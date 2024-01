Całkowita kontrola w Twoich rękach



Z portalem bp On-line możesz zarządzać swoimi kartami flotowymi 24/7.



Dostęp do portalu otrzymasz od razu po zatwierdzeniu karty, dzięki czemu będziesz mieć lepszą kontrolę nad firmowymi kosztami. Uzyskasz wgląd do wszystkich transakcji i faktur, które możesz pobrać.



Monitoruj nieprawidłowości I ustawiaj alerty, aby chronić się przed próbami oszustwa.Save time and reduce paperwork with one invoice for all energy types, vehicle related goods and service costs. Monitor irregularities, protect against the risk of fraud and set alerts.

Przeglądaj i pobieraj listę wszystkich aktywnych i nieaktywnych kart flotowe