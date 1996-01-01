1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Organizatorem programu pod nazwą „bp&friends” („Program”) jest BP EUROPA SE działająca na terenie Polski poprzez BP EUROPA SE Spółka Europejska Oddział w Polsce z siedzibą w Krakowie przy ul. Pawiej 9, 31-154 Kraków, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000345546, NIP 972-086-54-31 („Organizator”).
1.2. Organizator prowadzi Program we współpracy z podmiotami, z którymi zawarł umowy dotyczące udostępniania korzyści ich pracownikom lub współpracownikom („Partnerzy”). Korzyści są udostępniane Osobom uprawnionym oraz, na zasadach określonych
w Regulaminie, Osobom dodatkowym w aplikacji BPme udostępnianej przez Organizatora („Aplikacja BPme”).
1.3. 1.3. Program bp&friends prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stacjach bp wskazanych w Załączniku nr 1 do Regulaminu — w zakresie Ofert na paliwo, zakupy w sklepie oraz usługi gastronomiczne Wild Bean Cafe — oraz w Załączniku nr 2 do Regulaminu — w zakresie Ofert na usługi myjni (łącznie „Stacje bp”).
1.4. Rodzaj, zakres, wartość i okres dostępności poszczególnych korzyści oferowanych
w ramach Programu bp&friends mogą różnić się w zależności od Partnera, grupy Uczestników lub okresu ich udostępnienia. Aktualne warunki danej korzyści są każdorazowo prezentowane Uczestnikowi w Aplikacji BPme.
1.5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, w szczególności w zakresie funkcjonowania konta BPme, Karty BPme i Aplikacji BPme, zastosowanie mają postanowienia regulaminu Aplikacji BPme i programu lojalnościowego BPme, dostępnego na stronie www.bp.pl („Regulamin BPme”).
2. UCZESTNICTWO W PROGRAMIE
2.1. Uczestnikiem Programu bp&friends może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, aktywne konto w Aplikacji BPme oraz Kartę BPme, która wyraziła zainteresowanie udziałem w Programie zgodnie z zasadami współpracy pomiędzy Organizatorem a Partnerem i została do niego zakwalifikowana przez Partnera („Osoba uprawniona”).
2.2. Partner określa, które osoby są uprawnione do udziału w Programie, oraz przekazuje lub aktualizuje informacje niezbędne do potwierdzenia tego uprawnienia w sposób uzgodniony z Organizatorem.
2.3. Osoba uprawniona może zostać poproszona o dokonanie uwierzytelnienia z wykorzystaniem adresu poczty elektronicznej oraz Karty BPme w serwisie internetowym https://www.bpme.pl/, w sekcji „Partnerzy”.
2.4. Jeżeli Oferta przewiduje taką możliwość, Osoba uprawniona może zgłosić do Programu wybranych przez siebie użytkowników Aplikacji BPme posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, aktywne konto w Aplikacji BPme oraz Kartę BPme („Osoby dodatkowe”). Zgłoszenie następuje poprzez wskazanie numerów ich Kart BPme. Osoba uprawniona może zgłosić dwie Osoby dodatkowe, chyba że Oferta dla danego Partnera określa inną liczbę. Osoba uprawniona odpowiada za prawidłowość zgłoszonych numerów Kart BPme oraz za uzyskanie zgody Osób dodatkowych na ich zgłoszenie.
2.5. Osoba uprawniona uczestnicząca w Programie oraz zgłoszone przez nią Osoby dodatkowe są dalej łącznie zwane „Uczestnikami”, a każda z nich osobno — „Uczestnikiem”.
2.6. Osoby dodatkowe korzystają z korzyści na zasadach określonych w Ofercie dostępnej dla Osoby uprawnionej.
2.7. Prawo Osoby dodatkowej do udziału w Programie bp&friends jest powiązane
z uprawnieniem Osoby uprawnionej. Utrata przez Osobę uprawnioną prawa do udziału
w Programie powoduje utratę tego prawa także przez zgłoszone przez nią Osoby dodatkowe.
2.8. Osoba uprawniona może zmieniać zgłoszone Osoby dodatkowe z częstotliwością wskazaną w serwisie internetowym, o którym mowa w pkt 2.3, w sekcji „Partnerzy”, lub w Aplikacji BPme.
3. KORZYŚCI W PROGRAMIE
3.1. Organizator udostępnia Uczestnikom w Aplikacji BPme korzyści w formie kuponów, rabatów lub innych ofert przewidzianych w ramach Programu bp&friends („Oferta”).
3.2. Aktualny zakres Oferty przysługującej danemu Uczestnikowi, w tym wysokość rabatów, liczba kuponów, okres ważności, limity oraz dodatkowe warunki, jest każdorazowo prezentowany w Aplikacji BPme.
3.3. Oferta dostępna dla poszczególnych Uczestników może się różnić w zależności od Partnera lub grupy Uczestników, do której Uczestnik został przypisany.
3.4. Udostępnienie Uczestnikowi Oferty w Aplikacji BPme oznacza uprawnienie do skorzystania z niej na zasadach wskazanych przy tej Ofercie oraz wynikających z Regulaminu.
3.5. Oferta nie dotyczy w szczególności: kaucji, alkoholu, wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych, rekwizytów tytoniowych i produktów imitujących te wyroby, preparatów do początkowego żywienia niemowląt, produktów leczniczych (w tym leków bez recepty), bonów upominkowych i kart podarunkowych oraz doładowań telefonii komórkowej, chyba że warunki Oferty stanowią inaczej.
4. ZASADY KORZYSTANIA Z RABATÓW
4.1. W celu skorzystania z Oferty Uczestnik powinien:
a) spełnić warunki wskazane przy danej Ofercie w Aplikacji BPme;
b) jeżeli Oferta tego wymaga – aktywować kupon w Aplikacji BPme przed dokonaniem płatności;
c) przed realizacją płatności okazać Kartę BPme oraz, jeśli jest to wymagane, aktywny kupon w celu ich zeskanowania.
4.2. Uczestnik nie może żądać zamiany Oferty na jakikolwiek inny towar lub usługę ani wypłaty jej równowartości w pieniądzach.
4.3. Oferta nie łączy się z innymi rabatami, programami i promocjami prowadzącymi do dalszego obniżenia ceny tych samych produktów lub usług, chyba że warunki Oferty stanowią inaczej.
4.4. Z Oferty można skorzystać tylko w przypadku zapłaty za transakcję gotówką, punktami BPme, kartą płatniczą, kredytową oraz kartą przedpłaconą bp Supercard. Rabat nie będzie udzielany Uczestnikom, którzy dokonują zapłaty za paliwo kartą paliwową, w szczególności kartami paliwowymi porozumienia ROUTEX (BP PLUS, BP Komfort, BP International, AGIP/ENI, OMV, Circle K), UTA, DKV.
5. UTRATA PRAWA DO UDZIAŁU W PROGRAMIE BP&FRIENDS
5.1. Uczestnik traci prawo do udziału w Programie bp&friends w szczególności w przypadku:
a) usunięcia Osoby uprawnionej przez Partnera z grupy osób uprawnionych;
b) zakończenia współpracy Partnera z Organizatorem w zakresie Programu bp&friends;
c) usunięcia Karty BPme z Programu bp&friends przez Osobę uprawnioną;
d) usunięcia konta w Aplikacji BPme lub utraty możliwości korzystania z niego;
e) zakończenia Programu bp&friends;
f) naruszenia zasad Programu bp&friends, w tym korzystania z Rabatów niezgodnie z ich przeznaczeniem.
5.2. Dezaktywacja Oferty nastąpi nie później niż w terminie miesiąca od dnia utraty przez Uczestnika prawa do udziału w Programie bp&friends.
5.3. Od chwili utraty prawa do udziału w Programie bp&friends Uczestnikowi nie przysługują nowe Oferty. Wcześniej udostępnione kupony mogą zostać dezaktywowane.
6. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
6.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu prowadzenia Programu bp&friends można zgłaszać na adres e-mail obsluga@bp.com lub pod numerem telefonu 721-02-03-04 (w dni powszednie w godz. 08:00–18:00).
6.2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, numer Karty BPme, a także dokładny opis
i wskazanie przyczyny reklamacji.
6.3. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
6.4. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji drogą mailową lub telefonicznie.
7. DANE OSOBOWE
7.1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w zakresie niezbędnym do potwierdzenia uprawnienia do udziału w Programie, obsługi uczestnictwa w Programie, przypisania, aktywacji i dezaktywacji Rabatów, rozpatrywania reklamacji i zapytań oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
7.2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym administratora danych, podstaw prawnych, okresów przechowywania, odbiorców danych oraz praw osób, których dane dotyczą, zawiera klauzula informacyjna Aplikacji BPme oraz polityka prywatności Organizatora. Kontakt w sprawach danych osobowych: dane@bp.com.
8. ZMIANY PROGRAMU I REGULAMINU
8.1. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie opublikowana na stronie www.bp.pl oraz
w Aplikacji BPme przed wejściem zmiany w życie.
8.2. Zmiana warunków Oferty, w tym wysokości Rabatów, liczby kuponów, zakresu produktów
i usług lub okresu obowiązywania Oferty, nie stanowi zmiany Regulaminu, o ile warunki te są prezentowane Uczestnikowi w Aplikacji BPme przed skorzystaniem z Oferty.
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, na stronie www.bp.pl oraz w Aplikacji BPme.
9.2. Udział w Programie bp&friends oznacza akceptację zasad Programu zawartych
w Regulaminie.9.3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2026 r.
Załącznik nr 1 – Lista Stacji bp objętych Ofertami na paliwo, zakupy w sklepie oraz usługi gastronomiczne Wild Bean Cafe
NAZWA STACJI | KOD POCZTOWY | MIASTO | ULICA | NR | WOJEWÓDZTWO
KOMETA | 53-234 | Wrocław | Grabiszyńska | 266 | Dolnośląskie
RESZKA | 59-900 | Zgorzelec | Żarska Wieś | 9 | Dolnośląskie
ORZEŁ | 59-900 | Zgorzelec | Żarska Wieś | 9A | Dolnośląskie
POLKOWICE | 59-101 | Moskorzyn | Moskorzyn | 100 | Dolnośląskie
LUBIN PÓŁNOC | 59-335 | Lubin | Szklary Górne | 82 | Dolnośląskie
MORZĘCINO WSCHÓD | 55-140 | Żmigród | Borzęcin | 79 | Dolnośląskie
WISZNIA MAŁA ZACHÓD | 55-114 | Wisznia Mała | Wisznia Mała | 1 | Dolnośląskie
SŁONECZNIK | 59-300 | Lubin | Św. Jana Pawła II | 5 | Dolnośląskie
ORZECH | 51-163 | Wrocław | Aleja Marcina Kromera | 16-28 | Dolnośląskie
ELDORADO | 53-015 | Wrocław | Aleja Karkonoska | 63 | Dolnośląskie
KRASNAL | 55-080 | Mokronos Dolny | Parkowa | 13 | Dolnośląskie
IGLICA | 54-205 | Wrocław | Legnicka | 67 | Dolnośląskie
LENA | 50-425 | Wrocław | Krakowska | 7.cze | Dolnośląskie
ORBITA | 59-220 | Legnica | Wrocławska | 151 | Dolnośląskie
ZDRÓJ | 57-300 | Kłodzko | Dusznicka | 14 | Dolnośląskie
ŁĄKA | 67-200 | Głogów | Legnicka | 16 | Dolnośląskie
TARNOGAJ | 50-517 | Wrocław | Bardzka | 26 | Dolnośląskie
NESTOR | 53-615 | Wrocław | Słubicka | 18 | Dolnośląskie
CERAMIKA | 59-700 | Bolesławiec | Wesoła | 23A | Dolnośląskie
KOZAK | 59-900 | Zgorzelec | Ks. Jana Kozaka | 1 | Dolnośląskie
MERKURY | 87-100 | Toruń | Szosa Lubicka | 109 | Kujawsko-Pomorskie
LUBIEŃ KUJAWSKI PÓŁNOC | 87-840 | Lubień Kujawski | Szewo | 51A | Kujawsko-Pomorskie
OTŁOCZYN ZACHÓD | 87-700 | Aleksandrów Kujawski | MOP Otłoczyn Zachód | 2 | Kujawsko-Pomorskie
LATKOWO | 88-110 | Latkowo | Latkowo | 36A | Kujawsko-Pomorskie
WISŁA | 87-800 | Włocławek | Stefana Okrzei | 89 | Kujawsko-Pomorskie
MARS | 87-100 | Toruń | Szosa Bydgoska | 30 | Kujawsko-Pomorskie
KUJAWY | 87-800 | Włocławek | Stefana Okrzei | 70 | Kujawsko-Pomorskie
WENUS | 87-100 | Toruń | Marii Skłodowskiej-Curie | 90 | Kujawsko-Pomorskie
FORT | 87-100 | Toruń | Łódzka | 128 | Kujawsko-Pomorskie
FORDON | 85-796 | Bydgoszcz | Fordońska | 323 | Kujawsko-Pomorskie
LUBICZ | 87-162 | Lubicz Górny | Warszawska | 1C | Kujawsko-Pomorskie
BRDA | 85-719 | Bydgoszcz | Fordońska | 48/50 | Kujawsko-Pomorskie
PIERNIK | 87-100 | Toruń | Grudziądzka | 125/127 | Kujawsko-Pomorskie
SOLNO | 88-100 | Inowrocław | Poznańska | 57 | Kujawsko-Pomorskie
JOWISZ | 87-100 | Toruń | Grudziądzka | 108/112 | Kujawsko-Pomorskie
MARKUSZÓW PÓŁNOC | 24-173 | Markuszów | Olempin | 14A | Lubelskie
MARKUSZÓW POŁUDNIE | 24-173 | Markuszów | Łany | 31C | Lubelskie
SAFARI | 20-064 | Lublin | Północna | 30 | Lubelskie
KOZIOŁEK | 20-848 | Lublin | Aleja Mieczysława Smorawińskiego | 27 | Lubelskie
FINEZJA | 21-100 | Lubartów | Lubelska | 138 | Lubelskie
BYSTRZYCA | 20-535 | Lublin | Św. Jana Pawła II | 5 | Lubelskie
TURYSTYCZNA | 20-207 | Lublin | Turystyczna | 13 | Lubelskie
BOTANIK | 20-873 | Lublin | Bohaterów Września | 27 | Lubelskie
ZACHÓD | 66-304 | Brójce | Chociszewo | 101 | Lubuskie
LUTOL | 66-210 | Zbąszynek | Rogoziniec | 11A | Lubuskie
GRANICA | 68-212 | Trzebiel | Olszyna | | Lubuskie
JAGŁOWICE | 68-212 | Trzebiel | Jagłowice | 27 | Lubuskie
SPODEK | 69-100 | Słubice | 1 Maja | 7A | Lubuskie
KRESY | 66-620 | Gubin | Kresowa | 111A | Lubuskie
CARGO | 69-100 | Słubice | Transportowa | 8C | Lubuskie
BACHUS | 65-127 | Zielona Góra | Świebodzińska | 2 | Lubuskie
LOTNISKO | 65-077 | Zielona Góra | Wojska Polskiego | 23 | Lubuskie
GROBLA | 66-400 | Gorzów Wielkopolski | Grobla | 75 | Lubuskie
KLON | 66-400 | Gorzów Wielkopolski | Konstytucji 3 Maja | 70 | Lubuskie
OMEGA | 91-402 | Łódź | Aleja Grzegorza Palki | 3 | Łódzkie
PARMA | 99-418 | Bełchów | Polesie | 131 | Łódzkie
POLESIE | 99-418 | Bełchów | Polesie | 129A | Łódzkie
GUZEW POŁUDNIE | 95-030 | Czyżeminek | Czyżeminek | 63 | Łódzkie
CEGIELNIA | 97-300 | Piotrków Trybunalski | Rakowska | 50 | Łódzkie
SZAFIR | 93-338 | Łódź | Rzgowska | 252 | Łódzkie
KASZTAN | 91-088 | Łódź | Tomasza Zana | 13 | Łódzkie
FENIKS | 91-224 | Łódź | Aleksandrowska | 63/65 | Łódzkie
ŁASK | 98-100 | Łask | Objazdowa | 8 | Łódzkie
BORYNA | 99-300 | Kutno | Sklęczkowska | 5 | Łódzkie
SOWA | 98-200 | Sieradz | Henryka Sienkiewicza | 15 | Łódzkie
STRYKÓWKA | 95-010 | Stryków | Sosnowiec-Pieńki | 18A | Łódzkie
RAWKA | 96-100 | Skierniewice | Aleja Macieja Rataja | 65 | Łódzkie
MŁYNEK | 92-638 | Łódź | Kątna | 1 | Łódzkie
ALFA | 90-443 | Łódź | Aleja Adama Mickiewicza | 7 | Łódzkie
TENDER | 93-570 | Łódź | Aleja Św. Jana Pawła II | 25/27 | Łódzkie
SATURN | 97-200 | Tomaszów Mazowiecki | Warszawska | 84 | Łódzkie
WIDOMA WSCHÓD | 32-095 | Poskwitów | Warszawska | 191E | Małopolskie
WIDOMA ZACHÓD | 32-095 | Poskwitów | Warszawska | 189E | Małopolskie
RONDO | 31-157 | Kraków | Josepha Conrada | 81 | Małopolskie
KAPELANKA | 30-347 | Kraków | Kapelanka | 2 | Małopolskie
SEZAM | 30-552 | Kraków | Malborska | 1 | Małopolskie
ZACISZE | 32-600 | Oświęcim | Legionów | 2 | Małopolskie
KRAKOWIAK | 31-876 | Kraków | Aleja Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego | 39 | Małopolskie
KŁAJ | 32-015 | Kłaj | Kłaj | 1050 | Małopolskie
STANISŁAWICE | 32-015 | Kłaj | Kłaj | 1052 | Małopolskie
NOWA WIEŚ | 32-651 | Nowa Wieś | Oświęcimska | 87 | Małopolskie
BOCHNIA | 32-700 | Bochnia | Brzeska | 14 | Małopolskie
ROGATKA | 31-425 | Kraków | Aleja 29 Listopada | 39B | Małopolskie
MATECZNY | 30-415 | Kraków | Wadowicka | 4 | Małopolskie
RYBITWY | 30-721 | Kraków | Lipska | 2 | Małopolskie
JODŁA | 34-500 | Zakopane | Droga na Bystre | | Małopolskie
ZAKOPIANKA | 30-418 | Kraków | Zakopiańska | 107 | Małopolskie
SKAWA | 34-100 | Wadowice | Lwowska | 95 | Małopolskie
SOLANKA | 32-020 | Wieliczka | Krakowska | 14B | Małopolskie
MIROWSKA | 30-244 | Kraków | Mirowska | 201 | Małopolskie
JASNOGÓRSKA | 32-085 | Modlnica | Częstochowska | 74 | Małopolskie
GŁOGOCZÓW | 32-031 | Włosań | Uzdrowiskowa | 14 | Małopolskie
TARNINA | 33-100 | Tarnów | Ignacego Mościckiego | 233 | Małopolskie
ADAŚ | 31-277 | Kraków | Opolska | 60 | Małopolskie
PODHALE | 34-470 | Czarny Dunajec | Kolejowa | 30D | Małopolskie
KOSYNIER | 32-090 | Słomniki | Krakowska | 62F | Małopolskie
BONARKA | 30-644 | Kraków | Gen. Henryka Kamieńskiego | 57 | Małopolskie
HEJNAŁ | 31-406 | Kraków | Aleja 29 Listopada | 125 | Małopolskie
AKACJA | 33-100 | Tarnów | Lwowska | 120/132 | Małopolskie
BESKID | 34-120 | Andrychów | Krakowska | 25 | Małopolskie
JASKÓŁKA | 33-100 | Tarnów | Krakowska | 57 | Małopolskie
OLSZA | 31-876 | Kraków | Aleja Gen. T. Bora-Komorowskiego | 4 | Małopolskie
LAJKONIK | 30-435 | Kraków | Zakopiańska | 290 | Małopolskie
WANDA | 30-722 | Kraków | Rybitwy | 13 | Małopolskie
RĘKAWKA | 31-354 | Kraków | Pasternik | 66 | Małopolskie
HUTA | 31-965 | Kraków | Bulwarowa | 1 | Małopolskie
ORAWA | 34-481 | Chyżne | Chyżne | 297A | Małopolskie
DRATEWKA | 30-707 | Kraków | Powstańców Wielkopolskich | 13 | Małopolskie
STRAŻNICA | 32-031 | Mogilany | Krakowska | 24 | Małopolskie
MEKSYK | 31-983 | Kraków | Nadbrzezie | 1A | Małopolskie
PUSZCZA | 32-005 | Niepołomice | Staniątki | 900 | Małopolskie
ESTRADA | 05-080 | Mościska | Estrady | 9B | Mazowieckie
OSTRÓW KANIA PÓŁNOC | 05-311 | Dębe Wielkie | Kobierne | 1A | Mazowieckie
OSTRÓW KANIA POŁUDNIE | 05-311 | Dębe Wielkie | Ostrów Kania | 100 | Mazowieckie
RUBIN | 03-199 | Warszawa | Modlińska | 29 | Mazowieckie
RADZYMIN CIEMNE | 05-250 | Ciemne | Wołomińska | 87 | Mazowieckie
JELONKI | 01-377 | Warszawa | Połczyńska | 33A | Mazowieckie
PESTKA | 03-199 | Warszawa | Modlińska | 54 | Mazowieckie
REDUTA | 02-305 | Warszawa | Aleje Jerozolimskie | 144C | Mazowieckie
BELLAVISTA | 05-077 | Warszawa | Trakt Brzeski | 97 | Mazowieckie
WESOŁA | 05-077 | Warszawa | Trakt Brzeski | 50 | Mazowieckie
JANTAR | 02-486 | Warszawa | Aleje Jerozolimskie | 202A | Mazowieckie
BEMOWO | 01-466 | Warszawa | Powstańców Śląskich | 122 | Mazowieckie
PLANETA | 03-994 | Warszawa | Wał Miedzeszyński | 670 | Mazowieckie
KAMELEON | 02-324 | Warszawa | Ppłk. M. Sokołowskiego "Grzymały" | 4 | Mazowieckie
OKĘCIE | 02-219 | Warszawa | Aleja Krakowska | 208 | Mazowieckie
SKOWRONEK | 08-103 | Nowe Iganie | Siedlecka | 4 | Mazowieckie
KAMPINOS | 05-152 | Czosnów | Łomna Las | 17 | Mazowieckie
ŁOMIANKI | 05-092 | Łomianki | Warszawska | 11 | Mazowieckie
JABŁUSZKO | 05-600 | Grójec | Worów | 1B | Mazowieckie
KAMYCZEK | 05-152 | Pieńków | Nadwiślańska | 2 | Mazowieckie
ŁAZY | 05-552 | Łazy | Aleja Krakowska | 208 | Mazowieckie
ZAKĄTEK | 02-972 | Warszawa | Aleksandry z Lubomirskich Potockiej | 2 | Mazowieckie
PILAWA | 08-440 | Lipówki | Główna | 85 | Mazowieckie
ŻBIKÓW | 05-800 | Pruszków | 3 Maja | 130 | Mazowieckie
OPAL | 02-124 | Warszawa | Grójecka | 125A | Mazowieckie
CONRAD | 01-840 | Warszawa | Aleja Władysława Reymonta | 1 | Mazowieckie
WILGA | 02-180 | Warszawa | Aleja Krakowska | 103 | Mazowieckie
IRYS | 09-100 | Płońsk | Warszawska | 61 | Mazowieckie
SIÓDEMKA | 26-600 | Radom | Kielecka | 5 | Mazowieckie
RADOŚĆ | 04-760 | Warszawa | Patriotów | 317 | Mazowieckie
SFINKS | 02-801 | Warszawa | Puławska | 417 | Mazowieckie
DOLINA | 04-125 | Warszawa | Gen. Augusta Emila Fieldorfa | 41A | Mazowieckie
TARCHOMIN | 03-122 | Warszawa | Modlińska | 195 | Mazowieckie
GROCHÓW | 04-139 | Warszawa | Grochowska | 149/151 | Mazowieckie
URSUS | 05-816 | Michałowice | Aleje Jerozolimskie | 249C | Mazowieckie
WOLA | 01-459 | Warszawa | Górczewska | 159 | Mazowieckie
KOGUT | 02-786 | Warszawa | Jana Rosoła | 68 | Mazowieckie
SŁOWIK | 03-226 | Warszawa | Toruńska | 105 | Mazowieckie
MEDUZA | 05-840 | Brwinów | Obwodnica | 20 | Mazowieckie
GALERIA | 09-410 | Płock | Wyszogrodzka | 116 | Mazowieckie
JAGIEŁŁO | 26-800 | Białobrzegi | Radomska | 1 | Mazowieckie
PIASECZNO | 05-500 | Piaseczno | Puławska | 38 | Mazowieckie
NIEDŹWIADEK | 05-500 | Piaseczno | Gen. Leopolda Okulickiego | 5B | Mazowieckie
SŁONECZKO | 05-816 | Reguły | Regulska | 23 | Mazowieckie
TARGÓWEK | 03-643 | Warszawa | Radzymińska | 295 | Mazowieckie
JABŁONNA | 05-110 | Jabłonna | Szkolna | 19 | Mazowieckie
ŻBIK | 05-800 | Pruszków | Poznańska | 69 | Mazowieckie
MŁOCINY | 01-934 | Warszawa | Arkuszowa | 13 | Mazowieckie
KALWARIA | 05-530 | Góra Kalwaria | Pijarska | 121C | Mazowieckie
PRAGA | 03-412 | Warszawa | Aleja Solidarności | 13 | Mazowieckie
ŻERAŃ | 03-044 | Warszawa | Płochocińska | 93 | Mazowieckie
MAZOWSZE | 05-100 | Nowy Dwór Mazowiecki | Gen. J. P. Morawicza | 1 | Mazowieckie
ŻABA | 03-505 | Warszawa | Św. Wincentego | 4 | Mazowieckie
GEPARD | 03-687 | Warszawa | Łodygowa | 29 | Mazowieckie
PROMENADA | 04-175 | Warszawa | Ostrobramska | 81 | Mazowieckie
BRAMKI | 05-870 | Błonie | Łódzka | 40 | Mazowieckie
RADOM | 26-617 | Radom | Mieszka I | 2 | Mazowieckie
REGUŁY | 05-816 | Michałowice | Powstańców Warszawy | 17 | Mazowieckie
JAGIELLONKA | 48-303 | Nysa | Jagiellońska | 10A | Opolskie
STRZELEC | 45-837 | Opole | Wrocławska | 106 | Opolskie
KARCZÓW | 45-960 | Opole | Plac Rondo im. Rodłaków | 1 | Opolskie
MIŁOCIN | 35-230 | Rzeszów | Warszawska | 40B | Podkarpackie
TULIPAN | 35-329 | Rzeszów | Aleja Powstańców Warszawy | 15 | Podkarpackie
DWORZYSKO | 35-213 | Rzeszów | Krakowska | 358 | Podkarpackie
WISŁOK | 35-322 | Rzeszów | Rzecha | 2 | Podkarpackie
LOTNIK | 39-300 | Mielec | Henryka Sienkiewicza | 14 | Podkarpackie
BIESZCZADY | 38-400 | Krosno | Lwowska | 54 | Podkarpackie
KOPERNIK | 15-397 | Białystok | Mikołaja Kopernika | 38 | Podlaskie
KOŁAKI | 18-315 | Kołaki Kościelne | Gosie Małe | 29A | Podlaskie
SUWAŁKI | 16-402 | Dubowo Drugie | Dubowo Drugie | 37 | Podlaskie
ŻUBR | 15-794 | Białystok | Gajowa | 101 | Podlaskie
WYGODA | 15-113 | Białystok | Gen. Władysława Andersa | 42A | Podlaskie
TUCHOLA | 89-600 | Chojnice | Człuchowska | | Pomorskie
AMBER | 81-061 | Gdynia | Hutnicza | 15A | Pomorskie
KAMIEŃ PÓŁNOC | 84-217 | Kamień | Pod Lasem | 22 | Pomorskie
KAMIEŃ POŁUDNIE | 84-217 | Kamień | Henryka Sienkiewicza | 1 | Pomorskie
PRUSZCZ | 83-000 | Pruszcz Gdański | Jana Kasprowicza | 1 | Pomorskie
NEPTUN | 80-809 | Gdańsk | Bernarda Milskiego | 1A | Pomorskie
MORENA | 80-288 | Gdańsk | Franciszka Rakoczego | 15 | Pomorskie
BAŁTYK | 84-230 | Rumia | Grunwaldzka | 2 | Pomorskie
KASZUBY | 84-200 | Wejherowo | I Brygady Pancernej WP | 75 | Pomorskie
WRZESZCZ | 80-257 | Gdańsk | Juliusza Słowackiego | 80 | Pomorskie
KOSAKOWO | 81-198 | Pogórze | Hieronima Derdowskiego | 1 | Pomorskie
MARINA | 80-175 | Gdańsk | Jabłoniowa | 51 | Pomorskie
MOTŁAWA | 80-177 | Gdańsk | Lubczykowa | 2 | Pomorskie
MEWA | 80-298 | Gdańsk | Juliusza Słowackiego | 187 | Pomorskie
STRUGA | 84-230 | Rumia | Jana III Sobieskiego | 119 | Pomorskie
PORT | 80-720 | Gdańsk | Połęże | 19A | Pomorskie
KLIF | 81-333 | Gdynia | Morska | 40 | Pomorskie
SŁUPIA | 76-200 | Słupsk | Poprzeczna | 1 | Pomorskie
LETNICA | 80-530 | Gdańsk | Uczniowska | 34 | Pomorskie
KORSARZ | 80-266 | Gdańsk | Aleja Grunwaldzka | 229/237 | Pomorskie
GLINCZ | 83-330 | Glincz | Wierzbowa | 2 | Pomorskie
WIKING | 81-854 | Sopot | Aleja Niepodległości | 664/670 | Pomorskie
SAMBOR | 83-110 | Tczew | Braci Grimm | 1B | Pomorskie
HEWELIUSZ | 80-298 | Gdańsk | Nowatorów | 21 | Pomorskie
RUSOCIN | 83-000 | Wojanowo | Powstańców Styczniowych | 3 | Pomorskie
JESION | 41-800 | Zabrze | Gdańska | 20 | Śląskie
DIAMENT | 43-300 | Bielsko-Biała | Żywiecka | 1 | Śląskie
BŁAWATEK | 42-216 | Częstochowa | Aleja Św. Jana Pawła II | 103/109 | Śląskie
KOBIÓR | 43-210 | Kobiór | Beskidzka | 3 | Śląskie
WIEŻA | 44-105 | Gliwice | Tarnogórska | 188 | Śląskie
MSZANA PÓŁNOC | 44-325 | Mszana | Ks. Franciszka Styry | 21 | Śląskie
ROWIEŃ WSCHÓD | 44-240 | Żory | Kasztanowa | 31 | Śląskie
KĘTY | 43-354 | Czaniec | Kęcka | 50 | Śląskie
JAWORZE | 43-382 | Bielsko-Biała | Światopełka | 2 | Śląskie
SIKORNIK | 44-100 | Gliwice | Rybnicka | 150 | Śląskie
KROPKA | 42-202 | Częstochowa | Aleja Wojska Polskiego | 263/271 | Śląskie
STUDENT | 40-201 | Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego | 14 | Śląskie
PEGAZ | 43-190 | Mikołów | Cieszyńska | 17 | Śląskie
GRONIE | 43-100 | Tychy | Katowicka/ Oświęcimska | | Śląskie
KONICZYNA | 41-221 | Sosnowiec | Braterstwa Broni | | Śląskie
TOPOLA | 40-160 | Katowice | Aleja Wojciecha Korfantego | 101 | Śląskie
SZAROTKA | 43-300 | Bielsko-Biała | Cieszyńska | 176 | Śląskie
KOLIBER | 42-400 | Zawiercie | Ignacego Paderewskiego | 8 | Śląskie
METRO | 41-250 | Czeladź | Będzińska | 88 | Śląskie
WRZOS | 42-208 | Częstochowa | Aleja Wojska Polskiego | 87 | Śląskie
DĄB | 43-426 | Ogrodzona | Południowa | 2 | Śląskie
CHABER | 42-202 | Częstochowa | Aleja Wojska Polskiego | 260 | Śląskie
GÓRAL | 34-300 | Żywiec | Aleja Marsz. Józefa Piłsudskiego | 7 | Śląskie
ŁABĘDŹ | 44-100 | Gliwice | Łabędzka | 44 | Śląskie
STAW | 40-511 | Katowice | Aleja Górnośląska | 55 | Śląskie
ODRA | 47-400 | Racibórz | Władysława Reymonta | 22 | Śląskie
SZWEJK | 43-426 | Gumna | Południowa | 1 | Śląskie
SZTOLNIA | 42-600 | Tarnowskie Góry | Nakielska | 52 | Śląskie
JEDYNKA | 42-520 | Dąbrowa Górnicza | Św. Jana Pawła II | 22 | Śląskie
WĘZEŁ | 44-100 | Gliwice | Okrężna | 32 | Śląskie
ŚWIATOWIT | 42-300 | Myszków | Ignacego Krasickiego | 1A | Śląskie
DETEEŚKA | 41-700 | Ruda Śląska | Aleja Powstań Śląskich | 45 | Śląskie
BATORY | 41-506 | Chorzów | Drogowa Trasa Średnicowa | 48 | Śląskie
ZAMEK | 42-500 | Będzin | Aleja Hugona Kołłątaja | 105 | Śląskie
GROSIK | 42-200 | Częstochowa | Jagiellońska | 32 | Śląskie
CIELMICE | 43-110 | Tychy | Przemysłowa | 48 | Śląskie
POGORIA | 41-300 | Dąbrowa Górnicza | Porozumienia Dąbrowskiego 1980 | 1A | Śląskie
MYKANÓW | 42-240 | Kościelec | Mykanowska | 25 | Śląskie
BIERUŃ | 43-150 | Bieruń | Krakowska | 107 | Śląskie
RYBAK | 44-200 | Rybnik | Budowlanych | 2 | Śląskie
MAKOSZOWA | 41-800 | Zabrze | 3 Maja | 101 | Śląskie
GWAREK | 42-600 | Tarnowskie Góry | Zagórska | 222 | Śląskie
SZTYGARKA | 41-902 | Bytom | Wrocławska | 118 | Śląskie
LIBERTY | 41-820 | Zabrze | Wolności | 76 | Śląskie
ZAGÓRZE | 41-219 | Sosnowiec | Braci Mieroszewskich | 2H | Śląskie
STOKROTKA | 40-511 | Katowice | Aleja Górnośląska | 40 | Śląskie
SZYNDZIELNIA | 43-300 | Bielsko-Biała | Partyzantów | 102 | Śląskie
HONORATA | 43-100 | Tychy | Mikołaja Kopernika | 11 | Śląskie
ARKI | 41-902 | Bytom | Chorzowska | 32 | Śląskie
CONCORDIA | 44-194 | Knurów | 1 Maja | 55 | Śląskie
DWORZEC | 43-300 | Bielsko-Biała | Warszawska | 16 | Śląskie
KLUB | 42-700 | Lubliniec | Plac Gen. Tadeusza Kościuszki | 1 | Śląskie
RADZIONKÓW | 41-933 | Bytom | Strzelców Bytomskich | 232 | Śląskie
ANDALUZJA | 41-940 | Piekary Śląskie | Bytomska | 50 | Śląskie
BATMAN | 44-122 | Gliwice | Rybnicka | 31 | Śląskie
GISZOWIEC | 40-453 | Katowice | Mysłowicka | 82 | Śląskie
WIŚLANKA | 40-525 | Katowice | Gen. Tadeusza Kościuszki | 189 | Śląskie
LEVIN | 44-210 | Rybnik | Raciborska | 121 | Śląskie
HALEMBA | 41-706 | Ruda Śląska | 1 Maja | 29 | Śląskie
ŚREDNICÓWKA | 40-846 | Katowice | Feliksa Bocheńskiego | 119 | Śląskie
KARLIK | 41-902 | Bytom | Strzelców Bytomskich | 36 | Śląskie
LEGION | 44-335 | Jastrzębie-Zdrój | Aleja Marsz. Józefa Piłsudskiego | 33 | Śląskie
CENTRUM | 41-200 | Sosnowiec | Teatralna/ Henryka Sienkiewicza | | Śląskie
ROZBARK | 41-902 | Bytom | Aleja Św. Jana Pawła II | 30 | Śląskie
WIREK | 41-710 | Ruda Śląska | 1 Maja | 299 | Śląskie
SOKÓŁ | 40-027 | Katowice | Francuska | 40 | Śląskie
MAGNOLIA | 41-400 | Mysłowice | Katowicka | 12 | Śląskie
JASTRZĄB | 44-335 | Jastrzębie-Zdrój | Wodzisławska | 1 | Śląskie
METEOR | 42-600 | Tarnowskie Góry | Korola/ Obwodnica | | Śląskie
IKAR | 44-100 | Gliwice | Jarosława Dąbrowskiego | 18 | Śląskie
REDEN | 41-300 | Dąbrowa Górnicza | Marsz. Józefa Piłsudskiego | 2J | Śląskie
ŻORY | 44-240 | Żory | Północna | 5 | Śląskie
BRZOZA | 25-606 | Kielce | Jagiellońska | 75 | Świętokrzyskie
ŁYSICA | 25-323 | Kielce | Aleja Solidarności | 18 | Świętokrzyskie
KRZEMIONKI | 27-400 | Ostrowiec Świętokrzyski | Ludwika Waryńskiego | 59 | Świętokrzyskie
GRANAT | 26-110 | Skarżysko-Kamienna | Krakowska | 150 | Świętokrzyskie
TELEGRAF | 25-155 | Kielce | Aleja Jerzego Popiełuszki | 9 | Świętokrzyskie
ŻURAW | 10-457 | Olsztyn | Kard. Stefana Wyszyńskiego | 3 | Warmińsko-Mazurskie
TOMASZKOWO | 11-034 | Tomaszkowo | Pszczela | 2 | Warmińsko-Mazurskie
RĄCZKI | 13-100 | Nidzica | Rączki | 34 | Warmińsko-Mazurskie
KORMORAN | 10-602 | Olsztyn | Wincentego Pstrowskiego | 20 | Warmińsko-Mazurskie
MAZURY | 14-100 | Ostróda | Przemysłowa | 2 | Warmińsko-Mazurskie
AMAZONKA | 14-400 | Pasłęk | Rzeczna | 30 | Warmińsko-Mazurskie
ŻUŁAWY | 82-300 | Gronowo Górne | Bursztynowa | 1 | Warmińsko-Mazurskie
GRAFIT | 82-300 | Elbląg | Płk. Stanisława Dąbka | 74 | Warmińsko-Mazurskie
PETROLIA | 60-451 | Poznań | Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego | 543 | Wielkopolskie
ŁAWICA | 60-189 | Poznań | Bukowska | 285 | Wielkopolskie
SOŁECZNO | 62-300 | Gozdowo | Gozdowo | 38A | Wielkopolskie
GOZDOWO | 62-300 | Gozdowo | Gozdowo | 31A | Wielkopolskie
SKÓRZEWO | 62-070 | Dopiewo | MOP Dąbrówka | 2 | Wielkopolskie
ŁUBOWO | 62-260 | Łubowo | Łubowo | 164 | Wielkopolskie
PIERZYSKA | 62-260 | Łubowo | Łubowo | 165 | Wielkopolskie
SŁOWIANKA | 61-696 | Poznań | Serbska | 24 | Wielkopolskie
PIĄTKA | 60-681 | Poznań | Włościańska | 6 | Wielkopolskie
GRUNWALD | 60-104 | Poznań | Głogowska | 232/234 | Wielkopolskie
TOPAZ | 63-600 | Kępno | Solidarności | 26 | Wielkopolskie
CYBINA | 62-020 | Swarzędz | Poznańska | 45 | Wielkopolskie
KRZYŻÓWKA | 62-060 | Stęszew | Błonie | 8 | Wielkopolskie
WARTA | 61-476 | Poznań | Czechosłowacka | 102 | Wielkopolskie
JEDENASTKA | 62-090 | Kiekrz | Dojazd | 9 | Wielkopolskie
JASIN | 62-020 | Jasin | Poznańska | 55 | Wielkopolskie
KRZYWOUSTY | 61-144 | Poznań | Bolesława Krzywoustego | 129 | Wielkopolskie
SUCHY LAS | 62-002 | Suchy Las | Sucholeska | 1 | Wielkopolskie
WILDA | 61-493 | Poznań | Hetmańska | 98 | Wielkopolskie
BIELIK | 61-285 | Poznań | Kurlandzka | 2 | Wielkopolskie
TYFON | 63-400 | Ostrów Wielkopolski | Głogowska | 15 | Wielkopolskie
PRZYGODA | 60-356 | Poznań | Stanisława Przybyszewskiego | 39A | Wielkopolskie
MIESZKO | 61-689 | Poznań | Księcia Mieszka I | 28 | Wielkopolskie
MALTA | 61-285 | Poznań | Szwajcarska | 1 | Wielkopolskie
OLIMPIA | 60-308 | Poznań | Grunwaldzka | 108 | Wielkopolskie
MALINKA | 63-100 | Śrem | Jana Kilińskiego | 3 | Wielkopolskie
DWÓJKA | 62-045 | Pniewy | Poznańska | 98 | Wielkopolskie
PIAST | 61-144 | Poznań | Rondo Rataje | | Wielkopolskie
PERŁA | 61-614 | Poznań | Umultowska | 2 | Wielkopolskie
BURSZTYN | 61-017 | Poznań | Bałtycka | 37 | Wielkopolskie
TURKUS | 64-920 | Piła | Aleja Powstańców Wielkopolskich | 167 | Wielkopolskie
WIRYNKA | 62-051 | Łęczyca | Leśna | 1 | Wielkopolskie
DOBOSZ | 63-100 | Mechlin | Średzka | 20 | Wielkopolskie
STUDNIA | 72-002 | Dołuje | Lubieszyn | 25 | Zachodniopomorskie
ESKA | 74-300 | Sitno | Pyrzycka | 12C | Zachodniopomorskie
TRÓJKA | 74-107 | Wysoka | Stare Brynki | 29 | Zachodniopomorskie
TERMINAL | 72-001 | Kołbaskowo | Kołbaskowo | 127 | Zachodniopomorskie
OBOTRYCKA | 71-684 | Szczecin | Obotrycka | 5 | Zachodniopomorskie
ORION | 75-304 | Koszalin | Gdańska | 21 | Zachodniopomorskie
POSEJDON | 75-824 | Koszalin | Krakusa i Wandy | 1E | Zachodniopomorskie
GRYF | 70-771 | Szczecin | Wczasów | 33 | Zachodniopomorskie
RUS | 70-490 | Szczecin | Aleja Wojska Polskiego | 184 | Zachodniopomorskie
LIPNIK | 73-100 | Lipnik | Stargardzka | 1 | Zachodniopomorskie
CZECH | 71-011 | Szczecin | Księcia Mieszka I | 79 | Zachodniopomorskie
STOCZNIOWIEC | 71-126 | Szczecin | 26 Kwietnia | 77 | Zachodniopomorskie
OSTOJA | 72-002 | Dołuje | Lubieszyn | 3D | Zachodniopomorskie
BRYZA | 78-100 | Kołobrzeg | 6 Dywizji Piechoty | 26 | Zachodniopomorskie
INA | 73-110 | Stargard | Szczecińska | 8 | Zachodniopomorskie
LECH | 70-784 | Szczecin | Andrzeja Struga | 1 | Zachodniopomorskie
ANDROMEDA | 75-900 | Koszalin | Słowiańska | 16 | Zachodniopomorskie
PERSEUSZ | 75-653 | Koszalin | Zwycięstwa | 282 | Zachodniopomorskie
DARŁOWO | 76-150 | Darłowo | Gen. Józefa Sowińskiego | 25 | Zachodniopomorskie
Załącznik nr 2 – Lista Stacji bp objętych Ofertami dotyczącymi usług myjni
NAZWA STACJI | KOD POCZTOWY | MIASTO | ULICA | NR | WOJEWÓDZTWO
CERAMIKA | 59-700 | Bolesławiec | Wesoła | 23A | Dolnośląskie
ŁĄKA | 67-200 | Głogów | Legnicka | 16 | Dolnośląskie
ZDRÓJ | 57-300 | Kłodzko | Dusznicka | 14 | Dolnośląskie
ORBITA | 59-220 | Legnica | Wrocławska | 151 | Dolnośląskie
LUBIN PÓŁNOC | 59-335 | Lubin | Szklary Górne | 82 | Dolnośląskie
SŁONECZNIK | 59-300 | Lubin | Św. Jana Pawła II | 5 | Dolnośląskie
KRASNAL | 55-080 | Mokronos Dolny | Parkowa | 13 | Dolnośląskie
POLKOWICE | 59-101 | Moskorzyn | Moskorzyn | 100 | Dolnośląskie
WISZNIA MAŁA ZACHÓD | 55-114 | Wisznia Mała | Wisznia Mała | 1 | Dolnośląskie
ELDORADO | 53-015 | Wrocław | Aleja Karkonoska | 63 | Dolnośląskie
IGLICA | 54-205 | Wrocław | Legnicka | 67 | Dolnośląskie
KOMETA | 53-234 | Wrocław | Grabiszyńska | 266 | Dolnośląskie
LENA | 50-425 | Wrocław | Krakowska | 6/7 | Dolnośląskie
NESTOR | 53-615 | Wrocław | Słubicka | 18 | Dolnośląskie
ORZECH | 51-163 | Wrocław | Aleja Marcina Kromera | 16-28 | Dolnośląskie
TARNOGAJ | 50-517 | Wrocław | Bardzka | 26 | Dolnośląskie
KOZAK | 59-900 | Zgorzelec | Ks. Jana Kozaka | 1 | Dolnośląskie
ORZEŁ | 59-900 | Zgorzelec | Żarska Wieś | 9A | Dolnośląskie
RESZKA | 59-900 | Zgorzelec | Żarska Wieś | 9 | Dolnośląskie
MORZĘCINO WSCHÓD | 55-140 | Żmigród | Borzęcin | 79 | Dolnośląskie
OTŁOCZYN ZACHÓD | 87-700 | Aleksandrów Kujawski | MOP Otłoczyn Zachód | 2 | Kujawsko-Pomorskie
BRDA | 85-719 | Bydgoszcz | Fordońska | 48/50 | Kujawsko-Pomorskie
FORDON | 85-796 | Bydgoszcz | Fordońska | 323 | Kujawsko-Pomorskie
SOLNO | 88-100 | Inowrocław | Poznańska | 57 | Kujawsko-Pomorskie
LATKOWO | 88-110 | Latkowo | Latkowo | 36A | Kujawsko-Pomorskie
LUBICZ | 87-162 | Lubicz Górny | Warszawska | 1C | Kujawsko-Pomorskie
LUBIEŃ KUJAWSKI PÓŁNOC | 87-840 | Lubień Kujawski | Szewo | 51A | Kujawsko-Pomorskie
FORT | 87-100 | Toruń | Łódzka | 128 | Kujawsko-Pomorskie
JOWISZ | 87-100 | Toruń | Grudziądzka | 108/112 | Kujawsko-Pomorskie
MARS | 87-100 | Toruń | Szosa Bydgoska | 30 | Kujawsko-Pomorskie
MERKURY | 87-100 | Toruń | Szosa Lubicka | 109 | Kujawsko-Pomorskie
PIERNIK | 87-100 | Toruń | Grudziądzka | 125/127 | Kujawsko-Pomorskie
WENUS | 87-100 | Toruń | Marii Skłodowskiej-Curie | 90 | Kujawsko-Pomorskie
KUJAWY | 87-800 | Włocławek | Stefana Okrzei | 70 | Kujawsko-Pomorskie
WISŁA | 87-800 | Włocławek | Stefana Okrzei | 89 | Kujawsko-Pomorskie
FINEZJA | 21-100 | Lubartów | Lubelska | 138 | Lubelskie
BOTANIK | 20-873 | Lublin | Bohaterów Września | 27 | Lubelskie
BYSTRZYCA | 20-535 | Lublin | Św. Jana Pawła II | 5 | Lubelskie
KOZIOŁEK | 20-848 | Lublin | Aleja Mieczysława Smorawińskiego | 27 | Lubelskie
SAFARI | 20-064 | Lublin | Północna | 30 | Lubelskie
TURYSTYCZNA | 20-207 | Lublin | Turystyczna | 13 | Lubelskie
MARKUSZÓW POŁUDNIE | 24-173 | Markuszów | Łany | 31C | Lubelskie
MARKUSZÓW PÓŁNOC | 24-173 | Markuszów | Olempin | 14A | Lubelskie
KONOPNICA | 21-030 | Motycz | Stasin | 104F | Lubelskie
ZACHÓD | 66-304 | Brójce | Chociszewo | 101 | Lubuskie
GROBLA | 66-400 | Gorzów Wielkopolski | Grobla | 75 | Lubuskie
KLON | 66-400 | Gorzów Wielkopolski | Konstytucji 3 Maja | 70 | Lubuskie
KRESY | 66-620 | Gubin | Kresowa | 111A | Lubuskie
CARGO | 69-100 | Słubice | Transportowa | 8C | Lubuskie
SPODEK | 69-100 | Słubice | 1 Maja | 7A | Lubuskie
GRANICA | 68-212 | Trzebiel | Olszyna | | Lubuskie
JAGŁOWICE | 68-212 | Trzebiel | Jagłowice | 27 | Lubuskie
LUTOL | 66-210 | Zbąszynek | Rogoziniec | 11A | Lubuskie
BACHUS | 65-127 | Zielona Góra | Świebodzińska | 2 | Lubuskie
LOTNISKO | 65-077 | Zielona Góra | Wojska Polskiego | 23 | Lubuskie
PARMA | 99-418 | Bełchów | Polesie | 131 | Łódzkie
POLESIE | 99-418 | Bełchów | Polesie | 129A | Łódzkie
GUZEW POŁUDNIE | 95-030 | Czyżeminek | Czyżeminek | 63 | Łódzkie
BORYNA | 99-300 | Kutno | Sklęczkowska | 5 | Łódzkie
ŁASK | 98-100 | Łask | Objazdowa | 8 | Łódzkie
ALFA | 90-443 | Łódź | Aleja Adama Mickiewicza | 7 | Łódzkie
FENIKS | 91-224 | Łódź | Aleksandrowska | 63/65 | Łódzkie
KASZTAN | 91-088 | Łódź | Tomasza Zana | 13 | Łódzkie
MŁYNEK | 92-638 | Łódź | Kątna | 1 | Łódzkie
OMEGA | 91-402 | Łódź | Aleja Grzegorza Palki | 3 | Łódzkie
SZAFIR | 93-338 | Łódź | Rzgowska | 252 | Łódzkie
TENDER | 93-570 | Łódź | Aleja Św. Jana Pawła II | 25/27 | Łódzkie
WEGA | 93-281 | Łódź | Aleja Marsz. Edwarda Śmigłego-Rydza | 19 | Łódzkie
CEGIELNIA | 97-300 | Piotrków Trybunalski | Rakowska | 50 | Łódzkie
TRYBUNAŁ | 97-300 | Piotrków Trybunalski | Wojska Polskiego | 100 | Łódzkie
SOWA | 98-200 | Sieradz | Henryka Sienkiewicza | 15 | Łódzkie
RAWKA | 96-100 | Skierniewice | Aleja Macieja Rataja | 65 | Łódzkie
STRYKÓWKA | 95-010 | Stryków | Sosnowiec-Pieńki | 18A | Łódzkie
SATURN | 97-200 | Tomaszów Mazowiecki | Warszawska | 84 | Łódzkie
BESKID | 34-120 | Andrychów | Krakowska | 25 | Małopolskie
BOCHNIA | 32-700 | Bochnia | Brzeska | 14 | Małopolskie
BRZESZCZE | 32-620 | Brzeszcze | Ofiar Oświęcimia | 15 | Małopolskie
ORAWA | 34-481 | Chyżne | Chyżne | 297A | Małopolskie
PODHALE | 34-470 | Czarny Dunajec | Kolejowa | 30D | Małopolskie
KŁAJ | 32-015 | Kłaj | Kłaj | 1050 | Małopolskie
STANISŁAWICE | 32-015 | Kłaj | Kłaj | 1052 | Małopolskie
ADAŚ | 31-277 | Kraków | Opolska | 60 | Małopolskie
BONARKA | 30-644 | Kraków | Gen. Henryka Kamieńskiego | 57 | Małopolskie
DRATEWKA | 30-707 | Kraków | Powstańców Wielkopolskich | 13 | Małopolskie
HEJNAŁ | 31-406 | Kraków | Aleja 29 Listopada | 125 | Małopolskie
HUTA | 31-965 | Kraków | Bulwarowa | 1 | Małopolskie
KAPELANKA | 30-347 | Kraków | Kapelanka | 2 | Małopolskie
KRAKOWIAK | 31-876 | Kraków | Aleja Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego | 39 | Małopolskie
LAJKONIK | 30-435 | Kraków | Zakopiańska | 290 | Małopolskie
MATECZNY | 30-415 | Kraków | Wadowicka | 4 | Małopolskie
MEKSYK | 31-983 | Kraków | Nadbrzezie | 1A | Małopolskie
MIROWSKA | 30-244 | Kraków | Mirowska | 201 | Małopolskie
OLSZA | 31-876 | Kraków | Aleja Gen. T. Bora-Komorowskiego | 4 | Małopolskie
RĘKAWKA | 31-354 | Kraków | Pasternik | 66 | Małopolskie
ROGATKA | 31-425 | Kraków | Aleja 29 Listopada | 39B | Małopolskie
RONDO | 31-157 | Kraków | Josepha Conrada | 81 | Małopolskie
RYBITWY | 30-721 | Kraków | Lipska | 2 | Małopolskie
SEZAM | 30-552 | Kraków | Malborska | 1 | Małopolskie
WANDA | 30-722 | Kraków | Rybitwy | 13 | Małopolskie
ZAKOPIANKA | 30-418 | Kraków | Zakopiańska | 107 | Małopolskie
JASNOGÓRSKA | 32-085 | Modlnica | Częstochowska | 74 | Małopolskie
STRAŻNICA | 32-031 | Mogilany | Krakowska | 24 | Małopolskie
PUSZCZA | 32-005 | Niepołomice | Staniątki | 900 | Małopolskie
NOWA WIEŚ | 32-651 | Nowa Wieś | Oświęcimska | 87 | Małopolskie
ZACISZE | 32-600 | Oświęcim | Legionów | 2 | Małopolskie
WIDOMA WSCHÓD | 32-095 | Poskwitów | Warszawska | 191E | Małopolskie
WIDOMA ZACHÓD | 32-095 | Poskwitów | Warszawska | 189E | Małopolskie
SKAWINA | 32-050 | Skawina | Krakowska | 28A | Małopolskie
KOSYNIER | 32-090 | Słomniki | Krakowska | 62F | Małopolskie
AKACJA | 33-100 | Tarnów | Lwowska | 120/132 | Małopolskie
JASKÓŁKA | 33-100 | Tarnów | Krakowska | 57 | Małopolskie
TARNINA | 33-100 | Tarnów | Ignacego Mościckiego | 233 | Małopolskie
SKAWA | 34-100 | Wadowice | Lwowska | 95 | Małopolskie
SOLANKA | 32-020 | Wieliczka | Krakowska | 14B | Małopolskie
GŁOGOCZÓW | 32-031 | Włosań | Uzdrowiskowa | 14 | Małopolskie
JODŁA | 34-500 | Zakopane | Droga na Bystre | | Małopolskie
JAGIEŁŁO | 26-800 | Białobrzegi | Radomska | 1 | Mazowieckie
BRAMKI | 05-870 | Błonie | Łódzka | 40 | Mazowieckie
MEDUZA | 05-840 | Brwinów | Obwodnica | 20 | Mazowieckie
RADZYMIN CIEMNE | 05-250 | Ciemne | Wołomińska | 87 | Mazowieckie
KAMPINOS | 05-152 | Czosnów | Łomna Las | 17 | Mazowieckie
OSTRÓW KANIA POŁUDNIE | 05-311 | Dębe Wielkie | Ostrów Kania | 100 | Mazowieckie
OSTRÓW KANIA PÓŁNOC | 05-311 | Dębe Wielkie | Kobierne | 1A | Mazowieckie
KALWARIA | 05-530 | Góra Kalwaria | Pijarska | 121C | Mazowieckie
JABŁUSZKO | 05-600 | Grójec | Worów | 1B | Mazowieckie
JABŁONNA | 05-110 | Jabłonna | Szkolna | 19 | Mazowieckie
PILAWA | 08-440 | Lipówki | Główna | 85 | Mazowieckie
ŁAZY | 05-552 | Łazy | Aleja Krakowska | 208 | Mazowieckie
ŁOMIANKI | 05-092 | Łomianki | Warszawska | 11 | Mazowieckie
REGUŁY | 05-816 | Michałowice | Powstańców Warszawy | 17 | Mazowieckie
URSUS | 05-816 | Michałowice | Aleje Jerozolimskie | 249C | Mazowieckie
ESTRADA | 05-080 | Mościska | Estrady | 9B | Mazowieckie
SKOWRONEK | 08-103 | Nowe Iganie | Siedlecka | 4 | Mazowieckie
MAZOWSZE | 05-100 | Nowy Dwór Mazowiecki | Gen. J. P. Morawicza | 1 | Mazowieckie
NIEDŹWIADEK | 05-500 | Piaseczno | Gen. Leopolda Okulickiego | 5B | Mazowieckie
PIASECZNO | 05-500 | Piaseczno | Puławska | 38 | Mazowieckie
KAMYCZEK | 05-152 | Pieńków | Nadwiślańska | 2 | Mazowieckie
GALERIA | 09-410 | Płock | Wyszogrodzka | 116 | Mazowieckie
IRYS | 09-100 | Płońsk | Warszawska | 61 | Mazowieckie
ŻBIK | 05-800 | Pruszków | Poznańska | 69 | Mazowieckie
ŻBIKÓW | 05-800 | Pruszków | 3 Maja | 130 | Mazowieckie
MILLENIUM | 26-600 | Radom | Kazimierza Kelles-Krauza | 1B | Mazowieckie
RADOM | 26-617 | Radom | Mieszka I | 2 | Mazowieckie
SIÓDEMKA | 26-600 | Radom | Kielecka | 5 | Mazowieckie
SŁONECZKO | 05-816 | Reguły | Regulska | 23 | Mazowieckie
BELLAVISTA | 05-077 | Warszawa | Trakt Brzeski | 97 | Mazowieckie
BEMOWO | 01-466 | Warszawa | Powstańców Śląskich | 122 | Mazowieckie
CONRAD | 01-840 | Warszawa | Aleja Władysława Reymonta | 1 | Mazowieckie
DOLINA | 04-125 | Warszawa | Gen. Augusta Emila Fieldorfa | 41A | Mazowieckie
GEPARD | 03-687 | Warszawa | Łodygowa | 29 | Mazowieckie
GROCHÓW | 04-139 | Warszawa | Grochowska | 149/151 | Mazowieckie
JANTAR | 02-486 | Warszawa | Aleje Jerozolimskie | 202A | Mazowieckie
JELONKI | 01-377 | Warszawa | Połczyńska | 33A | Mazowieckie
KAMELEON | 02-324 | Warszawa | Ppłk. M. Sokołowskiego "Grzymały" | 4 | Mazowieckie
KOGUT | 02-786 | Warszawa | Jana Rosoła | 68 | Mazowieckie
MŁOCINY | 01-934 | Warszawa | Arkuszowa | 13 | Mazowieckie
OKĘCIE | 02-219 | Warszawa | Aleja Krakowska | 208 | Mazowieckie
OPAL | 02-124 | Warszawa | Grójecka | 125A | Mazowieckie
PESTKA | 03-199 | Warszawa | Modlińska | 54 | Mazowieckie
PLANETA | 03-994 | Warszawa | Wał Miedzeszyński | 670 | Mazowieckie
PRAGA | 03-412 | Warszawa | Aleja Solidarności | 13 | Mazowieckie
PROMENADA | 04-175 | Warszawa | Ostrobramska | 81 | Mazowieckie
RADOŚĆ | 04-760 | Warszawa | Patriotów | 317 | Mazowieckie
REDUTA | 02-305 | Warszawa | Aleje Jerozolimskie | 144C | Mazowieckie
RUBIN | 03-199 | Warszawa | Modlińska | 29 | Mazowieckie
SFINKS | 02-801 | Warszawa | Puławska | 417 | Mazowieckie
SŁOWIK | 03-226 | Warszawa | Toruńska | 105 | Mazowieckie
TARCHOMIN | 03-122 | Warszawa | Modlińska | 195 | Mazowieckie
TARGÓWEK | 03-643 | Warszawa | Radzymińska | 295 | Mazowieckie
WESOŁA | 05-077 | Warszawa | Trakt Brzeski | 50 | Mazowieckie
WILGA | 02-180 | Warszawa | Aleja Krakowska | 103 | Mazowieckie
WOLA | 01-459 | Warszawa | Górczewska | 159 | Mazowieckie
ZAKĄTEK | 02-972 | Warszawa | Aleksandry z Lubomirskich Potockiej | 2 | Mazowieckie
ŻABA | 03-505 | Warszawa | Św. Wincentego | 4 | Mazowieckie
ŻERAŃ | 03-044 | Warszawa | Płochocińska | 93 | Mazowieckie
JAGIELLONKA | 48-303 | Nysa | Jagiellońska | 10A | Opolskie
KARCZÓW | 45-960 | Opole | Plac Rondo im. Rodłaków | 1 | Opolskie
STRZELEC | 45-837 | Opole | Wrocławska | 106 | Opolskie
BIESZCZADY | 38-400 | Krosno | Lwowska | 54 | Podkarpackie
LOTNIK | 39-300 | Mielec | Henryka Sienkiewicza | 14 | Podkarpackie
PRZEMYŚL | 37-700 | Przemyśl | Sportowa | 15 | Podkarpackie
DWORZYSKO | 35-213 | Rzeszów | Krakowska | 358 | Podkarpackie
MIŁOCIN | 35-230 | Rzeszów | Warszawska | 40B | Podkarpackie
TULIPAN | 35-329 | Rzeszów | Aleja Powstańców Warszawy | 15 | Podkarpackie
WISŁOK | 35-322 | Rzeszów | Rzecha | 2 | Podkarpackie
KOPERNIK | 15-397 | Białystok | Mikołaja Kopernika | 38 | Podlaskie
WYGODA | 15-113 | Białystok | Gen. Władysława Andersa | 42A | Podlaskie
ŻUBR | 15-794 | Białystok | Gajowa | 101 | Podlaskie
SUWAŁKI | 16-402 | Dubowo Drugie | Dubowo Drugie | 37 | Podlaskie
KOŁAKI | 18-315 | Kołaki Kościelne | Gosie Małe | 29A | Podlaskie
TUCHOLA | 89-600 | Chojnice | Człuchowska | | Pomorskie
HEWELIUSZ | 80-298 | Gdańsk | Nowatorów | 21 | Pomorskie
KORSARZ | 80-266 | Gdańsk | Aleja Grunwaldzka | 229/237 | Pomorskie
LETNICA | 80-530 | Gdańsk | Uczniowska | 34 | Pomorskie
MARINA | 80-175 | Gdańsk | Jabłoniowa | 51 | Pomorskie
MEWA | 80-298 | Gdańsk | Juliusza Słowackiego | 187 | Pomorskie
MORENA | 80-288 | Gdańsk | Franciszka Rakoczego | 15 | Pomorskie
MOTŁAWA | 80-177 | Gdańsk | Lubczykowa | 2 | Pomorskie
NEPTUN | 80-809 | Gdańsk | Bernarda Milskiego | 1A | Pomorskie
PORT | 80-720 | Gdańsk | Połęże | 19A | Pomorskie
WRZESZCZ | 80-257 | Gdańsk | Juliusza Słowackiego | 80 | Pomorskie
AMBER | 81-061 | Gdynia | Hutnicza | 15A | Pomorskie
KLIF | 81-333 | Gdynia | Morska | 40 | Pomorskie
GLINCZ | 83-330 | Glincz | Wierzbowa | 2 | Pomorskie
KAMIEŃ POŁUDNIE | 84-217 | Kamień | Henryka Sienkiewicza | 1 | Pomorskie
KAMIEŃ PÓŁNOC | 84-217 | Kamień | Pod Lasem | 22 | Pomorskie
KOSAKOWO | 81-198 | Pogórze | Hieronima Derdowskiego | 1 | Pomorskie
PRUSZCZ | 83-000 | Pruszcz Gdański | Jana Kasprowicza | 1 | Pomorskie
BAŁTYK | 84-230 | Rumia | Grunwaldzka | 2 | Pomorskie
STRUGA | 84-230 | Rumia | Jana III Sobieskiego | 119 | Pomorskie
SŁUPIA | 76-200 | Słupsk | Poprzeczna | 1 | Pomorskie
WIKING | 81-854 | Sopot | Aleja Niepodległości | 664/670 | Pomorskie
SAMBOR | 83-110 | Tczew | Braci Grimm | 1B | Pomorskie
KASZUBY | 84-200 | Wejherowo | I Brygady Pancernej WP | 75 | Pomorskie
RUSOCIN | 83-000 | Wojanowo | Powstańców Styczniowych | 3 | Pomorskie
ZAMEK | 42-500 | Będzin | Aleja Hugona Kołłątaja | 105 | Śląskie
DIAMENT | 43-300 | Bielsko-Biała | Żywiecka | 1 | Śląskie
DWORZEC | 43-300 | Bielsko-Biała | Warszawska | 16 | Śląskie
JAWORZE | 43-382 | Bielsko-Biała | Światopełka | 2 | Śląskie
SZAROTKA | 43-300 | Bielsko-Biała | Cieszyńska | 176 | Śląskie
SZYNDZIELNIA | 43-300 | Bielsko-Biała | Partyzantów | 102 | Śląskie
BIERUŃ | 43-150 | Bieruń | Krakowska | 107 | Śląskie
ARKI | 41-902 | Bytom | Chorzowska | 32 | Śląskie
KARLIK | 41-902 | Bytom | Strzelców Bytomskich | 36 | Śląskie
RADZIONKÓW | 41-933 | Bytom | Strzelców Bytomskich | 232 | Śląskie
ROZBARK | 41-902 | Bytom | Aleja Św. Jana Pawła II | 30 | Śląskie
SZTYGARKA | 41-902 | Bytom | Wrocławska | 118 | Śląskie
BATORY | 41-506 | Chorzów | Drogowa Trasa Średnicowa | 48 | Śląskie
RÓŻANKA | 41-500 | Chorzów | Katowicka | 83 | Śląskie
KĘTY | 43-354 | Czaniec | Kęcka | 50 | Śląskie
METRO | 41-250 | Czeladź | Będzińska | 88 | Śląskie
BŁAWATEK | 42-216 | Częstochowa | Aleja Św. Jana Pawła II | 103/109 | Śląskie
CHABER | 42-202 | Częstochowa | Aleja Wojska Polskiego | 260 | Śląskie
GROSIK | 42-200 | Częstochowa | Jagiellońska | 32 | Śląskie
KROPKA | 42-202 | Częstochowa | Aleja Wojska Polskiego | 263/271 | Śląskie
WRZOS | 42-208 | Częstochowa | Aleja Wojska Polskiego | 87 | Śląskie
JEDYNKA | 42-520 | Dąbrowa Górnicza | Św. Jana Pawła II | 22 | Śląskie
POGORIA | 41-300 | Dąbrowa Górnicza | Porozumienia Dąbrowskiego 1980 | 1A | Śląskie
REDEN | 41-300 | Dąbrowa Górnicza | Marsz. Józefa Piłsudskiego | 2J | Śląskie
BATMAN | 44-122 | Gliwice | Rybnicka | 31 | Śląskie
IKAR | 44-100 | Gliwice | Jarosława Dąbrowskiego | 18 | Śląskie
ŁABĘDŹ | 44-100 | Gliwice | Łabędzka | 44 | Śląskie
SIKORNIK | 44-100 | Gliwice | Rybnicka | 150 | Śląskie
WĘZEŁ | 44-100 | Gliwice | Okrężna | 32 | Śląskie
WIEŻA | 44-105 | Gliwice | Tarnogórska | 188 | Śląskie
SZWEJK | 43-426 | Gumna | Południowa | 1 | Śląskie
JASTRZĄB | 44-335 | Jastrzębie-Zdrój | Wodzisławska | 1 | Śląskie
LEGION | 44-335 | Jastrzębie-Zdrój | Aleja Marsz. Józefa Piłsudskiego | 33 | Śląskie
PROMIENNA | 43-600 | Jaworzno | Wojska Polskiego | 17 | Śląskie
GISZOWIEC | 40-453 | Katowice | Mysłowicka | 82 | Śląskie
SOKÓŁ | 40-027 | Katowice | Francuska | 40 | Śląskie
STAW | 40-511 | Katowice | Aleja Górnośląska | 55 | Śląskie
STOKROTKA | 40-511 | Katowice | Aleja Górnośląska | 40 | Śląskie
STUDENT | 40-201 | Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego | 14 | Śląskie
ŚREDNICÓWKA | 40-846 | Katowice | Feliksa Bocheńskiego | 119 | Śląskie
TOPOLA | 40-160 | Katowice | Aleja Wojciecha Korfantego | 101 | Śląskie
WIŚLANKA | 40-525 | Katowice | Gen. Tadeusza Kościuszki | 189 | Śląskie
CONCORDIA | 44-194 | Knurów | 1 Maja | 55 | Śląskie
KOBIÓR | 43-210 | Kobiór | Beskidzka | 3 | Śląskie
MYKANÓW | 42-240 | Kościelec | Mykanowska | 25 | Śląskie
KLUB | 42-700 | Lubliniec | Plac Gen. Tadeusza Kościuszki | 1 | Śląskie
PEGAZ | 43-190 | Mikołów | Cieszyńska | 17 | Śląskie
MSZANA PÓŁNOC | 44-325 | Mszana | Ks. Franciszka Styry | 21 | Śląskie
MAGNOLIA | 41-400 | Mysłowice | Katowicka | 12 | Śląskie
ŚWIATOWIT | 42-300 | Myszków | Ignacego Krasickiego | 1A | Śląskie
DĄB | 43-426 | Ogrodzona | Południowa | 2 | Śląskie
ANDALUZJA | 41-940 | Piekary Śląskie | Bytomska | 50 | Śląskie
ODRA | 47-400 | Racibórz | Władysława Reymonta | 22 | Śląskie
DETEEŚKA | 41-700 | Ruda Śląska | Aleja Powstań Śląskich | 45 | Śląskie
HALEMBA | 41-706 | Ruda Śląska | 1 Maja | 29 | Śląskie
WIREK | 41-710 | Ruda Śląska | 1 Maja | 299 | Śląskie
JAŚMIN | 44-200 | Rybnik | Sybiraków | 1 | Śląskie
KUŹNIA | 44-203 | Rybnik | Henryka Sienkiewicza | 45 | Śląskie
LEVIN | 44-210 | Rybnik | Raciborska | 121 | Śląskie
RYBAK | 44-200 | Rybnik | Budowlanych | 2 | Śląskie
CENTRUM | 41-200 | Sosnowiec | Teatralna/ Henryka Sienkiewicza | | Śląskie
KONICZYNA | 41-221 | Sosnowiec | Braterstwa Broni | | Śląskie
ZAGÓRZE | 41-219 | Sosnowiec | Braci Mieroszewskich | 2H | Śląskie
GWAREK | 42-600 | Tarnowskie Góry | Zagórska | 222 | Śląskie
METEOR | 42-600 | Tarnowskie Góry | Korola/ Obwodnica | | Śląskie
SZTOLNIA | 42-600 | Tarnowskie Góry | Nakielska | 52 | Śląskie
CIELMICE | 43-110 | Tychy | Przemysłowa | 48 | Śląskie
GRONIE | 43-100 | Tychy | Katowicka/ Oświęcimska | | Śląskie
HONORATA | 43-100 | Tychy | Mikołaja Kopernika | 11 | Śląskie
JESION | 41-800 | Zabrze | Gdańska | 20 | Śląskie
LIBERTY | 41-820 | Zabrze | Wolności | 76 | Śląskie
MAKOSZOWA | 41-800 | Zabrze | 3 Maja | 101 | Śląskie
KOLIBER | 42-400 | Zawiercie | Ignacego Paderewskiego | 8 | Śląskie
ROWIEŃ WSCHÓD | 44-240 | Żory | Kasztanowa | 31 | Śląskie
ŻORY | 44-240 | Żory | Północna | 5 | Śląskie
GÓRAL | 34-300 | Żywiec | Aleja Marsz. Józefa Piłsudskiego | 7 | Śląskie
BRZOZA | 25-606 | Kielce | Jagiellońska | 75 | Świętokrzyskie
ŁYSICA | 25-323 | Kielce | Aleja Solidarności | 18 | Świętokrzyskie
TELEGRAF | 25-155 | Kielce | Aleja Jerzego Popiełuszki | 9 | Świętokrzyskie
KRZEMIONKI | 27-400 | Ostrowiec Świętokrzyski | Ludwika Waryńskiego | 59 | Świętokrzyskie
GRANAT | 26-110 | Skarżysko-Kamienna | Krakowska | 150 | Świętokrzyskie
GRAFIT | 82-300 | Elbląg | Płk. Stanisława Dąbka | 74 | Warmińsko-mazurskie
ŻUŁAWY | 82-300 | Gronowo Górne | Bursztynowa | 1 | Warmińsko-Mazurskie
RĄCZKI | 13-100 | Nidzica | Rączki | 34 | Warmińsko-mazurskie
KORMORAN | 10-602 | Olsztyn | Wincentego Pstrowskiego | 20 | Warmińsko-mazurskie
ŻURAW | 10-457 | Olsztyn | Kard. Stefana Wyszyńskiego | 3 | Warmińsko-mazurskie
MAZURY | 14-100 | Ostróda | Przemysłowa | 2 | Warmińsko-mazurskie
AMAZONKA | 14-400 | Pasłęk | Rzeczna | 30 | Warmińsko-mazurskie
TOMASZKOWO | 11-034 | Tomaszkowo | Pszczela | 2 | Warmińsko-Mazurskie
SKÓRZEWO | 62-070 | Dopiewo | MOP Dąbrówka | 2 | Wielkopolskie
GOZDOWO | 62-300 | Gozdowo | Gozdowo | 31A | Wielkopolskie
SOŁECZNO | 62-300 | Gozdowo | Gozdowo | 38A | Wielkopolskie
JASIN | 62-020 | Jasin | Poznańska | 55 | Wielkopolskie
KALISZ II | 62-800 | Kalisz | Wojska Polskiego | 158 | Wielkopolskie
TOPAZ | 63-600 | Kępno | Solidarności | 26 | Wielkopolskie
JEDENASTKA | 62-090 | Kiekrz | Dojazd | 9 | Wielkopolskie
WIRYNKA | 62-051 | Łęczyca | Leśna | 1 | Wielkopolskie
ŁUBOWO | 62-260 | Łubowo | Łubowo | 164 | Wielkopolskie
PIERZYSKA | 62-260 | Łubowo | Łubowo | 165 | Wielkopolskie
DOBOSZ | 63-100 | Mechlin | Średzka | 20 | Wielkopolskie
TYFON | 63-400 | Ostrów Wielkopolski | Głogowska | 15 | Wielkopolskie
TURKUS | 64-920 | Piła | Aleja Powstańców Wielkopolskich | 167 | Wielkopolskie
DWÓJKA | 62-045 | Pniewy | Poznańska | 98 | Wielkopolskie
BIELIK | 61-285 | Poznań | Kurlandzka | 2 | Wielkopolskie
BURSZTYN | 61-017 | Poznań | Bałtycka | 37 | Wielkopolskie
GRUNWALD | 60-104 | Poznań | Głogowska | 232/234 | Wielkopolskie
KRZYWOUSTY | 61-144 | Poznań | Bolesława Krzywoustego | 129 | Wielkopolskie
ŁAWICA | 60-189 | Poznań | Bukowska | 285 | Wielkopolskie
MALTA | 61-285 | Poznań | Szwajcarska | 1 | Wielkopolskie
MIESZKO | 61-689 | Poznań | Księcia Mieszka I | 28 | Wielkopolskie
OLIMPIA | 60-308 | Poznań | Grunwaldzka | 108 | Wielkopolskie
PERŁA | 61-614 | Poznań | Umultowska | 2 | Wielkopolskie
PETROLIA | 60-451 | Poznań | Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego | 543 | Wielkopolskie
PIAST | 61-144 | Poznań | Rondo Rataje | | Wielkopolskie
PIĄTKA | 60-681 | Poznań | Włościańska | 6 | Wielkopolskie
PRZYGODA | 60-356 | Poznań | Stanisława Przybyszewskiego | 39A | Wielkopolskie
SŁOWIANKA | 61-696 | Poznań | Serbska | 24 | Wielkopolskie
WARTA | 61-476 | Poznań | Czechosłowacka | 102 | Wielkopolskie
WILDA | 61-493 | Poznań | Hetmańska | 98 | Wielkopolskie
KRZYŻÓWKA | 62-060 | Stęszew | Błonie | 8 | Wielkopolskie
SUCHY LAS | 62-002 | Suchy Las | Sucholeska | 1 | Wielkopolskie
CYBINA | 62-020 | Swarzędz | Poznańska | 45 | Wielkopolskie
MALINKA | 63-100 | Śrem | Jana Kilińskiego | 3 | Wielkopolskie
DARŁOWO | 76-150 | Darłowo | Gen. Józefa Sowińskiego | 25 | Zachodniopomorskie
OSTOJA | 72-002 | Dołuje | Lubieszyn | 3D | Zachodniopomorskie
STUDNIA | 72-002 | Dołuje | Lubieszyn | 25 | Zachodniopomorskie
TERMINAL | 72-001 | Kołbaskowo | Kołbaskowo | 127 | Zachodniopomorskie
BRYZA | 78-100 | Kołobrzeg | 6 Dywizji Piechoty | 26 | Zachodniopomorskie
ANDROMEDA | 75-900 | Koszalin | Słowiańska | 16 | Zachodniopomorskie
ORION | 75-304 | Koszalin | Gdańska | 21 | Zachodniopomorskie
PERSEUSZ | 75-653 | Koszalin | Zwycięstwa | 282 | Zachodniopomorskie
POSEJDON | 75-824 | Koszalin | Krakusa i Wandy | 1E | Zachodniopomorskie
LIPNIK | 73-100 | Lipnik | Stargardzka | 1 | Zachodniopomorskie
ESKA | 74-300 | Sitno | Pyrzycka | 12C | Zachodniopomorskie
INA | 73-110 | Stargard | Szczecińska | 8 | Zachodniopomorskie
CZECH | 71-011 | Szczecin | Księcia Mieszka I | 79 | Zachodniopomorskie
GRYF | 70-771 | Szczecin | Wczasów | 33 | Zachodniopomorskie
LECH | 70-784 | Szczecin | Andrzeja Struga | 1 | Zachodniopomorskie
OBOTRYCKA | 71-684 | Szczecin | Obotrycka | 5 | Zachodniopomorskie
RUS | 70-490 | Szczecin | Aleja Wojska Polskiego | 184 | Zachodniopomorskie
STOCZNIOWIEC | 71-126 | Szczecin | 26 Kwietnia | 77 | Zachodniopomorskie
TRÓJKA | 74-107 | Wysoka | Stare Brynki | 29 | Zachodniopomorskie