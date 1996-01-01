Zatankuj auto od Arval na bp i odbierz aromatyczną kawę w Wild Bean Cafe za 5 zł!

Jak skorzystać z promocji?

Jeśli nie posiadasz aplikacji BPme, pobierz ją i zarejestruj się.

Zatankuj minimum 20 litrów dowolnego paliwa na stacji bp, płacąc kartą paliwową ROUTEX Arval. Otrzymasz kupon na dowolną kawę regularną za 5 zł do wykorzystania na stacjach z ofertą Wild Bean Cafe. Aktywuj kupon „kawa za 5 zł” w aplikacji BPme. Zamów dowolną kawę regularną 230ml w Wild Bean Cafe (np. czarną, z mlekiem, cappuccino, latte lub espresso). Zeskanuj kartę BPme i zapłać za kawę gotówką, kartą bankową lub punktami BPme.

Oferta obowiązuje na stacjach bp z Wild Bean Cafe od 19.07. do 31.12.2025 r