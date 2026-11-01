Zatankuj na stacjach bp z aplikacją BPme i aktywuj nowe rabaty:
Rabat obejmuje 10 kuponów miesięcznie w aplikacji BPme, udzielany jest na maksymalnie 50 l paliwa w jednej transakcji i liczony od ceny określonej na dystrybutorze w trakcie tankowania. Promocja trwa od 11 września do 29 grudnia 2026.
Rabat obowiązuje przy zatankowaniu minimum 25 l paliwa w jednej transakcji. Promocja trwa od 11 września do 29 grudnia 2026.
Rabat obowiązuje przy zatankowaniu minimum 25 l paliwa w jednej transakcji. Promocja trwa od 11 września do 29 grudnia 2026.
Korzystając z aplikacji BPme możesz zbierać punkty BPme za tankowanie i zakupy na bp oraz będziesz mieć dostęp do swoich kuponów i ofert w jednym miejscu. Pobierz aplikację już teraz i znajdź to, czego potrzebujesz!