Włącz dobry nastrój z bp!

Lampka za 1 gr z aplikacją BPme

Jesienne i zimowe wieczory mogą być jeszcze przyjemniejsze. Teraz, kupując wybrany karnet do myjni automatycznej bp lub kawonament w Wild Bean Cafe, możesz odebrać jedną z wyjątkowych lampek bp za symboliczny 1 grosz.

Lampki inspirowane barwami bp i Wild Bean Cafe to nie tylko oryginalny gadżet, ale także sposób na stworzenie przytulnej atmosfery w domu, biurze lub pokoju dziecka. Do wyboru jest aż 5 różnych wzorów, które rozświetlą każdy dzień i poprawią nastrój.

Jak skorzystać z promocji?

Odbierz lampkę bp za 1 gr przy zakupie:

karnetu do myjni automatycznej 4+1 gratis

karnetu do myjni z punktami BPme

z punktami BPme doładowania przedpłaconej karty do myjni za minimum 150 zł

do myjni za minimum 150 zł 2x abonament na kawę 5-ta kawa gratis

Kup wybrany karnet do myjni lub kup 2x kawonament WBC i odbierz lampkę bp za 1 grosz. Włącz dobry nastrój z bp!