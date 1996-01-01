Regulamin Programu rabatowego dla AC S. A.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem programu dla AC S. A. („Program”) jest BP EUROPA SE działająca na terenie Polski poprzez BP EUROPA SE Spółka Europejska Oddział w Polsce z siedzibą w Krakowie przy ul. Pawiej 9, 31-154 Kraków, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000345546, NIP 972-086-54-31 („Organizator”).

2. Organizator na podstawie porozumienia z AC S. A. („Partnerzy”)prowadzi Program w ramach, którego wskazanym przez Partnerów osobom udostępnia w Aplikacji bp rabaty, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Program jest bezterminowy („Okres trwania Programu”). Organizator uprawniony jest do zakończenia Okresu trwania Programu. O zakończeniu Programu Organizator poinformuje Uczestników w Aplikacji BPme oraz na stronie www.bp.pl.4. Rabaty dla uczestników Programu dostępne są na stacjach bp w Polsce.



2. MECHANIZM PROGRAMU

1. Uczestnik Programu powinien posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, zainstalować Aplikację BPme i przekazać numer karty Aplikacji BPme Partnerowi. Uczestnikiem Programu, może być osoba fizyczna, która ze względu na współpracę z Partnerem jest uprawniona do udziału w Programie. Uczestnik zostanie objęty Programem na podstawie informacji o numerze Karty BPme Uczestnika otrzymanej przez Organizatora od Partnera.

2. Usunięcie numeru Karty BPme z listy Uczestników przez Partnera spowoduje utratę prawa do naliczenia Rabatów, przy czym proces dezaktywacji może trwać od 1 do 14 dni kalendarzowych.

3. Z chwilą objęcia Programem, Uczestnik otrzyma w Aplikacji BPme kupony uprawniające do zakupu:

a) paliwa (z wyłączeniem LPG) z rabatem -17gr/l brutto,

b) paliwa LPG z rabatem -12gr/l brutto,

c) myjni automatycznej i ręcznej z rabatem -15% (oferta nie łączy się z abonamentami)

d) płynów do spryskiwaczy z rabatem -15%

4. Uczestnik uprawniony jest do otrzymania miesięcznie po jednym kuponie z każdej kategorii wymienionej w punkcie 3. Jeden kupon można wykorzystać 4 krotnie. Niewykorzystane kupony w danym miesiącu wygasają.

5. Aby skorzystać z kuponów, należy podczas dokonywania zakupów okazać Kartę BPme w celu zeskanowania. W czasie jednej transakcji można skorzystać z maksymalnie 1 kuponu z danej kategorii.

6. Zapłata za zakup produktów lub usług powinna być dokonana punktami BPme, gotówką, kartą płatniczą, kredytową oraz kartą przedpłaconą bp Supercard. W przypadku zapłaty kartą paliwową, w szczególności kartami paliwowymi porozumienia ROUTEX (BP PLUS, BP Komfort, BP International, AGIP/ENI, OMV, Circle K) UTA, DKV, Total Energies i IQ Card kupon nie może być wykorzystany.

7. Uczestnicy nie mogą domagać się zamiany Rabatu na jakikolwiek inny towar lub usługę, ani wypłaty jego równowartości w pieniądzach.

8. Kupony nie łączą się z innymi programami oraz promocjami prowadzącymi do obniżenia ceny produktów oraz usług objętych programem.



3. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI.

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia programu można zgłaszać korzystając z adresu mailowego obsluga@bp.com lub numeru telefonu 721-02-03-04 (dni powszednie od 08:00-18:00).

2. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, numer karty Aplikacji BPme jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

4. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji drogą mailową lub telefonicznie



5. DANE OSOBOWE

Zasady przetwarzania danych osobowych Uczestników określone są w Regulaminie Aplikacji BPme i Polityce prywatności.

6. POSTANOWANIA KOŃCOWE

1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.bp.pl.

2. Udział Uczestnika w Programie oznacza akceptację zasad Programu zawartych w Regulaminie.

