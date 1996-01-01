Regulamin promocji Korzystaj z rabatów BPme kupon 10zł

W wersji uwzględniającej zmiany obowiązujące od dnia 01 listopada 2026 r.



1. POSTANOWIENIA OGÓLNE



1. Organizatorem promocji pod nazwą „Korzystaj z rabatów BPme kupon 10zł” („Promocja”) jest spółka BP EUROPA SE działająca na terenie Polski poprzez BP EUROPA SE Spółka Europejska Oddział w Polsce z siedzibą w Krakowie przy ul. Pawiej 9, 31-154 Kraków, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000345546, NIP 972-086-54-31 („Organizator”).

2. Promocja trwa od dnia 18 września 2026 r. do dnia 31 października 2026 r. („Okres Promocji”). Organizator uprawniony jest do wcześniejszego zakończenia lub przedłużenia Okresu Promocji. O zmianie terminu zakończenia Promocji Organizator poinformuje na stronie www.bp.pl oraz na Stacjach bp.



Pkt 2. otrzymuje od dnia 01 listopada 2026 r. następujące brzmienie:



2. Promocja trwa od dnia 18 września 2026 r. do dnia 29 grudnia 2026 r. („Okres Promocji”). Organizator uprawniony jest do wcześniejszego zakończenia lub przedłużenia Okresu Promocji. O zmianie terminu zakończenia Promocji Organizator poinformuje na stronie www.bp.pl oraz na Stacjach bp.



3. W Okresie Promocji zarejestrowanym użytkownikom aplikacji BPme („Uczestnicy) będą mieli możliwość wymiany 600 pkt BPme (o wartości 6 zł) na rabat na paliwa regularne Pb95 oraz ON („Paliwo”) o wartości 10 zł („Rabat”).

4. Otrzymany Rabat można wykorzystać w terminie 6 miesięcy od dnia wymiany punktów BPme na Rabat. Po upływie tego terminu Rabat wygasa.

5. Promocja prowadzona jest na wszystkich stacjach bp w Polsce („Stacje bp”).

6. Promocja nie dotyczy paliw bp Ultimate ON, bp Ultimate Pb98 oraz LPG.

7. Regulamin aplikacji BPme dostępny jest na stronie bp.pl.



2. MECHANIZM PROMOCJI



RABAT



1. W celu skorzystania z Rabatu uczestnik powinien:

a) wymienić punkty na Rabat w Aplikacji BPme oraz

b) w trakcie transakcji zakupu Paliwa, przed dokonaniem zapłaty, okazać sprzedawcy elektroniczną kartę BPme (dostępną w aplikacji BPme), w celu jej zeskanowania.

2. Zasady nabycia Rabatu określone są w Regulaminie Aplikacji BPme. Rabat będzie udzielany w transakcjach, w których ilość tankowanego Paliwa jest większa lub równa 25 litrów.

3. Uczestnik nie może domagać się zamiany Rabatu na jakikolwiek inny towar lub usługę, ani wypłaty jego równowartości w pieniądzach.

4. Rabaty, nie łączą się z innymi rabatami i promocjami prowadzącymi do dalszego obniżenia cen Paliwa. W przypadku, gdy Uczestnik otrzymuje inne rabaty na podstawie odrębnych umów zawartych z Organizatorem, obowiązują jedynie rabaty wynikające z tak zawartych umów a Rabat nie będzie udzielany. W jednej transakcji można skorzystać z jednego Rabatu.

5. Rabaty będą udzielane jedynie Uczestnikom, którzy dokonują zapłaty za Paliwo gotówką, punktami IUczestnikom, którzy dokonują zapłaty za paliwo kartą paliwową, w szczególności kartami paliwowymi porozumienia ROUTEX (BP PLUS, BP Komfort, BP International, AGIP/ENI, OMV, Circle K) UTA, DKV, Total Energies i IQ Card.



3. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI.



1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji można zgłaszać korzystając z adresu mailowego obsluga@bp.com lub numeru telefonu 721-02-03-04 (dni powszednie od 08:00-18:00).

2. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, numer karty Aplikacji BPme jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

4. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji drogą mailową lub telefonicznie.

5. Reklamacje można składać w Okresie Promocji oraz w terminie 30 dni od dnia jej zakończenia.



4. DANE OSOBOWE



1. Organizator będzie gromadził dane osobowe jedynie w przypadku zgłoszenia przez uczestnika reklamacji lub otrzymania indywidualnych pytań w związku z organizowaną Promocją. Administratorem danych osobowych w takim wypadku jest Organizator. Kontakt do Administratora: tel. (12) 619 12 00, e-mail: dane@bp.com.

2. Dane będą przetwarzane w następujących celach:

a) w przypadku wpłynięcia reklamacji, w celu rozpatrywania ewentualnych reklamacji, a w przypadku wpłynięcia zapytania indywidualnego, w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania odnośnie do Promocji – na podstawie uzasadnionego interesu administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – do czasu rozpatrzenia reklamacji lub udzielenia odpowiedzi lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi jako pierwsze;

b) ustalenia, zabezpieczenia oraz obrony przed roszczeniami, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - do czasu przedawnienia tych roszczeń wynikającego z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

3. Uczestnikowi przysługują uprawnienia dostępu do swoich danych osobowych oraz sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego lub udzielenia odpowiedzi na przesłane do Organizatora zapytanie indywidualne.

5. Dane zgromadzone w ramach postępowania reklamacyjnego mogą być ujawnione podmiotom współpracującym z Organizatorem w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji Uczestnika lub do udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane do Organizatora. Podmiotami współpracującymi z Organizatorem mogą być np. dostawcy usług IT, hostingodawcy.

6. Dane nie będą podlegały profilowaniu.



5. POSTANOWANIA KOŃCOWE



1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stacjach bp oraz na stronie www.bp.pl.

2. Udział Uczestnika w Promocji oznacza akceptację zasad Promocji zawartych w Regulaminie.