Jesienne i zimowe wieczory mogą być jeszcze przyjemniejsze. Teraz, kupując wybrany karnet do myjni automatycznej bp lub kawonament w Wild Bean Cafe, możesz odebrać jedną z wyjątkowych lampek bp za symboliczny 1 grosz.
Lampki inspirowane barwami bp i Wild Bean Cafe to nie tylko oryginalny gadżet, ale także sposób na stworzenie przytulnej atmosfery w domu, biurze lub pokoju dziecka. Do wyboru jest aż 5 różnych wzorów, które rozświetlą każdy dzień i poprawią nastrój.
Jak skorzystać z promocji?
Odbierz lampkę bp za 1 gr przy zakupie:
Kup wybrany karnet do myjni lub kup 2x kawonament WBC i odbierz lampkę bp za 1 grosz. Włącz dobry nastrój z bp!
Promocja obowiązuje od 21 października 2026 r. – 26 stycznia 2027 r.