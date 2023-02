Etapa Segura em Celorico de Basto

Mentor do projeto Etapa Segura – Campanha Infantil de Segurança Rodoviária há mais de uma década, Renato Pita tem percorrido escolas de todo o país para ações de sensibilização que mobilizam os mais novos, atraídos pela mensagem de um piloto de ralis.

O projeto, que conta com o apoio da bp, visa transmitir noções de segurança rodoviária aos alunos das Escolas do Ensino Básico e promover, com caráter de antecipação, uma cultura de entendimento acerca das regras de trânsito e da conduta a adotar nas estradas como futuros pilotos e transeuntes.

Em Celorico de Basto, Renato Pita foi recebido com efusão pelos alunos do centro escolar, sendo o balanço muito positivo, com o piloto a sublinhar a importância do projeto para os mais novos e a enfatizar o orgulho de continuar com o projeto. “Para mim é um orgulho enorme poder continuar com esta campanha de sensibilização rodoviária junto das crianças do primeiro ciclo. Acredito que com este tipo de ações conseguimos passar uma mensagem assertiva sobre os cuidados a ter na utilização da via pública e assim ajudar auma diminuição dos acidentes rodoviários”, referiu no final da ação.

Também o coordenador do Centro Escolar, António Carlos de Carvalho, sublinhou aimportância do projeto uma vez que “o domínio da segurança rodoviária é um tema de extrema importância e o facto de ser tratado por pessoas com muita experiência e conhecimento, como é o caso do piloto Renato Pita e da sua equipa, são uma mais valia muito importante para os alunos”. “Vivências muito marcantes”, rematou ainda aquele responsável que, juntamente com os alunos, se mostrou muito agradado com a experiência, criada em 2012 pelo piloto.

O projeto, recorde-se, prevê sempre deslocações às escolas de Norte a Sul do país com uma mensagem pedagógica sobre segurança rodoviária, contando já com a participação de mais de 60 mil crianças, entre os 6 e os 10 anos.