Odjazdowe Rabaty Zimowe

Paliwa bp Ultimate to nie tylko rabaty, to także korzyści dla Twojego silnika

Zwykłe paliwa* mogą pozostawiać po sobie brud, który z biegiem czasu może się nawarstwiać na istotnych elementach silnika i prowadzić do:

• utraty mocy silnika

• wzrostu zużycia paliwa

• zaburzeń w płynności jazdy oraz pracy silnika

• konieczności dokonywania napraw istotnych elementów silnika, takich jak wtryskiwacze paliwa

Przy regularnym stosowaniu wszystkie paliwa bp z technologią ACTIVE tworzą na istotnych elementach silnika barierę ochronną, która nie dopuszcza do gromadzenia się zanieczyszczeń, zapobiega ich ponownemu osadzaniu się i umożliwia silnikowi działanie zgodne z zamierzeniem producenta. To oczywiste, że każdy kierowca chce, żeby jego pojazd zawsze działał niezawodnie, także podczas zimy. I wtedy właśnie samochód z silnikiem diesel’a może najbardziej zawieść. Rano nie będzie chciał ruszyć… a nawet jeśli uda się wyjechać na trasę, silnik wkrótce zaczyna działać słabo lub zupełnie odmawia posłuszeństwa. Może się tak dziać z powodu wytrącenia się parafiny w oleju napędowym. To znany -problem, szczególnie podczas nagłego, przejściowego ochłodzenia. Dlatego właśnie paliwa bp Ultimate Diesel z technologią ACTIVE zostały stworzone specjalnie po to, by działać nieprzerwanie przez całą zimę. Niezawodnie napędzają one silnik i dzięki temu eliminują stres związany z jazdą w zimowych warunkach.

Co więcej, bp Ultimate Diesel z technologią ACTIVE usuwa brud z silnika i dzięki temu możesz na jednym baku przejechać nawet do 56 kilometrów więcej, w porównaniu ze zwykłym olejem napędowym. Dla pojazdów z silnikami benzynowymi korzyść wynosi nawet do 44km dalej na jednym baku. Osiągane korzyści mogą zależeć od rodzaju pojazdu, warunków drogowych, stylu jazdy kierowcy lub innych czynników.

* Paliwa bez dodatków spełniające jedynie podstawową Polską Normę PN-EN.

Zimowe podróże nigdy nie były tak komfortowe. Zatankuj paliwo premium na stacjach bp, korzystaj z rabatów i ciesz się przyjemnością zimowej podróży