Zatankuj auto od Athlon na bp, odbierz podwójne punkty i aromatyczną kawę w Wild Bean Cafe za 5 zł!

PODWÓJNE PUNKTY BPme za  paliwo zakupione  na stacjach bp*, a do tego pyszna kawa w Wild Bean Cafe za 5 zł. 

Jak skorzystać z promocji “Kawa za 5 zł”?

  1. Jeśli nie posiadasz aplikacji BPme, pobierz ją i zarejestruj się.
  2. Zatankuj minimum 20 litrów dowolnego paliwa na stacji bp, płacąc kartą paliwową ROUTEX Arval.
  3. Otrzymasz kupon na dowolną kawę regularną za 5 zł do wykorzystania na stacjach z ofertą Wild Bean Cafe.
  4. Aktywuj kupon „kawa za 5 zł” w aplikacji BPme.
  5. Zamów dowolną kawę regularną 230ml w Wild Bean Cafe (np. czarną, z mlekiem, cappuccino, latte lub espresso).
  6. Zeskanuj kartę BPme i zapłać za kawę gotówką, kartą bankową lub punktami BPme.

 

Oferta obowiązuje na stacjach bp z Wild Bean Cafe od 19.07. do 31.12.2025 r

*Punkty bonusowe są naliczane do maksymalnie 199 litrów zakupionych w jednej transakcji.
Regulamin Promocji Athlon pdf / 70.3 KB

Aplikacja BPme

Wystarczą 3 proste kroki, żeby cieszyć się z aplikacji BPme!

  1. Pobierz aplikację BPme
  2. Zarejestruj się
  3. Korzystaj z benefitów

Co zyskasz dzięki BPme?

  • Otrzymuj kupony i ciesz się z najlepszych cen na stacjach bp
  • Zbieraj punkty BPme i wymieniaj je na paliwo, zakupy na bp lub specjalne kupony
  • Korzystaj z wyjątkowych ofert dostępnych tylko dla użytkowników
  • Wyszukuj stacje bp i kawiarnie Wild Bean Cafe na Twojej drodze 
  • Miej dostęp do swojej karty zawsze, gdy weźmiesz ze sobą telefon
  • Zadbaj o swój samochód dobierając korzystny dla Twojego pojazdu olej Castrol
Pobierz aplikację BPme w sklepie Google Play

Pobierz aplikację BPme w sklepie App Store

