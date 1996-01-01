Razem możemy podwoić dobro!

W aplikacji BPme możesz przeznaczyć zgromadzone punkty na wsparcie Szlachetnej Paczki

Jak co roku bp wspiera Stowarzyszenie WIOSNA i SzlachetnąPaczkę, pomagając docierać z realnym wsparciem do osób i rodzin, które najbardziej go potrzebują. Zachęcamy również naszych Klientów do włączenia się w akcję. Wystarczy wejść na stronę www.szlachetnapaczka.pl i wybrać Rodzinę.



W tym roku można wesprzeć Szlachetną Paczkę także za pomocą punktów BPme. Od 14 listopada do 11 grudnia 2026 r. punkty BPme pomagają podwójnie. W aplikacji BPme możesz przeznaczyć zgromadzone punkty na wsparcie Szlachetnej Paczki. A my podwoimy ich wartość, dzięki czemu Twoja pomoc będzie miała dwa razy większą moc.

Możesz wybrać jedną z dwóch możliwości:

350 punktów BPme = 7 zł wsparcia

1000 punktów BPme = 20 zł wsparcia



To proste. Wybierz odpowiednią ofertę w aplikacji BPme i wymień swoje punkty. Ty przekazujesz punkty, bp podwaja ich wartość, a razem pomagamy bardziej.

Dołącz do akcji i zamień swoje punkty BPme w realną pomoc.