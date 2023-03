bp Portugal apoia Programa de Manutenção de Árvores de Floresta Nativa da LIPOR

Intervenções no âmbito do programa Metro Quadrado têm permitido requalificar uma área de 3 hectares, criando uma floresta de elevado valor ecológico e garantindo condições ideais para estimular a biodiversidade

Como parte do seu propósito de re-imaginar a energia para as pessoas e para o planeta, e integrado no seu modelo de sustentabilidade, a bp ambiciona promover a biodiversidade nas geografias onde opera, nomeadamente através de ações que tenham um impacto positivo na reabilitação, manutenção e melhoria dessa mesma biodiversidade. É nesse âmbito que surge o apoio da bp Portugal ao Programa de Manutenção de Árvores de Floresta Nativa da LIPOR, “Metro Quadrado”, que visa a manutenção de áreas de floresta nativa em processo de reabilitação ecológica nas margens do Rio Leça.

Este apoio ao programa “Metro Quadrado” tem permitido requalificar uma área de 3 hectares de floresta ripícola, localizada em Moreira, no Município da Maia, de forma a transformar a paisagem local, adaptar o espaço às alterações climáticas, reforçar a linha de água existente e criar floresta e galeria ripícola.

Até ao momento, a requalificação consistiu na plantação de diferentes estratos vegetativos autóctones, cerca de 21 espécies diferentes, integrando outros elementos na mata ripícola nomeadamente, pequenos troços mais artificializados, como muros em madeira ou pedra, caminhos e abrigos. Estas técnicas promovem as condições ideais para estimular a biodiversidade, estando devidamente adaptadas aos fenómenos extremos das alterações climáticas.

Para Sílvia Barata, Presidente da bp Portugal, “o apoio ao programa Metro Quadrado da LIPOR vem materializar, em Portugal, um dos objetivos da estratégia da bp assente na promoção de biodiversidade através de ações com impacto positivo nos países onde temos atividade. Para o conseguir, unimo-nos a parceiros como a LIPOR que têm as competências necessárias para o fazer onde é mais necessário e de forma a garantir a sua correta aplicação. Iremos continuar a fazê-lo para que, hectare a hectare, consigamos contribuir para o progresso ambiental e a neutralidade carbónica.”

A LIPOR será responsável pela manutenção desta área nos 4 anos seguintes a esta intervenção ao abrigo do seu Programa Metro Quadrado sabendo-se que estes primeiros anos são particularmente críticos, promovendo a taxa de sucesso de sobrevivência das árvores instaladas nas áreas.

Para a LIPOR, o apoio da bp revela-se de grande importância, não só como alavanca do programa Metro Quadrado, como também pelo facto de permitir que as intervenções que foram levadas resultem na criação de uma floresta de elevado valor ecológico, objetivo primordial do nosso programa e de elevado valor para o ecossistema circundante.

Para a Câmara Municipal da Maia, a integração deste trabalho num conjunto de outras iniciativas que estão a ser desenvolvidas pelo Município da Maia, nomeadamente como um local de demonstração de boas práticas na gestão de recursos hídricos a realizar pela Associação de Municípios Corredor do Rio Leça, são igualmente uma mais-valia para o Município.