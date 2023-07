bp e Expresso reúnem especialistas para falar de descarbonização

O evento ofereceu uma visão abrangente do panorama energético global e as suas implicações para Portugal.

As principais tendências e perspetivas do bp Energy Outlook 2023 estiveram em debate na conferência “Vamos falar de descarbonização?”, uma iniciativa da bp Portugal, em parceria com o Expresso, que no dia 20 de junho reuniu alguns dos principais agentes do setor energético nacional e internacional.

Richard de Caux, Head of Industry & Buildings da bp, esteve no edifício da Impresa para partilhar os principais destaques da edição deste ano do bp Energy Outlook, numa visão global sobre o atual panorama energético mundial e os possíveis cenários da energia nos próximos 30 anos.

A descarbonização foi outro dos focos deste evento de reflexão tendo sido discutidos o papel da eficiência energética na descarbonização e a contribuição dos diferentes agentes económicos e das esferas legislativas para o processo.

Dos painéis fizeram ainda parte Maria da Graça Carvalho, eurodeputada; Nuno Afonso Moreira, CEO da Dourogás; Eduardo Ramos, CEO da Via Verde; Filipe Anacoreta Correia, vice-Presidente da CML; Pedro Polónio, presidente da Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) e; Ana Fontoura Gouveia, secretária de Estado da Energia e Clima.

“Diz-se muitas vezes que o futuro já começou, e eu acredito que isso é particularmente verdadeiro no que diz respeito à transição energética. Não há tempo a perder. Todos somos parte da solução. É um trabalho de todos para todos”, convocou Sílvia Barata, CEO da bp Portugal, no seu discurso de abertura.

O bp Energy Outlook reflete assim, uma vez mais, o compromisso contínuo da bp em impulsionar a transição energética para um futuro mais sustentável e onde a colaboração é palavra de ordem.

Fique a conhecer os principais tópicos de discussão aqui.

Ou assista à gravação do evento aqui.