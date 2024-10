Escolha os combustíveis bp Ultimate e sinta a diferença

Motor limpo e protegido : A tecnologia ACTIVE, com milhões de moléculas anti-sujidade, remove a sujidade e forma uma barreira protetora, mantendo o seu motor limpo e protegido.

: A tecnologia ACTIVE, com milhões de moléculas anti-sujidade, remove a sujidade e forma uma barreira protetora, mantendo o seu motor limpo e protegido. Performance máxima e constante : Com o motor limpo, pode experimentar a performance máxima e constante do seu carro, tal como o fabricante idealizou.

: Com o motor limpo, pode experimentar a performance máxima e constante do seu carro, tal como o fabricante idealizou. Mais quilómetros por depósito : A eficiência do motor otimizada pelos combustíveis bp Ultimate permite-lhe conduzir até +56km extra por depósito*.

: A eficiência do motor otimizada pelos combustíveis bp Ultimate permite-lhe conduzir até +56km extra por depósito*. Menos manutenções e avarias: A redução da sujidade no motor ajuda a prevenir manutenções não planeadas e avarias, permitindo-lhe economizar tempo e dinheiro.

*bp Ultimate Diesel com tecnologia ACTIVE. Testado em comparação com combustíveis em conformidade com as especificações definidas pela legislação em vigor (DL 89/2008, de 30 de Maio, na sua redação atual). Os benefícios anunciados verificam-se em utilizações continuadas e podem variar de acordo com o estado do veículo, estilo de condução ou outros fatores.