Zakupy w Easy Auchan prowadzą do rabatów

Odkryj nowy sposób na komfortowe zakupy i Twoje ulubione produkty już tu są. Wygodnie, zawsze po drodze – nawet w niedziele.tankowanie w jednym miejscu! Na stacjach bp znajdziesz nie tylko paliwo, ale także sklepy Easy Auchan – otwarte 24/7 – gdzie czekają na Ciebie świeże owoce, warzywa, pieczywo oraz artykuły codziennego użytku. Zaoszczędź czas i zyskaj na wygodzie, kupując potrzebne produkty przy okazji tankowania.

Teraz możesz zyskać jeszcze więcej! Od 11 września do 22 października, robiąc zakupy za min. 35 zł w sklepie Easy Auchan, otrzymasz kupon z rabatem -30 gr/l na paliwa regularne (Pb95 i ON). Do zobaczenia na bp!