Ogranicz emisję CO 2



bp Target Neutral to program non-profit mający na celu ograniczenie, zastępowanie i neutralizację emisji CO 2 Twojej floty. Ten przyjazny dla środowiska pakiet jest łatwy do wdrożenia i może znacznie poprawić wizerunek Twojej firmy.



Zaufaj bp



Wdrożony dziesięć lat temu program bp Target Neutral to zestaw prostych, całościowych rozwiązań, które redukują, zastępują i neutralizują emisje CO 2 floty. Dzięki oprogramowaniu, które analizuje emisje, szkoleniom online, które podnoszą umiejętności kierowców i automatycznemu kompensowaniu niektórych emisji, możesz podjąć działania zapobiegające zmianom klimatycznym.



Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym



Dzięki bp możesz mieć wpływ na środowisko i wykazać się odpowiedzialnością społeczną bez konieczności ponoszenia kosztownych inwestycji czy rezygnacji z celów biznesowych.