Lubczykowa | 2 | Pomorskie

MEWA | 80-298 | Gdańsk | Juliusza Słowackiego | 187 | Pomorskie

STRUGA | 84-230 | Rumia | Jana III Sobieskiego | 119 | Pomorskie

PORT | 80-720 | Gdańsk | Połęże | 19A | Pomorskie

KLIF | 81-333 | Gdynia | Morska | 40 | Pomorskie

SŁUPIA | 76-200 | Słupsk | Poprzeczna | 1 | Pomorskie

LETNICA | 80-530 | Gdańsk | Uczniowska | 34 | Pomorskie

KORSARZ | 80-266 | Gdańsk | Aleja Grunwaldzka | 229/237 | Pomorskie

GLINCZ | 83-330 | Glincz | Wierzbowa | 2 | Pomorskie

WIKING | 81-854 | Sopot | Aleja Niepodległości | 664/670 | Pomorskie

SAMBOR | 83-110 | Tczew | Braci Grimm | 1B | Pomorskie

HEWELIUSZ | 80-298 | Gdańsk | Nowatorów | 21 | Pomorskie

RUSOCIN | 83-000 | Wojanowo | Powstańców Styczniowych | 3 | Pomorskie

JESION | 41-800 | Zabrze | Gdańska | 20 | Śląskie

DIAMENT | 43-300 | Bielsko-Biała | Żywiecka | 1 | Śląskie

BŁAWATEK | 42-216 | Częstochowa | Aleja Św. Jana Pawła II | 103/109 | Śląskie

KOBIÓR | 43-210 | Kobiór | Beskidzka | 3 | Śląskie

WIEŻA | 44-105 | Gliwice | Tarnogórska | 188 | Śląskie

MSZANA PÓŁNOC | 44-325 | Mszana | Ks. Franciszka Styry | 21 | Śląskie

ROWIEŃ WSCHÓD | 44-240 | Żory | Kasztanowa | 31 | Śląskie

KĘTY | 43-354 | Czaniec | Kęcka | 50 | Śląskie

JAWORZE | 43-382 | Bielsko-Biała | Światopełka | 2 | Śląskie

SIKORNIK | 44-100 | Gliwice | Rybnicka | 150 | Śląskie

KROPKA | 42-202 | Częstochowa | Aleja Wojska Polskiego | 263/271 | Śląskie

STUDENT | 40-201 | Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego | 14 | Śląskie

PEGAZ | 43-190 | Mikołów | Cieszyńska | 17 | Śląskie

GRONIE | 43-100 | Tychy | Katowicka/ Oświęcimska | | Śląskie

KONICZYNA | 41-221 | Sosnowiec | Braterstwa Broni | | Śląskie

TOPOLA | 40-160 | Katowice | Aleja Wojciecha Korfantego | 101 | Śląskie

SZAROTKA | 43-300 | Bielsko-Biała | Cieszyńska | 176 | Śląskie

KOLIBER | 42-400 | Zawiercie | Ignacego Paderewskiego | 8 | Śląskie

METRO | 41-250 | Czeladź | Będzińska | 88 | Śląskie

WRZOS | 42-208 | Częstochowa | Aleja Wojska Polskiego | 87 | Śląskie

DĄB | 43-426 | Ogrodzona | Południowa | 2 | Śląskie

CHABER | 42-202 | Częstochowa | Aleja Wojska Polskiego | 260 | Śląskie

GÓRAL | 34-300 | Żywiec | Aleja Marsz. Józefa Piłsudskiego | 7 | Śląskie

ŁABĘDŹ | 44-100 | Gliwice | Łabędzka | 44 | Śląskie

STAW | 40-511 | Katowice | Aleja Górnośląska | 55 | Śląskie

ODRA | 47-400 | Racibórz | Władysława Reymonta | 22 | Śląskie

SZWEJK | 43-426 | Gumna | Południowa | 1 | Śląskie

SZTOLNIA | 42-600 | Tarnowskie Góry | Nakielska | 52 | Śląskie

JEDYNKA | 42-520 | Dąbrowa Górnicza | Św. Jana Pawła II | 22 | Śląskie

WĘZEŁ | 44-100 | Gliwice | Okrężna | 32 | Śląskie

ŚWIATOWIT | 42-300 | Myszków | Ignacego Krasickiego | 1A | Śląskie

DETEEŚKA | 41-700 | Ruda Śląska | Aleja Powstań Śląskich | 45 | Śląskie

BATORY | 41-506 | Chorzów | Drogowa Trasa Średnicowa | 48 | Śląskie

ZAMEK | 42-500 | Będzin | Aleja Hugona Kołłątaja | 105 | Śląskie

GROSIK | 42-200 | Częstochowa | Jagiellońska | 32 | Śląskie

CIELMICE | 43-110 | Tychy | Przemysłowa | 48 | Śląskie

POGORIA | 41-300 | Dąbrowa Górnicza | Porozumienia Dąbrowskiego 1980 | 1A | Śląskie

MYKANÓW | 42-240 | Kościelec | Mykanowska | 25 | Śląskie

BIERUŃ | 43-150 | Bieruń | Krakowska | 107 | Śląskie

RYBAK | 44-200 | Rybnik | Budowlanych | 2 | Śląskie

MAKOSZOWA | 41-800 | Zabrze | 3 Maja | 101 | Śląskie

GWAREK | 42-600 | Tarnowskie Góry | Zagórska | 222 | Śląskie

SZTYGARKA | 41-902 | Bytom | Wrocławska | 118 | Śląskie

LIBERTY | 41-820 | Zabrze | Wolności | 76 | Śląskie

ZAGÓRZE | 41-219 | Sosnowiec | Braci Mieroszewskich | 2H | Śląskie

STOKROTKA | 40-511 | Katowice | Aleja Górnośląska | 40 | Śląskie

SZYNDZIELNIA | 43-300 | Bielsko-Biała | Partyzantów | 102 | Śląskie

HONORATA | 43-100 | Tychy | Mikołaja Kopernika | 11 | Śląskie

ARKI | 41-902 | Bytom | Chorzowska | 32 | Śląskie

CONCORDIA | 44-194 | Knurów | 1 Maja | 55 | Śląskie

DWORZEC | 43-300 | Bielsko-Biała | Warszawska | 16 | Śląskie

KLUB | 42-700 | Lubliniec | Plac Gen. Tadeusza Kościuszki | 1 | Śląskie

RADZIONKÓW | 41-933 | Bytom | Strzelców Bytomskich | 232 | Śląskie

ANDALUZJA | 41-940 | Piekary Śląskie | Bytomska | 50 | Śląskie

BATMAN | 44-122 | Gliwice | Rybnicka | 31 | Śląskie

GISZOWIEC | 40-453 | Katowice | Mysłowicka | 82 | Śląskie

WIŚLANKA | 40-525 | Katowice | Gen. Tadeusza Kościuszki | 189 | Śląskie

LEVIN | 44-210 | Rybnik | Raciborska | 121 | Śląskie

HALEMBA | 41-706 | Ruda Śląska | 1 Maja | 29 | Śląskie

ŚREDNICÓWKA | 40-846 | Katowice | Feliksa Bocheńskiego | 119 | Śląskie

KARLIK | 41-902 | Bytom | Strzelców Bytomskich | 36 | Śląskie

LEGION | 44-335 | Jastrzębie-Zdrój | Aleja Marsz. Józefa Piłsudskiego | 33 | Śląskie

CENTRUM | 41-200 | Sosnowiec | Teatralna/ Henryka Sienkiewicza | | Śląskie

ROZBARK | 41-902 | Bytom | Aleja Św. Jana Pawła II | 30 | Śląskie

WIREK | 41-710 | Ruda Śląska | 1 Maja | 299 | Śląskie

SOKÓŁ | 40-027 | Katowice | Francuska | 40 | Śląskie

MAGNOLIA | 41-400 | Mysłowice | Katowicka | 12 | Śląskie

JASTRZĄB | 44-335 | Jastrzębie-Zdrój | Wodzisławska | 1 | Śląskie

METEOR | 42-600 | Tarnowskie Góry | Korola/ Obwodnica | | Śląskie

IKAR | 44-100 | Gliwice | Jarosława Dąbrowskiego | 18 | Śląskie

REDEN | 41-300 | Dąbrowa Górnicza | Marsz. Józefa Piłsudskiego | 2J | Śląskie

ŻORY | 44-240 | Żory | Północna | 5 | Śląskie

BRZOZA | 25-606 | Kielce | Jagiellońska | 75 | Świętokrzyskie

ŁYSICA | 25-323 | Kielce | Aleja Solidarności | 18 | Świętokrzyskie

KRZEMIONKI | 27-400 | Ostrowiec Świętokrzyski | Ludwika Waryńskiego | 59 | Świętokrzyskie

GRANAT | 26-110 | Skarżysko-Kamienna | Krakowska | 150 | Świętokrzyskie

TELEGRAF | 25-155 | Kielce | Aleja Jerzego Popiełuszki | 9 | Świętokrzyskie

ŻURAW | 10-457 | Olsztyn | Kard. Stefana Wyszyńskiego | 3 | Warmińsko-Mazurskie

TOMASZKOWO | 11-034 | Tomaszkowo | Pszczela | 2 | Warmińsko-Mazurskie

RĄCZKI | 13-100 | Nidzica | Rączki | 34 | Warmińsko-Mazurskie

KORMORAN | 10-602 | Olsztyn | Wincentego Pstrowskiego | 20 | Warmińsko-Mazurskie

MAZURY | 14-100 | Ostróda | Przemysłowa | 2 | Warmińsko-Mazurskie

AMAZONKA | 14-400 | Pasłęk | Rzeczna | 30 | Warmińsko-Mazurskie

ŻUŁAWY | 82-300 | Gronowo Górne | Bursztynowa | 1 | Warmińsko-Mazurskie

GRAFIT | 82-300 | Elbląg | Płk. Stanisława Dąbka | 74 | Warmińsko-Mazurskie

PETROLIA | 60-451 | Poznań | Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego | 543 | Wielkopolskie

ŁAWICA | 60-189 | Poznań | Bukowska | 285 | Wielkopolskie

SOŁECZNO | 62-300 | Gozdowo | Gozdowo | 38A | Wielkopolskie

GOZDOWO | 62-300 | Gozdowo | Gozdowo | 31A | Wielkopolskie

SKÓRZEWO | 62-070 | Dopiewo | MOP Dąbrówka | 2 | Wielkopolskie

ŁUBOWO | 62-260 | Łubowo | Łubowo | 164 | Wielkopolskie

PIERZYSKA | 62-260 | Łubowo | Łubowo | 165 | Wielkopolskie

SŁOWIANKA | 61-696 | Poznań | Serbska | 24 | Wielkopolskie

PIĄTKA | 60-681 | Poznań | Włościańska | 6 | Wielkopolskie

GRUNWALD | 60-104 | Poznań | Głogowska | 232/234 | Wielkopolskie

TOPAZ | 63-600 | Kępno | Solidarności | 26 | Wielkopolskie

CYBINA | 62-020 | Swarzędz | Poznańska | 45 | Wielkopolskie

KRZYŻÓWKA | 62-060 | Stęszew | Błonie | 8 | Wielkopolskie

WARTA | 61-476 | Poznań | Czechosłowacka | 102 | Wielkopolskie

JEDENASTKA | 62-090 | Kiekrz | Dojazd | 9 | Wielkopolskie

JASIN | 62-020 | Jasin | Poznańska | 55 | Wielkopolskie

KRZYWOUSTY | 61-144 | Poznań | Bolesława Krzywoustego | 129 | Wielkopolskie

SUCHY LAS | 62-002 | Suchy Las | Sucholeska | 1 | Wielkopolskie

WILDA | 61-493 | Poznań | Hetmańska | 98 | Wielkopolskie

BIELIK | 61-285 | Poznań | Kurlandzka | 2 | Wielkopolskie

TYFON | 63-400 | Ostrów Wielkopolski | Głogowska | 15 | Wielkopolskie

PRZYGODA | 60-356 | Poznań | Stanisława Przybyszewskiego | 39A | Wielkopolskie

MIESZKO | 61-689 | Poznań | Księcia Mieszka I | 28 | Wielkopolskie

MALTA | 61-285 | Poznań | Szwajcarska | 1 | Wielkopolskie

OLIMPIA | 60-308 | Poznań | Grunwaldzka | 108 | Wielkopolskie

MALINKA | 63-100 | Śrem | Jana Kilińskiego | 3 | Wielkopolskie

DWÓJKA | 62-045 | Pniewy | Poznańska | 98 | Wielkopolskie

PIAST | 61-144 | Poznań | Rondo Rataje | | Wielkopolskie

PERŁA | 61-614 | Poznań | Umultowska | 2 | Wielkopolskie

BURSZTYN | 61-017 | Poznań | Bałtycka | 37 | Wielkopolskie

TURKUS | 64-920 | Piła | Aleja Powstańców Wielkopolskich | 167 | Wielkopolskie

WIRYNKA | 62-051 | Łęczyca | Leśna | 1 | Wielkopolskie

DOBOSZ | 63-100 | Mechlin | Średzka | 20 | Wielkopolskie

STUDNIA | 72-002 | Dołuje | Lubieszyn | 25 | Zachodniopomorskie

ESKA | 74-300 | Sitno | Pyrzycka | 12C | Zachodniopomorskie

TRÓJKA | 74-107 | Wysoka | Stare Brynki | 29 | Zachodniopomorskie

TERMINAL | 72-001 | Kołbaskowo | Kołbaskowo | 127 | Zachodniopomorskie

OBOTRYCKA | 71-684 | Szczecin | Obotrycka | 5 | Zachodniopomorskie

ORION | 75-304 | Koszalin | Gdańska | 21 | Zachodniopomorskie

POSEJDON | 75-824 | Koszalin | Krakusa i Wandy | 1E | Zachodniopomorskie

GRYF | 70-771 | Szczecin | Wczasów | 33 | Zachodniopomorskie

RUS | 70-490 | Szczecin | Aleja Wojska Polskiego | 184 | Zachodniopomorskie

LIPNIK | 73-100 | Lipnik | Stargardzka | 1 | Zachodniopomorskie

CZECH | 71-011 | Szczecin | Księcia Mieszka I | 79 | Zachodniopomorskie

STOCZNIOWIEC | 71-126 | Szczecin | 26 Kwietnia | 77 | Zachodniopomorskie

OSTOJA | 72-002 | Dołuje | Lubieszyn | 3D | Zachodniopomorskie

BRYZA | 78-100 | Kołobrzeg | 6 Dywizji Piechoty | 26 | Zachodniopomorskie

INA | 73-110 | Stargard | Szczecińska | 8 | Zachodniopomorskie

LECH | 70-784 | Szczecin | Andrzeja Struga | 1 | Zachodniopomorskie

ANDROMEDA | 75-900 | Koszalin | Słowiańska | 16 | Zachodniopomorskie

PERSEUSZ | 75-653 | Koszalin | Zwycięstwa | 282 | Zachodniopomorskie

DARŁOWO | 76-150 | Darłowo | Gen. Józefa Sowińskiego | 25 | Zachodniopomorskie



Załącznik nr 2 – Lista Stacji bp objętych Ofertami dotyczącymi usług myjni

NAZWA STACJI | KOD POCZTOWY | MIASTO | ULICA | NR | WOJEWÓDZTWO

CERAMIKA | 59-700 | Bolesławiec | Wesoła | 23A | Dolnośląskie

ŁĄKA | 67-200 | Głogów | Legnicka | 16 | Dolnośląskie

ZDRÓJ | 57-300 | Kłodzko | Dusznicka | 14 | Dolnośląskie

ORBITA | 59-220 | Legnica | Wrocławska | 151 | Dolnośląskie

LUBIN PÓŁNOC | 59-335 | Lubin | Szklary Górne | 82 | Dolnośląskie

SŁONECZNIK | 59-300 | Lubin | Św. Jana Pawła II | 5 | Dolnośląskie

KRASNAL | 55-080 | Mokronos Dolny | Parkowa | 13 | Dolnośląskie

POLKOWICE | 59-101 | Moskorzyn | Moskorzyn | 100 | Dolnośląskie

WISZNIA MAŁA ZACHÓD | 55-114 | Wisznia Mała | Wisznia Mała | 1 | Dolnośląskie

ELDORADO | 53-015 | Wrocław | Aleja Karkonoska | 63 | Dolnośląskie

IGLICA | 54-205 | Wrocław | Legnicka | 67 | Dolnośląskie

KOMETA | 53-234 | Wrocław | Grabiszyńska | 266 | Dolnośląskie

LENA | 50-425 | Wrocław | Krakowska | 6/7 | Dolnośląskie

NESTOR | 53-615 | Wrocław | Słubicka | 18 | Dolnośląskie

ORZECH | 51-163 | Wrocław | Aleja Marcina Kromera | 16-28 | Dolnośląskie

TARNOGAJ | 50-517 | Wrocław | Bardzka | 26 | Dolnośląskie

KOZAK | 59-900 | Zgorzelec | Ks. Jana Kozaka | 1 | Dolnośląskie

ORZEŁ | 59-900 | Zgorzelec | Żarska Wieś | 9A | Dolnośląskie

RESZKA | 59-900 | Zgorzelec | Żarska Wieś | 9 | Dolnośląskie

MORZĘCINO WSCHÓD | 55-140 | Żmigród | Borzęcin | 79 | Dolnośląskie

OTŁOCZYN ZACHÓD | 87-700 | Aleksandrów Kujawski | MOP Otłoczyn Zachód | 2 | Kujawsko-Pomorskie

BRDA | 85-719 | Bydgoszcz | Fordońska | 48/50 | Kujawsko-Pomorskie

FORDON | 85-796 | Bydgoszcz | Fordońska | 323 | Kujawsko-Pomorskie

SOLNO | 88-100 | Inowrocław | Poznańska | 57 | Kujawsko-Pomorskie

LATKOWO | 88-110 | Latkowo | Latkowo | 36A | Kujawsko-Pomorskie

LUBICZ | 87-162 | Lubicz Górny | Warszawska | 1C | Kujawsko-Pomorskie

LUBIEŃ KUJAWSKI PÓŁNOC | 87-840 | Lubień Kujawski | Szewo | 51A | Kujawsko-Pomorskie

FORT | 87-100 | Toruń | Łódzka | 128 | Kujawsko-Pomorskie

JOWISZ | 87-100 | Toruń | Grudziądzka | 108/112 | Kujawsko-Pomorskie

MARS | 87-100 | Toruń | Szosa Bydgoska | 30 | Kujawsko-Pomorskie

MERKURY | 87-100 | Toruń | Szosa Lubicka | 109 | Kujawsko-Pomorskie

PIERNIK | 87-100 | Toruń | Grudziądzka | 125/127 | Kujawsko-Pomorskie

WENUS | 87-100 | Toruń | Marii Skłodowskiej-Curie | 90 | Kujawsko-Pomorskie

KUJAWY | 87-800 | Włocławek | Stefana Okrzei | 70 | Kujawsko-Pomorskie

WISŁA | 87-800 | Włocławek | Stefana Okrzei | 89 | Kujawsko-Pomorskie

FINEZJA | 21-100 | Lubartów | Lubelska | 138 | Lubelskie

BOTANIK | 20-873 | Lublin | Bohaterów Września | 27 | Lubelskie

BYSTRZYCA | 20-535 | Lublin | Św. Jana Pawła II | 5 | Lubelskie

KOZIOŁEK | 20-848 | Lublin | Aleja Mieczysława Smorawińskiego | 27 | Lubelskie

SAFARI | 20-064 | Lublin | Północna | 30 | Lubelskie

TURYSTYCZNA | 20-207 | Lublin | Turystyczna | 13 | Lubelskie

MARKUSZÓW POŁUDNIE | 24-173 | Markuszów | Łany | 31C | Lubelskie

MARKUSZÓW PÓŁNOC | 24-173 | Markuszów | Olempin | 14A | Lubelskie

KONOPNICA | 21-030 | Motycz | Stasin | 104F | Lubelskie

ZACHÓD | 66-304 | Brójce | Chociszewo | 101 | Lubuskie

GROBLA | 66-400 | Gorzów Wielkopolski | Grobla | 75 | Lubuskie

KLON | 66-400 | Gorzów Wielkopolski | Konstytucji 3 Maja | 70 | Lubuskie

KRESY | 66-620 | Gubin | Kresowa | 111A | Lubuskie

CARGO | 69-100 | Słubice | Transportowa | 8C | Lubuskie

SPODEK | 69-100 | Słubice | 1 Maja | 7A | Lubuskie

GRANICA | 68-212 | Trzebiel | Olszyna | | Lubuskie

JAGŁOWICE | 68-212 | Trzebiel | Jagłowice | 27 | Lubuskie

LUTOL | 66-210 | Zbąszynek | Rogoziniec | 11A | Lubuskie

BACHUS | 65-127 | Zielona Góra | Świebodzińska | 2 | Lubuskie

LOTNISKO | 65-077 | Zielona Góra | Wojska Polskiego | 23 | Lubuskie

PARMA | 99-418 | Bełchów | Polesie | 131 | Łódzkie

POLESIE | 99-418 | Bełchów | Polesie | 129A | Łódzkie

GUZEW POŁUDNIE | 95-030 | Czyżeminek | Czyżeminek | 63 | Łódzkie

BORYNA | 99-300 | Kutno | Sklęczkowska | 5 | Łódzkie

ŁASK | 98-100 | Łask | Objazdowa | 8 | Łódzkie

ALFA | 90-443 | Łódź | Aleja Adama Mickiewicza | 7 | Łódzkie

FENIKS | 91-224 | Łódź | Aleksandrowska | 63/65 | Łódzkie

KASZTAN | 91-088 | Łódź | Tomasza Zana | 13 | Łódzkie

MŁYNEK | 92-638 | Łódź | Kątna | 1 | Łódzkie

OMEGA | 91-402 | Łódź | Aleja Grzegorza Palki | 3 | Łódzkie

SZAFIR | 93-338 | Łódź | Rzgowska | 252 | Łódzkie

TENDER | 93-570 | Łódź | Aleja Św. Jana Pawła II | 25/27 | Łódzkie

WEGA | 93-281 | Łódź | Aleja Marsz. Edwarda Śmigłego-Rydza | 19 | Łódzkie

CEGIELNIA | 97-300 | Piotrków Trybunalski | Rakowska | 50 | Łódzkie

TRYBUNAŁ | 97-300 | Piotrków Trybunalski | Wojska Polskiego | 100 | Łódzkie

SOWA | 98-200 | Sieradz | Henryka Sienkiewicza | 15 | Łódzkie

RAWKA | 96-100 | Skierniewice | Aleja Macieja Rataja | 65 | Łódzkie

STRYKÓWKA | 95-010 | Stryków | Sosnowiec-Pieńki | 18A | Łódzkie

SATURN | 97-200 | Tomaszów Mazowiecki | Warszawska | 84 | Łódzkie

BESKID | 34-120 | Andrychów | Krakowska | 25 | Małopolskie

BOCHNIA | 32-700 | Bochnia | Brzeska | 14 | Małopolskie

BRZESZCZE | 32-620 | Brzeszcze | Ofiar Oświęcimia | 15 | Małopolskie

ORAWA | 34-481 | Chyżne | Chyżne | 297A | Małopolskie

PODHALE | 34-470 | Czarny Dunajec | Kolejowa | 30D | Małopolskie

KŁAJ | 32-015 | Kłaj | Kłaj | 1050 | Małopolskie

STANISŁAWICE | 32-015 | Kłaj | Kłaj | 1052 | Małopolskie

ADAŚ | 31-277 | Kraków | Opolska | 60 | Małopolskie

BONARKA | 30-644 | Kraków | Gen. Henryka Kamieńskiego | 57 | Małopolskie

DRATEWKA | 30-707 | Kraków | Powstańców Wielkopolskich | 13 | Małopolskie

HEJNAŁ | 31-406 | Kraków | Aleja 29 Listopada | 125 | Małopolskie

HUTA | 31-965 | Kraków | Bulwarowa | 1 | Małopolskie

KAPELANKA | 30-347 | Kraków | Kapelanka | 2 | Małopolskie

KRAKOWIAK | 31-876 | Kraków | Aleja Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego | 39 | Małopolskie

LAJKONIK | 30-435 | Kraków | Zakopiańska | 290 | Małopolskie

MATECZNY | 30-415 | Kraków | Wadowicka | 4 | Małopolskie

MEKSYK | 31-983 | Kraków | Nadbrzezie | 1A | Małopolskie

MIROWSKA | 30-244 | Kraków | Mirowska | 201 | Małopolskie

OLSZA | 31-876 | Kraków | Aleja Gen. T. Bora-Komorowskiego | 4 | Małopolskie

RĘKAWKA | 31-354 | Kraków | Pasternik | 66 | Małopolskie

ROGATKA | 31-425 | Kraków | Aleja 29 Listopada | 39B | Małopolskie

RONDO | 31-157 | Kraków | Josepha Conrada | 81 | Małopolskie

RYBITWY | 30-721 | Kraków | Lipska | 2 | Małopolskie

SEZAM | 30-552 | Kraków | Malborska | 1 | Małopolskie

WANDA | 30-722 | Kraków | Rybitwy | 13 | Małopolskie

ZAKOPIANKA | 30-418 | Kraków | Zakopiańska | 107 | Małopolskie

JASNOGÓRSKA | 32-085 | Modlnica | Częstochowska | 74 | Małopolskie

STRAŻNICA | 32-031 | Mogilany | Krakowska | 24 | Małopolskie

PUSZCZA | 32-005 | Niepołomice | Staniątki | 900 | Małopolskie

NOWA WIEŚ | 32-651 | Nowa Wieś | Oświęcimska | 87 | Małopolskie

ZACISZE | 32-600 | Oświęcim | Legionów | 2 | Małopolskie

WIDOMA WSCHÓD | 32-095 | Poskwitów | Warszawska | 191E | Małopolskie

WIDOMA ZACHÓD | 32-095 | Poskwitów | Warszawska | 189E | Małopolskie

SKAWINA | 32-050 | Skawina | Krakowska | 28A | Małopolskie

KOSYNIER | 32-090 | Słomniki | Krakowska | 62F | Małopolskie

AKACJA | 33-100 | Tarnów | Lwowska | 120/132 | Małopolskie

JASKÓŁKA | 33-100 | Tarnów | Krakowska | 57 | Małopolskie

TARNINA | 33-100 | Tarnów | Ignacego Mościckiego | 233 | Małopolskie

SKAWA | 34-100 | Wadowice | Lwowska | 95 | Małopolskie

SOLANKA | 32-020 | Wieliczka | Krakowska | 14B | Małopolskie

GŁOGOCZÓW | 32-031 | Włosań | Uzdrowiskowa | 14 | Małopolskie

JODŁA | 34-500 | Zakopane | Droga na Bystre | | Małopolskie

JAGIEŁŁO | 26-800 | Białobrzegi | Radomska | 1 | Mazowieckie

BRAMKI | 05-870 | Błonie | Łódzka | 40 | Mazowieckie

MEDUZA | 05-840 | Brwinów | Obwodnica | 20 | Mazowieckie

RADZYMIN CIEMNE | 05-250 | Ciemne | Wołomińska | 87 | Mazowieckie

KAMPINOS | 05-152 | Czosnów | Łomna Las | 17 | Mazowieckie

OSTRÓW KANIA POŁUDNIE | 05-311 | Dębe Wielkie | Ostrów Kania | 100 | Mazowieckie

OSTRÓW KANIA PÓŁNOC | 05-311 | Dębe Wielkie | Kobierne | 1A | Mazowieckie

KALWARIA | 05-530 | Góra Kalwaria | Pijarska | 121C | Mazowieckie

JABŁUSZKO | 05-600 | Grójec | Worów | 1B | Mazowieckie

JABŁONNA | 05-110 | Jabłonna | Szkolna | 19 | Mazowieckie

PILAWA | 08-440 | Lipówki | Główna | 85 | Mazowieckie

ŁAZY | 05-552 | Łazy | Aleja Krakowska | 208 | Mazowieckie

ŁOMIANKI | 05-092 | Łomianki | Warszawska | 11 | Mazowieckie

REGUŁY | 05-816 | Michałowice | Powstańców Warszawy | 17 | Mazowieckie

URSUS | 05-816 | Michałowice | Aleje Jerozolimskie | 249C | Mazowieckie

ESTRADA | 05-080 | Mościska | Estrady | 9B | Mazowieckie

SKOWRONEK | 08-103 | Nowe Iganie | Siedlecka | 4 | Mazowieckie

MAZOWSZE | 05-100 | Nowy Dwór Mazowiecki | Gen. J. P. Morawicza | 1 | Mazowieckie

NIEDŹWIADEK | 05-500 | Piaseczno | Gen. Leopolda Okulickiego | 5B | Mazowieckie

PIASECZNO | 05-500 | Piaseczno | Puławska | 38 | Mazowieckie

KAMYCZEK | 05-152 | Pieńków | Nadwiślańska | 2 | Mazowieckie

GALERIA | 09-410 | Płock | Wyszogrodzka | 116 | Mazowieckie

IRYS | 09-100 | Płońsk | Warszawska | 61 | Mazowieckie

ŻBIK | 05-800 | Pruszków | Poznańska | 69 | Mazowieckie

ŻBIKÓW | 05-800 | Pruszków | 3 Maja | 130 | Mazowieckie

MILLENIUM | 26-600 | Radom | Kazimierza Kelles-Krauza | 1B | Mazowieckie

RADOM | 26-617 | Radom | Mieszka I | 2 | Mazowieckie

SIÓDEMKA | 26-600 | Radom | Kielecka | 5 | Mazowieckie

SŁONECZKO | 05-816 | Reguły | Regulska | 23 | Mazowieckie

BELLAVISTA | 05-077 | Warszawa | Trakt Brzeski | 97 | Mazowieckie

BEMOWO | 01-466 | Warszawa | Powstańców Śląskich | 122 | Mazowieckie

CONRAD | 01-840 | Warszawa | Aleja Władysława Reymonta | 1 | Mazowieckie

DOLINA | 04-125 | Warszawa | Gen. Augusta Emila Fieldorfa | 41A | Mazowieckie

GEPARD | 03-687 | Warszawa | Łodygowa | 29 | Mazowieckie

GROCHÓW | 04-139 | Warszawa | Grochowska | 149/151 | Mazowieckie

JANTAR | 02-486 | Warszawa | Aleje Jerozolimskie | 202A | Mazowieckie

JELONKI | 01-377 | Warszawa | Połczyńska | 33A | Mazowieckie

KAMELEON | 02-324 | Warszawa | Ppłk. M. Sokołowskiego "Grzymały" | 4 | Mazowieckie

KOGUT | 02-786 | Warszawa | Jana Rosoła | 68 | Mazowieckie

MŁOCINY | 01-934 | Warszawa | Arkuszowa | 13 | Mazowieckie

OKĘCIE | 02-219 | Warszawa | Aleja Krakowska | 208 | Mazowieckie

OPAL | 02-124 | Warszawa | Grójecka | 125A | Mazowieckie

PESTKA | 03-199 | Warszawa | Modlińska | 54 | Mazowieckie

PLANETA | 03-994 | Warszawa | Wał Miedzeszyński | 670 | Mazowieckie

PRAGA | 03-412 | Warszawa | Aleja Solidarności | 13 | Mazowieckie

PROMENADA | 04-175 | Warszawa | Ostrobramska | 81 | Mazowieckie

RADOŚĆ | 04-760 | Warszawa | Patriotów | 317 | Mazowieckie

REDUTA | 02-305 | Warszawa | Aleje Jerozolimskie | 144C | Mazowieckie

RUBIN | 03-199 | Warszawa | Modlińska | 29 | Mazowieckie

SFINKS | 02-801 | Warszawa | Puławska | 417 | Mazowieckie

SŁOWIK | 03-226 | Warszawa | Toruńska | 105 | Mazowieckie

TARCHOMIN | 03-122 | Warszawa | Modlińska | 195 | Mazowieckie

TARGÓWEK | 03-643 | Warszawa | Radzymińska | 295 | Mazowieckie

WESOŁA | 05-077 | Warszawa | Trakt Brzeski | 50 | Mazowieckie

WILGA | 02-180 | Warszawa | Aleja Krakowska | 103 | Mazowieckie

WOLA | 01-459 | Warszawa | Górczewska | 159 | Mazowieckie

ZAKĄTEK | 02-972 | Warszawa | Aleksandry z Lubomirskich Potockiej | 2 | Mazowieckie

ŻABA | 03-505 | Warszawa | Św. Wincentego | 4 | Mazowieckie

ŻERAŃ | 03-044 | Warszawa | Płochocińska | 93 | Mazowieckie

JAGIELLONKA | 48-303 | Nysa | Jagiellońska | 10A | Opolskie

KARCZÓW | 45-960 | Opole | Plac Rondo im. Rodłaków | 1 | Opolskie

STRZELEC | 45-837 | Opole | Wrocławska | 106 | Opolskie

BIESZCZADY | 38-400 | Krosno | Lwowska | 54 | Podkarpackie

LOTNIK | 39-300 | Mielec | Henryka Sienkiewicza | 14 | Podkarpackie

PRZEMYŚL | 37-700 | Przemyśl | Sportowa | 15 | Podkarpackie

DWORZYSKO | 35-213 | Rzeszów | Krakowska | 358 | Podkarpackie

MIŁOCIN | 35-230 | Rzeszów | Warszawska | 40B | Podkarpackie

TULIPAN | 35-329 | Rzeszów | Aleja Powstańców Warszawy | 15 | Podkarpackie

WISŁOK | 35-322 | Rzeszów | Rzecha | 2 | Podkarpackie

KOPERNIK | 15-397 | Białystok | Mikołaja Kopernika | 38 | Podlaskie

WYGODA | 15-113 | Białystok | Gen. Władysława Andersa | 42A | Podlaskie

ŻUBR | 15-794 | Białystok | Gajowa | 101 | Podlaskie

SUWAŁKI | 16-402 | Dubowo Drugie | Dubowo Drugie | 37 | Podlaskie

KOŁAKI | 18-315 | Kołaki Kościelne | Gosie Małe | 29A | Podlaskie

TUCHOLA | 89-600 | Chojnice | Człuchowska | | Pomorskie

HEWELIUSZ | 80-298 | Gdańsk | Nowatorów | 21 | Pomorskie

KORSARZ | 80-266 | Gdańsk | Aleja Grunwaldzka | 229/237 | Pomorskie

LETNICA | 80-530 | Gdańsk | Uczniowska | 34 | Pomorskie

MARINA | 80-175 | Gdańsk | Jabłoniowa | 51 | Pomorskie

MEWA | 80-298 | Gdańsk | Juliusza Słowackiego | 187 | Pomorskie

MORENA | 80-288 | Gdańsk | Franciszka Rakoczego | 15 | Pomorskie

MOTŁAWA | 80-177 | Gdańsk | Lubczykowa | 2 | Pomorskie

NEPTUN | 80-809 | Gdańsk | Bernarda Milskiego | 1A | Pomorskie

PORT | 80-720 | Gdańsk | Połęże | 19A | Pomorskie

WRZESZCZ | 80-257 | Gdańsk | Juliusza Słowackiego | 80 | Pomorskie

AMBER | 81-061 | Gdynia | Hutnicza | 15A | Pomorskie

KLIF | 81-333 | Gdynia | Morska | 40 | Pomorskie

GLINCZ | 83-330 | Glincz | Wierzbowa | 2 | Pomorskie

KAMIEŃ POŁUDNIE | 84-217 | Kamień | Henryka Sienkiewicza | 1 | Pomorskie

KAMIEŃ PÓŁNOC | 84-217 | Kamień | Pod Lasem | 22 | Pomorskie

KOSAKOWO | 81-198 | Pogórze | Hieronima Derdowskiego | 1 | Pomorskie

PRUSZCZ | 83-000 | Pruszcz Gdański | Jana Kasprowicza | 1 | Pomorskie

BAŁTYK | 84-230 | Rumia | Grunwaldzka | 2 | Pomorskie

STRUGA | 84-230 | Rumia | Jana III Sobieskiego | 119 | Pomorskie

SŁUPIA | 76-200 | Słupsk | Poprzeczna | 1 | Pomorskie

WIKING | 81-854 | Sopot | Aleja Niepodległości | 664/670 | Pomorskie

SAMBOR | 83-110 | Tczew | Braci Grimm | 1B | Pomorskie

KASZUBY | 84-200 | Wejherowo | I Brygady Pancernej WP | 75 | Pomorskie

RUSOCIN | 83-000 | Wojanowo | Powstańców Styczniowych | 3 | Pomorskie

ZAMEK | 42-500 | Będzin | Aleja Hugona Kołłątaja | 105 | Śląskie

DIAMENT | 43-300 | Bielsko-Biała | Żywiecka | 1 | Śląskie

DWORZEC | 43-300 | Bielsko-Biała | Warszawska | 16 | Śląskie

JAWORZE | 43-382 | Bielsko-Biała | Światopełka | 2 | Śląskie

SZAROTKA | 43-300 | Bielsko-Biała | Cieszyńska | 176 | Śląskie

SZYNDZIELNIA | 43-300 | Bielsko-Biała | Partyzantów | 102 | Śląskie

BIERUŃ | 43-150 | Bieruń | Krakowska | 107 | Śląskie

ARKI | 41-902 | Bytom | Chorzowska | 32 | Śląskie

KARLIK | 41-902 | Bytom | Strzelców Bytomskich | 36 | Śląskie

RADZIONKÓW | 41-933 | Bytom | Strzelców Bytomskich | 232 | Śląskie

ROZBARK | 41-902 | Bytom | Aleja Św. Jana Pawła II | 30 | Śląskie

SZTYGARKA | 41-902 | Bytom | Wrocławska | 118 | Śląskie

BATORY | 41-506 | Chorzów | Drogowa Trasa Średnicowa | 48 | Śląskie

RÓŻANKA | 41-500 | Chorzów | Katowicka | 83 | Śląskie

KĘTY | 43-354 | Czaniec | Kęcka | 50 | Śląskie

METRO | 41-250 | Czeladź | Będzińska | 88 | Śląskie

BŁAWATEK | 42-216 | Częstochowa | Aleja Św. Jana Pawła II | 103/109 | Śląskie

CHABER | 42-202 | Częstochowa | Aleja Wojska Polskiego | 260 | Śląskie

GROSIK | 42-200 | Częstochowa | Jagiellońska | 32 | Śląskie

KROPKA | 42-202 | Częstochowa | Aleja Wojska Polskiego | 263/271 | Śląskie

WRZOS | 42-208 | Częstochowa | Aleja Wojska Polskiego | 87 | Śląskie

JEDYNKA | 42-520 | Dąbrowa Górnicza | Św. Jana Pawła II | 22 | Śląskie

POGORIA | 41-300 | Dąbrowa Górnicza | Porozumienia Dąbrowskiego 1980 | 1A | Śląskie

REDEN | 41-300 | Dąbrowa Górnicza | Marsz. Józefa Piłsudskiego | 2J | Śląskie

BATMAN | 44-122 | Gliwice | Rybnicka | 31 | Śląskie

IKAR | 44-100 | Gliwice | Jarosława Dąbrowskiego | 18 | Śląskie

ŁABĘDŹ | 44-100 | Gliwice | Łabędzka | 44 | Śląskie

SIKORNIK | 44-100 | Gliwice | Rybnicka | 150 | Śląskie

WĘZEŁ | 44-100 | Gliwice | Okrężna | 32 | Śląskie

WIEŻA | 44-105 | Gliwice | Tarnogórska | 188 | Śląskie

SZWEJK | 43-426 | Gumna | Południowa | 1 | Śląskie

JASTRZĄB | 44-335 | Jastrzębie-Zdrój | Wodzisławska | 1 | Śląskie

LEGION | 44-335 | Jastrzębie-Zdrój | Aleja Marsz. Józefa Piłsudskiego | 33 | Śląskie

PROMIENNA | 43-600 | Jaworzno | Wojska Polskiego | 17 | Śląskie

GISZOWIEC | 40-453 | Katowice | Mysłowicka | 82 | Śląskie

SOKÓŁ | 40-027 | Katowice | Francuska | 40 | Śląskie

STAW | 40-511 | Katowice | Aleja Górnośląska | 55 | Śląskie

STOKROTKA | 40-511 | Katowice | Aleja Górnośląska | 40 | Śląskie

STUDENT | 40-201 | Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego | 14 | Śląskie

ŚREDNICÓWKA | 40-846 | Katowice | Feliksa Bocheńskiego | 119 | Śląskie

TOPOLA | 40-160 | Katowice | Aleja Wojciecha Korfantego | 101 | Śląskie

WIŚLANKA | 40-525 | Katowice | Gen. Tadeusza Kościuszki | 189 | Śląskie

CONCORDIA | 44-194 | Knurów | 1 Maja | 55 | Śląskie

KOBIÓR | 43-210 | Kobiór | Beskidzka | 3 | Śląskie

MYKANÓW | 42-240 | Kościelec | Mykanowska | 25 | Śląskie

KLUB | 42-700 | Lubliniec | Plac Gen. Tadeusza Kościuszki | 1 | Śląskie

PEGAZ | 43-190 | Mikołów | Cieszyńska | 17 | Śląskie

MSZANA PÓŁNOC | 44-325 | Mszana | Ks. Franciszka Styry | 21 | Śląskie

MAGNOLIA | 41-400 | Mysłowice | Katowicka | 12 | Śląskie

ŚWIATOWIT | 42-300 | Myszków | Ignacego Krasickiego | 1A | Śląskie

DĄB | 43-426 | Ogrodzona | Południowa | 2 | Śląskie

ANDALUZJA | 41-940 | Piekary Śląskie | Bytomska | 50 | Śląskie

ODRA | 47-400 | Racibórz | Władysława Reymonta | 22 | Śląskie

DETEEŚKA | 41-700 | Ruda Śląska | Aleja Powstań Śląskich | 45 | Śląskie

HALEMBA | 41-706 | Ruda Śląska | 1 Maja | 29 | Śląskie

WIREK | 41-710 | Ruda Śląska | 1 Maja | 299 | Śląskie

JAŚMIN | 44-200 | Rybnik | Sybiraków | 1 | Śląskie

KUŹNIA | 44-203 | Rybnik | Henryka Sienkiewicza | 45 | Śląskie

LEVIN | 44-210 | Rybnik | Raciborska | 121 | Śląskie

RYBAK | 44-200 | Rybnik | Budowlanych | 2 | Śląskie

CENTRUM | 41-200 | Sosnowiec | Teatralna/ Henryka Sienkiewicza | | Śląskie

KONICZYNA | 41-221 | Sosnowiec | Braterstwa Broni | | Śląskie

ZAGÓRZE | 41-219 | Sosnowiec | Braci Mieroszewskich | 2H | Śląskie

GWAREK | 42-600 | Tarnowskie Góry | Zagórska | 222 | Śląskie

METEOR | 42-600 | Tarnowskie Góry | Korola/ Obwodnica | | Śląskie

SZTOLNIA | 42-600 | Tarnowskie Góry | Nakielska | 52 | Śląskie

CIELMICE | 43-110 | Tychy | Przemysłowa | 48 | Śląskie

GRONIE | 43-100 | Tychy | Katowicka/ Oświęcimska | | Śląskie

HONORATA | 43-100 | Tychy | Mikołaja Kopernika | 11 | Śląskie

JESION | 41-800 | Zabrze | Gdańska | 20 | Śląskie

LIBERTY | 41-820 | Zabrze | Wolności | 76 | Śląskie

MAKOSZOWA | 41-800 | Zabrze | 3 Maja | 101 | Śląskie

KOLIBER | 42-400 | Zawiercie | Ignacego Paderewskiego | 8 | Śląskie

ROWIEŃ WSCHÓD | 44-240 | Żory | Kasztanowa | 31 | Śląskie

ŻORY | 44-240 | Żory | Północna | 5 | Śląskie

GÓRAL | 34-300 | Żywiec | Aleja Marsz. Józefa Piłsudskiego | 7 | Śląskie

BRZOZA | 25-606 | Kielce | Jagiellońska | 75 | Świętokrzyskie

ŁYSICA | 25-323 | Kielce | Aleja Solidarności | 18 | Świętokrzyskie

TELEGRAF | 25-155 | Kielce | Aleja Jerzego Popiełuszki | 9 | Świętokrzyskie

KRZEMIONKI | 27-400 | Ostrowiec Świętokrzyski | Ludwika Waryńskiego | 59 | Świętokrzyskie

GRANAT | 26-110 | Skarżysko-Kamienna | Krakowska | 150 | Świętokrzyskie

GRAFIT | 82-300 | Elbląg | Płk. Stanisława Dąbka | 74 | Warmińsko-mazurskie

ŻUŁAWY | 82-300 | Gronowo Górne | Bursztynowa | 1 | Warmińsko-Mazurskie

RĄCZKI | 13-100 | Nidzica | Rączki | 34 | Warmińsko-mazurskie

KORMORAN | 10-602 | Olsztyn | Wincentego Pstrowskiego | 20 | Warmińsko-mazurskie

ŻURAW | 10-457 | Olsztyn | Kard. Stefana Wyszyńskiego | 3 | Warmińsko-mazurskie

MAZURY | 14-100 | Ostróda | Przemysłowa | 2 | Warmińsko-mazurskie

AMAZONKA | 14-400 | Pasłęk | Rzeczna | 30 | Warmińsko-mazurskie

TOMASZKOWO | 11-034 | Tomaszkowo | Pszczela | 2 | Warmińsko-Mazurskie

SKÓRZEWO | 62-070 | Dopiewo | MOP Dąbrówka | 2 | Wielkopolskie

GOZDOWO | 62-300 | Gozdowo | Gozdowo | 31A | Wielkopolskie

SOŁECZNO | 62-300 | Gozdowo | Gozdowo | 38A | Wielkopolskie

JASIN | 62-020 | Jasin | Poznańska | 55 | Wielkopolskie

KALISZ II | 62-800 | Kalisz | Wojska Polskiego | 158 | Wielkopolskie

TOPAZ | 63-600 | Kępno | Solidarności | 26 | Wielkopolskie

JEDENASTKA | 62-090 | Kiekrz | Dojazd | 9 | Wielkopolskie

WIRYNKA | 62-051 | Łęczyca | Leśna | 1 | Wielkopolskie

ŁUBOWO | 62-260 | Łubowo | Łubowo | 164 | Wielkopolskie

PIERZYSKA | 62-260 | Łubowo | Łubowo | 165 | Wielkopolskie

DOBOSZ | 63-100 | Mechlin | Średzka | 20 | Wielkopolskie

TYFON | 63-400 | Ostrów Wielkopolski | Głogowska | 15 | Wielkopolskie

TURKUS | 64-920 | Piła | Aleja Powstańców Wielkopolskich | 167 | Wielkopolskie

DWÓJKA | 62-045 | Pniewy | Poznańska | 98 | Wielkopolskie

BIELIK | 61-285 | Poznań | Kurlandzka | 2 | Wielkopolskie

BURSZTYN | 61-017 | Poznań | Bałtycka | 37 | Wielkopolskie

GRUNWALD | 60-104 | Poznań | Głogowska | 232/234 | Wielkopolskie

KRZYWOUSTY | 61-144 | Poznań | Bolesława Krzywoustego | 129 | Wielkopolskie

ŁAWICA | 60-189 | Poznań | Bukowska | 285 | Wielkopolskie

MALTA | 61-285 | Poznań | Szwajcarska | 1 | Wielkopolskie

MIESZKO | 61-689 | Poznań | Księcia Mieszka I | 28 | Wielkopolskie

OLIMPIA | 60-308 | Poznań | Grunwaldzka | 108 | Wielkopolskie

PERŁA | 61-614 | Poznań | Umultowska | 2 | Wielkopolskie

PETROLIA | 60-451 | Poznań | Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego | 543 | Wielkopolskie

PIAST | 61-144 | Poznań | Rondo Rataje | | Wielkopolskie

PIĄTKA | 60-681 | Poznań | Włościańska | 6 | Wielkopolskie

PRZYGODA | 60-356 | Poznań | Stanisława Przybyszewskiego | 39A | Wielkopolskie

SŁOWIANKA | 61-696 | Poznań | Serbska | 24 | Wielkopolskie

WARTA | 61-476 | Poznań | Czechosłowacka | 102 | Wielkopolskie

WILDA | 61-493 | Poznań | Hetmańska | 98 | Wielkopolskie

KRZYŻÓWKA | 62-060 | Stęszew | Błonie | 8 | Wielkopolskie

SUCHY LAS | 62-002 | Suchy Las | Sucholeska | 1 | Wielkopolskie

CYBINA | 62-020 | Swarzędz | Poznańska | 45 | Wielkopolskie

MALINKA | 63-100 | Śrem | Jana Kilińskiego | 3 | Wielkopolskie

DARŁOWO | 76-150 | Darłowo | Gen. Józefa Sowińskiego | 25 | Zachodniopomorskie

OSTOJA | 72-002 | Dołuje | Lubieszyn | 3D | Zachodniopomorskie

STUDNIA | 72-002 | Dołuje | Lubieszyn | 25 | Zachodniopomorskie

TERMINAL | 72-001 | Kołbaskowo | Kołbaskowo | 127 | Zachodniopomorskie

BRYZA | 78-100 | Kołobrzeg | 6 Dywizji Piechoty | 26 | Zachodniopomorskie

ANDROMEDA | 75-900 | Koszalin | Słowiańska | 16 | Zachodniopomorskie

ORION | 75-304 | Koszalin | Gdańska | 21 | Zachodniopomorskie

PERSEUSZ | 75-653 | Koszalin | Zwycięstwa | 282 | Zachodniopomorskie

POSEJDON | 75-824 | Koszalin | Krakusa i Wandy | 1E | Zachodniopomorskie

LIPNIK | 73-100 | Lipnik | Stargardzka | 1 | Zachodniopomorskie

ESKA | 74-300 | Sitno | Pyrzycka | 12C | Zachodniopomorskie

INA | 73-110 | Stargard | Szczecińska | 8 | Zachodniopomorskie

CZECH | 71-011 | Szczecin | Księcia Mieszka I | 79 | Zachodniopomorskie

GRYF | 70-771 | Szczecin | Wczasów | 33 | Zachodniopomorskie

LECH | 70-784 | Szczecin | Andrzeja Struga | 1 | Zachodniopomorskie

OBOTRYCKA | 71-684 | Szczecin | Obotrycka | 5 | Zachodniopomorskie

RUS | 70-490 | Szczecin | Aleja Wojska Polskiego | 184 | Zachodniopomorskie

STOCZNIOWIEC | 71-126 | Szczecin | 26 Kwietnia | 77 | Zachodniopomorskie

TRÓJKA | 74-107 | Wysoka | Stare Brynki | 29 | Zachodniopomorskie



