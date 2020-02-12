bp Türkiye olarak 31 Mart - 02 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen 15. Uluslararası Petrol, LPG, Madeni Yağ, Ekipman, İstasyon Market Ürünleri ve Teknoloji Fuarı’nda 'Karbon Nötr' standımız ile Türkiye’nin dört bir yanından gelen iş ortaklarımızı ve bayilerimizi ağırladık.
bp Türkiye’nin gençlerimizin gelişimine destek olmak için yola çıktığı projesi Gelişim, Seninle’nin detayları için tıklayınız.
Kaynak üretimine odaklanmış uluslararası bir petrol şirketinden müşterilere yönelik çözüm sunmaya odaklanmış entegre bir enerji şirketine geçiş yapmamıza yardımcı olacak yeni bir strateji belirliyoruz.
100 yılı aşkın süredir olduğu gibi pandemi süresince de ülkemizin ihtiyaç duyduğu enerjiyi ve hizmeti sağlamaya yardımcı olan bayilerimizden acenta ekiplerimize, Ataş Terminal çalışanlarından lojistik ve sevkiyat ekiplerimize kadar tüm iş ortaklarımıza gösterdikleri çaba ve çalışmalar için çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız…
bp’nin Enerji Görünümü 2020 raporu, 2050'ye kadar küresel enerji geçişini şekillendiren etmenleri ve bu geçişi çevreleyen temel belirsizlikleri araştırıyor.
108 yıldır Türkiye’nin uzun yol arkadaşı olan bp, bu toprakların çocukluğunu, gençliğini ve olgunluğunu gördü, Türkiye ile birlikte büyüdü.
Geleceğin enerjisini sağlamak için bugünden hareket ederek enerji kaynaklarını doğru kullanmak ve öncü enerji kuruluşu olmak...