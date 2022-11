Sabe quanto pode poupar?

Com o cartão Poupa Mais, as suas compras no Pingo Doce convertem-se em descontos nos postos de abastecimento bp. Como? Por cada 40€ em compras no Pingo Doce, acumula imediatamente 2€ de saldo para descontar em combustível bp. Ou seja, se gastar 160€ numa compra Pingo Doce, acumula 8€ no seu cartão Poupa Mais para gastar no seu próximo abastecimento.

Num abastecimento de 40L de combustível, utilize 8€ do seu cartão Poupa Mais e garanta de imediato um desconto de 20 cêntimos/litro.

Além disso, pode ainda obter descontos e benefícios nas lojas Pingo Doce e usufruir das vantagens do programa bp premierplus.

Utilize até 20€ de desconto por dia em combustível na bp, e poupe até 25% do valor do abastecimento.