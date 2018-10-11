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Basın bültenleri

2023 - Basın bültenleri

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Basın bülteni arşivi

2022 - Basın bültenleri
2021 - Basın bültenleri
2020 - Basın bültenleri
bp Türkiye’nin Gelişim, Seninle projesinde yeni etap pdf / 77.9 KB
bp Türkiye’de ülke başkanı değişimi pdf / 153.9 KB
bp Enerji Görünümü 2020 pdf / 100.5 KB
bp Türkiye, gençler için "Gelişim, Seninle" portalını hayata geçirdi pdf / 130.8 KB
Castrol Türkiye araç servis ve bakım sektöründeki çalışanların yanında pdf / 632.7 KB
bp Taşıtmatik ile araçtan inmeden akaryakıt temini pdf / 115.5 KB
bp’de BonusFlaş’la araçtan inmeden ödeme dönemi pdf / 106.3 KB
bp Türkiye’den İstanbul’daki Sağlık Bakanlığı ambulanslarına akaryakıt desteği pdf / 56.5 KB
COVID-19 salgını süresince bp akaryakıt istasyonları emniyeti hakkında (30.03.2020) pdf / 27.3 KB
bp’den müşterilerini düşünen proje: Doğru Yakıt Sistemi pdf / 160.7 KB
bp’den Taşıtmatik’li iş ortaklarına ayrıcalıklı platform; BP FiloMaster pdf / 123.8 KB
2019 - Basın Bültenleri
bp Türkiye’den yeni Sosyal Sorumluluk projesi: Gelişim, Seninle (17.12.2019) pdf / 367.1 KB
bp’nin en büyük teknoloji merkezinde 100 yılda yaklaşık 10 milyon test (25.10.2019) pdf / 98.9 KB
Castrol’ün yeni kampanyası “Ne yazıyorsa o!” (16.09.2019) pdf / 673.8 KB
Renault Grubu Castrol’ü tercih etti (22.08.2019) pdf / 668.1 KB
Türkiye’de ilk: Castrol’ün bitkisel bazlı motor yağı Bosch Car Service’lerde (21.06.2019) pdf / 691.6 KB
bp’de kartsız işleme özel 60 TL’ye varan puan kampanyası (03.06.2019) pdf / 60.8 KB
Castrol Türkiye, Temiz Kömür Teknolojileri Çalıştayı ve Fuarı’na katıldı (29.04.2019) pdf / 648.9 KB
bp – Axess iş birliği kazandırıyor! (16.04.2019) pdf / 58.7 KB
bp TAŞITMATİK avantajları şimdi de VakıfBank BusinessCard’lılara geliyor (22.03.2019) pdf / 79.9 KB
Hopi’liler bp’de kazanıyor (01.03.2019) pdf / 55.1 KB
“bp Enerji Görünümü 2019” raporu dünya lansmanı gerçekleştirildi (15.02.2019) pdf / 84.3 KB
Madeni yağ sektöründe çevresel sürdürülebilirlik adına önemli adım: Castrol’den Türkiye’nin ilk ve tek bitkisel bazlı motor yağı (23.01.2019) pdf / 672.1 KB
bp Türkiye’nin yeni Akaryakıt Bayi Satış Müdürü Ersin Akmanoğlu (09.01.2019) pdf / 76.6 KB
Castrol ve Anadolu Landini 5 yıllık anlaşmaya imza attı (04.01.2019) pdf / 695.3 KB
2018 - Basın Bültenleri
SOCAR ve bp, Türkiye’de petrokimya alanında yeni bir iş ortaklığı planlıyor (20.12.2018) pdf / 92.8 KB
Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Direktörlüğü’ne yeni isim (12.12.2018) pdf / 649.8 KB
Castrol, yenilenen ticari araç yağlarını 22 bin km’lik bir Roadshow ile tanıttı (07.12.2018) pdf / 658.6 KB
NASA’nın tercihi Castrol (29.11.2018) pdf / 652 KB
Castrol ve Hypco’dan önemli iş birliği (22.11.2018) pdf / 680.4 KB
Castrol ve Bosch’tan önemli iş birliği (30.10.2018) pdf / 683.9 KB
bp Türkiye, 9. Enerji Zirvesi’nde (11.10.2018) pdf / 55.9 KB
“bp Enerji Görünümü 2018” raporu Türkiye’de kamuoyu ile paylaşıldı (18.09.2018) pdf / 89.5 KB
Castrol, motosiklet tutkunlarını Vespa hediyesi ile sevindiriyor (01.09.2018) pdf / 683.1 KB
Castrol, 4x4 Dünyası Offroad Fest’te ayakları yerden kesecek (14.06.2018) pdf / 666.1 KB
bp Türkiye’nin yeni Ülke Başkanı Joe Murphy oldu (16.05.2018) pdf / 80.1 KB
Castrol CRB Turbomax yola ömrünü verenlere “Sen Bize Lazımsın” diyor! (27.04.2018) pdf / 649.2 KB
bp – Maximum Kart ortaklığı kazandırıyor! (14.01.2018) pdf / 57.5 KB