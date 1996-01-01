REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ „KAWA 50% TANIEJ”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem promocji pod nazwą „Kawa 50% taniej” („Promocja”) jest BP EUROPA SE działająca na terenie Polski poprzez BP EUROPA SE Spółka Europejska Oddział w Polsce z siedzibą w Krakowie przy ul. Pawiej 9, 31-154 Kraków, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000345546, NIP 972-086-54-31 („Organizator”).
2. Promocja trwa od dnia 29 września 2025 roku od godz. 00:00 do 19 października 2025 roku do godz. 23:59 („Okres trwania Promocji”).
3. Promocja prowadzona jest na wszystkich stacjach bp w Polsce z ofertą Wild Bean Cafe („Stacje bp”) lista stacji dostępna w załączniku do regulaminu aplikacji BPme.
4. Uczestnikiem Promocji, może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zainstalowała Aplikację BPme, i w czasie transakcji zakupów kawy na Stacji bp okazała sprzedawcy kartę BPme (tj. wirtualną kartę BPme wydawaną zarejestrowanym użytkownikom aplikacji BPme, zgodnie z regulaminem aplikacji BPme) w celu jej zeskanowania („Uczestnik”).
2. ZASADY PROMOCJI
1. Uczestnik, który w trakcie zakupu kawy w Okresie trwania Promocji aktywuje kupon promocyjny w aplikacji BPme oraz okaże sprzedawcy na Stacji Paliw kartę BPme, otrzyma rabat 50% na wszystkie kawy zakupione podczas transakcji, w której zeskanowana została aplikacja BPme. W promocji biorą udział wszystkie klasyczne kawy (bez kaw sezonowych).
2. W Okresie trwania promocji Uczestnik otrzyma 21 kuponów. Kupony będą generować się pojedynczo po skorzystaniu z poprzedniego kuponu. Pierwszy kupon pojawi się na koncie Uczestnika w aplikacji BP automatycznie w dniu rozpoczęcia Promocji.
3. Zapłaty za Nagrodę można dokonać gotówką, punktami BPme, kartą płatniczą, kredytową oraz kartą przedpłaconą bp Supercard. Zapłaty za Nagrodę nie można dokonać kartą paliwową, w szczególności kartami paliwowymi porozumienia ROUTEX (BP PLUS, BP Komfort, BP International, AGIP/ENI, OMV, Circle K) UTA, DKV, Total Energies i IQ Card.
3. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia promocji można zgłaszać korzystając z adresu mailowego obsluga@bp.com lub numeru telefonu 721-02-03-04 (dni powszednie od 08:00-18:00).
2. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, numer karty Aplikacji BPme jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
4. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji drogą mailową lub telefonicznie
4. DANE OSOBOWE
1. Organizator będzie gromadził dane osobowe jedynie w przypadku zgłoszenia przez uczestnika reklamacji lub otrzymania indywidualnych pytań w związku z organizowaną Promocją. Administratorem danych osobowych w takim wypadku jest Organizator. Kontakt do Administratora: tel. (12) 619 12 00, e-mail: dane@bp.com.
2. Dane będą przetwarzane w następujących celach:
a) w przypadku wpłynięcia reklamacji, w celu rozpatrywania ewentualnych reklamacji, a w przypadku wpłynięcia zapytania indywidualnego, w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania odnośnie do Promocji – na podstawie uzasadnionego interesu administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – do czasu rozpatrzenia reklamacji lub udzielenia odpowiedzi lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi jako pierwsze;
b) ustalenia, zabezpieczenia oraz obrony przed roszczeniami, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - do czasu przedawnienia tych roszczeń wynikającego z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
3. Uczestnikowi przysługują uprawnienia dostępu do swoich danych osobowych oraz sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego lub udzielenia odpowiedzi na przesłane do Organizatora zapytanie indywidualne.
5. Dane zgromadzone w ramach postępowania reklamacyjnego mogą być ujawnione podmiotom współpracującym z Organizatorem w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji Uczestnika lub do udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane do Organizatora. Podmiotami współpracującymi z Organizatorem mogą być np. dostawcy usług IT, hostingodawcy.
6. Dane nie będą podlegały profilowaniu.
5. POSTANOWANIA KOŃCOWE
1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stacjach bp oraz na stronie www.bp.pl.
2. Udział Uczestnika w Promocji oznacza akceptację zasad Promocji zawartych w Regulaminie.
Załącznik do regulaminu: Lista stacji BP
Stacja BP Kod pocztowy Miasto Ulica Nr
KĘTY 43-354 Czaniec Kęcka 50
BOCHNIA 32-700 Bochnia Brzeska 14
CEGIELNIA 97-300 Piotrków Trybunalski Rakowska 50
JAWORZE 43-382 Bielsko-Biała Światopełka 2
POMORZE 76-200 Słupsk Malinowa 2
TOMASZKOWO 11-034 Tomaszkowo Pszczela 2
ESTRADA 05-080 Mościska Estrady 9B
WIDOMA WSCHÓD 32-095 Poskwitów Warszawska 191E
WIDOMA ZACHÓD 32-095 Poskwitów Warszawska 189E
OSTRÓW KANIA PÓŁNOC 05-311 Dębe Wielkie Kobierne 1A
OSTRÓW KANIA POŁUDNIE 05-311 Dębe Wielkie Ostrów Kania 100
RONDO 31-157 Kraków Josepha Conrada 81
ROGATKA 31-425 Kraków Aleja 29 Listopada 39B
RUBIN 03-199 Warszawa Modlińska 29
OPAL 02-124 Warszawa Grójecka 125A
SŁONECZNIK 59-300 Lubin Św. Jana Pawła II 5
SZAFIR 93-338 Łódź Rzgowska 252
KAPELANKA 30-347 Kraków Kapelanka 2
KASZTAN 91-088 Łódź Tomasza Zana 13
MERKURY 87-100 Toruń Szosa Lubicka 109
JESION 41-800 Zabrze Gdańska 20
RADZYMIN CIEMNE 05-250 Ciemne Wołomińska 87
ORION 75-304 Koszalin Gdańska 21
PEGAZ 43-190 Mikołów Cieszyńska 17
KOPERNIK 15-397 Białystok Mikołaja Kopernika 38
RYBITWY 30-721 Kraków Lipska 2
JELONKI 01-377 Warszawa Połczyńska 33A
PESTKA 03-199 Warszawa Modlińska 54
FENIKS 91-224 Łódź Aleksandrowska 63/65
DIAMENT 43-300 Bielsko-Biała Żywiecka 1
KOMETA 53-234 Wrocław Grabiszyńska 266
SEZAM 30-552 Kraków Malborska 1
JODŁA 34-500 Zakopane Droga na Bystre
GRYF 70-771 Szczecin Wczasów 33
REDUTA 02-305 Warszawa Aleje Jerozolimskie 144C
TULIPAN 35-329 Rzeszów Aleja Powstańców Warszawy 15
GRONIE 43-100 Tychy Katowicka/ Oświęcimska
KONICZYNA 41-221 Sosnowiec Braterstwa Broni
ZACISZE 32-600 Oświęcim Legionów 2
KORMORAN 10-602 Olsztyn Wincentego Pstrowskiego 20
SUWAŁKI 16-402 Dubowo Drugie Dubowo Drugie 37
WILGA 02-180 Warszawa Aleja Krakowska 103
IRYS 09-100 Płońsk Warszawska 61
SZAROTKA 43-300 Bielsko-Biała Cieszyńska 176
ORZECH 51-163 Wrocław Aleja Marcina Kromera 16-28
ZAKOPIANKA 30-444 Kraków Zakopiańska 107
OMEGA 91-402 Łódź Aleja Grzegorza Palki 3
ŁASK 98-100 Łask Objazdowa 8
KOLIBER 42-400 Zawiercie Ignacego Paderewskiego 8
METRO 41-250 Czeladź Trasa DK 86 przy M1
WRZOS 42-208 Częstochowa Aleja Wojska Polskiego 87
BELLAVISTA 05-077 Warszawa Trakt Brzeski 97
WESOŁA 05-077 Warszawa Trakt Brzeski 50
GRUNWALD 60-104 Poznań Głogowska 232/234
JANTAR 02-486 Warszawa Aleje Jerozolimskie 202A
RADOŚĆ 04-760 Warszawa Patriotów 317
SFINKS 02-801 Warszawa Puławska 417
BEMOWO 01-466 Warszawa Powstańców Śląskich 122
PLANETA 03-994 Warszawa Wał Miedzeszyński 670
DOLINA 04-125 Warszawa Gen. Augusta Emila Fieldorfa 41A
KRAKOWIAK 31-876 Kraków Aleja Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 39
KAMELEON 02-324 Warszawa Ppłk. M. Sokołowskiego "Grzymały" 4
KUJAWY 87-800 Włocławek Stefana Okrzei 70
DĄB 43-426 Ogrodzona Południowa 2
SPODEK 69-100 Słubice 1 Maja 7A
CHABER 42-202 Częstochowa Aleja Wojska Polskiego 260
OKĘCIE 02-219 Warszawa Aleja Krakowska 208
PETROLIA 60-451 Poznań Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 543
ELDORADO 53-015 Wrocław Aleja Karkonoska 63
RUS 70-490 Szczecin Aleja Wojska Polskiego 184
SKAWA 34-100 Wadowice Lwowska 95
TARCHOMIN 03-122 Warszawa Modlińska 195
STUDNIA 72-002 Dołuje Lubieszyn 25
GROCHÓW 04-139 Warszawa Grochowska 149/151
SOLANKA 32-020 Wieliczka Krakowska 14B
TOPAZ 63-600 Kępno Solidarności 26
BORYNA 99-300 Kutno Sklęczkowska 5
GÓRAL 34-300 Żywiec Aleja Marsz. Józefa Piłsudskiego 7
TUCHOLA 89-600 Chojnice Człuchowska
ŁABĘDŹ 44-100 Gliwice Łabędzka 44
BŁAWATEK 42-216 Częstochowa Aleja Św. Jana Pawła II 103/109
STAW 40-511 Katowice Aleja Górnośląska 55
CYBINA 62-020 Swarzędz Poznańska 45
ODRA 47-400 Racibórz Władysława Reymonta 22
KASZUBY 84-200 Wejherowo I Brygady Pancernej WP 75
WOLA 01-456 Warszawa Górczewska 159
KOGUT 02-777 Warszawa Jana Rosoła 68
KOBIÓR 43-210 Kobiór Beskidzka 3
SŁOWIK 03-226 Warszawa Toruńska 105
SKOWRONEK 08-103 Nowe Iganie Siedlecka 4
MEDUZA 05-840 Brwinów Obwodnica 20
SAFARI 20-064 Lublin Północna 30
AMBER 81-061 Gdynia Hutnicza 15A
KAMPINOS 05-152 Czosnów Łomna Las 17
ŁOMIANKI 05-092 Łomianki Warszawska 11
CARGO 69-100 Słubice Transportowa 8C
RESZKA 59-900 Zgorzelec Żarska Wieś 9
ORZEŁ 59-900 Zgorzelec Żarska Wieś 9A
JABŁUSZKO 05-600 Grójec Worów 1B
ŻURAW 10-457 Olsztyn Kard. Stefana Wyszyńskiego 3
KAMYCZEK 05-152 Pieńków Nadwiślańska 2
BYSTRZYCA 20-535 Lublin Św. Jana Pawła II 5
ZACHÓD 66-304 Brójce Chociszewo 101
LUTOL 66-210 Zbąszynek Rogoziniec 11A
ESKA 74-300 Sitno Pyrzycka 12C
TRÓJKA 74-107 Wysoka Stare Brynki 29
JEDYNKA 42-520 Dąbrowa Górnicza Św. Jana Pawła II 22
WĘZEŁ 44-100 Gliwice Okrężna 32
WIEŻA 44-105 Gliwice Tarnogórska 188
ŚWIATOWIT 42-300 Myszków Ignacego Krasickiego 1A
WRZESZCZ 80-257 Gdańsk Juliusza Słowackiego 80
KRZYŻÓWKA 62-060 Stęszew Błonie 8
GRANICA 68-212 Trzebiel Olszyna
TERMINAL 72-001 Kołbaskowo Kołbaskowo 127
ŻUBR 15-794 Białystok Gajowa 101
JAGŁOWICE 68-212 Trzebiel Jagłowice 27
MARKUSZÓW PÓŁNOC 24-173 Markuszów Olempin 14A
MARKUSZÓW POŁUDNIE 24-173 Markuszów Łany 31C
LUBIEŃ KUJAWSKI PÓŁNOC 87-840 Lubień Kujawski Szewo 51A
KŁAJ 32-015 Kłaj Kłaj 1050
WYGODA 15-113 Białystok Gen. Władysława Andersa 42A
STANISŁAWICE 32-015 Kłaj Kłaj 1052
PARMA 99-418 Bełchów Polesie 131
POLESIE 99-418 Bełchów Polesie 129A
MSZANA PÓŁNOC 44-325 Mszana Ks. Franciszka Styry 21
ROWIEŃ WSCHÓD 44-240 Żory Kasztanowa 31
MARINA 80-175 Gdańsk Jabłoniowa 51
JAGIEŁŁO 26-800 Białobrzegi Radomska 1
MIROWSKA 30-244 Kraków Mirowska 201
PIASECZNO 05-500 Piaseczno Puławska 38
ŁAWICA 60-189 Poznań Bukowska 285
OTŁOCZYN ZACHÓD 87-700 Aleksandrów Kujawski MOP Otłoczyn Zachód 2
MIŁOCIN 35-230 Rzeszów Warszawska 40b
BATORY 41-506 Chorzów Drogowa Trasa Średnicowa 48
NIEDŹWIADEK 05-500 Piaseczno Gen. Leopolda Okulickiego 5B
STRYKÓWKA 95-010 Stryków Sosnowiec-Pieńki 18A
JEDENASTKA 62-090 Kiekrz Poznańska 126A
JASNOGÓRSKA 32-085 Modlnica Częstochowska 74
JASIN 62-020 Jasin Poznańska 55
MOTŁAWA 80-177 Gdańsk Lubczykowa 2
KOŁAKI 18-315 Kołaki Kościelne Gosie Małe 29A
DWORZYSKO 35-213 Rzeszów Krakowska 358
GŁOGOCZÓW 32-031 Włosań Uzdrowiskowa 14
CIELMICE 43-110 Tychy Przemysłowa 48
KRZYWOUSTY 61-144 Poznań Bolesława Krzywoustego 129
MYKANÓW 42-240 Kościelec Mykanowska 25
MEWA 80-298 Gdańsk Juliusza Słowackiego 187
JABŁONNA 05-110 Jabłonna Szkolna 19
ŁAZY 05-552 Łazy Aleja Krakowska 208
SOŁECZNO 62-300 Gozdowo Gozdowo 38A
GOZDOWO 62-300 Gozdowo Gozdowo 31A
MŁOCINY 01-934 Warszawa Arkuszowa 13
MŁYNEK 92-638 Łódź Kątna 1
LUBICZ 87-162 Lubicz Górny Warszawska 1C
KAMIEŃ PÓŁNOC 84-217 Kamień Pod Lasem 22
KAMIEŃ POŁUDNIE 84-217 Kamień Henryka Sienkiewicza 1
KALWARIA 05-530 Góra Kalwaria Pijarska 121C
PORT 80-720 Gdańsk Połęże 19A
WISŁOK 35-322 Rzeszów Rzecha 2
SKÓRZEWO 62-070 Dopiewo MOP Dąbrówka 2
ŁUBOWO 62-260 Łubowo Łubowo 164
PIERZYSKA 62-260 Łubowo Łubowo 165
BACHUS 65-127 Zielona Góra Świebodzińska 2
SUCHY LAS 62-002 Suchy Las Sucholeska 1
ZAKĄTEK 02-972 Warszawa Aleksandry z Lubomirskich Potockiej 2
SŁUPIA 76-200 Słupsk Poprzeczna 1
POLKOWICE 59-101 Moskorzyn Moskorzyn 100
LUBIN PÓŁNOC 59-335 Lubin Szklary Górne 82
BOTANIK 20-873 Lublin Bohaterów Września 27
LETNICA 80-530 Gdańsk Uczniowska 34
KRASNAL 55-080 Mokronos Dolny Parkowa 13
MORZĘCINO WSCHÓD 55-140 Żmigród Borzęcin 79
WISZNIA MAŁA ZACHÓD 55-114 Wisznia Mała Wisznia Mała 1
GUZEW POŁUDNIE 95-030 Czyżeminek Czyżeminek 63
ADAŚ 31-277 Kraków Opolska 60
BIERUŃ 43-150 Bieruń Krakowska 107
IGLICA 54-205 Wrocław Legnicka 67
HEJNAŁ 31-406 Kraków Aleja 29 Listopada 125
PILAWA 08-440 Lipówki Główna 85
LAJKONIK 30-435 Kraków Zakopiańska 290
RĘKAWKA 31-354 Kraków Pasternik 66
HUTA 31-965 Kraków Bulwarowa 1
ORAWA 34-481 Chyżne Chyżne 297A
STRAŻNICA 32-031 Mogilany Krakowska 24
TELEGRAF 25-155 Kielce Aleja Jerzego Popiełuszki 9
WIRYNKA 62-051 Łęczyca Leśna 1
PRUSZCZ 83-000 Pruszcz Gdański Jana Kasprowicza 1
HEWELIUSZ 80-298 Gdańsk Nowatorów 21
RUSOCIN 83-000 Wojanowo Powstańców Styczniowych 3
ŻBIKÓW 05-800 Pruszków 3 Maja 130
ŻORY 44-240 Żory Północna 5
PUSZCZA 32-005 Niepołomice Staniątki 900
NOWA WIEŚ 32-651 Nowa Wieś Oświęcimska 87
JASŁO 38-200 Jasło Przemysłowa 6
OBOTRYCKA 71-684 Szczecin Obotrycka 5
LATKOWO 88-110 Latkowo Latkowo 36A
RĄCZKI 13-100 Nidzica Rączki 34
SIKORNIK 44-100 Gliwice Rybnicka 150
KROPKA 42-202 Częstochowa Aleja Wojska Polskiego 263/271
MATECZNY 30-415 Kraków Wadowicka 4
STUDENT 40-201 Katowice Aleja Walentego Roździeńskiego 14
JAGIELLONKA 48-303 Nysa Jagiellońska 10A
WISŁA 87-800 Włocławek Stefana Okrzei 89
NEPTUN 80-809 Gdańsk Wincentego Witosa/ Bernarda Milskiego
MARS 87-100 Toruń Szosa Bydgoska 30
POSEJDON 75-824 Koszalin Krakusa i Wandy 1E
SŁOWIANKA 61-696 Poznań Serbska 24
BRZOZA 25-606 Kielce Jagiellońska 75
CONRAD 01-840 Warszawa Aleja Władysława Reymonta 1
TOPOLA 40-160 Katowice Aleja Wojciecha Korfantego 101
PIĄTKA 60-681 Poznań Włościańska 6
MORENA 80-288 Gdańsk Franciszka Rakoczego 15
SIÓDEMKA 26-600 Radom Kielecka 5
JAŚMIN 44-200 Rybnik Sybiraków 1
BAŁTYK 84-230 Rumia Grunwaldzka 2
MAZURY 14-100 Ostróda Przemysłowa 2
KRESY 66-620 Gubin Kresowa 111A
URSUS 05-816 Michałowice Aleje Jerozolimskie 249C
SZWEJK 43-426 Gumna Południowa 1
KOZIOŁEK 20-848 Lublin Aleja Mieczysława Smorawińskiego 27
SOWA 98-200 Sieradz Henryka Sienkiewicza 15
FINEZJA 21-100 Lubartów Lubelska 138
SZTOLNIA 42-600 Tarnowskie Góry Nakielska 52
GALERIA 09-410 Płock Wyszogrodzka 116
KOSAKOWO 81-198 Pogórze Hieronima Derdowskiego 1
WARTA 61-476 Poznań Czechosłowacka 102
AMAZONKA 14-400 Pasłęk Rzeczna 30
GÓRNA 93-493 Łódź Świętojańska 4
DETEEŚKA 41-700 Ruda Śląska Aleja Powstań Śląskich 45
LIPNIK 73-100 Lipnik Stargardzka 1
ZAMEK 42-500 Będzin Aleja Hugona Kołłątaja 105
GROSIK 42-200 Częstochowa Jagiellońska 32
SŁONECZKO 05-816 Reguły Regulska 23
TARGÓWEK 03-643 Warszawa Radzymińska 295
PROMIENNA 43-600 Jaworzno Wojska Polskiego 17
RAWKA 96-100 Skierniewice Aleja Macieja Rataja 65
POGORIA 41-300 Dąbrowa Górnicza Porozumienia Dąbrowskiego 1980 1A
WENUS 87-100 Toruń Marii Skłodowskiej-Curie 90
FORT 87-100 Toruń Łódzka 128
OSTROWIEC 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski Sandomierska 87B
ŻBIK 05-800 Pruszków Poznańska 69
STRUGA 84-230 Rumia Jana III Sobieskiego 119
FORDON 85-796 Bydgoszcz Fordońska 323
PRAGA 03-412 Warszawa Aleja Solidarności 13
KLIF 81-333 Gdynia Morska 40
TARNINA 33-100 Tarnów Ignacego Mościckiego 233
ŻERAŃ 03-044 Warszawa Płochocińska 93
ŻUŁAWY 82-300 Gronowo Górne Bursztynowa 1
DUNAJEC 33-300 Nowy Sącz Tarnowska 177
PODHALE 34-470 Czarny Dunajec Kolejowa 30D
KOSYNIER 32-090 Słomniki Krakowska 62F
WILDA 61-493 Poznań Hetmańska 98
LOTNISKO 65-077 Zielona Góra Wojska Polskiego 23
BRDA 85-719 Bydgoszcz Fordońska 48/50
LENA 50-425 Wrocław Krakowska 06.lip
BIELIK 61-285 Poznań Kurlandzka 2
KORSARZ 80-266 Gdańsk Aleja Grunwaldzka 229/237
RYBAK 44-200 Rybnik Budowlanych 2
CZECH 71-011 Szczecin Księcia Mieszka I 79
ORBITA 59-220 Legnica Wrocławska 151
ŁYSICA 25-323 Kielce Aleja Solidarności 18
AKADEMIA 50-337 Wrocław Plac Grunwaldzki 34
MAKOSZOWA 41-800 Zabrze 3 Maja 101
WIKING 81-854 Sopot Aleja Niepodległości 664/670
GWAREK 42-600 Tarnowskie Góry Zagórska 222
SZTYGARKA 41-900 Bytom Wrocławska 118
LIBERTY 41-820 Zabrze Wolności 76
PIERNIK 87-100 Toruń Grudziądzka 125/127
ALFA 90-443 Łódź Aleja Adama Mickiewicza 7
ZAGÓRZE 41-219 Sosnowiec Braci Mieroszewskich 2H
STOCZNIOWIEC 71-126 Szczecin 26 Kwietnia 77
OSTOJA 72-002 Dołuje Lubieszyn 3D
BRYZA 78-100 Kołobrzeg 6 Dywizji Piechoty 26
STOKROTKA 40-511 Katowice Aleja Górnośląska 40
TYFON 63-400 Ostrów Wielkopolski Głogowska 15
SZYNDZIELNIA 43-300 Bielsko-Biała Partyzantów 102
HONORATA 43-100 Tychy Mikołaja Kopernika 11
ARKI 41-900 Bytom Chorzowska 32
CONCORDIA 44-194 Knurów 1 Maja 55
PRZYGODA 60-356 Poznań Stanisława Przybyszewskiego 39A
MIESZKO 61-689 Poznań Księcia Mieszka I 28
MALTA 61-285 Poznań Szwajcarska 1
DWORZEC 43-300 Bielsko-Biała Warszawska 16
GROBLA 66-400 Gorzów Wielkopolski Grobla 75
OLIMPIA 60-308 Poznań Grunwaldzka 108
STRZELEC 45-837 Opole Wrocławska 106
MALINKA 63-100 Śrem Jana Kilińskiego 3
BONARKA 30-644 Kraków Gen. Henryka Kamieńskiego 57
AKACJA 33-100 Tarnów Lwowska 120/132
KRZEMIONKI 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski Ludwika Waryńskiego 59
KLUB 42-700 Lubliniec Plac Gen. Tadeusza Kościuszki 1
RADZIONKÓW 41-933 Bytom Strzelców Bytomskich 232
ANDALUZJA 41-940 Piekary Śląskie Bytomska 50
LOTNIK 39-300 Mielec Henryka Sienkiewicza 14
INA 73-110 Stargard Szczecińska 8
BATMAN 44-122 Gliwice Rybnicka 31
BIESZCZADY 38-400 Krosno Lwowska 54
ZDRÓJ 57-300 Kłodzko Dusznicka 14
GISZOWIEC 40-453 Katowice Mysłowicka 82
WIŚLANKA 40-525 Katowice Gen. Tadeusza Kościuszki 189
MAZOWSZE 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki Gen. J. P. Morawicza 1
LEVIN 44-210 Rybnik Raciborska 121
HALEMBA 41-706 Ruda Śląska 1 Maja 29
ŁĄKA 67-200 Głogów Legnicka 16
BESKID 34-120 Andrychów Krakowska 25
ŚREDNICÓWKA 40-846 Katowice Feliksa Bocheńskiego 119
GRANAT 26-110 Skarżysko-Kamienna Krakowska 150
TARNOGAJ 50-517 Wrocław Bardzka 26
TENDER 93-570 Łódź Aleja Św. Jana Pawła II 25/27
KARLIK 41-900 Bytom Strzelców Bytomskich 36
LEGION 44-335 Jastrzębie-Zdrój Aleja Marsz. Józefa Piłsudskiego 33
NESTOR 53-615 Wrocław Słubicka 18
JAWOR 67-200 Głogów Juliusza Kossaka 2
SOLNO 88-100 Inowrocław Poznańska 57
JOWISZ 87-100 Toruń Grudziądzka 108/112
DWÓJKA 62-045 Pniewy Poznańska 98
SAMBOR 83-110 Tczew Braci Grimm 1B
OLIVIA 80-309 Gdańsk Grunwaldzka 276
ŻABA 03-505 Warszawa Św. Wincentego 4
GEPARD 03-687 Warszawa Łodygowa 29
PROMENADA 04-175 Warszawa Ostrobramska 81
CERAMIKA 59-700 Bolesławiec Wesoła 23A
PIAST 61-144 Poznań Rondo Rataje
WARMIA 13-306 Kurzętnik Henryka Sienkiewicza 4
CENTRUM 41-200 Sosnowiec Henryka Sienkiewicza
RÓŻANKA 41-500 Chorzów Katowicka 83
ROZBARK 41-902 Bytom Aleja Św. Jana Pawła II 30
WIREK 41-710 Ruda Śląska 1 Maja 299
KOZAK 59-900 Zgorzelec Ks. Jana Kozaka 1
LECH 70-784 Szczecin Andrzeja Struga 1
JASKÓŁKA 33-100 Tarnów Krakowska 57
PERŁA 61-614 Poznań Umultowska 2
BURSZTYN 61-017 Poznań Bałtycka 37
SOKÓŁ 40-027 Katowice Francuska 40
EŁK 19-300 Ełk Suwalska 40
BRAMKI 05-870 Błonie Łódzka 40
WEGA 93-281 Łódź Aleja Marsz. Edwarda Śmigłego-Rydza 19
KLON 66-400 Gorzów Wielkopolski Konstytucji 3 Maja 70
GRAFIT 82-300 Elbląg Płk. Stanisława Dąbka 74
TURKUS 64-920 Piła Aleja Powstańców Wielkopolskich 167
MAGNOLIA 41-400 Mysłowice Katowicka
JASTRZĄB 44-335 Jastrzębie-Zdrój Wodzisławska 1
METEOR 42-600 Tarnowskie Góry Korola/ Obwodnica
IKAR 44-100 Gliwice Jarosława Dąbrowskiego 18
SATURN 97-200 Tomaszów Mazowiecki Warszawska 84
REDEN 41-300 Dąbrowa Górnicza Marsz. Józefa Piłsudskiego 2J
OLSZA 31-876 Kraków Aleja Gen. T. Bora-Komorowskiego 4
WANDA 30-722 Kraków Rybitwy 13
DRATEWKA 30-707 Kraków Powstańców Wielkopolskich 13
RADOM 26-617 Radom Mieszka I 2
KARCZÓW 45-960 Opole Plac Rondo im. Rodłaków 1
DOBOSZ 63-100 Mechlin Średzka 20
ANDROMEDA 75-900 Koszalin Słowiańska 16
PERSEUSZ 75-653 Koszalin Zwycięstwa 282
DARŁOWO 76-150 Darłowo Gen. Józefa Sowińskiego 25
TRYBUNAŁ 97-300 Piotrków Trybunalski Wojska Polskiego 100
REGUŁY 05-816 Michałowice Powstańców Warszawy 17
MEKSYK 31-983 Kraków Nadbrzezie 1A
BIECZ 38-340 Biecz Załawie 106
NOWY SĄCZ II 33-300 Nowy Sącz Węgierska 303
KIELCE 25-636 Kielce Aleja Jerzego Szajnowicza-Iwanowa 21A
BABICA 38-120 Czudec Babica 416A
WĘGORZEWO 11-600 Węgorzewo Stefana Jaracza 8
LIPIE 97-216 Czerniewice Lipie 37A
SOKOŁOWICE 32-130 Koszyce Sokołowice 46B
GOŁASZYN 21-400 Łuków Gołaszyn 73A
TRZEBIEŃ 59-707 Trzebień Bolesławiecka 56
KOŚCIAN 64-000 Kiełczewo Poznańska 99
ZGORZELEC 59-900 Zgorzelec Ignacego Daszyńskiego 92
DOJAZDÓW 32-010 Dojazdów Kocmyrzowska 264
ZAKLICZYN 32-840 Zakliczyn Polna 2
ZATOR 32-640 Zator Wadowicka 61A
TROJANOWICE 26-330 Żarnów Trojanowice 26A
ŁADNA 33-156 Ładna Ładna 15B
SZCZYTNO 12-100 Szczytno Marsz. Józefa Piłsudskiego 30
NIEPORĘT 05-126 Nieporęt Kapitana Stefana Pogonowskiego 21
STOPNICA 28-130 Stopnica Dr Jana Piotrowskiego 25
BIAŁOŚLIWIE 89-340 Białośliwie 4 Stycznia 37A
RUDKA BAŁTOWSKA 27-423 Bałtów Rudka Bałtowska 41
ZABRZEŻ 33-390 Zabrzeż Zabrzeż 438
WŁOSZCZOWA 29-100 Włoszczowa Jędrzejowska 129
KRAŚNIÓW 28-520 Opatowiec Kraśniów 25
MILLENIUM 26-600 Radom Kazimierza Kelles-Krauza 1B
ROMANÓW 42-260 Romanów Romanów 105E
CHEMIK 47-200 Kędzierzyn-Koźle Stanisława Wyspiańskiego 51
KUŹNIA 44-203 Rybnik Henryka Sienkiewicza 45
MUSIAŁÓWKA 38-300 Gorlice Biecka 23E
GRODZISK MAZOWIECKI 05-825 Grodzisk Mazowiecki Jana Matejki 6
KOMORÓW 36-110 Majdan Królewski Komorów 171A
RAKONIEWICE 62-067 Rakoniewice Grodziska 51
NOWY SĄCZ I 33-300 Nowy Sącz Płk. Władysława Beliny-Prażmowskiego 9
STOJADŁA 05-300 Mińsk Mazowiecki Warszawska 75
ŁOMŻA 18-400 Łomża Aleja Legionów 155A
TOMASZÓW LUBELSKI 22-600 Tomaszów Lubelski Kolonia Łaszczówka 34
BIAŁA PODLASKA 21-500 Biała Podlaska Brzeska 174
ŁOWICZ 99-400 Łowicz Poznańska 26/30
BUSKO-ZDRÓJ I 28-100 Busko-Zdrój Mikułowice 283
SKURÓW 05-600 Grójec Skurów 6A
FABIANÓW 63-460 Fabianów Kaliska 21
PRZYLESIE 49-200 Przylesie Młodoszewice 150
DĘBNO 32-852 Dębno Wola Dębińska 327
WIERZBNA 37-500 Jarosław Wierzbna 1
PNIEWY 62-045 Pniewy Lwówecka 22
CHRZANÓW 32-500 Chrzanów Kroczymiech 27
RADZIEJOWICE 96-325 Radziejowice Radziejowice Parcela
CHEŁM 22-100 Chełm Kolejowa 34
PRZYŁĘK 64-300 Nowy Tomyśl Przyłęk 125A
RYMANÓW 38-480 Rymanów Ignacego Bieleckiego 21
WARMIAKI 05-280 Jadów Warmiaki 18
WIADERNO 97-200 Tomaszów Mazowiecki Wiaderno 389
ZIELONKA 05-220 Zielonka Aleja Marsz. Józefa Piłsudskiego 17/19
STOBIERNA 36-002 Jasionka Stobierna 820
SŁUPCA 62-400 Słupca Ogrodowa 38
WOJTÓWKA 96-500 Sochaczew Wojtówka 22
PYRZOWICE 42-625 Pyrzowice Transportowa 2
BRZOSTEK 39-230 Brzostek Ignacego Łukasiewicza 56
PNIÓW 66-235 Torzym Pniów 54
DĘBICA II 39-200 Dębica Rzeszowska 114A
GÓRNO 26-008 Górno Górno-Parcele 3A
MŁOSZOWA 32-540 Młoszowa Krakowska 130
PRZEMYŚL 37-700 Przemyśl Sportowa 15
CIECHANÓW 06-400 Ciechanów Mławska 9
OPOLE 45-920 Opole Powstańców Warszawskich 33
POBIEROWO 72-346 Pobierowo Wojska Polskiego 44A
POŁANIEC 28-230 Połaniec Stefana Czarnieckiego 2A
OKMIANY 59-225 Okmiany Szwedzka 1B
KUDOWA-ZDRÓJ 57-350 Kudowa-Zdrój Główna 72
RABA WYŻNA 34-721 Raba Wyżna Raba Wyżna 645
SZPETAL 87-811 Szpetal Górny Włocławska 44
ZGÓRSKO 39-308 Wadowice Górne Zgórsko 7B
WARSZEWKA 09-210 Drobin Warszewka 10
WOLANÓW 26-625 Wolanów Radomska 32
TARNOWO PODGÓRNE 62-080 Tarnowo Podgórne Rokietnicka 23
WYMYSŁÓW 96-320 Mszczonów Wymysłów
KOŁBASKOWO II 72-001 Kołbaskowo Kołbaskowo 330
MAKÓW MAZOWIECKI 06-200 Maków Mazowiecki Duńskiego Czerwonego Krzyża 4
WRZEŚNIA 62-300 Września Plac Gen. Władysława Sikorskiego 31
KĄTY WROCŁAWSKIE 55-080 Kąty Wrocławskie Ks. Jerzego Popiełuszki 42
NIEMCZA 58-230 Niemcza Osiedle Podmiejskie 1A
WOŁOMIN 05-200 Wołomin 1 Maja 134
STASZÓW 28-200 Staszów Kolejowa 44
WIELĄCZA 22-460 Szczebrzeszyn Wielącza Wieś 100C
ŚWIECKO 69-100 Słubice Świecko
SUCHA BESKIDZKA 34-210 Zembrzyce Zembrzyce 663
PŁOCK 09-402 Płock Kutnowska 47
STAROGARD GDAŃSKI 83-200 Starogard Gdański Adama Mickiewicza 9A
SANOK 38-500 Sanok Kazimierza Lipińskiego 248
KOŚCIELISKO 34-511 Kościelisko Strzelców Podhalańskich 24B
NAROL 37-610 Narol Warszawska 1
KOCMYRZOWSKA 31-764 Kraków Kocmyrzowska 43
MARKOWICE 47-400 Racibórz Odrodzenia 2A
BUK 64-320 Niepruszewo Brzozowa 24
CIERPICE 87-165 Wielka Nieszawka Bydgoska 20
SKĘPE II 87-630 Skępe Warszawska 1
STRZELCE KRAJEŃSKIE 66-500 Strzelce Krajeńskie Gorzowska 16
WĄSOSZ II 89-200 Szubin Letnia 6
KONIACZÓW 37-500 Jarosław Koniaczów 71
WOLA MORAWICKA 26-026 Wola Morawicka Tarnowska 146
ŁĘKNICA 68-208 Łęknica 1 Maja 8
BRODNICA 87-300 Szabda Sądowa 39
KONOPNICA 21-030 Motycz Stasin 104F
SOCHACZEW 96-500 Sochaczew 15 Sierpnia 106
BIBICE 32-087 Bibice Na Czekaj 13
GATNIKI 26-200 Gatniki DK 728 (Konecka) 58
MOTANIEC 73-108 Kobylanka Motaniec 26
ĆMIŃSK 26-085 Ćmińsk Świętokrzyska 73
GRUDZIĄDZ 86-300 Grudziądz Magazynowa 1
ŚWINOUJŚCIE 72-602 Świnoujście Skandynawska 17
WSOLA 26-660 Wsola Warszawska 41
KRĘPICE 55-330 Krępice Wrocławska 42
DĘBICA III 39-200 Dębica 23 Sierpnia 1
ZŁOTNIKI MAŁOPOLSKIE 32-125 Wawrzeńczyce Złotniki 52
WOLSZTYN 64-200 Wolsztyn Michała Drzymały 13
SKAWINA 32-050 Skawina Krakowska 28A
GUTKOWO 11-041 Olsztyn Sokola 1B
MALBORK II 82-200 Malbork Boczna 9
PUŁTUSK 06-100 Pułtusk Warszawska 27
MAŁKINIA 07-320 Małkinia Nurska 11A
PIĄTEK MAŁY 62-820 Stawiszyn Piątek Mały 55A
WILANÓW 02-962 Warszawa Przyczółkowa 141
BARWINEK 38-454 Barwinek Barwinek 50
PROSZOWICE 32-100 Proszowice Gen. Tadeusza Kościuszki 86
PRZASNYSZ 06-300 Przasnysz Makowska 23A
ZIELENIEC 66-400 Gorzów Wielkopolski Marcina Kasprzaka 8
ZELCZYNA 32-051 Zelczyna Krakowska 182
OPOCZNO 26-300 Opoczno Piotrkowska 244
ZAMOŚĆ 22-400 Zamość Legionów 10
PRZEDBÓRZ 97-570 Przedbórz Radomszczańska 72
PIEKOSZÓW 26-065 Piekoszów Czarnowska 62
KRYNICA-ZDRÓJ 33-380 Krynica-Zdrój Józefa Ignacego Kraszewskiego 181A
LESZNO I 64-100 Leszno Zacisze 16
GÓRA 56-200 Góra Aleja Jagiellonów 4
ŁOMNICA 58-508 Łomnica Widokowa 1
SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI 39-120 Sędziszów Małopolski Wesoła 12A
ZWOLEŃ 26-700 Zwoleń Aleja Św. Jana Pawła II 30
RADAWIEC 21-030 Motycz Radawiec Duży 73A
MIECHÓW 32-200 Miechów Henryka Sienkiewicza 43
UNISZKI ZAWADZKIE 06-513 Uniszki Zawadzkie Uniszki Zawadzkie 113
SANDOMIERZ II 27-600 Sandomierz Lwowska 31
TĘGOBORZE 33-312 Tęgoborze Sądecka 178
BUSKO-ZDRÓJ II 28-100 Busko-Zdrój Bohaterów Warszawy 116
LEŻAJSK 37-300 Leżajsk Fabryczna 2
MOGIELNICA 05-640 Mogielnica Cegielnia 15B
WĘGRÓW 07-100 Węgrów Aleja Solidarności 10
OLSZOWA 47-143 Ujazd Irlandzka 4
ALWERNIA 32-566 Alwernia Tenczyńska 1
RADZYŃ PODLASKI 21-300 Radzyń Podlaski Budowlanych 1
KSIĘŻPOL 23-415 Księżpol Tarnogrodzka 1
SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE 89-400 Sępólno Krajeńskie Chojnicka 29
CZYŻÓW 32-420 Czyżów Czyżów 61
URBANOWO 64-330 Opalenica Urbanowo 1A
OPATÓWEK 62-860 Opatówek Helleny 4
FRANCISZKOWO II 14-200 Iława Franciszkowo 33B
CHLASTAWA 66-210 Zbąszynek Chlastawa 36
GRYFÓW ŚLĄSKI 59-620 Gryfów Śląski Jeleniogórska 7E
GIERCZYCE 32-744 Łapczyca Gierczyce 29
OSTROŁĘKA 07-410 Ostrołęka Aleje Solidarności 8
BOLESŁAW 32-329 Bolesław Wyzwolenia 1H
MIĄSKOWO 63-023 Sulęcinek Miąskowo 26A
OSJAKÓW 98-320 Osjaków Częstochowska 53A
BRZESZCZE 32-620 Brzeszcze Ofiar Oświęcimia 15
ZWARDOŃ 34-373 Zwardoń Laliki 187
STRZAŁA 08-110 Siedlce Sokołowska 182
KRAKÓW OKULICKIEGO 31-637 Kraków Gen. Leopolda Okulickiego 43
JASIENIEC 96-514 Rybno Jasieniec 8
ROGOŹNO 64-610 Rogoźno Fabryczna 6B
KALISZ II 62-800 Kalisz Wojska Polskiego 158
KROMEROWO 11-010 Barczewo Kromerowo 28
OŻARÓW 05-850 Ożarów Mazowiecki Poznańska 151
ŁASZKÓW 62-814 Blizanów Łaszków 8A
PRUSZKÓW 05-800 Pruszków Wojska Polskiego 127
MOSKORZEW 29-130 Moskorzew Moskorzew 198
BRZEZIE 63-300 Brzezie Pleszewska 4
KALISZ I 62-800 Kalisz Złota 62
ŚWIERKÓWKI 64-605 Świerkówki Świerkówki 26A
PROMNA 26-803 Promna-Kolonia Kolonia 113
OSTRÓW II 63-400 Ostrów Wielkopolski Strzelecka 53
OSTRÓW III 63-400 Ostrów Wielkopolski Krotoszyńska 179
WYPĘDY 05-090 Wypędy Sokołowska 52
JAWCZYCE 05-850 Jawczyce Poznańska 74
RADOMSKO 97-500 Radomsko Gabriela Narutowicza 59
KUNOWICE 69-100 Kunowice Słubicka 30
GOSTYNIN 09-500 Gostynin Płocka 34A