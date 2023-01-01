Regulamin promocji „Korzyści do BP od mBanku – edycja I”

Obowiązuje od 15.12.2026 r. do 31.05.2027 r.



I. Zasady promocji

Definicje Wyjaśnienie

Organizator promocji Promocję organizuje mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 18, 00 850 Warszawa. Nazywamy go także bankiem. Dane rejestrowe:

• KRS 0000025237, wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

• NIP: 526-021-50-88

• kapitał zakładowy, stan na 01.01.2026 r., 170.103.364 złote, wpłacony w całości.

Dane kontaktowe:

• adres do korespondencji: mBank S.A. Bankowość Detaliczna, skrytka pocztowa 2108, 90-959 Łódź 2

• adres do korespondencji dla klientów Private Banking: mBank S.A. Private Banking, ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa

• adres do e-Doręczeń: AE:PL-84674-28130-IHBTU-14

• adres e-mail: kontakt@mbank.pl

• nr telefonu do BOK (mLinii): +48 42 6 300 800 lub 801 333 555 (gdy jesteś klientem Private Banking).

Na bieżąco sprawdzamy, czy przy promocji nie wystąpił konflikt interesów między nami a naszymi pracownikami lub naszymi klientami.

Uczestnik promocji W promocji mogą uczestniczyć pełnoletnie osoby fizyczne, które:

• mają pełną zdolność do czynności prawnych,

• na dzień przystąpienia do promocji nie mają innych produktów lub usług dostępnych w ofercie mBanku,

• od 01.01.2023 r. nie były i nadal nie są posiadaczem lub współposiadaczem:

- rachunku oszczędnościowo–rozliczeniowego i/lub

- rachunku oszczędnościowego

o numerach rozliczeniowych 1140 2004 lub 1140 2017.

Gdy używamy zwrotów:

• „Ty” – czyli „Uczestnik promocji” – mamy na myśli każdą osobę, która może wziąć udział w promocji,

• „my” – czyli „Organizator promocji” – mamy na myśli nas, czyli mBank S.A.

Ważne pojęcia aplikacja BPme – aplikacja mobilna stacji paliw BP, dostępna na urządzeniach Android i iOS.

aplikacja mobilna – oprogramowanie, które pobierasz z autoryzowanego sklepu i które instalujesz na swoim telefonie lub innym urządzeniu mobilnym. Aplikacja mobilna mBanku pozwala na obsługę produktów i usług oferowanych przez mBank.

aplikacja mObywatel – oficjalna rządowa aplikacja stworzona przez Ministerstwo Cyfryzacji. Dzięki niej masz dostęp do swoich cyfrowych dokumentów i usług publicznych. Jest dostępna na urządzeniach Android i iOS.

karta – dowolna karta debetowa Mastercard wydana do rachunku przez mBank. Przez kartę rozumiemy również dane karty, które wystarczą, aby zrealizować transakcję płatniczą. Kartę wydajemy na podstawie licencji organizacji płatniczej (jej znak znajdziesz na karcie).

kod – 13-znakowy kod, który udostępnimy za pomocą mOkazji w aplikacji mobilnej mBanku w zakładce „zakupy” w części „mOkazje” po spełnieniu warunków promocji. Jest on niezbędny do przypisania korzyści do Twojego konta BPme na stronie www.bpme.pl.

korzyści – bon o wartości 200 zł do wykorzystania przy minimalnej transakcji za 200 zł i 1 gr oraz kupon na kawę 200 ml i klasycznego hot doga za łączną cenę 2 gr, do wykorzystania na stacjach paliw BP w Polsce wymienionych w Załączniku nr 1 do regulaminu („Lista stacji BP objętych promocją”). Korzyści zostaną przypisane do Twojego konta BPme po prawidłowym wpisaniu kodu otrzymanego w promocji na stronie www.bpme.pl. Przed użyciem każdą korzyść musisz aktywować w aplikacji BPme.

otwarcie rachunku przez e-dowód – otwarcie rachunku na podstawie umowy, którą zawrzesz elektronicznie z wykorzystaniem Twojego e dowodu. Aby skorzystać z tej metody, we wniosku o otwarcie rachunku wybierz opcję z uzupełnieniem danych: „automatycznie przez e-dowód”. Rachunek przez e dowód otworzysz również przez aplikację mobilną mBanku. Po zainstalowaniu aplikacji wybierz na ekranie startowym opcję „otwórz pierwsze konto”.

otwarcie rachunku przez selfie – otwarcie rachunku na podstawie umowy, którą zawrzesz elektronicznie z wykorzystaniem zdjęć Twojej twarzy i Twojego dowodu osobistego. Z tej metody skorzystasz składając wniosek w aplikacji mobilnej mBanku. Po zainstalowaniu aplikacji wybierz na ekranie startowym opcję „otwórz pierwsze konto”.

otwarcie rachunku z mObywatelem – otwarcie rachunku na podstawie umowy, którą zawrzesz z użyciem aplikacji mObywatel. Z tej metody skorzystasz składając wniosek w aplikacji mobilnej mBanku. Po zainstalowaniu aplikacji mobilnej mBanku wybierz na ekranie startowym opcję „otwórz pierwsze konto”.

program mOkazje – program, który polega na udostępnianiu uczestnikom programu:

• akcji własnych banku (dotyczy nabycia produktu bankowego lub wykonania czynności bankowej),

• akcji własnych banku połączonych z akcjami partnerów, z którymi współpracujemy,

• funkcji mOkazje zakupy.

promocja – ta promocja: „Korzyści do BP od mBanku – edycja I”.

rachunek – rachunek oszczędnościowo–rozliczeniowy eKonto do usług, otwarty w tej promocji.

regulamin – ten regulamin promocji: „Korzyści do BP od mBanku – edycja I”.

transakcje – bezgotówkowe transakcje zakupu towarów lub usług kartą wydaną do rachunku (w tym kartą dodaną do urządzenia mobilnego) zrealizowane w punkcie handlowo–usługowym lub w internecie. W promocji nie uwzględniamy transakcji wykonanych BLIKIEM. Do transakcji zaliczymy tylko te, które nie zostaną anulowane ani zwrócone do 10 dnia miesiąca po miesiącu, w którym zrobiłeś te transakcje (np. w wyniku zwrotu towaru).

zgoda na mOkazje – wyrażenie przez Uczestnika promocji, we wniosku o otwarcie rachunku, zgody na przystąpienie do programu mOkazje i korzystanie z niego. Wyrażenie zgody jest niezbędne do przekazania kodu w tej promocji.

Korzyści promocji Jeśli spełnisz warunki promocji otrzymasz kod do przypisania korzyści do Twojego konta BPme na stronie www.bpme.pl, w postaci:

• bonu o wartości 200 zł do wykorzystania przy minimalnej transakcji za 200 zł i 1 gr oraz

• kuponu na kawę 200 ml i klasycznego hot doga za łączną cenę 2 gr

do wykorzystania na stacjach paliw BP w Polsce wymienionych w Załączniku nr 1 do regulaminu („Lista stacji BP objętych promocją”).

Kiedy i jak możesz przystąpić do promocji?

Do promocji możesz przystąpić od 15.12.2026 r. do 01.03.2027 r. albo do wcześniejszego wyczerpania limitu 3 000 rachunków otwartych w promocji.

Gdy limit rachunków osiągnie poziom niższy niż 1 000 rachunków, informację o aktualnym limicie podamy na stronach promocji i od tego momentu będziemy aktualizowali go minimum raz w tygodniu. Informację o wykorzystaniu limitu przekażemy na stronach promocji. Po wyczerpaniu puli rachunków system zostanie zablokowany i złożenie wniosku zapisującego do promocji nie będzie możliwe. Wcześniejsze zakończenie promocji z uwagi na wyczerpanie limitu nie narusza praw nabytych przez Uczestników promocji, którzy zdążyli do niej przystąpić.

Promocja trwa od 15.12.2026 r. do 31.05.2027 r. i jest to ostatni dzień, w którym możemy wydać Ci kod do przypisania korzyści.

Aby skorzystać z promocji:

• musisz spełnić wszystkie kryteria zawarte w sekcji „Uczestnik promocji”,

• w czasie, w którym możesz przystąpić do promocji, złóż wniosek zapisujący do promocji dostępny na jednej ze stron promocji,

• na wniosku zapisującym zaakceptuj regulamin promocji oraz wymagane oświadczenia do promocji (z sekcji regulaminu „Moje oświadczenia”),

• następnie, tego samego dnia, w którym złożyłeś wniosek zapisujący do promocji, złóż wniosek o otwarcie rachunku:

- przez selfie albo

- przez e-dowód albo

- z aplikacją mObywatel

i wybierz na nim dowolną kartę debetową Mastercard oraz wyraź zgody na:

- mOkazje,

- prezentowanie spersonalizowanych ofert (mOkazji),

• najpóźniej do 05.03.2027 r. zawrzyj indywidualną umowę o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych – eKonta do usług.

• W tej promocji nie możesz otworzyć rachunku razem z drugą osobą.

Pamiętaj, że:

• wniosek zapisujący do promocji musisz złożyć przed złożeniem wniosku o otwarcie rachunku,

• Twoje dane podane we wniosku o otwarcie rachunku muszą być takie same, jak dane podane we wniosku zapisującym do promocji.

Warunki promocji 1) Korzyści otrzymasz, jeśli łącznie spełnisz warunki:

• zawarte w sekcji regulaminu „Kiedy i jak możesz przystąpić do promocji?”,

• zrobisz dowolną liczbę transakcji kartą na łączną kwotę min. 200 zł najpóźniej do końca pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego od otwarcia rachunku w promocji.

2) Jeśli spełnisz warunki, kod potrzebny do przypisania korzyści do Twojego konta BPme udostępnimy Ci na koniec drugiego pełnego miesiąca kalendarzowego po otwarciu rachunku w promocji.

3) Kod udostępnimy za pomocą mOkazji w aplikacji mobilnej mBanku w zakładce „zakupy” w części „mOkazje”.

4) Kod jest ważny do 31.08.2027 r. Po upływie tego terminu kod zostanie dezaktywowany, nawet jeśli nie został wykorzystany. Z kodu możesz skorzystać tylko jeden raz w okresie jego ważności.

5) mOkazja zawierająca kod będzie aktywna przez 60 dni kalendarzowych od dnia jej wystawienia. Po upływie tego terminu mOkazja przestanie być dla Ciebie widoczna w aplikacji mobilnej mBanku.

6) Aby otrzymać korzyści za pomocą kodu otrzymanego w promocji, wejdź na stronę www.bpme.pl i zaloguj się na swoje konto BPme. Jeśli nie masz konta musisz je najpierw zarejestrować. Następnie wpisz kod w sekcji „kody rabatowe”. Po poprawnym wpisaniu kodu, korzyści zostaną przypisane do Twojego konta BPme i pojawią się w zakładce „Oferty” w aplikacji mobilnej BPme. Przypisanie korzyści do konta nie oznacza ich aktywacji. Zanim skorzystasz z danej korzyści, aktywuj ją w aplikacji mobilnej BPme. W tym celu wejdź w korzyść i kliknij „Aktywuj”.

7) Aby skorzystać z aktywowanej wcześniej korzyści, przed dokonaniem zapłaty okaż sprzedawcy elektroniczną kartę BPme (dostępną w aplikacji BPme), w celu jej zeskanowania.

8) Korzyści będą dostępne w zakładce „Oferty” w aplikacji mobilnej BPme przez 60 dni kalendarzowych od momentu przypisania ich do Twojego konta BPme. W tym terminie musisz je aktywować i wykorzystać.

9) Każdą korzyść możesz użyć tylko jeden raz w okresie jej ważności. Datę ważności korzyści sprawdzisz w aplikacji mobilnej BPme.

10) Korzyści otrzymanych w promocji nie możesz łączyć. Oznacza to, że podczas jednej transakcji możesz użyć maksymalnie jednej korzyści (np. bonu albo kuponu).

11) Warunkiem realizacji bonu o wartości 200 zł jest dokonanie w ramach jednej transakcji zakupów o łącznej wartości przekraczającej 200 zł, tj. wynoszącej min. 200 zł i 1 gr. Różnicę pomiędzy wartością zakupów a wartością tego bonu pokrywa Uczestnik promocji.

12) Z kuponem na kawę 200 ml i klasycznego hot doga zapłacisz łącznie 2 gr.

13) Bon o wartości 200 zł do wykorzystania przy minimalnej transakcji za 200 zł i 1 gr nie łączy się z innymi rabatami i promocjami organizowanymi przez stacje BP.

14) Kuponu na kawę 200 ml i klasycznego hot doga za łączną cenę 2 gr nie możesz łączyć z innymi rabatami, promocjami ani bonami, które obejmują kawę lub hot dogi. Dotyczy to także rabatów i promocji organizowanych przez stacje BP.

15) Korzyści nie podlegają zwrotowi, wymianie na nagrody rzeczowe ani na środki pieniężne.

16) Prawa do korzyści nie możesz przenieść na kogoś innego (tzw. osobę trzecią).

17) Bon o wartości 200 zł możesz wykorzystać na zakup paliwa, ofertę Wild Bean Cafe, myjnię samochodową oraz płyn do spryskiwaczy marki bp.

18) Bon o wartości 200 zł nie obejmuje zakupu kaucji, alkoholu, wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych, rekwizytów tytoniowych i produktów imitujących te wyroby, preparatów do początkowego żywienia niemowląt, produktów leczniczych (w tym leków bez recepty), bonów upominkowych i kart podarunkowych oraz doładowań telefonii komórkowej.

19) Korzyści nie obejmują transakcji dokonanych za pomocą kart paliwowych, w szczególności kartami paliwowymi porozumienia ROUTEX (BP PLUS, BP Komfort, BP International, AGIP/ENI, OMV, Circle K) UTA, DKV.

20) Do dnia, w którym udostępnimy Ci kod musisz być posiadaczem rachunku i karty debetowej Mastercard oraz musisz mieć wyrażone zgody na:

- mOkazje,

- prezentowanie spersonalizowanych ofert (mOkazji).

21) Nie otrzymasz kodu, jeśli przed jego udostępnieniem zamkniesz rachunek lub nie będziesz posiadaczem karty.

22) W promocji możesz otrzymać tylko jeden kod do odbioru korzyści obejmujących bon o wartości 200 zł do wykorzystania przy minimalnej transakcji za 200 zł i 1 gr oraz kupon na kawę 200 ml i klasycznego hot doga za łączną cenę 2 gr.

23) Do promocji możesz przystąpić tylko jeden raz. Jeżeli otworzysz rachunek, który obejmiemy warunkami promocyjnymi i go zamkniesz, nie będziesz mógł ponownie przystąpić do promocji.

24) Niezależnie od liczby otwartych przez Ciebie rachunków, z promocji możesz skorzystać tylko jeden raz. Promocja obejmie tylko pierwszy otwarty przez Ciebie rachunek.

25) Jeżeli zmienisz rachunek indywidualny na rachunek wspólny, z dniem zmiany rachunku przestaniesz uczestniczyć w promocji.

26) Opłaty za kartę, o którą wnioskujesz w tej promocji są pobierane zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

27) Kwestie związane z aplikacją mobilną BPme oraz realizacją korzyści na stacjach paliw BP, nieuregulowane w tym regulaminie promocji, są określone w dokumentach, regulaminach i warunkach obowiązujących w BP.

28) Korzyści otrzymane za pomocą kodu w promocji podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jak możesz złożyć wniosek w promocji? 1) Złóż wniosek zapisujący do promocji na jednej ze stron promocji:

• Linki

2) Następnie, tego samego dnia, złóż wniosek o otwarcie rachunku korzystając z jednej z poniższych metod:

• na jednej ze stron promocji – jeśli wybierasz otwarcie rachunku przez e dowód albo

• w aplikacji mobilnej mBanku – jeśli wybierasz:

 otwarcie rachunku przez selfie albo

 otwarcie rachunku przez e-dowód albo

 otwarcie rachunku z mObywatelem.

Jak możesz złożyć reklamację dotyczącą promocji? 1) Reklamacje związane z uczestnictwem w promocji, możesz składać na zasadach opisanych w Regulaminie przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., z zastrzeżeniem ust. 2.

2) Jeśli reklamację wysyłasz na piśmie w postaci elektronicznej lub na piśmie w postaci papierowej złóż ją z dopiskiem promocja „Korzyści do BP od mBanku - edycja I”.

3) Niezależnie od naszej decyzji w sprawie rozpatrywanej reklamacji, nie ograniczamy Twoich uprawnień do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym wystąpienia z powództwem do Sądu powszechnego.

4) Spór między organizatorem a uczestnikiem promocji możemy rozstrzygnąć polubownie – przed Arbitrem Bankowym przy Związku Banków Polskich.

5) Możesz wystąpić z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu. Podmiotami uprawnionymi do prowadzenia takich postępowań są: Rzecznik Finansowy (www.rf.gov.pl) oraz Arbiter bankowy (www.zbp.pl/dla-klientow/arbiter-bankowy).

6) Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą lub jesteś wspólnikiem spółki cywilnej, możesz zwrócić się do Rzecznika Finansowego.

7) Możesz zwrócić się o bezpłatną pomoc prawną do Miejskich lub Powiatowych Rzeczników Konsumenta lub Rzecznika Finansowego.

8) Naszą działalność nadzoruje Komisja Nadzoru Finansowego.

Dodatkowe informacje

1) Ten regulamin jest jedynym dokumentem, który określa szczegółowe zasady tej promocji. Udostępniamy go:

a) na mLinii (+48 42 6300 800 lub 783 300 800 – opłata za połączenie zgodna z opłatą przewidzianą przez Twojego operatora według aktualnego cennika).

b) na naszych stronach internetowych:

• https://www.mbank.pl/pomoc/dokumenty/oferta-indywidualna/promocje/

• https://www.mbank.pl/pdf/promocje/konta/regulamin-promocji-korzysci-do-bp-od-mbanku-edycja-i.pdf

c) w naszych placówkach.

2) Zapoznaj się także z innymi ważnymi dokumentami:

• Regulaminem rachunków dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A,

• Regulaminem kart debetowych dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.,

• Regulaminem usług płatniczych dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A,

• Regulaminem przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.,

• Regulaminem obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.,

• Regulaminem programu mOkazje,

• Taryfą prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

Każdą naszą promocję organizujemy odrębnie. Każda ma swój, odrębny regulamin. Promocja „Korzyści do BP od mBanku - edycja I” może łączyć się z innymi promocjami organizowanymi przez mBank.

II. Moje oświadczenia

1) Rozumiem, że mBank może w przyszłości organizować kolejne edycje promocji w terminach innych niż wskazane w tym regulaminie, z takimi samymi lub innymi parametrami finansowymi lub niefinansowymi (np. bardziej korzystnymi niż obecne).

2) Otrzymałem regulamin promocji „Korzyści do BP od mBanku - edycja I”, przeczytałem i akceptuję jego postanowienia.



Data, miejsce i podpis Uczestnika promocji

