A carreira de Renato Pita enquanto piloto de rali conta já com vários anos de história. Primeiro em Portugal e posteriormente na Europa, participou em algumas das mais importantes provas de rali do mundo tornando-se o segundo piloto nacional com mais provas disputadas no estrangeiro.

Ao longo dos anos foram muitas as suas conquistas das quais se destaca a vitória no Tour European Rally 2WD Trophy 2017, no ano de estreia do campeonato. A nível nacional, Renato Pita conquistou já um título regional e o vice-campeonato no Campeonato Nacional de Ralis.

Em 2016, Renato Pita criou a sua própria equipa tendo reforçado o seu posicionamento conceituado no panorama automobilístico internacional.