Kawa 50% taniej w Wild Bean Cafe

Od 29 września w Wild Bean Cafe na stacjach bp celebrujemy Dzień Kawy wyjątkową promocją!

Z aplikacją BPme Twoja ulubiona kawa kosztuje 50% mniej – smakuj, delektuj się i korzystaj aż do 19 października.  Nie przegap okazji – poczuj miłość do kawy z Wild Bean Cafe bo wiemy, jak Cię rozkochać w kawie! Niech każdy łyk przypomina Ci, że… Wild Bean, I think I love you!

 

Którą kawę wybierzesz dziś w Wild Bean Cafe na stacjach bp? Latte, Cappuccino, Espresso macchiato, Espresso, smakowe Espresso, Flat White, Kawa biała czy Czarna?

Każda z nich zachwyca aksamitnym smakiem, intensywnym aromatem i dodaje energii na cały dzień!

 

Nie zwlekaj – wpadaj do Wild Bean Cafe i skorzystaj z wyjątkowej promocji!

Regulamin promocji pdf / 301.9 KB