REGULAMIN PROMOCJI promocja CW „Włącz dobry nastrój ” z bpme



1. PROMOCJE



1. Organizatorem Promocji jest BP EUROPA SE z siedzibą w Hamburgu, działająca na terenie Polski poprzez Oddział BP Europa SE Oddział w Polsce, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 345546, NIP 972-086-54-31 („Organizator”).

2. Promocja prowadzona jest wyłącznie na stacjach sieci BP wyposażonych w myjnię automatyczną pod marką „Car Wash Premium” lub „Car Wash” lub Myjnie bezdotykową BP („Stacje BP”).

3. Promocja prowadzona jest w okresie od dnia 21 października do 26 stycznia 2026 r. Organizator uprawniony jest do wcześniejszego zakończenia lub przedłużenia Okresu trwania Promocji. O zmianie terminu zakończenia Promocji Organizator poinformuje na stronie www.bp.pl oraz na profilu Facebook.

4. Uczestnikiem Promocji („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zapoznała się z niniejszym Regulaminem promocji, dokonała zakupu wskazanych poniżej w pkt 5 produktów oraz w czasie transakcji zakupu tych produktów na Stacji bp okazała sprzedawcy kartę BPme (tj. wirtualną kartę BPme wydawaną zarejestrowanym użytkownikom aplikacji BPme, zgodnie z regulaminem aplikacji BPme) w celu jej zeskanowania.

5. Promocja obejmuje następujące produkty:

a) karnet Program Premium Max 4 mycia + 5-e GRATIS,

b) karnet Program Złoty 4 mycia + 5-e GRATIS,

c) karnet Program Srebrny 4 mycia + 5-e,

d) doładowanie na myjnię bezdotykową BP o nominale 150 pln,

e) karnet Program Premium Max 4 mycia + 1500 punktów bpme

f) karnet Program Złoty 4 mycia + 1000 punktów bpme

6. Osoby, które dokonają transakcji zgodnej z pkt 1.4 powyżej uprawnione są do odbioru za 1 grosz „wakacyjnych gadżetów”marki bp:

BP PANI GABKA 1848624

BP PAN DYSTRYBUTOR 1848625

BP PANI CHOINKA 1848628

BP WILD BEANEK 1848629

BP MEES 1848630



2. REKLAMACJE



1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia promocji można zgłaszać korzystając z adresu mailowego obsluga@bp.com lub numeru telefonu 721-02-03-04 (dni powszednie od 08:00-18:00).

2. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, numer karty Aplikacji BPme jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

4. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji drogą mailową lub telefonicznie



3. DANE OSOBOWE



1. Organizator będzie gromadził dane osobowe jedynie w przypadku zgłoszenia przez uczestnika reklamacji lub otrzymania indywidualnych pytań w związku z organizowaną Promocją. Administratorem danych osobowych w takim wypadku jest Organizator. Kontakt do Administratora: tel. (12) 619 12 00, e-mail: dane@bp.com.

2. Dane będą przetwarzane w następujących celach:

a) w przypadku wpłynięcia reklamacji, w celu rozpatrywania ewentualnych reklamacji, a w przypadku wpłynięcia zapytania indywidualnego, w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania odnośnie do Promocji – na podstawie uzasadnionego interesu administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – do czasu rozpatrzenia reklamacji lub udzielenia odpowiedzi lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi jako pierwsze;

b) ustalenia, zabezpieczenia oraz obrony przed roszczeniami, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - do czasu przedawnienia tych roszczeń wynikającego z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

3. Uczestnikowi przysługują uprawnienia dostępu do swoich danych osobowych oraz sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego lub udzielenia odpowiedzi na przesłane do Organizatora zapytanie indywidualne.

5. Dane zgromadzone w ramach postępowania reklamacyjnego mogą być ujawnione podmiotom współpracującym z Organizatorem w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji Uczestnika lub do udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane do Organizatora. Podmiotami współpracującymi z Organizatorem mogą być np. dostawcy usług IT, hostingodawcy.

6. Dane nie będą podlegały profilowaniu.



5. POSTANOWANIA KOŃCOWE



1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stacjach bp oraz na stronie www.bp.pl.

2. Udział Uczestnika w Promocji oznacza akceptację zasad Promocji zawartych w Regulaminie.