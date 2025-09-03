Kto na BP wraca, temu się opłaca! v3

Kto na BP wraca, temu się opłaca!



Regulamin Promocji pod nazwą Kto na bp wraca, temu się opłaca

Wersja obowiązująca od 03.09.2025

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE



1. Organizatorem promocji pod nazwą „Kto na bp wraca, temu się opłaca” („Promocja”) jest BP EUROPA SE działająca na terenie Polski poprzez BP EUROPA SE Spółka Europejska Oddział w Polsce z siedzibą w Krakowie przy ul. Pawiej 9, 31-154 Kraków, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000345546, NIP 972-086-54-31 („Organizator”).

2. Promocja trwa od dnia 27 czerwca 2025 r. do 30 września 2025 r. („Okres trwania Promocji”). Organizator uprawniony jest do wcześniejszego zakończenia lub przedłużenia Okresu trwania Promocji. O zmianie terminu zakończenia Promocji Organizator poinformuje Uczestników na stronie www.bp.pl oraz na profilu Facebook.

3. Promocja prowadzona jest na wszystkich stacjach bp w Polsce („Stacje bp”). Promocja dotyczy paliw regularnych ON, Pb 95 z technologią ACTIVE oraz LPG dostępnych na Stacjach bp – („Paliwa”). Promocja nie dotyczy paliw Ultimate ON i Pb 98 z technologią ACTIVE.

4. Uczestnikiem Promocji, może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zarejestrowała się w Aplikacji BPme, aktywowała kupon rabatowy w aplikacji BPme i w czasie transakcji zakupu Paliw na stacji bp okazała sprzedawcy kartę BPme (tj. wirtualną kartę BPme wydawaną zarejestrowanym użytkownikom aplikacji BPme, zgodnie z regulaminem aplikacji BPme) w celu jej zeskanowania („Uczestnik”).



2. MECHANIZM PROMOCJI



1. W terminie do dnia 27 czerwca 2025 r. zarejestrowani użytkownicy Aplikacji BPme otrzymają dwa kupony rabatowe:

(1) jeden kupon na rabat w wysokości 25 gr/litr na paliwa regularne ON oraz Pb95,

(2) jeden kupon na rabat w wysokości 15 gr/litr na paliwo LPG.

2. Po dokonaniu pierwszego zakupu paliwa regularnego ON lub Pb95 z użyciem kuponu, o którym mowa w pkt 1 powyżej, Uczestnik otrzymuje drugi kupon rabatowy uprawniający do zakupu paliwa regularnego ON oraz Pb95, z rabatem 30 gr/litr.

3. Po dokonaniu drugiego zakupu paliwa regularnego ON lub Pb95 z użyciem kuponu, o którym mowa w pkt 2 powyżej, Uczestnik otrzymuje trzeci kupon rabatowy uprawniający do zakupu paliwa regularnego ON oraz Pb95, z rabatem 35 gr/litr.

4. Po dokonaniu trzeciego zakupu paliwa regularnego ON lub Pb95 z użyciem kuponu, o którym mowa w pkt 3 powyżej , Uczestnik otrzymuje czwarty kupon rabatowy uprawniający do zakupu paliwa regularnego ON lub Pb95, z rabatem 40 gr/litr.

5. Po dokonaniu czwartego zakupu paliwa regularnego ON lub Pb95 z użyciem kuponu, o którym mowa w pkt 4 powyżej, Uczestnik otrzymuje piąty kupon rabatowy uprawniający do zakupu paliwa regularnego ON oraz Pb95, z rabatem 45 gr/litr.



Od dnia 23.07.2025 do Regulaminu zostają dodane następujące punkty:



5a. Po dokonaniu piątego zakupu paliwa regularnego ON lub Pb95 z użyciem kuponu, o którym mowa w pkt 5 powyżej, Uczestnik otrzymuje szósty kupon rabatowy uprawniający do zakupu paliwa regularnego ON oraz Pb95, z rabatem 25 gr/litr.

5b.Po dokonaniu szóstego zakupu paliwa regularnego ON lub Pb95 z użyciem kuponu, o którym mowa w pkt powyżej, Uczestnik otrzymuje siódmy kupon rabatowy uprawniający do zakupu paliwa regularnego ON oraz Pb95, z rabatem 30 gr/litr.

5c.Po dokonaniu siódmego zakupu paliwa regularnego ON lub Pb95 z użyciem kuponu, o którym mowa w pkt powyżej, Uczestnik otrzymuje ósmy kupon rabatowy uprawniający do zakupu paliwa regularnego ON oraz Pb95, z rabatem 35 gr/litr.

5d. Po dokonaniu ósmego zakupu paliwa regularnego ON lub Pb95 z użyciem kuponu, o którym mowa w pkt powyżej, Uczestnik otrzymuje dziewiąty kupon rabatowy uprawniający do zakupu paliwa regularnego ON oraz Pb95, z rabatem 40 gr/litr.

5e.Po dokonaniu dziewiątego zakupu paliwa regularnego ON lub Pb95 z użyciem kuponu, o którym mowa w pkt powyżej, Uczestnik otrzymuje dziesiąty kupon rabatowy uprawniający do zakupu paliwa regularnego ON oraz Pb95, z rabatem 45 gr/litr.



Od dnia 03.09.2025 do Regulaminu zostają dodane następujące punkty:



5f.Po dokonaniu dziesiątego zakupu paliwa regularnego ON lub Pb95 z użyciem kuponu, o którym mowa w pkt powyżej, Uczestnik otrzymuje jedynasty kupon rabatowy uprawniający do zakupu paliwa regularnego ON oraz Pb95, z rabatem 25 gr/litr.

5g.Po dokonaniu jedenastego zakupu paliwa regularnego ON lub Pb95 z użyciem kuponu, o którym mowa w pkt powyżej, Uczestnik otrzymuje dwunasty kupon rabatowy uprawniający do zakupu paliwa regularnego ON oraz Pb95, z rabatem 30 gr/litr.

5h.Po dokonaniu dwunastego zakupu paliwa regularnego ON lub Pb95 z użyciem kuponu, o którym mowa w pkt powyżej, Uczestnik otrzymuje trzynasty kupon rabatowy uprawniający do zakupu paliwa regularnego ON oraz Pb95, z rabatem 35 gr/litr.

5i.Po dokonaniu trzynastego zakupu paliwa regularnego ON lub Pb95 z użyciem kuponu, o którym mowa w pkt powyżej, Uczestnik otrzymuje czternasty kupon rabatowy uprawniający do zakupu paliwa regularnego ON oraz Pb95, z rabatem 40 gr/litr.

5j.Po dokonaniu czternastego zakupu paliwa regularnego ON lub Pb95 z użyciem kuponu, o którym mowa w pkt powyżej, Uczestnik otrzymuje piętnasty kupon rabatowy uprawniający do zakupu paliwa regularnego ON oraz Pb95, z rabatem 45 gr/litr.

6. Przy zakupie paliwa LPG, za każdą z czternastu kolejnych transakcji zakupu z użyciem kuponu rabatowego, Uczestnik otrzymuje kolejny kupon rabatowy uprawniający do zakupu paliwa LPG z rabatem 15 gr/litr.

7. Kupony rabatowe są ważne przez cały Okres trwania Promocji.



Od dnia 23.07.2025 pkt 8 otrzymuje następujące brzmienie (zmiana minimalnej ilości litrów paliwa z 30 na 20):



8. Każdy z kuponów rabatowych może być wykorzystany w transakcjach, w których:

a. ilość tankowanego paliwa regularnego ON, Pb95 paliwa jest nie mniejsza niż 20 litrów i nie większa niż 200 litrów.

b. ilość tankowanego paliwa LPG jest nie mniejsza niż 20 litrów i nie większa niż 200 litrów.

9. W przypadku jednorazowego tankowania więcej niż 60 litrów paliwa LPG, ON lub Pb95 – rabat zostanie udzielony maksymalnie do 60 litrów.

10. Podczas jednej transakcji mogą być użyte 2 kupony rabatowe z promocji „Kto na bp wraca, temu się opłaca”. Jeden na paliwa regularne ON lub Pb95, oraz drugi na paliwo LPG.

11. Uczestnik nie może domagać się zamiany rabatu na jakikolwiek inny towar lub usługę, ani wypłaty jego równowartości w pieniądzach.

12. Rabat, nie łączy się z innymi rabatami i promocjami prowadzącymi do dalszego obniżenia cen paliwa lub LPG. W przypadku, gdy Uczestnik otrzymuje inne rabaty na podstawie odrębnych umów zawartych z Organizatorem, obowiązują jedynie rabaty wynikające z tak zawartych umów a rabat określony niniejszym Regulaminem nie będzie udzielany.

13. Rabat będzie udzielany jedynie Uczestnikom, którzy dokonują zapłaty gotówką, punktami bpme, kartą płatniczą, kredytową Card oraz kartą przedpłaconą bp Supercard. Rabat nie będzie udzielany Uczestnikom, którzy dokonują zapłaty za paliwo kartą paliwową, w szczególności kartami paliwowymi porozumienia ROUTEX (BP PLUS, BP Komfort, BP International, AGIP/ENI, OMV, Circle K) UTA, DKV, Total Energies i IQ.



3. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI.



1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia promocji można zgłaszać korzystając z adresu mailowego obsluga@bp.com lub numeru telefonu 721-02-03-04 (dni powszednie od 08:00-18:00).

2. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, numer karty Aplikacji BPme jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

4. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji drogą mailową lub telefonicznie



4. DANE OSOBOWE



1. Organizator będzie gromadził dane osobowe jedynie w przypadku zgłoszenia przez uczestnika reklamacji lub otrzymania indywidualnych pytań w związku z organizowaną Promocją. Administratorem danych osobowych w takim wypadku jest Organizator. Kontakt do Administratora: tel. (12) 619 12 00, e-mail: dane@bp.com.

2. Dane będą przetwarzane w następujących celach:

a) w przypadku wpłynięcia reklamacji, w celu rozpatrywania ewentualnych reklamacji, a w przypadku wpłynięcia zapytania indywidualnego, w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania odnośnie do Promocji – na podstawie uzasadnionego interesu administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – do czasu rozpatrzenia reklamacji lub udzielenia odpowiedzi lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi jako pierwsze;

b) ustalenia, zabezpieczenia oraz obrony przed roszczeniami, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - do czasu przedawnienia tych roszczeń wynikającego z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

3. Uczestnikowi przysługują uprawnienia dostępu do swoich danych osobowych oraz sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego lub udzielenia odpowiedzi na przesłane do Organizatora zapytanie indywidualne.

5. Dane zgromadzone w ramach postępowania reklamacyjnego mogą być ujawnione podmiotom współpracującym z Organizatorem w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji Uczestnika lub do udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane do Organizatora. Podmiotami współpracującymi z Organizatorem mogą być np. dostawcy usług IT, hostingodawcy.

6. Dane nie będą podlegały profilowaniu.



5. POSTANOWANIA KOŃCOWE



1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stacjach bp oraz na stronie www.bp.pl.

2. Udział Uczestnika w Promocji oznacza akceptację zasad Promocji zawartych w Regulaminie.

