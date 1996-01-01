Strona www.bp.pl wykorzystuje pliki cookies

Zarejestruj się w BPme i odbierz prezent wartości 10 zł

Zgarnij 1000 punktów w BPme 

Zarejestruj się dziś w aplikacji BPme i odbierz prezent o wartości 10 zł – 1000 punktów na start

Wymień punkty BPme na aromatyczną kawę w Wild Bean Cafe lub obniż wartość dowolnych zakupów na stacji bp.

 

Jak to działa?

  • Pobierz aplikację BPme (iOS/Android)
  • Załóż konto lub dokończ rejestrację
  • Automatycznie otrzymasz 1000 punktów (wartość 10 zł)

 

Wykorzystaj punkty w kasie na stacji bp – na kawę w Wild Bean Cafe lub inne zakupy.

Pobierz aplikację BPme w sklepie Google Play

Pobierz aplikację BPme w sklepie App Store

