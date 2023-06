bp abre novo posto de abastecimento em Condeixa-a-Nova

A bp inaugurou esta semana um novo posto de abastecimento em Condeixa-a-Nova, que combina a oferta de combustíveis com loja de conveniência muito funcional.

A abertura deste novo posto de abastecimento, inaugura a presença da bp na Vila de Condeixa-a-Nova, reforçando a presença no distrito de Coimbra, contribuindo para o desenvolvimento económico da região com a criação de 6 novos postos de trabalho diretos. A marca reforça assim a sua estratégia de crescimento em território nacional através do alargamento continuo da sua rede de retalho.

Esta nova área de serviço vai disponibilizar os combustíveis Gasóleos e Gasolinas simples com Invigorate, bp Ultimate com tecnologia ACTIVE e AdBlue, dispondo, para efeitos de abastecimento, de 2 bombas multiproduto. Paralelamente à oferta de combustíveis, serão instalados brevemente pontos de carregamento de veículos elétricos ultrarrápidos, acompanhando as atuais e futuras tendências na área da mobilidade rodoviária.

Entre os equipamentos e valências, encontra-se ainda uma loja de conveniência com cafetaria, e lavagem jetwash com aspiração, assegurando todas as necessidades dos clientes.