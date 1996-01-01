Jak co roku bp wspiera Stowarzyszenie WIOSNA i SzlachetnąPaczkę, pomagając docierać z realnym wsparciem do osób i rodzin, które najbardziej go potrzebują. Zachęcamy również naszych Klientów do włączenia się w akcję. Wystarczy wejść na stronę www.szlachetnapaczka.pl i wybrać Rodzinę.
W tym roku można wesprzeć Szlachetną Paczkę także za pomocą punktów BPme. Od 14 listopada do 11 grudnia 2026 r. punkty BPme pomagają podwójnie. W aplikacji BPme możesz przeznaczyć zgromadzone punkty na wsparcie Szlachetnej Paczki. A my podwoimy ich wartość, dzięki czemu Twoja pomoc będzie miała dwa razy większą moc.
Możesz wybrać jedną z dwóch możliwości:
To proste. Wybierz odpowiednią ofertę w aplikacji BPme i wymień swoje punkty. Ty przekazujesz punkty, bp podwaja ich wartość, a razem pomagamy bardziej.
Dołącz do akcji i zamień swoje punkty BPme w realną pomoc.
Korzystając z aplikacji BPme możesz zbierać punkty BPme za tankowanie i zakupy na bp oraz będziesz mieć dostęp do swoich kuponów i ofert w jednym miejscu. Pobierz aplikację już teraz i znajdź to, czego potrzebujesz!