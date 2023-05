bp Portugal compensa emissões no WRC Vodafone Rally de Portugal

A bp Portugal vai compensar as emissões de carbono resultantes dos mais de 96 mil litros de combustível consumidos durante os quatro dias do WRC Vodafone Rally de Portugal, a prova do Automóvel Club de Portugal.

O consumo de gasolina 98, gasolina WRC, gasóleo e jet fuel foi estimado pelo ACP, e inclui todos os veículos intervenientes na prova, dos carros de competição à organização, controlo, segurança, helicópteros, GNR e Bombeiros.

A compensação será feita através do bp Target Neutral, e as emissões calculadas numa base Tank to Wheel, abrangendo o consumo do combustível durante a prova.

O bp Target Neutral retirará a quantidade equivalente de créditos de carbono, gerados por projetos globais que reduzem as emissões, alguns dos quais contribuem para melhorar a vida de milhões de pessoas através de um melhor acesso à energia, saúde, educação e emprego.