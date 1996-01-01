bp Türkiye müşteri memnuniyetinde zirvede

bp Türkiye Şikayetvar'ın düzenlediği 2023 Müşteri Mükemmeliyetinde Başarı (A.C.E.) Ödülleri'nde akaryakıt sektöründe Diamond Ödülü'ne layık görüldü.



194 bin markanın, 11,2 milyon bireysel üyenin ve aylık ortalama 28 milyon ziyaretçinin buluştuğu Şikayetvar, kusursuz müşteri deneyimini yaşatan markaları dokuzuncu kez ödüllendirdi.



Bu yıl akaryakıt sektöründe zirveye yerleşerek Diamond Ödül almaya haz kazanan bp Türkiye olarak, akaryakıt sektöründe her çeyrekte ve her değerlendirme kriterinde açık ara birinci olmaktan büyük gurur duyuyoruz.



Bu ödülü, bp Türkiye'nin müşteri memnuniyetini odağına alan hizmet anlayışının yansıması olarak görüyoruz. Akaryakıt gibi müşteri etkileşiminin yoğun ve yüksek olduğu bir sektörde elbette ki böyle bir başarıyı yakalamak müşterilerimizi dinlemek, ihtiyaçlarına doğru çözümler üretmek ve iyi bir takım oyunuyla mümkün. Bu ödülde emeği geçen bp Türkiye çalışanlarına, iş ortaklarımıza ve elbette değerli müşterilerimize teşekkür ederiz.



Türkiye'nin tek müşteri memnuniyeti ölçüm endeksi olan A.C.E Ödülleri 60 farklı kategoriden müşteri deneyimini en iyi şekilde yöneten ulusal ve uluslararası 113 markaya veriliyor. Kazananlar, şikâyet oranı, memnuniyet düzeyi, teşekkür oranı ve markayı tercih etme oranı gibi kriterler baz alınarak belirleniyor.