Regulamin akcji promocyjnej „Kod do 30 dni na korzystanie z Empik Go Standard bez opłat

dla BP!”



A. Postanowienia ogólne



1. Akcja „Kod do 30 dni na korzystanie z Empik Go Standard bez opłat dla Klientów BP!” („Akcja") organizowana jest przez EMPIK S.A. z siedzibą w Warszawie (00-017), przy ul. Marszałkowskiej 104/122, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000636785, NIP 5260207427, kapitał zakładowy: 97 028 362 zł, opłacony w całości („Organizator”)

2. Partnerem Akcji jest BP Europa SE z siedzibą w Hamburgu, prowadzącą na terenie Polski działalność gospodarczą poprzez oddział: BP Europa SE Oddział w Polsce, ul. Pawia 9, (31-154 Kraków) wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000345546, NIP 972-086-54-31 („Partner”)

3. Akcja trwa od dnia 06.12.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. lub do wyczerpania puli Kodów przeznaczonych na Akcję.

4. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki i zasady realizacji Akcji.

5. Akcja nie jest loterią pieniężną, loterią fantową, loterią promocyjną ani żadną inną grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

6. Zasady Akcji są określone w niniejszym Regulaminie.

7. Wszelkie informacje o Akcji dostępne na materiałach reklamowych lub plakatach mają jedynie charakter informacyjny.



B. Na czym polega Akcja?



1. Możesz wziąć udział w Akcji, jeśli:

a. Jesteś osobą fizyczną i posiadasz indywidualne, aktywne konto klienta utworzone w aplikacji „BPme” („Aplikacja”) – regulaminy określające zasady korzystania z usług Partnera w ramach Aplikacji dostępne są pod adresem; https://www.bp.com/pl_pl/poland/home/produkty_uslugi/bpme.html

b. Aktywujesz przekazany Ci przez Partnera kod, umożliwiający dostęp na maksymalnie 30 dni do abonamentu Empik Go Standard („Abonament”) bez ponoszenia opłat („Kod”) .

2. Akcja jest prowadzona na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i ma zasięg ogólnopolski.

3. Partner nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe działanie Kodów i jest zobowiązany jedynie do ich udostępniania w ramach Aplikacji

4. W ramach Abonamentu możesz dodać do biblioteki aplikacji Empik Go („Biblioteka”) w jednym okresie rozliczeniowym, trwającym 30 dni, nie więcej niż trzy Produkty z kategorii: audiobooki, e-booki oraz seriale audio („Limit”), przy czym dodanie jednego, dowolnego odcinka danego serialu audio powoduje pomniejszenie Limitu o jeden produkt, ale jednocześnie odblokowuje możliwość dodania do Biblioteki pozostałych odcinków tego serialu audio (te pozostałe odcinki nie pomniejszają Limitu). Produkty nieobjęte Limitem to: podcasty oraz pozycje typu ASMR.

5. Kod wykorzystać mogą wyłącznie nowi użytkownicy usługi Empik Go, tj. osoby, które nigdy nie korzystały z żadnego abonamentu dostępnego w ramach Empik Go. Każda osoba może otrzymać tylko jeden Kod. Kod jest kodem jednorazowego użytku.

6. Kod będzie ważny do dnia 31.12.2024 r. Po tej dacie nie jest możliwe aktywowanie Kodu.

7. W celu aktywacji Kodu:

a) wejdź na stronę www.empik.com/gofree;

b) wpisz w dedykowanym do tego miejscu Kod;

c) zaloguj się do konta empik.com lub zarejestruj w serwisie empik.com;

d) podepnij kartę płatniczą w celu weryfikacji konta i wyraź zgodę na cykliczne obciążanie karty opłatami za usługę Empik Go;

e) pobierz aplikację Empik Go.

8. Za pierwszy okres korzystania z Abonamentu, nie dłuższy niż 30 dni, nie zostaną naliczone żadne opłaty. Możesz anulować subskrypcję w dowolnym momencie. Anulowanie subskrypcji w trakcie trwania okresu, za który nie ponosisz opłat, oznacza utratę dostępu do Empik Go z chwilą anulowania. W dniu następującym po ostatnim dniu okresu, za który nie ponosisz opłat, rozpoczyna się Abonament z obowiązkiem zapłaty, co oznacza, że z karty płatniczej, na której obciążanie wyrażono zgodę w toku aktywacji Kodu, będzie pobierana co 30 dni kwota odpowiadająca wartości Abonamentu, tj. 24,99 złotych. Możesz zrezygnować w dowolnym momencie.

9. Kod nie podlega wymianie na gotówkę.

10. Ilość Kodów przeznaczonych na zrealizowanie Akcji jest ograniczona i wynosi 500.000 sztuk (słownie: pięćset tysięcy).

11. Akcja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez Empik Go.

12. Szczegóły dotyczące Empik Go i Abonamentu, w tym: regulaminy, znajdują się na www.empik.com/go.



C. Jak możesz złożyć reklamacje dotyczące Akcji?



1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Aplikacji i problemu z odebraniem Kodu lub jego nieotrzymaniem należy zgłaszać przez stronę https://jush.pl/kontakt/, wskazując odpowiedni temat zgłoszenia w sekcji „Reklamacje”.

2. Reklamacje dotyczące niemożności zrealizowania Kodu na stronie Organizatora lub dotyczące funkcjonowania platformy Empik Go można przesłać na adres: Empik S.A., przy ul. Marszałkowskiej 104/122, 00-017 Warszawa, lub drogą elektroniczną na adres: obsluga.klienta@empik.com. W przypadku reklamacji listownych warto dodać dopisek: „Empik Go – promocja BP!”

3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz Twoje dane adresowe niezbędne do udzielenia odpowiedzi (tj. imię, nazwisko, adres fizyczny lub adres email).

4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. Odpowiedź na reklamację otrzymasz na podany przez siebie adres email lub w formie listownej na wskazany adres, w zależności od Twojego wyboru.

5. Uczestnik Akcji jako konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, konsument może się zwrócić do rzecznika konsumenta (miejskiego lub powiatowego). Szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.polubowne.uokik.gov.pl. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.



D. Jak przetwarzamy Twoje dane osobowe?



1. Administratorem danych osobowych uczestników Akcji („Uczestnicy”), w zakresie, w jakim biorą oni udział w Akcji, jest Organizator.

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Uczestnicy mogą się skontaktować poprzez email daneosobowe@empik.com lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane:

a. w celu przeprowadzenia Akcji – podstawą prawną jest niezbędność do wykonania umowy;

b. w celu obsługi i rozpatrzenia reklamacji związanych z przeprowadzeniem Akcji;

c. w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora.

4. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane dostawcom systemów informatycznych.

5. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane do dnia aktywacji Kodu oraz przez okres potrzebny do dostarczenia benefitów oraz obsługi i rozpatrzenia reklamacji. Okres przetwarzania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych Uczestników będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora.

6. Uczestnikom przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Jako że dane Uczestników przetwarzane są w sposób zautomatyzowany na podstawie umowy, Uczestnikom przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, które dostarczyli administratorowi, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Uczestnicy mogą przesłać te dane innemu administratorowi danych.

7. Uczestnikom przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

8. Podanie danych osobowych jest wymagane przez administratora w celu uczestnictwa w Akcji.



E. Kiedy możemy zmienić Regulamin?



1. Możemy wprowadzić zmiany w Regulaminie tylko z następujących ważnych przyczyn:

a. konieczność dostosowania regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na Regulamin i skutkujących koniecznością zmodyfikowania Regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;

b. konieczność dostosowania Regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;

c. rozbudowa lub zmiana funkcjonalności, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności;

d. zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;

e. konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w Regulaminie;

f. zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie;

g. poprawa obsługi klientów;

h. aktualizacja typów obsługiwanych urządzeń oraz obsługiwanych systemów i formatów treści cyfrowych.

2. Zmiany w Regulaminie będą obowiązywać najwcześniej 7 dni od daty, kiedy poinformujemy o takich zmianach na stronie internetowej https://www.empik.com/go.



F. Postanowienie końcowe



1. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora (witryna: www.empik.com/go) oraz w Aplikacji i na stronie internetowej Partnera (witryna: https://www.bp.pl/)

2. Uczestnik biorąc udział w Akcji oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go bez zastrzeżeń.

3. We wszystkich sprawach dotyczących Akcji, a nieuregulowanych Regulaminem lub regulaminami znajdują się na www.empik.com/go (określającymi szczegóły dotyczące Empik Go i Abonamentu) mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

4. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad, warunków i terminu Akcji, postanowień jego Regulaminu i jego interpretacji rozstrzyga Organizator. Takie rozstrzygnięcie Organizatora nie pozbawia reklamującego prawa do dochodzenia roszczeń na zasadach przewidzianych przepisami prawa.

5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 06 grudnia 2024 r.