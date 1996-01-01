Regulamin Promocji pod nazwą KAWA DLA KIEROWCÓW ARVAL

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem promocji pod nazwą „Kawa na powitanie klientów flotowych” („Promocja”) jest BP EUROPA SE działająca na terenie Polski poprzez BP EUROPA SE Spółka Europejska Oddział w Polsce z siedzibą w Krakowie przy ul. Pawiej 9, 31-154 Kraków, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000345546, NIP 972-086-54-31 („Organizator”).

2. Promocja trwa od dnia 15 września 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. („Okres trwania Promocji”). Organizator uprawniony jest do wcześniejszego zakończenia lub przedłużenia Okresu trwania Promocji. O zmianie terminu zakończenia Promocji Organizator poinformuje Uczestników na stronie www.bp.pl oraz na profilu Facebook.

3. Promocja prowadzona jest na wszystkich stacjach bp w Polsce z ofertą Wild Bean Cafe („Stacje bp”) lista stacji dostępna w załączniku do regulaminu. Promocja dotyczy kaw regularnych, promocja nie dotyczy kaw sezonowych.



2. MECHANIZM PROMOCJI

1. Uczestnikiem Promocji, może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zainstalowała Aplikację BPme, dokonała na Stacjach bp transakcji zakupu co najmniej 20 litrów paliwa, za którą zapłaciła kartą flotową BP PLUS, wystawioną na rzecz ARVAL SERVICE LEASE POLSKA sp. z o.o. i w czasie tej transakcji okazała sprzedawcy kartę BPme (tj. wirtualną kartę BPme wydawaną zarejestrowanym użytkownikom aplikacji BPme, zgodnie z regulaminem aplikacji BPme) w celu jej zeskanowania („Uczestnik”).

2. Po dokonaniu transakcji, o której mowa w pkt 1 powyżej Uczestnik otrzyma w Aplikacji BPme kupon na zakup kawy regularnej za 5 zł brutto. W ciągu miesiąca Uczestnik może otrzymać 10 kuponów rabatowych. Każdy kupon jest ważny 30 dni od daty jego otrzymania.

3. Aby skorzystać z kuponu, należy go aktywować przyciskiem „aktywuj” w Aplikacji BPme. W czasie jednak transakcji można skorzystać z maksymalnie 10 kuponów.

4. W przypadku zakupu kawy do kubka jednorazowego opłata za opakowanie w wysokości 0,25 gr zawarta jest w cenie.

5. Dodatkowo za każdy zakup paliwa z wykorzystaniem karty flotowej BP PLUS wystawionej na rzecz ARVAL SERVICE LEASE POLSKA sp. z o.o. w czasie którego okazana zostanie karta BPme, naliczone zostaną podwójne punkty BPme. Punkty bonusowe będą przyznawane do maksymalnie 199 litrów zatankowanych w 1 transakcji.

6. Zapłata za zakup kawy powinna być dokonana punktami bpme, gotówką, kartą płatniczą, kredytową oraz kartą przedpłaconą bp Supercard. W przypadku zapłaty za kawę kartą paliwową, w szczególności kartami paliwowymi porozumienia ROUTEX (BP PLUS, BP Komfort, BP International, AGIP/ENI, OMV, Circle K) UTA, DKV, Total Energies i IQ Card kupon nie może być wykorzystany.

7. Kupony nie łączą się z innymi promocjami prowadzącymi do obniżenia ceny kawy.



3. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI.

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia promocji można zgłaszać korzystając z adresu mailowego obsluga@bp.com lub numeru telefonu 721-02-03-04 (dni powszednie od 08:00-18:00).

2. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, numer karty Aplikacji BPme jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

4. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji drogą mailową lub telefonicznie



4. DANE OSOBOWE

1. Organizator będzie gromadził dane osobowe jedynie w przypadku zgłoszenia przez uczestnika reklamacji lub otrzymania indywidualnych pytań w związku z organizowaną Promocją. Administratorem danych osobowych w takim wypadku jest Organizator. Kontakt do Administratora: tel. (12) 619 12 00, e-mail: dane@bp.com.

2. Dane będą przetwarzane w następujących celach:

a) w przypadku wpłynięcia reklamacji, w celu rozpatrywania ewentualnych reklamacji, a w przypadku wpłynięcia zapytania indywidualnego, w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania odnośnie do Promocji – na podstawie uzasadnionego interesu administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – do czasu rozpatrzenia reklamacji lub udzielenia odpowiedzi lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi jako pierwsze;

b) ustalenia, zabezpieczenia oraz obrony przed roszczeniami, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - do czasu przedawnienia tych roszczeń wynikającego z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

3. Uczestnikowi przysługują uprawnienia dostępu do swoich danych osobowych oraz sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego lub udzielenia odpowiedzi na przesłane do Organizatora zapytanie indywidualne.

5. Dane zgromadzone w ramach postępowania reklamacyjnego mogą być ujawnione podmiotom współpracującym z Organizatorem w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji Uczestnika lub do udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane do Organizatora. Podmiotami współpracującymi z Organizatorem mogą być np. dostawcy usług IT, hostingodawcy.

6. Dane nie będą podlegały profilowaniu.



5. POSTANOWANIA KOŃCOWE

1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stacjach bp oraz na stronie www.bp.pl.

2. Udział Uczestnika w Promocji oznacza akceptację zasad Promocji zawartych w Regulaminie.

