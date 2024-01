Proste zarządzanie

Opłaty i usługi drogowe



Wiemy jak bardzo ważne jest zapewnienie wsparcia kierowcom na trasie. Dlatego oferujemy kompleksową ofertę opłat i usług drogowych. Karta flotowa bp zapewnia możliwość korzystania z uniwersalnego urządzenia do rozliczania opłat drogowych bp Tollbox, łatwy dostęp do usług serwisowych i holowniczych dla ciężarówek, myjni dla samochodów ciężarowych, bezpiecznych parkingów, przepraw promowych i Combitraffic. A to wszystko bezgotówkowo i bez zbędnych formalności.