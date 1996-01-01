bp Grup'a bakış

bp, hissedarlarımız ve toplum için değer katmak. Yeni faaliyet modelimiz daha entegre bir nitelik taşımakta olup önümüzdeki enerji geçiş sürecine odaklanmaktadır. Bu modelin, paydaşlarımızın değişen taleplerini koşulsuz operasyonel mükemmelliğe odaklanarak emniyetli, güvenilir ve etkin faaliyetlerimizle karşılayabileceğine inanıyoruz.
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bp, en geç 2050 yılına kadar sıfır emisyon şirketi olmak ve dünyanın sıfır emisyona ulaşmasına yardımcı olmak için yeni bir hedef belirledi.