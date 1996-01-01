bp, 16. Petroleum Fuarı’nda bayileriyle birlikte dayanışma mesajı verdi

bp’nin 16. Uluslararası Petroleum İstanbul Fuarı’ndaki karbon nötr standına gelen sektör iş ortakları ve bayiler, deprem sonrasında bölgeye ve bölgedeki sektör temsilcilerine nasıl destek olabileceklerini değerlendirirken akaryakıt sektörünün geleceğini konuştular. bp, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde 16-18 Mart tarihleri arasında gerçekleşen 16. Uluslararası Petrol, LPG, Madeni Yağ, Ekipman, İstasyon Market Ürünleri ve Teknoloji Fuarı’na katıldı. Karbon nötr olması ile öne çıkan bp standını ziyaret eden bayiler, sektör iş ortakları ve ziyaretçilerle 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremin bölgeye etkisi, deprem sonrasında bölgeye yapılan destekler, bundan sonra yapılacaklar, akaryakıt sektörünün doğal afetlerdeki stratejik rolü ve son dönemde akaryakıt sektöründe meydana gelen gelişmeler konuşuldu. Deprem sonrasında Türkiye’nin dört bir yanındaki bp bayileri ilk kez bir araya geldi 16. Uluslararası Petroleum İstanbul Fuarı’ndaki bp standı ülkenin dört bir yanında faaliyet gösteren bp bayilerini ve iş ortaklarını ağırladı. Özellikle yaşanılan büyük deprem felaketi sonrası ilk kez bir araya gelen sektör paydaşlarının ortak mesajı dayanışma oldu.

Standa gelenler dokunmatik kiosklarla istasyon dolaşma deneyimi yaşarken Wild Bean Cafe alanında da istasyonlarda bulunan ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Taşıtmatik iş birimi ve bp’nin madeni yağ markası Castrol de fuarda bp standının önemli köşelerinden oldu. Fuar boyunca iş ortakları ve bayiler ile güçlü işbirliğinin devamlılığı vurgulandı.

“Sektörümüz birlikte daha güçlü” 25 yılı aşkın süredir sektörün en büyük oyuncularını bir araya getiren fuar olan 16. Uluslararası Petroleum İstanbul Fuarı’nın 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından düzenlenen en önemli etkinliklerden biri olduğunu belirten bp Türkiye Perakende Akaryakıt Operasyon Direktörü Ersin Akmanoğlu, “Ülkemizde meydana gelen deprem felaketi hepimizi derinden sarstı. Tüm sektör olarak, bölgeye ve bölgede yaşayan vatandaşlarımıza yardımcı olabilmek için ilk günden itibaren tüm imkanlarımızla sahadaydık. Sektörümüzün en önemli etkinliklerinden biri olan 16. Uluslararası Petroleum İstanbul Fuarı’nda da tüm iş ortaklarımızla ne kadar güçlü olduğumuzu ve elimizdeki imkânlarla ülkemizin bize ihtiyaç duyduğu her alanda neler yapabileceğimizi ortaya koyduk. Bu fuarı özellikle sektörümüzle ve bayilerimizle bir araya gelmek açısından da çok önemli bir fırsat olarak görüyorduk. Bizim için önemli olan diğer bir yanı ise bölgeden gelen bayilerimizle karşılıklı konuşabilmekti. Meydana gelen büyük deprem felaketinin ardından bayilerimizin karşı karşıya kaldıkları zorlukları kendilerinden duyabilmek bu fuara asıl geliş sebebimizdi. Yaşadığımız deprem felaketinin ardından yapılabilecekleri konuşurken her zaman yanlarında olacağımızı da özellikle vurguladık. Çünkü bu felaketin üstesinden ancak birlikte gelebiliriz. Ayrıca fuar boyunca bayilerimiz başta olmak üzere tüm sektör paydaşlarımızla önümüzdeki dönemde yapılacakların üzerinde de durduk” dedi.