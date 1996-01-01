ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH PROMOCJI PT. „WILD BEAN CHALLENGE Z BPME”(dalej: Konkurs)

1. Kategorie danych osobowych przetwarzanych w ramach Konkursu: nick, numer karty BPme oraz adres e-mail.

2. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora Konkursu lub związanych z nimi praw, należy kierować na adres Good Game Sp. z o.o. ul. Wierzbięcice 1, 61-569 Poznań lub mailem na adres: info@ggleague.pl. Organizator przetwarza dane do celów niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu, w szczególności weryfikacji zgłoszeń, rozpatrywania reklamacji.

3. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez BP EUROPA SE działająca na terenie Polski poprzez BP EUROPA SE Spółka Europejska Oddział w Polsce z siedzibą w Krakowie przy ul. Pawiej 9, 31-154 Kraków (BP Europa) należy kierować pisemnie na adres: BP Europa SE, Oddział w Polsce ul. Pawia 9, 31-154 Kraków lub mailem na adres: obsluga@bp.com. BP Europa przetwarza dane do celów wydania nagród.

4. Organizator przekaże BP Europa dane zwycięzców niezbędne dla celów przypisania zwycięzcom nagrody tj. numer karty Bpme.

5. Uczestnicy mają prawo żądania od odpowiedniego Administratora danych dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych, sprostowania (poprawiania), w przypadkach, gdy prawo tak stanowi – prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego lub, z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją wobec przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratorów, chyba że co innego wynika z przepisów prawa, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie będzie możliwy udział w Konkursie lub kontaktowanie się z odpowiednim administratorem danych.

7. Dane osobowe podane przez Uczestnika przy zgłoszeniu do Konkursu jak również̇ inne dane, które zostaną zebrane od Uczestnika w trakcie jego kontaktów z odpowiednim administratorem danych, mogą być przekazywane bądź mogą uzyskać do nich dostęp: i. usługodawcy administratorów, z pomocą których administrator realizuje ww. cele przetwarzania (kategorie takich odbiorców danych: podmioty świadczące usługi pocztowe, kurierskie, usługi marketingowe (organizacja Konkursu), usługi w zakresie obsługi klienta, usługi w zakresie wsparcia IT/IS, w tym prowadzenia i rozwoju stron internetowych i baz danych, usługi płatnicze, firmy prawnicze, windykacyjne, audytorskie, księgowe, archiwizacyjne lub ii. podmioty, którym administrator danych jest zobowiązany podać te dane, w szczególności organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa.

8. Po dokonaniu rejestracji na stronie konkursowej, dane osobowe Uczestników, w szczególności numer karty BPme oraz adres poczty elektronicznej, będą przetwarzane przez Organizatora w celu kontaktowania się z Uczestnikami. Organizator będzie wysyłał na podany adres e-mail informacje dotyczące przebiegu poszczególnych etapów Konkursu.

9. W przypadku, gdy przetwarzanie danych związane będzie z przesyłaniem danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.

10. Administratorzy danych zapewniają̨ odpowiednie środki ochrony danych Uczestników odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia ich poufności, poprawności i dostępności, jak również ochrony przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z wytycznymi i politykami przyjętymi przez Administratorów danych oraz obowiązującymi przepisami prawa.

11. Dane osobowe Uczestników Promocji przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Konkursu. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez Administratorów nie dłużej niż̇ przez czas odpowiadający terminowi przedawnienia roszczeń.

12. Dane Uczestników Konkursu mogą być przetwarzane dłużej niż to wynika z punktów poprzedzających, jeżeli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji lub innej formy roszczeń zgłoszonych przez Uczestnika, a także na potrzeby ewentualnych postępowań sądowych lub administracyjnych.