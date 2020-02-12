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FIFA Dünya Kupası Katar 2022'nin tadını muhteşem hediyelerle çıkar!

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ACTIVE technology formüllü yeni bp Ultimate Diesel

bp’nin yeni ACTIVE technology formüllü dizel yakıtları motorunuzun daha düzenli çalışmasına yardımcı olur.

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‘Yönümüz belli’

bp, en geç 2050 yılına kadar sıfır emisyon şirketi olmak ve dünyanın sıfır emisyona ulaşmasına yardımcı olmak için yeni bir hedef belirledi. Bu vizyonu yerine getirmek üzere daha odaklanmış, daha entegre olmak ve doğrudan enerji geçişi için en temelden yeniden organize olacağız.

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"Gelişim, Seninle" ile gençlerin yanında olmayı sürdürüyoruz.

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Sürdürülebilirlik çerçevemiz

Sürdürülebilirlik, sıfır emisyonu hedefledimiz stratejimizin temelini oluşturuyor. Tüm paydaşlarımız, toplumlar, çalışanlarımız ve hissedarlarımız için daha geniş çapta değer yaratmanın kilit önem taşıdığına inanıyoruz.
 
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BP CEO Bernard Looney speaks during an event in London on February 12, 2020, where he declared the company's intentions to achieve "net zero" carbon emissions by 2050. - British energy giant BP, under the leadership of new chief executive Bernard Looney, declared Wednesday its aim to achieve "net zero" carbon emissions by 2050, although it was vague on how it planned to hit the target. "BP's new ambition to be a net zero company by 2050 or sooner covers the greenhouse gas emissions from its operations worldwide... and the carbon in the oil and gas that it produces," said a statement ahead of a speech by Looney on plans to "fundamentally transform its whole organisation". (Photo by DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP) (Photo by DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP via Getty Images)

Sürdürülebilirlik stratejimiz kapsamında “Karbon Nötr” standımız ile Petroleum İstanbul 2022’deydik.

bp Türkiye olarak 31 Mart - 02 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen 15. Uluslararası Petrol, LPG, Madeni Yağ, Ekipman, İstasyon Market Ürünleri ve Teknoloji Fuarı’nda 'Karbon Nötr' standımız ile Türkiye’nin dört bir yanından gelen iş ortaklarımızı ve bayilerimizi ağırladık.

bp’den gençler için “Gelişim, Seninle”

bp Türkiye’nin gençlerimizin gelişimine destek olmak için yola çıktığı projesi Gelişim, Seninle’nin detayları için tıklayınız.

Yeni stratejimiz

Kaynak üretimine odaklanmış uluslararası bir petrol şirketinden müşterilere yönelik çözüm sunmaya odaklanmış entegre bir enerji şirketine geçiş yapmamıza yardımcı olacak yeni bir strateji belirliyoruz.

Teşekkürler!

100 yılı aşkın süredir olduğu gibi pandemi süresince de ülkemizin ihtiyaç duyduğu enerjiyi ve hizmeti sağlamaya yardımcı olan bayilerimizden acenta ekiplerimize, Ataş Terminal çalışanlarından lojistik ve sevkiyat ekiplerimize kadar tüm iş ortaklarımıza gösterdikleri çaba ve çalışmalar için çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız…

Enerji Görünümü Raporu

bp’nin Enerji Görünümü 2020 raporu, 2050'ye kadar küresel enerji geçişini şekillendiren etmenleri ve bu geçişi çevreleyen temel belirsizlikleri araştırıyor.

Türkiye'de bp

108 yıldır Türkiye’nin uzun yol arkadaşı olan bp, bu toprakların çocukluğunu, gençliğini ve olgunluğunu gördü, Türkiye ile birlikte büyüdü.

SEÇ-G yaklaşımımız

Geleceğin enerjisini sağlamak için bugünden hareket ederek enerji kaynaklarını doğru kullanmak ve öncü enerji kuruluşu olmak...

"bp dünyası" dergisi

Basın bültenleri

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Global haber ve yayınlar

Sürdürülebilirlik Raporu 2021

#bpnetzero

Dünya Enerjisi 2022 İstatistiksel İncelemesi

Yıllık Rapor ve 20F 2021 Formu