Regulamin Programu rabatowego pod nazwą bp&friends

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem programu pod nazwą „bp&friends” („Program”) jest BP EUROPA SE działająca na terenie Polski poprzez BP EUROPA SE Spółka Europejska Oddział w Polsce z siedzibą w Krakowie przy ul. Pawiej 9, 31-154 Kraków, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000345546, NIP 972-086-54-31 („Organizator”).

2. Organizator na podstawie umów z podmiotami trzecimi („Partnerzy”) prowadzi Program w ramach, którego wskazanym przez Partnerów osobom udostępnia w Aplikacji bp rabaty, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Program trwa od dnia 01 października 2025 r. do 01 kwietnia 2026 r. („Okres trwania Programu”). Organizator uprawniony jest do wcześniejszego zakończenia lub przedłużenia Okresu trwania Programu. O zmianie terminu zakończenia lub przedłużenia Programu Organizator poinformuje Uczestników w Aplikacji BPme oraz na stronie www.bp.pl.

4. Rabaty dla uczestników Programu dostępne są na wskazanych stacjach bp, które należą do kanału COCO&COFO w Polsce. Lista stacji dostępna jest w załączniku do regulaminu. Program dotyczy zakupu paliw (z wyłączeniem LPG), produktów Wild Bean Café, a także usługi myjni automatycznej bp carwash.



2. MECHANIZM PROGRAMU

1. Uczestnik Programu powinien posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, zainstalować Aplikację BPme i przekazać numer karty Aplikacji BPme Partnerowi. Uczestnikiem Programu, może być osoba fizyczna, która ze względu na współpracę z Partnerem jest uprawniona do udziału w Programie. Uczestnik zostanie objęty Programem na podstawie informacji o numerze Karty BPme Uczestnika otrzymanej przez Organizatora od Partnera.

2. Usunięcie numeru Karty BPme z listy Uczestników przez Partnera spowoduje utratę prawa do naliczenia Rabatów, przy czym proces dezaktywacji może trwać od 1 do 14 dni kalendarzowych.

3. Z chwilą objęcia Programem, Uczestnik otrzyma w Aplikacji BPme kupony uprawniające do zakupu:

a) paliwa (z wyłączeniem LPG) z rabatem -15gr/l,

b) produktów Wild Bean Café z rabatem -10%,

c) usługi myjni automatycznej z rabatem -10%.

4. Uczestnik uprawniony jest do otrzymania 10 kuponów miesięcznie na paliwo oraz produkty Wild Bean Cafe oraz 5 kuponów miesięcznie na myjnię.

5. Aby skorzystać z kuponów, należy je aktywować przyciskiem „aktywuj” w Aplikacji BPme i podczas dokonywania zakupów, przed realizacją płatności, okazać Kartę BPme w celu zeskanowania. W czasie jednej transakcji można skorzystać z maksymalnie 1 kuponu.

6. Zapłata za zakup produktów lub usług powinna być dokonana punktami BPme, gotówką, kartą płatniczą, kredytową oraz kartą przedpłaconą bp Supercard. W przypadku zapłaty kartą paliwową, w szczególności kartami paliwowymi porozumienia ROUTEX (BP PLUS, BP Komfort, BP International, AGIP/ENI, OMV, Circle K) UTA, DKV, Total Energies i IQ Card kupon nie może być wykorzystany.

7. Uczestnicy nie mogą domagać się zamiany Rabatu na jakikolwiek inny towar lub usługę, ani wypłaty jego równowartości w pieniądzach.

8. Kupony nie łączą się z innymi programami oraz promocjami prowadzącymi do obniżenia ceny produktów oraz usług objętych programem.



3. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI.

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia programu można zgłaszać korzystając z adresu mailowego obsluga@bp.com lub numeru telefonu 721-02-03-04 (dni powszednie od 08:00-18:00).

2. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, numer karty Aplikacji BPme jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

4. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji drogą mailową lub telefonicznie



5. DANE OSOBOWE

Zasady przetwarzania danych osobowych Uczestników określone są w Regulaminie Aplikacji BPme i Polityce prywatności.

6. POSTANOWANIA KOŃCOWE

1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.bp.pl.

2. Udział Uczestnika w Programie oznacza akceptację zasad Programu zawartych w Regulaminie.



Załącznik 1

Lista stacji paliw bp należących do kanałów COCO i COFO, na których dostępny jest program lojalnościowy bp&friends:

KĘTY 43-354 Czaniec Kęcka 50 Śląskie bielski Porąbka

BOCHNIA 32-700 Bochnia Brzeska 14 Małopolskie bocheński Bochnia

CEGIELNIA 97-300 Piotrków Trybunalski Rakowska 50 Łódzkie m. Piotrków Trybunalski M. Piotrków Trybunalski

JAWORZE 43-382 Bielsko-Biała Światopełka 2 Śląskie m. Bielsko-Biała M. Bielsko-Biała

POMORZE 76-200 Słupsk Malinowa 2 Pomorskie m. Słupsk M. Słupsk

TOMASZKOWO 11-034 Tomaszkowo Pszczela 2 Warmińsko-Mazurskie olsztyński Stawiguda

ESTRADA 05-080 Mościska Estrady 9B Mazowieckie warszawski zachodni Izabelin

WIDOMA WSCHÓD 32-095 Poskwitów Warszawska 191E Małopolskie krakowski Iwanowice

WIDOMA ZACHÓD 32-095 Poskwitów Warszawska 189E Małopolskie krakowski Iwanowice

OSTRÓW KANIA PÓŁNOC 05-311 Dębe Wielkie Kobierne 1A Mazowieckie miński Dębe Wielkie

OSTRÓW KANIA POŁUDNIE 05-311 Dębe Wielkie Ostrów Kania 100 Mazowieckie miński Dębe Wielkie

RONDO 31-157 Kraków Josepha Conrada 81 Małopolskie m. Kraków M. Kraków

ROGATKA 31-425 Kraków Aleja 29 Listopada 39B Małopolskie m. Kraków M. Kraków

RUBIN 03-199 Warszawa Modlińska 29 Mazowieckie m. st. Warszawa M. st. Warszawa

OPAL 02-124 Warszawa Grójecka 125A Mazowieckie m. st. Warszawa M. st. Warszawa

SŁONECZNIK 59-300 Lubin Św. Jana Pawła II 5 Dolnośląskie lubiński Lubin

SZAFIR 93-338 Łódź Rzgowska 252 Łódzkie m. Łódź M. Łódź

KAPELANKA 30-347 Kraków Kapelanka 2 Małopolskie m. Kraków M. Kraków

KASZTAN 91-088 Łódź Tomasza Zana 13 Łódzkie m. Łódź M. Łódź

MERKURY 87-100 Toruń Szosa Lubicka 109 Kujawsko-Pomorskie m. Toruń M. Toruń

JESION 41-800 Zabrze Gdańska 20 Śląskie m. Zabrze M. Zabrze

RADZYMIN CIEMNE 05-250 Ciemne Wołomińska 87 Mazowieckie wołomiński Radzymin

ORION 75-304 Koszalin Gdańska 21 Zachodniopomorskie m. Koszalin M. Koszalin

PEGAZ 43-190 Mikołów Cieszyńska 17 Śląskie mikołowski Mikołów

KOPERNIK 15-397 Białystok Mikołaja Kopernika 38 Podlaskie m. Białystok M. Białystok

RYBITWY 30-721 Kraków Lipska 2 Małopolskie m. Kraków M. Kraków

JELONKI 01-377 Warszawa Połczyńska 33A Mazowieckie m. st. Warszawa M. st. Warszawa

PESTKA 03-199 Warszawa Modlińska 54 Mazowieckie m. st. Warszawa M. st. Warszawa

FENIKS 91-224 Łódź Aleksandrowska 63/65 Łódzkie m. Łódź M. Łódź

DIAMENT 43-300 Bielsko-Biała Żywiecka 1 Śląskie m. Bielsko-Biała M. Bielsko-Biała

KOMETA 53-234 Wrocław Grabiszyńska 266 Dolnośląskie m. Wrocław M. Wrocław

SEZAM 30-552 Kraków Malborska 1 Małopolskie m. Kraków M. Kraków

JODŁA 34-500 Zakopane Droga na Bystre Małopolskie tatrzański Zakopane

GRYF 70-771 Szczecin Wczasów 33 Zachodniopomorskie m. Szczecin M. Szczecin

REDUTA 02-305 Warszawa Aleje Jerozolimskie 144C Mazowieckie m. st. Warszawa M. st. Warszawa

TULIPAN 35-329 Rzeszów Aleja Powstańców Warszawy 15 Podkarpackie m. Rzeszów M. Rzeszów

GRONIE 43-100 Tychy Katowicka/ Oświęcimska Śląskie m. Tychy M. Tychy

KONICZYNA 41-221 Sosnowiec Braterstwa Broni Śląskie m. Sosnowiec M. Sosnowiec

ZACISZE 32-600 Oświęcim Legionów 2 Małopolskie oświęcimski Oświęcim

SUWAŁKI 16-402 Dubowo Drugie Dubowo Drugie 37 Podlaskie suwalski Suwałki

WILGA 02-180 Warszawa Aleja Krakowska 103 Mazowieckie m. st. Warszawa M. st. Warszawa

IRYS 09-100 Płońsk Warszawska 61 Mazowieckie płoński Płońsk

SZAROTKA 43-300 Bielsko-Biała Cieszyńska 176 Śląskie m. Bielsko-Biała M. Bielsko-Biała

ORZECH 51-163 Wrocław Aleja Marcina Kromera 16-28 Dolnośląskie m. Wrocław M. Wrocław

ZAKOPIANKA 30-444 Kraków Zakopiańska 107 Małopolskie m. Kraków M. Kraków

OMEGA 91-402 Łódź Aleja Grzegorza Palki 3 Łódzkie m. Łódź M. Łódź

ŁASK 98-100 Łask Objazdowa 8 Łódzkie łaski Łask

KOLIBER 42-400 Zawiercie Ignacego Paderewskiego 8 Śląskie zawierciański Zawiercie

METRO 41-250 Czeladź Trasa DK 86 przy M1 Śląskie będziński Czeladź

BELLAVISTA 05-077 Warszawa Trakt Brzeski 97 Mazowieckie m. st. Warszawa M. st. Warszawa

WESOŁA 05-077 Warszawa Trakt Brzeski 50 Mazowieckie m. st. Warszawa M. st. Warszawa

GRUNWALD 60-104 Poznań Głogowska 232/234 Wielkopolskie m. Poznań M. Poznań

JANTAR 02-486 Warszawa Aleje Jerozolimskie 202A Mazowieckie m. st. Warszawa M. st. Warszawa

RADOŚĆ 04-760 Warszawa Patriotów 317 Mazowieckie m. st. Warszawa M. st. Warszawa

SFINKS 02-801 Warszawa Puławska 417 Mazowieckie m. st. Warszawa M. st. Warszawa

BEMOWO 01-466 Warszawa Powstańców Śląskich 122 Mazowieckie m. st. Warszawa M. st. Warszawa

PLANETA 03-994 Warszawa Wał Miedzeszyński 670 Mazowieckie m. st. Warszawa M. st. Warszawa

DOLINA 04-125 Warszawa Gen. Augusta Emila Fieldorfa 41A Mazowieckie m. st. Warszawa M. st. Warszawa

KRAKOWIAK 31-876 Kraków Aleja Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 39 Małopolskie m. Kraków M. Kraków

KAMELEON 02-324 Warszawa Ppłk. M. Sokołowskiego "Grzymały" 4 Mazowieckie m. st. Warszawa M. st. Warszawa

KUJAWY 87-800 Włocławek Stefana Okrzei 70 Kujawsko-Pomorskie m. Włocławek M. Włocławek

DĄB 43-426 Ogrodzona Południowa 2 Śląskie cieszyński Dębowiec

SPODEK 69-100 Słubice 1 Maja 7A Lubuskie słubicki Słubice

CHABER 42-202 Częstochowa Aleja Wojska Polskiego 260 Śląskie m. Częstochowa M. Częstochowa

OKĘCIE 02-219 Warszawa Aleja Krakowska 208 Mazowieckie m. st. Warszawa M. st. Warszawa

PETROLIA 60-451 Poznań Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 543 Wielkopolskie m. Poznań M. Poznań

ELDORADO 53-015 Wrocław Aleja Karkonoska 63 Dolnośląskie m. Wrocław M. Wrocław

RUS 70-490 Szczecin Aleja Wojska Polskiego 184 Zachodniopomorskie m. Szczecin M. Szczecin

SKAWA 34-100 Wadowice Lwowska 95 Małopolskie wadowicki Wadowice

TARCHOMIN 03-122 Warszawa Modlińska 195 Mazowieckie m. st. Warszawa M. st. Warszawa

STUDNIA 72-002 Dołuje Lubieszyn 25 Zachodniopomorskie policki Dobra (Szczecińska)

GROCHÓW 04-139 Warszawa Grochowska 149/151 Mazowieckie m. st. Warszawa M. st. Warszawa

SOLANKA 32-020 Wieliczka Krakowska 14B Małopolskie wielicki Biskupice

TOPAZ 63-600 Kępno Solidarności 26 Wielkopolskie kępiński Kępno

BORYNA 99-300 Kutno Sklęczkowska 5 Łódzkie kutnowski Kutno

GÓRAL 34-300 Żywiec Aleja Marsz. Józefa Piłsudskiego 7 Śląskie żywiecki Żywiec

TUCHOLA 89-600 Chojnice Człuchowska Pomorskie chojnicki Chojnice

ŁABĘDŹ 44-100 Gliwice Łabędzka 44 Śląskie m. Gliwice M. Gliwice

BŁAWATEK 42-216 Częstochowa Aleja Św. Jana Pawła II 103/109 Śląskie m. Częstochowa M. Częstochowa

STAW 40-511 Katowice Aleja Górnośląska 55 Śląskie m. Katowice M. Katowice

CYBINA 62-020 Swarzędz Poznańska 45 Wielkopolskie poznański Swarzędz

ODRA 47-400 Racibórz Władysława Reymonta 22 Śląskie raciborski Racibórz

KASZUBY 84-200 Wejherowo I Brygady Pancernej WP 75 Pomorskie wejherowski Wejherowo

WOLA 01-456 Warszawa Górczewska 159 Mazowieckie m. st. Warszawa M. st. Warszawa

KOGUT 02-777 Warszawa Jana Rosoła 68 Mazowieckie m. st. Warszawa M. st. Warszawa

KOBIÓR 43-210 Kobiór Beskidzka 3 Śląskie pszczyński Kobiór

SŁOWIK 03-226 Warszawa Toruńska 105 Mazowieckie m. st. Warszawa M. st. Warszawa

SKOWRONEK 08-103 Nowe Iganie Siedlecka 4 Mazowieckie m. Siedlce M. Siedlce

MEDUZA 05-840 Brwinów Obwodnica 20 Mazowieckie pruszkowski Brwinów

SAFARI 20-064 Lublin Północna 30 Lubelskie m. Lublin M. Lublin

AMBER 81-061 Gdynia Hutnicza 15A Pomorskie m. Gdynia M. Gdynia

KAMPINOS 05-152 Czosnów Łomna Las 17 Mazowieckie nowodworski Czosnów

ŁOMIANKI 05-092 Łomianki Warszawska 11 Mazowieckie warszawski zachodni Łomianki

CARGO 69-100 Słubice Transportowa 8C Lubuskie słubicki Słubice

RESZKA 59-900 Zgorzelec Żarska Wieś 9 Dolnośląskie zgorzelecki Zgorzelec

ORZEŁ 59-900 Zgorzelec Żarska Wieś 9A Dolnośląskie zgorzelecki Zgorzelec

JABŁUSZKO 05-600 Grójec Worów 1B Mazowieckie grójecki Grójec

ŻURAW 10-457 Olsztyn Kard. Stefana Wyszyńskiego 3 Warmińsko-mazurskie m. Olsztyn M. Olsztyn

KAMYCZEK 05-152 Pieńków Nadwiślańska 2 Mazowieckie nowodworski Czosnów

BYSTRZYCA 20-535 Lublin Św. Jana Pawła II 5 Lubelskie m. Lublin M. Lublin

ZACHÓD 66-304 Brójce Chociszewo 101 Lubuskie międzyrzecki Trzciel

LUTOL 66-210 Zbąszynek Rogoziniec 11A Lubuskie świebodziński Zbąszynek

ESKA 74-300 Sitno Pyrzycka 12C Zachodniopomorskie myśliborski Myślibórz

TRÓJKA 74-107 Wysoka Stare Brynki 29 Zachodniopomorskie gryfiński Gryfino

JEDYNKA 42-520 Dąbrowa Górnicza Św. Jana Pawła II 22 Śląskie m. Dąbrowa Górnicza M. Dąbrowa Górnicza

WĘZEŁ 44-100 Gliwice Okrężna 32 Śląskie m. Gliwice M. Gliwice

WIEŻA 44-105 Gliwice Tarnogórska 188 Śląskie m. Gliwice M. Gliwice

ŚWIATOWIT 42-300 Myszków Ignacego Krasickiego 1A Śląskie myszkowski Myszków

WRZESZCZ 80-257 Gdańsk Juliusza Słowackiego 80 Pomorskie m. Gdańsk M. Gdańsk

KRZYŻÓWKA 62-060 Stęszew Błonie 8 Wielkopolskie poznański Stęszew

GRANICA 68-212 Trzebiel Olszyna Lubuskie żarski Trzebiel

TERMINAL 72-001 Kołbaskowo Kołbaskowo 127 Zachodniopomorskie policki Kołbaskowo

ŻUBR 15-794 Białystok Gajowa 101 Podlaskie m. Białystok M. Białystok

JAGŁOWICE 68-212 Trzebiel Jagłowice 27 Lubuskie żarski Tuplice

MARKUSZÓW PÓŁNOC 24-173 Markuszów Olempin 14A Lubelskie Puławy Markuszów

MARKUSZÓW POŁUDNIE 24-173 Markuszów Łany 31C Lubelskie Puławy Markuszów

LUBIEŃ KUJAWSKI PÓŁNOC 87-840 Lubień Kujawski Szewo 51A Kujawsko-Pomorskie włocławski Lubień Kujawski

KŁAJ 32-015 Kłaj Kłaj 1050 Małopolskie wielicki Kłaj

WYGODA 15-113 Białystok Gen. Władysława Andersa 42A Podlaskie m. Białystok M. Białystok

STANISŁAWICE 32-015 Kłaj Kłaj 1052 Małopolskie wielicki Kłaj

PARMA 99-418 Bełchów Polesie 131 Łódzkie łowicki Łyszkowice

POLESIE 99-418 Bełchów Polesie 129A Łódzkie łowicki Łyszkowice

MSZANA PÓŁNOC 44-325 Mszana Ks. Franciszka Styry 21 Śląskie wodzisławski Mszana

ROWIEŃ WSCHÓD 44-240 Żory Kasztanowa 31 Śląskie m. Żory M. Żory

MARINA 80-175 Gdańsk Jabłoniowa 51 Pomorskie m. Gdańsk M. Gdańsk

JAGIEŁŁO 26-800 Białobrzegi Radomska 1 Mazowieckie białobrzeski Białobrzegi

MIROWSKA 30-244 Kraków Mirowska 201 Małopolskie m. Kraków M. Kraków

PIASECZNO 05-500 Piaseczno Puławska 38 Mazowieckie piaseczyński Piaseczno

ŁAWICA 60-189 Poznań Bukowska 285 Wielkopolskie m. Poznań M. Poznań

OTŁOCZYN ZACHÓD 87-700 Aleksandrów Kujawski MOP Otłoczyn Zachód 2 Kujawsko-Pomorskie aleksandrowski Aleksandrów Kujawski

MIŁOCIN 35-230 Rzeszów Warszawska 40b Podkarpackie m. Rzeszów M. Rzeszów

NIEDŹWIADEK 05-500 Piaseczno Gen. Leopolda Okulickiego 5B Mazowieckie piaseczyński Piaseczno

STRYKÓWKA 95-010 Stryków Sosnowiec-Pieńki 18A Łódzkie zgierski Stryków

JEDENASTKA 62-090 Kiekrz Poznańska 126A Wielkopolskie poznański Rokietnica

JASNOGÓRSKA 32-085 Modlnica Częstochowska 74 Małopolskie krakowski Wielka Wieś

JASIN 62-020 Jasin Poznańska 55 Wielkopolskie poznański Swarzędz

MOTŁAWA 80-177 Gdańsk Lubczykowa 2 Pomorskie m. Gdańsk M. Gdańsk

KOŁAKI 18-315 Kołaki Kościelne Gosie Małe 29A Podlaskie zambrowski Kołaki Kościelne

DWORZYSKO 35-213 Rzeszów Krakowska 358 Podkarpackie m. Rzeszów M. Rzeszów

GŁOGOCZÓW 32-031 Włosań Uzdrowiskowa 14 Małopolskie krakowski Mogilany

CIELMICE 43-110 Tychy Przemysłowa 48 Śląskie m. Tychy M. Tychy

KRZYWOUSTY 61-144 Poznań Bolesława Krzywoustego 129 Wielkopolskie m. Poznań M. Poznań

MYKANÓW 42-240 Kościelec Mykanowska 25 Śląskie częstochowski Rędziny

MEWA 80-298 Gdańsk Juliusza Słowackiego 187 Pomorskie m. Gdańsk M. Gdańsk

JABŁONNA 05-110 Jabłonna Szkolna 19 Mazowieckie legionowski Jabłonna

ŁAZY 05-552 Łazy Aleja Krakowska 208 Mazowieckie piaseczyński Lesznowola

SOŁECZNO 62-300 Gozdowo Gozdowo 38A Wielkopolskie wrzesiński Września

GOZDOWO 62-300 Gozdowo Gozdowo 31A Wielkopolskie wrzesiński Września

MŁYNEK 92-638 Łódź Kątna 1 Łódzkie m. Łódź M. Łódź

KAMIEŃ PÓŁNOC 84-217 Kamień Pod Lasem 22 Pomorskie wejherowski Szemud

KAMIEŃ POŁUDNIE 84-217 Kamień Henryka Sienkiewicza 1 Pomorskie wejherowski Szemud

KALWARIA 05-530 Góra Kalwaria Pijarska 121C Mazowieckie piaseczyński Góra Kalwaria

PORT 80-720 Gdańsk Połęże 19A Pomorskie m. Gdańsk M. Gdańsk

WISŁOK 35-322 Rzeszów Rzecha 2 Podkarpackie m. Rzeszów M. Rzeszów

SKÓRZEWO 62-070 Dopiewo MOP Dąbrówka 2 Wielkopolskie poznański Dopiewo

ŁUBOWO 62-260 Łubowo Łubowo 164 Wielkopolskie gnieźnieński Łubowo

PIERZYSKA 62-260 Łubowo Łubowo 165 Wielkopolskie gnieźnieński Łubowo

BACHUS 65-127 Zielona Góra Świebodzińska 2 Lubuskie m. Zielona Góra M. Zielona Góra

ZAKĄTEK 02-972 Warszawa Aleksandry z Lubomirskich Potockiej 2 Mazowieckie m. st. Warszawa M. st. Warszawa

SŁUPIA 76-200 Słupsk Poprzeczna 1 Pomorskie m. Słupsk M. Słupsk

POLKOWICE 59-101 Moskorzyn Moskorzyn 100 Dolnośląskie polkowicki Polkowice

LUBIN PÓŁNOC 59-335 Lubin Szklary Górne 82 Dolnośląskie lubiński Lubin

BOTANIK 20-873 Lublin Bohaterów Września 27 Lubelskie m. Lublin M. Lublin

LETNICA 80-530 Gdańsk Uczniowska 34 Pomorskie m. Gdańsk M. Gdańsk

KRASNAL 55-080 Mokronos Dolny Parkowa 13 Dolnośląskie wrocławski Kąty Wrocławskie

MORZĘCINO WSCHÓD 55-140 Żmigród Borzęcin 79 Dolnośląskie trzebnicki Żmigród

WISZNIA MAŁA ZACHÓD 55-114 Wisznia Mała Wisznia Mała 1 Dolnośląskie trzebnicki Wisznia Mała

GUZEW POŁUDNIE 95-030 Czyżeminek Czyżeminek 63 Łódzkie łódzki wschodni Rzgów

ADAŚ 31-277 Kraków Opolska 60 Małopolskie m. Kraków M. Kraków

BIERUŃ 43-150 Bieruń Krakowska 107 Śląskie bieruńsko-lędziński Bieruń

IGLICA 54-205 Wrocław Legnicka 67 Dolnośląskie m. Wrocław M. Wrocław

HEJNAŁ 31-406 Kraków Aleja 29 Listopada 125 Małopolskie m. Kraków M. Kraków

PILAWA 08-440 Lipówki Główna 85 Mazowieckie garwoliński Pilawa

LAJKONIK 30-435 Kraków Zakopiańska 290 Małopolskie m. Kraków M. Kraków

RĘKAWKA 31-354 Kraków Pasternik 66 Małopolskie m. Kraków M. Kraków

HUTA 31-965 Kraków Bulwarowa 1 Małopolskie m. Kraków M. Kraków

ORAWA 34-481 Chyżne Chyżne 297A Małopolskie nowotarski Jabłonka

STRAŻNICA 32-031 Mogilany Krakowska 24 Małopolskie krakowski Mogilany

WIRYNKA 62-051 Łęczyca Leśna 1 Wielkopolskie poznański Komorniki

PRUSZCZ 83-000 Pruszcz Gdański Jana Kasprowicza 1 Pomorskie gdański Pruszcz Gdański

RUSOCIN 83-000 Wojanowo Powstańców Styczniowych 3 Pomorskie gdański Pruszcz Gdański

ŻBIKÓW 05-800 Pruszków 3 Maja 130 Mazowieckie pruszkowski Pruszków

ŻORY 44-240 Żory Północna 5 Śląskie m. Żory M. Żory

PUSZCZA 32-005 Niepołomice Staniątki 900 Małopolskie wielicki Niepołomice

NOWA WIEŚ 32-651 Nowa Wieś Oświęcimska 87 Małopolskie oświęcimski Kęty

JASŁO 38-200 Jasło Przemysłowa 6 Podkarpackie jasielski Jasło

OBOTRYCKA 71-684 Szczecin Obotrycka 5 Zachodniopomorskie m. Szczecin M. Szczecin

LATKOWO 88-110 Latkowo Latkowo 36A Kujawsko-Pomorskie inowrocławski Inowrocław

RĄCZKI 13-100 Nidzica Rączki 34 Warmińsko-mazurskie nidzicki Nidzica

SIKORNIK 44-100 Gliwice Rybnicka 150 Śląskie m. Gliwice M. Gliwice

KROPKA 42-202 Częstochowa Aleja Wojska Polskiego 263/271 Śląskie m. Częstochowa M. Częstochowa

MATECZNY 30-415 Kraków Wadowicka 4 Małopolskie m. Kraków M. Kraków

STUDENT 40-201 Katowice Aleja Walentego Roździeńskiego 14 Śląskie m. Katowice M. Katowice

JAGIELLONKA 48-303 Nysa Jagiellońska 10A Opolskie nyski Nysa

WISŁA 87-800 Włocławek Stefana Okrzei 89 Kujawsko-Pomorskie m. Włocławek M. Włocławek

NEPTUN 80-809 Gdańsk Wincentego Witosa/ Bernarda Milskiego Pomorskie m. Gdańsk M. Gdańsk

MARS 87-100 Toruń Szosa Bydgoska 30 Kujawsko-Pomorskie m. Toruń M. Toruń

POSEJDON 75-824 Koszalin Krakusa i Wandy 1E Zachodniopomorskie m. Koszalin M. Koszalin

SŁOWIANKA 61-696 Poznań Serbska 24 Wielkopolskie m. Poznań M. Poznań

BRZOZA 25-606 Kielce Jagiellońska 75 Świętokrzyskie m. Kielce M. Kielce

CONRAD 01-840 Warszawa Aleja Władysława Reymonta 1 Mazowieckie m. st. Warszawa M. st. Warszawa

KORMORAN 10-602 Olsztyn Wincentego Pstrowskiego 20 Warmińsko-mazurskie m. Olsztyn M. Olsztyn

TOPOLA 40-160 Katowice Aleja Wojciecha Korfantego 101 Śląskie m. Katowice M. Katowice

PIĄTKA 60-681 Poznań Włościańska 6 Wielkopolskie m. Poznań M. Poznań

MORENA 80-288 Gdańsk Franciszka Rakoczego 15 Pomorskie m. Gdańsk M. Gdańsk

SIÓDEMKA 26-600 Radom Kielecka 5 Mazowieckie m. Radom M. Radom

JAŚMIN 44-200 Rybnik Sybiraków 1 Śląskie m. Rybnik M. Rybnik

WRZOS 42-208 Częstochowa Aleja Wojska Polskiego 87 Śląskie m. Częstochowa M. Częstochowa

BAŁTYK 84-230 Rumia Grunwaldzka 2 Pomorskie wejherowski Rumia

MAZURY 14-100 Ostróda Przemysłowa 2 Warmińsko-mazurskie ostródzki Ostróda

KRESY 66-620 Gubin Kresowa 111A Lubuskie krośnieński Gubin

URSUS 05-816 Michałowice Aleje Jerozolimskie 249C Mazowieckie pruszkowski Michałowice

SZWEJK 43-426 Gumna Południowa 1 Śląskie cieszyński Dębowiec

KOZIOŁEK 20-848 Lublin Aleja Mieczysława Smorawińskiego 27 Lubelskie m. Lublin M. Lublin

SOWA 98-200 Sieradz Henryka Sienkiewicza 15 Łódzkie sieradzki Sieradz

FINEZJA 21-100 Lubartów Lubelska 138 Lubelskie lubartowski Lubartów

SZTOLNIA 42-600 Tarnowskie Góry Nakielska 52 Śląskie tarnogórski Tarnowskie Góry

GALERIA 09-410 Płock Wyszogrodzka 116 Mazowieckie m. Płock M. Płock

KOSAKOWO 81-198 Pogórze Hieronima Derdowskiego 1 Pomorskie pucki Kosakowo

WARTA 61-476 Poznań Czechosłowacka 102 Wielkopolskie m. Poznań M. Poznań

AMAZONKA 14-400 Pasłęk Rzeczna 30 Warmińsko-mazurskie elbląski Pasłęk

GÓRNA 93-493 Łódź Świętojańska 4 Łódzkie m. Łódź M. Łódź

DETEEŚKA 41-700 Ruda Śląska Aleja Powstań Śląskich 45 Śląskie m. Ruda Śląska M. Ruda Śląska

BATORY 41-506 Chorzów Drogowa Trasa Średnicowa 48 Śląskie m. Chorzów M. Chorzów

LIPNIK 73-100 Lipnik Stargardzka 1 Zachodniopomorskie stargardzki Stargard

ZAMEK 42-500 Będzin Aleja Hugona Kołłątaja 105 Śląskie będziński Będzin

GROSIK 42-200 Częstochowa Jagiellońska 32 Śląskie m. Częstochowa M. Częstochowa

SŁONECZKO 05-816 Reguły Regulska 23 Mazowieckie pruszkowski Michałowice

TARGÓWEK 03-643 Warszawa Radzymińska 295 Mazowieckie m. st. Warszawa M. st. Warszawa

PROMIENNA 43-600 Jaworzno Wojska Polskiego 17 Śląskie m. Jaworzno M. Jaworzno

RAWKA 96-100 Skierniewice Aleja Macieja Rataja 65 Łódzkie m. Skierniewice M. Skierniewice

POGORIA 41-300 Dąbrowa Górnicza Porozumienia Dąbrowskiego 1980 1A Śląskie m. Dąbrowa Górnicza M. Dąbrowa Górnicza

WENUS 87-100 Toruń Marii Skłodowskiej-Curie 90 Kujawsko-Pomorskie m. Toruń M. Toruń

FORT 87-100 Toruń Łódzka 128 Kujawsko-Pomorskie m. Toruń M. Toruń

OSTROWIEC 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski Sandomierska 87B Świętokrzyskie ostrowiecki Bodzechów

ŻBIK 05-800 Pruszków Poznańska 69 Mazowieckie pruszkowski Pruszków

STRUGA 84-230 Rumia Jana III Sobieskiego 119 Pomorskie wejherowski Rumia

FORDON 85-796 Bydgoszcz Fordońska 323 Kujawsko-Pomorskie m. Bydgoszcz M. Bydgoszcz

MŁOCINY 01-934 Warszawa Arkuszowa 13 Mazowieckie m. st. Warszawa M. st. Warszawa

LUBICZ 87-162 Lubicz Górny Warszawska 1C Kujawsko-Pomorskie toruński Lubicz

PRAGA 03-412 Warszawa Aleja Solidarności 13 Mazowieckie m. st. Warszawa M. st. Warszawa

KLIF 81-333 Gdynia Morska 40 Pomorskie m. Gdynia M. Gdynia

SUCHY LAS 62-002 Suchy Las Sucholeska 1 Wielkopolskie poznański Suchy Las

TARNINA 33-100 Tarnów Ignacego Mościckiego 233 Małopolskie m. Tarnów M. Tarnów

ŻERAŃ 03-044 Warszawa Płochocińska 93 Mazowieckie m. st. Warszawa M. st. Warszawa

ŻUŁAWY 82-300 Gronowo Górne Bursztynowa 1 Warmińsko-Mazurskie elbląski Elbląg

DUNAJEC 33-300 Nowy Sącz Tarnowska 177 Małopolskie m. Nowy Sącz M. Nowy Sącz

PODHALE 34-470 Czarny Dunajec Kolejowa 30D Małopolskie nowotarski Czarny Dunajec

KOSYNIER 32-090 Słomniki Krakowska 62F Małopolskie krakowski Słomniki

WILDA 61-493 Poznań Hetmańska 98 Wielkopolskie m. Poznań M. Poznań

LOTNISKO 65-077 Zielona Góra Wojska Polskiego 23 Lubuskie m. Zielona Góra M. Zielona Góra

BRDA 85-719 Bydgoszcz Fordońska 48/50 Kujawsko-Pomorskie m. Bydgoszcz M. Bydgoszcz

LENA 50-425 Wrocław Krakowska 6/7 Dolnośląskie m. Wrocław M. Wrocław

BIELIK 61-285 Poznań Kurlandzka 2 Wielkopolskie m. Poznań M. Poznań

KORSARZ 80-266 Gdańsk Aleja Grunwaldzka 229/237 Pomorskie m. Gdańsk M. Gdańsk

RYBAK 44-200 Rybnik Budowlanych 2 Śląskie m. Rybnik M. Rybnik

CZECH 71-011 Szczecin Księcia Mieszka I 79 Zachodniopomorskie m. Szczecin M. Szczecin

ORBITA 59-220 Legnica Wrocławska 151 Dolnośląskie legnicki Legnica

ŁYSICA 25-323 Kielce Aleja Solidarności 18 Świętokrzyskie m. Kielce M. Kielce

AKADEMIA 50-337 Wrocław Plac Grunwaldzki 34 Dolnośląskie m. Wrocław M. Wrocław

MAKOSZOWA 41-800 Zabrze 3 Maja 101 Śląskie m. Zabrze M. Zabrze

WIKING 81-854 Sopot Aleja Niepodległości 664/670 Pomorskie m. Sopot M. Sopot

GWAREK 42-600 Tarnowskie Góry Zagórska 222 Śląskie tarnogórski Tarnowskie Góry

SZTYGARKA 41-902 Bytom Wrocławska 118 Śląskie m. Bytom M. Bytom

LIBERTY 41-820 Zabrze Wolności 76 Śląskie m. Zabrze M. Zabrze

PIERNIK 87-100 Toruń Grudziądzka 125/127 Kujawsko-Pomorskie m. Toruń M. Toruń

ALFA 90-443 Łódź Aleja Adama Mickiewicza 7 Łódzkie m. Łódź M. Łódź

ZAGÓRZE 41-219 Sosnowiec Braci Mieroszewskich 2H Śląskie m. Sosnowiec M. Sosnowiec

STOCZNIOWIEC 71-126 Szczecin 26 Kwietnia 77 Zachodniopomorskie m. Szczecin M. Szczecin

OSTOJA 72-002 Dołuje Lubieszyn 3D Zachodniopomorskie policki Dobra (Szczecińska)

BRYZA 78-100 Kołobrzeg 6 Dywizji Piechoty 26 Zachodniopomorskie kołobrzeski Kołobrzeg

STOKROTKA 40-511 Katowice Aleja Górnośląska 40 Śląskie m. Katowice M. Katowice

TYFON 63-400 Ostrów Wielkopolski Głogowska 15 Wielkopolskie ostrowski Ostrów Wielkopolski

SZYNDZIELNIA 43-300 Bielsko-Biała Partyzantów 102 Śląskie m. Bielsko-Biała M. Bielsko-Biała

HONORATA 43-100 Tychy Mikołaja Kopernika 11 Śląskie m. Tychy M. Tychy

ARKI 41-902 Bytom Chorzowska 32 Śląskie m. Bytom M. Bytom

CONCORDIA 44-194 Knurów 1 Maja 55 Śląskie gliwicki Knurów

PRZYGODA 60-356 Poznań Stanisława Przybyszewskiego 39A Wielkopolskie m. Poznań M. Poznań

MIESZKO 61-689 Poznań Księcia Mieszka I 28 Wielkopolskie m. Poznań M. Poznań

MALTA 61-285 Poznań Szwajcarska 1 Wielkopolskie m. Poznań M. Poznań

DWORZEC 43-300 Bielsko-Biała Warszawska 16 Śląskie m. Bielsko-Biała M. Bielsko-Biała

GROBLA 66-400 Gorzów Wielkopolski Grobla 75 Lubuskie m. Gorzów Wielkopolski M. Gorzów Wielkopolski

OLIMPIA 60-308 Poznań Grunwaldzka 108 Wielkopolskie m. Poznań M. Poznań

STRZELEC 45-837 Opole Wrocławska 106 Opolskie m. Opole M. Opole

MALINKA 63-100 Śrem Jana Kilińskiego 3 Wielkopolskie śremski Śrem

BONARKA 30-644 Kraków Gen. Henryka Kamieńskiego 57 Małopolskie m. Kraków M. Kraków

AKACJA 33-100 Tarnów Lwowska 120/132 Małopolskie m. Tarnów M. Tarnów

KRZEMIONKI 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski Ludwika Waryńskiego 59 Świętokrzyskie ostrowiecki Bodzechów

KLUB 42-700 Lubliniec Plac Gen. Tadeusza Kościuszki 1 Śląskie lubliniecki Koszęcin

RADZIONKÓW 41-933 Bytom Strzelców Bytomskich 232 Śląskie m. Bytom M. Bytom

ANDALUZJA 41-940 Piekary Śląskie Bytomska 50 Śląskie m. Piekary Śląskie M. Piekary Śląskie

LOTNIK 39-300 Mielec Henryka Sienkiewicza 14 Podkarpackie mielecki Mielec

INA 73-110 Stargard Szczecińska 8 Zachodniopomorskie stargardzki Stargard

BATMAN 44-122 Gliwice Rybnicka 31 Śląskie m. Gliwice M. Gliwice

BIESZCZADY 38-400 Krosno Lwowska 54 Podkarpackie m. Krosno M. Krosno

ZDRÓJ 57-300 Kłodzko Dusznicka 14 Dolnośląskie kłodzki Kłodzko

GISZOWIEC 40-453 Katowice Mysłowicka 82 Śląskie m. Katowice M. Katowice

WIŚLANKA 40-525 Katowice Gen. Tadeusza Kościuszki 189 Śląskie m. Katowice M. Katowice

MAZOWSZE 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki Gen. J. P. Morawicza 1 Mazowieckie nowodworski Nowy Dwór Mazowiecki

LEVIN 44-210 Rybnik Raciborska 121 Śląskie m. Rybnik M. Rybnik

HALEMBA 41-706 Ruda Śląska 1 Maja 29 Śląskie m. Ruda Śląska M. Ruda Śląska

ŁĄKA 67-200 Głogów Legnicka 16 Dolnośląskie głogowski Głogów

BESKID 34-120 Andrychów Krakowska 25 Małopolskie wadowicki Andrychów

ŚREDNICÓWKA 40-846 Katowice Feliksa Bocheńskiego 119 Śląskie m. Katowice M. Katowice

GRANAT 26-110 Skarżysko-Kamienna Krakowska 150 Świętokrzyskie skarżyski Skarżysko-Kamienna

TARNOGAJ 50-517 Wrocław Bardzka 26 Dolnośląskie m. Wrocław M. Wrocław

TENDER 93-570 Łódź Aleja Św. Jana Pawła II 25/27 Łódzkie m. Łódź M. Łódź

KARLIK 41-900 Bytom Strzelców Bytomskich 36 Śląskie m. Bytom M. Bytom

LEGION 44-335 Jastrzębie-Zdrój Aleja Marsz. Józefa Piłsudskiego 33 Śląskie m. Jastrzębie-Zdrój M. Jastrzębie-Zdrój

NESTOR 53-615 Wrocław Słubicka 18 Dolnośląskie m. Wrocław M. Wrocław

JAWOR 67-200 Głogów Juliusza Kossaka 2 Dolnośląskie głogowski Głogów

SOLNO 88-100 Inowrocław Poznańska 57 Kujawsko-Pomorskie inowrocławski Inowrocław

JOWISZ 87-100 Toruń Grudziądzka 108/112 Kujawsko-Pomorskie m. Toruń M. Toruń

DWÓJKA 62-045 Pniewy Poznańska 98 Wielkopolskie szamotulski Pniewy

SAMBOR 83-110 Tczew Braci Grimm 1B Pomorskie tczewski Subkowy

OLIVIA 80-309 Gdańsk Grunwaldzka 276 Pomorskie m. Gdańsk M. Gdańsk

ŻABA 03-505 Warszawa Św. Wincentego 4 Mazowieckie m. st. Warszawa M. st. Warszawa

GEPARD 03-687 Warszawa Łodygowa 29 Mazowieckie m. st. Warszawa M. st. Warszawa

PROMENADA 04-175 Warszawa Ostrobramska 81 Mazowieckie m. st. Warszawa M. st. Warszawa

CERAMIKA 59-700 Bolesławiec Wesoła 23A Dolnośląskie bolesławiecki Bolesławiec

PIAST 61-144 Poznań Rondo Rataje Wielkopolskie m. Poznań M. Poznań

WARMIA 13-306 Kurzętnik Henryka Sienkiewicza 4 Warmińsko-mazurskie nowomiejski Kurzętnik

CENTRUM 41-200 Sosnowiec Henryka Sienkiewicza Śląskie m. Sosnowiec M. Sosnowiec

RÓŻANKA 41-500 Chorzów Katowicka 83 Śląskie m. Chorzów M. Chorzów

ROZBARK 41-902 Bytom Aleja Św. Jana Pawła II 30 Śląskie m. Bytom M. Bytom

WIREK 41-710 Ruda Śląska 1 Maja 299 Śląskie m. Ruda Śląska M. Ruda Śląska

KOZAK 59-900 Zgorzelec Ks. Jana Kozaka 1 Dolnośląskie zgorzelecki Zgorzelec

LECH 70-784 Szczecin Andrzeja Struga 1 Zachodniopomorskie m. Szczecin M. Szczecin

JASKÓŁKA 33-100 Tarnów Krakowska 57 Małopolskie m. Tarnów M. Tarnów

PERŁA 61-614 Poznań Umultowska 2 Wielkopolskie m. Poznań M. Poznań

BURSZTYN 61-017 Poznań Bałtycka 37 Wielkopolskie m. Poznań M. Poznań

SOKÓŁ 40-027 Katowice Francuska 40 Śląskie m. Katowice M. Katowice

EŁK 19-300 Ełk Suwalska 40 Warmińsko-mazurskie ełcki Ełk

BRAMKI 05-870 Błonie Łódzka 40 Mazowieckie warszawski zachodni Błonie

WEGA 93-281 Łódź Aleja Marsz. Edwarda Śmigłego-Rydza 19 Łódzkie m. Łódź M. Łódź

KLON 66-400 Gorzów Wielkopolski Konstytucji 3 Maja 70 Lubuskie m. Gorzów Wielkopolski M. Gorzów Wielkopolski

GRAFIT 82-300 Elbląg Płk. Stanisława Dąbka 74 Warmińsko-mazurskie elbląski Elbląg

TURKUS 64-920 Piła Aleja Powstańców Wielkopolskich 167 Wielkopolskie pilski Piła

MAGNOLIA 41-400 Mysłowice Katowicka Śląskie m. Mysłowice M. Mysłowice

JASTRZĄB 44-335 Jastrzębie-Zdrój Wodzisławska 1 Śląskie m. Jastrzębie-Zdrój M. Jastrzębie-Zdrój

METEOR 42-600 Tarnowskie Góry Korola/ Obwodnica Śląskie tarnogórski Tarnowskie Góry

IKAR 44-100 Gliwice Jarosława Dąbrowskiego 18 Śląskie m. Gliwice M. Gliwice

SATURN 97-200 Tomaszów Mazowiecki Warszawska 84 Łódzkie tomaszowski Tomaszów Mazowiecki

REDEN 41-300 Dąbrowa Górnicza Marsz. Józefa Piłsudskiego 2J Śląskie m. Dąbrowa Górnicza M. Dąbrowa Górnicza

OLSZA 31-876 Kraków Aleja Gen. T. Bora-Komorowskiego 4 Małopolskie m. Kraków M. Kraków

WANDA 30-722 Kraków Rybitwy 13 Małopolskie m. Kraków M. Kraków

DRATEWKA 30-707 Kraków Powstańców Wielkopolskich 13 Małopolskie m. Kraków M. Kraków

TELEGRAF 25-155 Kielce Aleja Jerzego Popiełuszki 9 Świętokrzyskie m. Kielce M. Kielce

RADOM 26-617 Radom Mieszka I 2 Mazowieckie m. Radom M. Radom

KARCZÓW 45-960 Opole Plac Rondo im. Rodłaków 1 Opolskie m. Opole M. Opole

DOBOSZ 63-100 Mechlin Średzka 20 Wielkopolskie śremski Śrem

HEWELIUSZ 80-298 Gdańsk Nowatorów 21 Pomorskie m. Gdańsk M. Gdańsk

ANDROMEDA 75-900 Koszalin Słowiańska 16 Zachodniopomorskie m. Koszalin M. Koszalin

PERSEUSZ 75-653 Koszalin Zwycięstwa 282 Zachodniopomorskie m. Koszalin M. Koszalin

DARŁOWO 76-150 Darłowo Gen. Józefa Sowińskiego 25 Zachodniopomorskie sławieński Darłowo

TRYBUNAŁ 97-300 Piotrków Trybunalski Wojska Polskiego 100 Łódzkie m. Piotrków Trybunalski M. Piotrków Trybunalski

REGUŁY 05-816 Michałowice Powstańców Warszawy 17 Mazowieckie pruszkowski Michałowice

MEKSYK 31-983 Kraków Nadbrzezie 1A Małopolskie m. Kraków M. Kraków

