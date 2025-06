REGULAMIN PROMOCJI Czyste Auto – Czysty Zysk



1. Założenia promocji.



1.1. Organizatorem Promocji jest BP EUROPA SE z siedzibą w Hamburgu, działająca na terenie Polski poprzez Oddział BP Europa SE Oddział w Polsce, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 345546, NIP 972-086-54-31 („Organizator”).

1.2. Promocja prowadzona jest wyłącznie na stacjach sieci BP wyposażonych w myjnię automatyczną pod marką „Car Wash Premium” lub „Car Wash” lub Myjnie bezdotykową BP.

1.3. Promocja prowadzona jest w okresie od dnia 2 kwietnia do 3 czerwca 2025 r. („Okres trwania Promocji”) oraz od 9 lipca do 9 września 2025. Organizator uprawniony jest do wcześniejszego zakończenia lub przedłużenia Okresu trwania Promocji. O zmianie terminu zakończenia Promocji Organizator poinformuje Uczestników na stronie www.bp.pl oraz na profilu Facebook.

1.4. Uczestnikiem Promocji, może być Zarejestrowany Użytkownik Aplikacji BPme (zgodnie z Regulaminem Aplikacji BPme dostępnym w aplikacji.

1.5. Promocja obejmuje następujące artykuły/programy myjni:

a. Program mycia Express

b. Program mycia Podstawowy

c. Program mycia Srebrny,

d. Program mycia Złoty ,

e. Program mycia Premium Max



1.6 W przypadku zakupu w Okresie trwania promocji jednego z artykułów wskazanych w pkt 1.5 Uczestnik otrzyma w Aplikacji BPme kupon na zakup takiego samego artykułu ze wskazanym poniżej rabatem:



a. 15% na mycie program Srebrny

b. 20% na mycie program Złoty

c. 25% na mycie program Premium Max

1.7 Każdy kupon jest ważny 10 dni od daty jego otrzymania.



1.8 Aby skorzystać z kuponu, należy go aktywować przyciskiem „aktywuj” w Aplikacji BPme i w czasie transakcji zakupu artykułu na Stacji bp okazać sprzedawcy kartę BPme (tj. wirtualną kartę BPme wydawaną zarejestrowanym użytkownikom aplikacji BPme, zgodnie z regulaminem aplikacji BPme) w celu jej zeskanowania.



1.9 Kupony nie łączą się z innymi promocjami prowadzącymi do obniżenia ceny artykułów.



2. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji.

2.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji można zgłaszać na piśmie, listem poleconym, na adres Organizatora.

2.2. Pisemne reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

2.3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

2.4. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji listem poleconym przesłanym na adres podany w reklamacji, w terminie 5 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.



3. Dane osobowe.

3.1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas Akcji promocyjnej jest Organizator. Kontakt do Administratora: tel. (12) 619 12 00, e-mail: dane@bp.com.

3.2. Organizator będzie gromadził dane osobowe jedynie w przypadku zgłoszenia przez uczestnika reklamacji. Dane będą przetwarzane na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora jakim jest rozpatrzenie reklamacji związanych z prowadzoną Akcja promocyjną.

3.3. Uczestnikowi przysługują uprawnienia dostępu do swoich danych osobowych oraz sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego.

3.4. Dane zgromadzone w ramach postępowania reklamacyjnego mogą być ujawnione podmiotom współpracującym z Organizatorem w zakresie rozpatrywania reklamacji Klientów.

3.5. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny na rozpatrzenie reklamacji a po jego upływie maksymalnie przez okres 5-ciu lat w celach archiwalnych.

4. Postanowienia końcowe.

4.1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stacjach BP oraz na stronie www.bp.pl. 4.2. Udział Uczestnika w Promocji oznacza akceptację zasad Promocji zawartych w Regulaminie.