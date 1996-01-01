1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem programu dla AC S. A. („Program”) jest BP EUROPA SE działająca na terenie Polski poprzez BP EUROPA SE Spółka Europejska Oddział w Polsce z siedzibą w Krakowie przy ul. Pawiej 9, 31-154 Kraków, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000345546, NIP 972-086-54-31 („Organizator”).
2. Organizator na podstawie porozumienia z AC S. A. („Partnerzy”)prowadzi Program w ramach, którego wskazanym przez Partnerów osobom udostępnia w Aplikacji bp rabaty, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Program jest bezterminowy („Okres trwania Programu”). Organizator uprawniony jest do zakończenia Okresu trwania Programu. O zakończeniu Programu Organizator poinformuje Uczestników w Aplikacji BPme oraz na stronie www.bp.pl.4. Rabaty dla uczestników Programu dostępne są na stacjach bp w Polsce.
2. MECHANIZM PROGRAMU
1. Uczestnik Programu powinien posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, zainstalować Aplikację BPme i przekazać numer karty Aplikacji BPme Partnerowi. Uczestnikiem Programu, może być osoba fizyczna, która ze względu na współpracę z Partnerem jest uprawniona do udziału w Programie. Uczestnik zostanie objęty Programem na podstawie informacji o numerze Karty BPme Uczestnika otrzymanej przez Organizatora od Partnera.
2. Usunięcie numeru Karty BPme z listy Uczestników przez Partnera spowoduje utratę prawa do naliczenia Rabatów, przy czym proces dezaktywacji może trwać od 1 do 14 dni kalendarzowych.
3. Z chwilą objęcia Programem, Uczestnik otrzyma w Aplikacji BPme kupony uprawniające do zakupu:
a) paliwa (z wyłączeniem LPG) z rabatem -17gr/l brutto,
b) paliwa LPG z rabatem -12gr/l brutto,
c) myjni automatycznej i ręcznej z rabatem -15% (oferta nie łączy się z abonamentami)
d) płynów do spryskiwaczy z rabatem -15%
4. Uczestnik uprawniony jest do otrzymania miesięcznie po jednym kuponie z każdej kategorii wymienionej w punkcie 3. Jeden kupon można wykorzystać 4 krotnie. Niewykorzystane kupony w danym miesiącu wygasają.
5. Aby skorzystać z kuponów, należy podczas dokonywania zakupów okazać Kartę BPme w celu zeskanowania. W czasie jednej transakcji można skorzystać z maksymalnie 1 kuponu z danej kategorii.
6. Zapłata za zakup produktów lub usług powinna być dokonana punktami BPme, gotówką, kartą płatniczą, kredytową oraz kartą przedpłaconą bp Supercard. W przypadku zapłaty kartą paliwową, w szczególności kartami paliwowymi porozumienia ROUTEX (BP PLUS, BP Komfort, BP International, AGIP/ENI, OMV, Circle K) UTA, DKV, Total Energies i IQ Card kupon nie może być wykorzystany.
7. Uczestnicy nie mogą domagać się zamiany Rabatu na jakikolwiek inny towar lub usługę, ani wypłaty jego równowartości w pieniądzach.
8. Kupony nie łączą się z innymi programami oraz promocjami prowadzącymi do obniżenia ceny produktów oraz usług objętych programem.
3. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI.
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia programu można zgłaszać korzystając z adresu mailowego obsluga@bp.com lub numeru telefonu 721-02-03-04 (dni powszednie od 08:00-18:00).
2. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, numer karty Aplikacji BPme jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
4. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji drogą mailową lub telefonicznie
5. DANE OSOBOWE
Zasady przetwarzania danych osobowych Uczestników określone są w Regulaminie Aplikacji BPme i Polityce prywatności.
6. POSTANOWANIA KOŃCOWE
1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.bp.pl.
2. Udział Uczestnika w Programie oznacza akceptację zasad Programu zawartych w Regulaminie.