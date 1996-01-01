Moc Ultimate 98 od czwartku do niedzieli 2nd Edition



Regulamin Promocji pod nazwą Moc Ultimate 98 od czwartku do niedzieli 2nd Edition



1. POSTANOWIENIA OGÓLNE



1. Organizatorem promocji pod nazwą „Moc Ultimate 98 od czwartku do niedzieli 2nd Edition” („Promocja”) jest BP EUROPA SE działająca na terenie Polski poprzez BP EUROPA SE Spółka Europejska Oddział w Polsce z siedzibą w Krakowie przy ul. Pawiej 9, 31-154 Kraków, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000345546, NIP 972-086-54-31 („Organizator”).

2. Promocja trwa od dnia 04 września 2025 r. do 28 grudnia 2025 r. („Okres trwania Promocji”). Organizator uprawniony jest do wcześniejszego zakończenia lub przedłużenia Okresu trwania Promocji. O zmianie terminu zakończenia Promocji Organizator poinformuje na stronie www.bp.pl oraz na profilu Facebook.

3. W Okresie trwania Promocji w Aplikacji BPme udostępnione zostaną Zarejestrowanym Użytkownikom Aplikacji (zgodnie z Regulaminem Aplikacji BPme dostępnym na bp.pl) kupony uprawniające do rabatu w wysokości 30 gr/l na paliwo Ultimate Pb98 z technologią ACTIVE („Paliwo”). W każdym tygodniu okresu trwania promocji udostępniony będzie 1 kupon.

4. Z kuponów będzie można skorzystać w każdy weekend: od czwartku do niedzieli w Okresie trwania Promocji w godzinach od 00:00 do godziny 23:59 („Dni promocyjne”).

5. Promocja prowadzona jest na wszystkich stacjach bp w Polsce („Stacje bp”).

6. Promocja dotyczy paliwa Ultimate Pb 98 z technologią ACTIVE.



2. MECHANIZM PROMOCJI



1. Aby skorzystać z rabatu uczestnik powinien aktywować kupon rabatowy w Aplikacji BPme i w czasie transakcji zakupu Paliwa na Stacji bp w Dniu Promocyjnym okazać sprzedawcy kartę BPme (tj. wirtualną kartę BPme wydawaną zarejestrowanym użytkownikom aplikacji BPme, zgodnie z regulaminem aplikacji BPme) w celu jej zeskanowania.

2. Rabat udzielany jest w transakcjach, w których ilość tankowanego Paliwa jest nie większa niż 200 litrów. W przypadku jednorazowego tankowania więcej niż 60 litrów Paliwa, rabat zostanie udzielony w stosunku do 60 litrów Paliwa.

3. Uczestnik nie może domagać się zamiany rabatu na jakikolwiek inny towar lub usługę, ani wypłaty jego równowartości w pieniądzach.

4. Rabat, nie łączy się z innymi rabatami i promocjami prowadzącymi do dalszego obniżenia cen Paliwa. W przypadku, gdy Uczestnik otrzymuje inne rabaty na podstawie odrębnych umów zawartych z Organizatorem, obowiązują jedynie rabaty wynikające z tak zawartych umów a rabat nie będzie udzielany.

5. Rabat będzie udzielany jedynie Uczestnikom, którzy dokonują zapłaty gotówką, punktami BPme, kartą płatniczą, kredytową oraz kartą przedpłaconą bp Supercard. Rabat nie będzie udzielany Uczestnikom, którzy dokonują zapłaty za paliwo kartą paliwową, w szczególności kartami paliwowymi porozumienia ROUTEX (BP PLUS, BP Komfort, BP International, AGIP/ENI, OMV, Circle K) UTA, DKV, Total Energies i IQ Card.



3. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI.



1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia promocji można zgłaszać korzystając z adresu mailowego obsluga@bp.com lub numeru telefonu 721-02-03-04 (dni powszednie od 08:00-18:00).

2. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, numer karty Aplikacji BPme jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

4. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji drogą mailową lub telefonicznie



4. DANE OSOBOWE



1. Organizator będzie gromadził dane osobowe jedynie w przypadku zgłoszenia przez uczestnika reklamacji lub otrzymania indywidualnych pytań w związku z organizowaną Promocją. Administratorem danych osobowych w takim wypadku jest Organizator. Kontakt do Administratora: tel. (12) 619 12 00, e-mail: dane@bp.com.

2. Dane będą przetwarzane w następujących celach:

a) w przypadku wpłynięcia reklamacji, w celu rozpatrywania ewentualnych reklamacji, a w przypadku wpłynięcia zapytania indywidualnego, w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania odnośnie do Promocji – na podstawie uzasadnionego interesu administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – do czasu rozpatrzenia reklamacji lub udzielenia odpowiedzi lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi jako pierwsze;

b) ustalenia, zabezpieczenia oraz obrony przed roszczeniami, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - do czasu przedawnienia tych roszczeń wynikającego z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

3. Uczestnikowi przysługują uprawnienia dostępu do swoich danych osobowych oraz sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego lub udzielenia odpowiedzi na przesłane do Organizatora zapytanie indywidualne.

5. Dane zgromadzone w ramach postępowania reklamacyjnego mogą być ujawnione podmiotom współpracującym z Organizatorem w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji Uczestnika lub do udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane do Organizatora. Podmiotami współpracującymi z Organizatorem mogą być np. dostawcy usług IT, hostingodawcy.

6. Dane nie będą podlegały profilowaniu.



5. POSTANOWANIA KOŃCOWE



1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stacjach bp oraz na stronie www.bp.pl.

2. Udział Uczestnika w Promocji oznacza akceptację zasad Promocji zawartych w Regulaminie.