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Raporlar

bp Energy Outlook 2023 – identifier

Enerji Outlook

bp Enerji Görünümü 2023, enerji dönüşümünü çevreleyen temel eğilimleri ve belirsizlikleri inceliyor.

Arşiv

Arşivdeki bir Enerji Outlook Raporu seçin
Enerji Outlook - 2022
Enerji Outlook - 2020
Enerji Outlook - 2019
Enerji Outlook - 2018
Enerji Outlook - 2017
Enerji Outlook - 2016
Enerji Outlook - 2015
Enerji Outlook - 2014

Emeklilerimiz

 

Bu bölüm BP Petrolleri A.Ş. katılımsız emeklilik planına ilişkin aktüeryal varsayımların özet raporlarını emeklilerimizin bilgisine sunmak üzere hazırlanmıştır. Raporlar aktüeryal prensipler kapsamında varsayımlar ve değerlemeler içermekte olup, bunlar BP Petrolleri A.Ş. taahhütleri olarak yorumlanamaz. Çalışanların herhangi bir prim katkısı yapmadığı ve bir fonun da oluşturulmadığı planın uygulamasında 3 Temmuz 1996 tarihinde 202 Celse ile yürürlüğe konan “BP Petrolleri Anonim Şirketi Katılımsız Emeklilik Yardımı Yönetmeliği” düzenlemeleri geçerlidir.

 

Aktüeryal varsayımlar ve değerleme, 1 Mart 2009 tarih ve 27156 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Emekliliğe Yönelik Taahhütte Bulunan Kuruluşların Aktüeryal Denetimi Hakkında Yönetmelik uyarınca hazırlanmaktadır.

Rapor Özeti BP Petrolleri 2020 pdf / 248.7 KB
Rapor Özeti BP Petrolleri 2019 pdf / 249 KB
Rapor Özeti BP Petrolleri 2018 pdf / 250 KB
Rapor Özeti BP Petrolleri 2017 pdf / 250.4 KB
Rapor Özeti BP Petrolleri 2016 pdf / 249.1 KB

Global raporlar

bp Grup raporlarını online olarak okuyabilirsiniz.
Sustainability report 2021 – photo montage

Sürdürülebilirlik raporu 2021

bp'de sürdürülebilirlik; enerji geçişinin iş fırsatlarını insanlar ve gezegenimiz için amaç ve hedeflerimizle birleştirerek değer yaratmak ve net sıfıra ulaşmak ile ilgilidir.

Sürdürülebilirlik Raporu 2021 pdf /
ESG graphic

bp'de ESG

Raporlarımız, paydaşlarımız için öncelikli olarak sürdürülebilirlik konularına odaklanmıştır. Raporlamamızı bilgilendirmek için farklı raporlama çerçevelerine ve standartlarına başvuruyoruz. Aşağıda raporlarımız, politikalarımız ve pozisyonlarımız, ESG verilerimiz, çerçevelerimiz ve standartlarımızla ilgili detayları bulabilir veya yatırımcılar bölümümüzde bp'de ESG hakkında daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz.

ESG veri sayfasını XLSX olarak indirin xlsx /
ESG veri sayfasını PDF olarak indirin pdf /
ESG yatırımcı paketini indirin pdf /
Annual Report and Form 20-F 2021

Yıllık Rapor ve 20-F 2021 Formu

bp'nin 2021'deki temel faaliyetlerine, etkinliklerine ve sonuçlarına genel bir bakış ile birlikte ilerlerken performansımız ve hedefimiz hakkında yorumlar.

Yıllık Rapor ve 20F 2021 Formu pdf /
Energy Outlook 2022 edition

Enerji Görünümü 2023

bp Enerji Görünümü 2023, enerji dönüşümünü çevreleyen temel eğilimleri ve belirsizlikleri inceliyor.
bp Statistical Review of World Energy 2022 – identifier

Dünya Enerjisi 2022 İstatistiksel İncelemesi

Bu yılın baskısında, enerji alanındaki üçlü çıkmazı ele alırken ‘düşük karbon seviyelerinin’ yanı sıra enerji ‘güvenliğinin’ ve ‘fiyat uygunluğunun’ süregelen önemini vurgulamaktadır.
Enerji Görünümü 2023 pdf /
Dünya Enerjisi 2022 İstatistiksel İncelemesi pdf / 6.1 MB