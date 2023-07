bp Portugal marca presença no Forbes Women’s Summit Portugal 2023

Sílvia Barata, CEO da bp Portugal, e Ana Isabel Trigo de Morais, CEO da Sociedade Ponto Verde, marcaram presença no Forbes Women’s Summit Portugal 2023, um evento que reuniu mulheres líderes, inovadoras e visionárias das mais diferentes áreas de negócio.

Ambas as convidadas mostraram que, apesar de estarem em setores opostos, são vários os pontos que defendem em comum, tais como a importância da transparência por parte das empresas na comunicação sobre sustentabilidade e o facto de que não existe espaço para o greenwashing. Apontaram ainda para o facto de as gerações mais novas,

impulsionadas pela consciência ambiental e social, estarem a fazer cada vez mais pressão para que as empresas adotem práticas mais sustentáveis e transparentes.

Sílvia Barata acredita que as decisões nos negócios devem ir “muito além do preço e têm de ter por base valores e princípios” que tenham igualmente em consideração a preocupação com as pessoas e o planeta.