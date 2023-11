Taka promocja to strzał w 10!



Kup zimowy płyn do spryskiwaczy 3,5 l i odbierz bon do myjni bp o wartości 10 zł

Promocja dotyczy wszystkich karnetów, pojedynczego mycia programem Premium Max lub Złotym.

Specjalnie dla Ciebie, przygotowaliśmy ofertę, która nie tylko zadba o Twoje auto w chłodne dni, ale również przyniesie Ci dodatkowe korzyści. To prawdziwy "Strzał w 10"!

Jak skorzystać z promocji?

Nic prostszego! Wystarczy, że odwiedzisz naszą stację i kupisz zimowy płyn do spryskiwaczy o pojemności 3,5 l, a bon o wartości 10 zł do myjni otrzymasz od ręki. Możesz go wykorzystać, wybierając jedną z dostępnych opcji: karnet, pojedyncze mycie programem Złotym lub Premium Max. Każda z tych opcji zapewni Twojemu autu kompleksową pielęgnację i ochronę.

Karnet = oszczędność i komfort

Wybierając karnet, zyskujesz nie tylko na cenie, ale również na komforcie. Możesz umyć auto wtedy, gdy tylko będziesz potrzebować, bez obaw o dodatkowe koszty.

Program Złoty = kompleksowa usługa mycia

Program Złoty to gwarancja najwyższej jakości usług. Dzięki niemu Twój samochód odzyska blask i będzie wyglądał jak nowy.

Program Premium Max = maksymalna pielęgnacja

Propozycja dla najbardziej wymagających, którzy oczekują perfekcyjnej czystości. Program Premium Max to kompletne spa dla Twojego samochodu, które zatroszczy się o każdy detal