bp, 23 Nisan’ı Hatay’daki çocuklarla kutladı

bp Türkiye ve Castrol Türkiye Hatay’da depremden etkilenen çocuklara psikososyal destek sağlamak amacıyla eğitici, öğretici atölyeler ve aktiviteler düzenledi.

Türkiye’nin 11 ilini etkileyen deprem felaketinin ardından ilk günden itibaren bölgeye destek veren bp Türkiye ve Castrol Türkiye, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı depremin en çok etkilediği illerden biri olan Hatay’da geçirdi. ‘Benimle Oynar mısın?’ adıyla gerçekleşen psikososyal destek programında 3 gün boyunca Hatay’ın farklı noktalarında onlarca çocuğa ulaşacak eğitici, öğretici atölyeler ve aktiviteler düzenleniyor.

Ramazan Bayramı ve 23 Nisan birlikte kutlandı

23- 25 Nisan arasında çadır ve konteyner kentlerde gerçekleşen ‘Benimle Oynar mısın?’ etkinliklerinde çocukların yaratıcılıklarını sergilediği öğretici ve eğlenceli 5 farklı atölye düzenlendi: Resim Atölyesi, Dürbün Yapımı Atölyesi, Parmak Kukla Atölyesi, Balon Aktivitesi, Müzikli Oyunlar Aktivitesi. Bu etkinliklere katılan çocuklar dünyaya farklı bir gözle bakabilmelerine ve psikososyal gelişimlerine destek olabilecek atölyelere oldukça ilgi göstererek eğlenceli zaman geçirdiler.

3 gün boyunca atölyeler ve aktiviteler sürerken, Hatay’ın farklı bölgelerinde yaşayan çocuklar içinse günlük eğitim-öğretim hayatlarına destek olacak kırtasiye setleri hediye edildi.

bp Türkiye: Bölgeye desteğimiz sürecek

bp Türkiye’den yapılan açıklamada, “Ramazan Bayramı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın aynı günlerde kutlanması her iki bayramın önemini daha da artırdı. Bu nedenle 3 gün süren etkinliklerle Hatay’ın farklı bölgelerinde yaşayan çocuklara ulaşmayı amaçladık. Çocuklar için sorumluluğumuzun farkındayız. Bölgedeki çocukların yüzlerindeki gülümseme ve gözlerindeki ışıltı hep sürsün diye yanlarında olmaya, sadece bayramda değil her zaman gülmeleri için elimizden geleni yapmaya ve bölge halkına destek olmaya devam edeceğiz" denildi.