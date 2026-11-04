REGULAMIN KONKURSU pt. “Wild Bean Challenge z BPme” (dalej: „Regulamin”)

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady Konkursu “Wild Bean Challenge z BPme” (dalej: „Konkurs”).

2. Organizatorem Konkursu jes Good Game z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Czesława 7/12, 61-575 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000768015, NIP: 7831796353 (dalej: „Organizator”).

3. Każde zgłoszenie spełniające warunki opisane poniżej, według opisanego regulaminu uprawnia do otrzymania kodu umożliwiającego wzięcie udział w Grze Konkursowej organizowanej przez Good Game Sp. z o. o.

4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem sieci Internet, w okresie od dnia 04.11.2026 r. do dnia 12.01.2027 r., z tym zastrzeżeniem, że za początek pierwszego dnia kalendarzowego Konkursu uznaje się godzinę 00:00, a za koniec ostatniego dnia kalendarzowego Konkursu – godzinę 23:59. Okres ten nie obejmuje okresu wydawania Nagród wyłonionym w Konkursie laureatom oraz przeprowadzenia procedury reklamacyjnej.

5. Konkurs nie zależy od przypadku ani nie polega na odgadywaniu i nie jest loterią pieniężną, loterią fantową, loterią promocyjną, ani żadną inną grą losową lub zakładem wzajemnym w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (tekst jedn. Dz.U. 2022, poz. 888, z późn. zm.). Organizator składa przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. 2022 r., poz. 1360, z późn. zm.).

6. Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane za pośrednictwem sieci Internet na stronie internetowej www.wildbeanchallenge.pl (dalej: „Strona konkursowa”)§2 UCZESTNICY KONKURSU



1. Uczestnikiem Konkursu, zwanym (dalej: „Uczestnikiem”), może być osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego (tj. Dz.U.2017.459 z późn. zm.), która spełnia następujące warunki:

a) najpóźniej w dniu rozpoczęcia Konkursu ukończyła osiemnaście lat i posiada nieograniczoną zdolność do czynności prawnych.

b) posiada stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

c) zaakceptowała Regulamin i skutecznie dokonała Zgłoszenia do Konkursu w sposób opisany w niniejszym Regulaminie,

2. Spełnia warunki uczestnictwa w Konkursie, o których mowa w §3 Regulaminu.

3. Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem. Warunkiem udziału w Konkursie jest akceptacja treści Regulaminu. Poprzez wzięcie udziału w Konkursie Uczestnik akceptuje treść Regulaminu oraz zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.

§3 ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE



1. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik musi zarejestrować się na Stronie Konkursowej pod adresem: www.wildbeanchallenge.pl podając jednocześnie swój nick, e-mail oraz numer karty BPme.

2. Aby zapisać uzyskany wynik w Grze Konkursowej należy wykonać minimum jedno podejście.



§4 PRZEBIEG KONKURSU



1. Konkurs prowadzony jest w okresie od dnia 04.11.2026 r. od godziny 00:00 do dnia 12.01.2027 r. do godziny 23:59.

2. Po spełnieniu warunków udziału opisanych w §2 i §3, Uczestnik poprzez wejście na Stronę Konkursową pod adresem: www.wildbeanchallenge.pl otrzymuje dostęp do Gry Konkursowej „Wild Bean Challenge z BPme” (dalej: „Gra konkursowa”).

3. Konkurs polega na wykonywaniu zadań zręcznościowych w ramach interaktywnej gry komputerowej "Wild Bean Barista Challenge”, w której Uczestnik steruje wirtualnym ekspresem do kawy starając się przygotować napój zgodnie z instrukcją. Wynik Uczestnika jest uzależniony od precyzji osiągniętej podczas rozgrywki oraz skutecznego wykonywania kolejnych napojów. Punkty przyznawane są wyłącznie za samodzielne i skuteczne pokonywanie kolejnych poziomów (napojów) poprzez prawidłowe ich wykonywanie w określonym limicie czasu. Wynik w grze zależy wyłącznie od refleksu, zręczności oraz umiejętności gracza. Konkurs nie zawiera elementów losowości ani przypadkowości - rezultat zależny jest wyłącznie od działań Uczestnika. Niniejszy konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. O wyniku decydują wyłącznie umiejętności uczestnika, bez udziału losowości.

4. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie maksymalnie 20 razy w ciągu dnia. Na Stronie Konkursowej zapisywany i brany pod uwagę będzie wyłącznie najlepszy wynik osiągnięty przez danego Uczestnika.

5. Po zakończeniu poszczególnych etapów Konkursu, spośród Uczestników zostaną wyłonione osoby, które osiągnęły najlepsze wyniki i będą uprawnione do otrzymania Nagrody przewidzianej w puli nagród.

6. Zarejestrowanie wyniku jest równoznaczne z wzięciem udziałem w Konkursie.

7. Szczegóły dotyczące odbioru nagród zostaną ogłoszone za pośrednictwem adresu e-mail, podanego przez Uczestnika w momencie rejestracji wyniku w Grze Konkursowej.

8. Organizator zakazuje posługiwania się rozwiązaniami technicznymi lub organizacyjnymi służącymi automatycznemu, masowemu lub sztucznemu generowaniu startów lub innych aktywności punktowanych w Konkursie albo zawyżaniu liczby przyznawanych punktów, w szczególności:

a. korzystania z botów, skryptów, makr, automatów lub innego oprogramowania służącego do automatycznego albo masowego dokonywania zgłoszeń, oddawania głosów, udzielania odpowiedzi lub rejestrowania startów;

b. zakładania lub wykorzystywania wielu kont, profili, adresów e mail lub numerów telefonu przez tego samego uczestnika w celu zwielokrotnienia liczby zgłoszeń lub punktów;

c. dokonywania zgłoszeń z użyciem fikcyjnych, cudzych lub nieprawdziwych danych; oraz

d. ingerowania w mechanizmy techniczne Konkursu, platformy lub systemu punktacji, w tym obchodzenia zabezpieczeń, limitów zgłoszeń lub mechanizmów weryfikacji.

9. W razie stwierdzenia naruszenia, o którym mowa w pkt 8, Organizator jest uprawniony do nieuwzględnienia zgłoszeń, odpowiedzi, startów lub punktów uzyskanych w wyniku takiego działania, wykluczenia uczestnika z Konkursu oraz pozbawienia go prawa do nagrody albo żądania jej zwrotu, jeżeli nagroda została już wydana.

10. Decyzja o pominięciu zgłoszeń lub wykluczeniu uczestnika może zostać podjęta wyłącznie na podstawie obiektywnie stwierdzonych okoliczności wskazujących na naruszenie, przy czym Organizator opiera się w szczególności na danych technicznych i systemowych (między innymi logach, adresach IP, parametrach urządzeń, częstotliwości i powtarzalności zgłoszeń) oraz innych dostępnych dowodach.

§5 NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA



1. W Konkursie przewidziano następujące rodzaje nagród, przyznawane Uczestnikom na podstawie miejsca zajętego w odpowiednim Rankingu Konkursowym, dostępnym na Stronie konkursowej pod adresem www.wildbeanchallenge.pl. Nagrody zostaną przyznane Uczestnikom w formie kuponów dostępnych w aplikacji Bpme. Nagrody będą widoczne w aplikacji BPme w terminie do 5 dni roboczych od momentu ogłoszenia odpowiedniego Rankingu lub od spełnienia warunków określonych w pkt A poniżej dla nagród promocyjnych.

A. Nagrody promocyjne

Pierwsze 100 000 osób, które zarejestrują się na stronie www.wildbeanchallenge.pl, uzupełnią wymagane dane, w szczególności numer karty BPme oraz rozegrają co najmniej 1 (jedną) rozgrywkę w grze, otrzyma pakiet trzech kuponów promocyjnych:

Kupon 1: 100 punktów bonusowych BPme za wykonanie transakcji zakupu min. 25 l paliwa na stacjach BP w Polsce (oferta jednorazowa)

Kupon 2: 100 punktów bonusowych BPme za każdą zakupioną w okresie trwania promocji kawę (oferta wielorazowa)

Kupon 3: Dodatkowe espresso lub syrop do kawy za 1 grosz, w okresie trwania promocji (oferta wielorazowa)

B. Nagrody codzienne

Każdego dnia 50 (pięćdziesiąt) Uczestników, którzy uzyskają najwyższy wynik w grze w danym dniu kalendarzowym, otrzymają kupon na kawę 300 ml lub hot doga w rozmiarze XXL za 1 grosz. Kupon ma charakter jednorazowy, który będzie ważny przez 30 dni od daty jego wystawienia w aplikacji BPme.

C. Nagroda główna

Nagrodą Główną w Konkursie jest kwota 1 500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) do wykorzystania na stacjach bp, przekazana w formie punktów BPme w liczbie 150 000 punktów. Nagrodę Główną otrzyma 1 (jeden) Uczestnik, który uzyska najwyższy wynik w grze w całym okresie trwania Konkursu.

2. Ranking Uczestników będzie publikowany na bieżąco. Ostateczny ranking będzie opublikowany na Stronie Konkursowej www.wildbeanchallenge.pl w terminie do 7 dni po zakończeniu Konkursu.

3. Jeden Uczestnik może otrzymać w Konkursie maksymalnie jedną Nagrodę Główną, 70 Nagród Codziennych oraz jedną Nagrodę Promocyjną, jeśli spełni warunki dla każdej z nich.

4. Nagrody zostaną przyznane Uczestnikom w formie kuponów dostępnych do wykorzystania w aplikacji BPme w terminie do 5 dni roboczych od momentu spełnienia warunków dla każdej z nich.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń Uczestników pod kątem zgodności z Regulaminem.

6. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na inne nagrody rzeczowe. Laureat nie ma prawa do scedowania prawa do nagrody na osoby trzecie.

7. W przypadku uzyskania przez kilku Uczestników identycznego wyniku punktowego w rankingu, decydującego o przyznaniu Nagrody Głównej lub Nagrody Promocyjnej, o kolejności w rankingu (wyższym miejscu) decyduje czas zgłoszenia danego wyniku (zarejestrowany przez system Konkursu) - pierwszeństwo ma Uczestnik, który osiągnął wynik wcześniej.

8. Pula Nagród jest ograniczona i w momencie wyczerpania puli, przekazywanie nagród zostaje zakończone.



§6 REKLAMACJE

1. Uczestnicy Konkursu mogą zgłaszać reklamacje w siedzibie Organizatora na ul. Św. Czesława 7/12, 61-575 Poznań lub w drodze korespondencji na adres e-mail: info@ggleague.pl. Reklamacja powinna zawierać: Nick, imię i nazwisko, numer karty BPme oraz adres e-mail Uczestnika, jak również dokładny opis przyczyn zgłoszonej reklamacji. Reklamacje mogą być zgłaszane w terminie do dnia 12.02.2027 r.

2. Reklamacje rozpatruje Komisja. Termin rozpatrzenia reklamacji trwa do 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia następującego po dniu wpłynięcia reklamacji do Organizatora, włączając dzień wysłania zawiadomienia o wyniku reklamacji (w przypadku zgłoszenia reklamacji poprzez e-mail, odpowiedź zostanie wysłana na adres e-mail wskazany przez osobę składającą reklamację, chyba że zostaną wskazane innego rodzaju dane kontaktowe).

3. Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody ani otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego.



§7 DANE OSOBOWE



1. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa z zakresu ochrony danych osobowych, tzn. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2. Administratorem danych osobowych Uczestników przetwarzanych do celów przeprowadzenia Konkursu, w szczególności weryfikacji zgłoszeń, rozpatrywania reklamacji, jest agencja Good Game Sp. z o.o. zwana dalej Administratorem 1. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych z Administratorem 1 można kontaktować się pisemnie pod adresem Good Game Sp. z o.o. ul Św. Czesława 7/12, 61-575 Poznań lub mailem na adres info@ggleague.pl.

3. Administratorem danych osobowych Uczestników przetwarzanych do celów wydania nagród jest BP EUROPA SE działająca na terenie Polski poprzez BP EUROPA SE Spółka Europejska Oddział w Polsce z siedzibą w Krakowie przy ul. Pawiej 9, 31-154 Kraków, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000345546, NIP 972-086-54 31 zwana dalej Administratorem 2.



§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE



1. Informacje o Konkursie można uzyskać w siedzibie Organizatora. Niniejszy Regulamin w pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu dla Uczestników na Stronie Konkursowej www.wildbeanchallenge.pl. W sprawie Konkursu można się kontaktować z Organizatorem, wysyłając również korespondencję na adres e-mail: info@ggleague.pl.

2. Wszelkie treści zawarte w materiałach dystrybuowanych przez Organizatora, a dotyczących Konkursu mają charakter jedynie informacyjny. Moc wiążącą dla Organizatora, partnerów i Uczestników mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.

3. Niestosowanie się przez Uczestnika do postanowień niniejszego Regulaminu powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu i uprawnia Organizatora do odmowy przyznania temu Uczestnikowi nagrody.

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Konkursu, w tym treści niniejszego Regulaminu, wyłącznie w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej uniemożliwiającej przeprowadzenia Konkursu na warunkach i zasadach określonych pierwotnie, każdorazowo z podaniem przyczyny dokonanej zmiany wraz z uzasadnieniem, za stosownym powiadomieniem Uczestników poprzez umieszczenie stosownej informacji na Stronie konkursowej. Uczestnik ma prawo złożenia oświadczenia o rezygnacji z dalszego udziału w Konkursie w związku ze zmianą zasad Konkursu, w tym treści Regulaminu. Oświadczenie o rezygnacji z dalszego udziału w Konkursu powinno być doręczone na adres na adres e-mail: info@ggleague.pl.

5. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa.

6. Zapoznanie się z powyższym regulaminem przez zgłoszeniem do Konkursu, jest jednocześnie udzieleniem zgody na udział oraz akceptację wszystkich zawartych w nim zasad oraz warunków.

