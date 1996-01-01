Wild Bean Challenge z BPme

Zostań baristą w grze Wild Bean Barista Challenge

Lubisz kawę i wyzwania? Weź udział w konkursie Wild Bean Challenge z BPme i sprawdź swoje umiejętności w wirtualnej grze!

Od 4 listopada 2026 r. do 12 stycznia 2027 r. zarejestruj się na stronie www.wildbeanchallenge.pl, podaj swój nick, adres e-mail oraz numer karty BPme, a następnie zagraj w grę Wild Bean Barista Challenge. Twoim zadaniem będzie przygotowywanie kawowych specjałów na czas i zdobywanie jak największej liczby punktów. O wyniku decydują wyłącznie refleks, precyzja i umiejętności gracza.