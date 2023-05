Final do desafio “bp Segurança ao Segundo” premeia alunos de Santa Maria de Lamas

No passado dia 17 de maio realizou-se a Gala Final do Desafio bp Segurança ao Segundo, uma iniciativa que pretende contribuir para a prevenção e segurança rodoviária, direcionada para estudantes do 9º ao 12º ano. Durante a Gala foram divulgadas as classificações das cinco equipas finalistas que participaram nesta iniciativa que resulta de uma parceria entre a bp Portugal e a Fórum Estudante.

A equipa Hérmes, constituída por alunos do Colégio de Lamas, de Santa Maria de Lamas, em Aveiro, sagrou-se a grande vencedora desta 11º edição do desafio bp Segurança ao Segundo. Os alunos da equipa transmitiram uma mensagem que enfatiza que “só se vive uma vez”, comprometendo-se a serem, de futuro, “condutoras mais atentas a tudo aquilo que se passa na estrada”. Esta mensagem reflete o compromisso da bp Portugal em promover a segurança rodoviária e influenciar positivamente os comportamentos dos jovens na estrada.

Silvia Barata, presidente da bp Portugal, elogiou a qualidade dos vídeos apresentados, salientando a intensidade e a eficácia das mensagens transmitidas. Com a segurança enquanto valor principal, a bp tem procurado ser o mais incisiva possível no tema da segurança rodoviária, no sentido de “influenciar de forma positiva a maneira como os jovens podem atuar na condução rodoviária”. Chegando aos jovens com estas reflexões, serão eles a "passar a mensagem de uma forma mais simples e de modo a influenciar também os mais jovens que estão prestes a tirar a carta”, reforçou.

A Gala Final contou com a presença dos parceiros do evento, Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), Direção-Geral da Educação (DGE), Automóvel Club de Portugal (ACP) e Associação Salvador. Além disso, os pilotos Martim Ventura e Luís Portela, membros da bp Ultimate Adventure Team, também estiveram presentes e dirigiram palavras de incentivo e conselhos aos jovens participantes. Ambos destacaram a importância de uma condução defensiva, o respeito pelas estradas e a disposição para aprender com os mais experientes.

Conheça os vídeos vencedores aqui.

Classificação final:

1.º lugar: Hermés, Colégio de Lamas

2.º lugar: RALMS, Agrupamento de Escolas de Albergaria-a-Velha

3.º lugar: Deixa o telemóvel de lado, Escola Secundária de Paredes

4.º lugar: #BePatient, Colégio de Lamas

5.º lugar: Itapink, Instituto Técnico Artístico e Profissional de Coimbra.