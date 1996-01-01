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bp Grup'a bakış

Dünya çapında geniş kitlelere enerji hizmeti sunan küresel bir enerji kuruluşu olan bp, Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika, Avustralasya, Asya ve Afrika'da faaliyetlerini sürdürmektedir.
Grup yayınları
bp Yıllık Faaliyet Raporu ve Form 20-F 2022
Dünya Enerji Konusunun İstatistiksel Değerlendirmesi 2022 pdf / 6.1 MB
Sürdürülebilirlik Raporu 2022
bp Enerji Outlook 2023

Faaliyet modelimiz

bp, hissedarlarımız ve toplum için değer katmak. Yeni faaliyet modelimiz daha entegre bir nitelik taşımakta olup önümüzdeki enerji geçiş sürecine odaklanmaktadır. Bu modelin, paydaşlarımızın değişen taleplerini koşulsuz operasyonel mükemmelliğe odaklanarak emniyetli, güvenilir ve etkin faaliyetlerimizle  karşılayabileceğine inanıyoruz.

Mevcut faaliyet modelimize ilişkin detaylı bilgi
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Üretim ve Faaliyetler
Müşteriler ve Ürünler
Gaz ve Düşük Karbonlu Enerji
Yenilikçilik ve Tasarım
An of a lady managing a meeting in a bp office.
Bernard Looney, chief executive officer

Liderlik ekibimiz

Çalışanlarımız

Who we are

İnançlarımız

Amacımız

Amacımız en geç 2050 yılına kadar sıfır emisyon şirketi olmak. Ve dünyanın sıfır emisyona ulaşmasına yardımcı olmak. Bu, operasyonlarımızdan 55 milyon ve upstream petrol ve gaz üretimimizin karbon içeriğinden 360 milyon ton olmak üzere yaklaşık 415 milyon ton emisyonla mücadele etmek anlamına gelecektir.
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Tarihçe

Geçmişimizde, sürekli olarak geçişlerle alakalı bir hikaye yer almaktadır; örneğin, kömürden petrole geçiş, petrolden gaza geçiş, karadan derin sulara ve şimdi de düşük karbon içerikli yeni enerji kaynaklarına geçiş.

İlk petrolün keşfinden günümüze

bp'nin nereden geldiğini ve bundan sonraki hedeflerini keşfedin.

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Enerjiyi yeniden tasarlamak

bp, en geç 2050 yılına kadar sıfır emisyon şirketi olmak ve dünyanın sıfır emisyona ulaşmasına yardımcı olmak için yeni bir hedef belirledi.