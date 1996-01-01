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Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirliği, iş yapma biçimimizin ve stratejimizin içine yerleştiriyoruz. Sürdürülebilirlik çerçevemiz; net sıfıra ulaşma, insanların hayatlarını iyileştirme ve gezegenimize özen gösterme hedeflerimizi ortaya koyuyor.
Sürdürülebilirlik raporu 2022 pdf / 10.4 MB

Net sıfır hedefimiz

Hedefimiz 2050 veya daha erken bir tarihte sıfır emisyonlu şirket olmak ve dünyanın sıfır emisyona ulaşmasına yardımcı olmak.

 

Dönüşüm planlarımızı nasıl hayata geçiriyoruz?
E m b e d d i n g i n t o o u r D N A E n g a g i n g s t a k e h o l d e r s I m p ro v e p e op l e ' s l i v e s G e t t o n e t z e ro C a r e f o r o u r p l a n e t Our beliefs and foundations
Sürdürülebilirlik çerçevemiz, entegre bir enerji şirketi olma stratejimizin temelini oluşturmakta ve amacımızı eyleme dönüştürmektedir. Bu çerçeve, bp, paydaşlarımız ve toplum için en büyük farkı yaratabileceğimize inandığımız alanlardaki hedeflerimizi ortaya koymaktadır.


Amaçlarımız ve hedeflerimiz

 

Odaklandığımız alanlarımızın her biri için hedefler belirledik:

  • bp'yi 2050'ye kadar veya daha erken bir tarihte sıfır emisyona ulaştıracak ve dünyanın da sıfır emisyona ulaşmasına yardımcı olacak 10 hedef
  • gezegenimizle özen göstermek için beş hedef
  • insanların yaşamlarını iyileştirmeyi amaçlayan beş hedef.
Sürdürülebilirlik hedeflerimiz
Net sıfıra ulaşmak

bp'yi 2050 veya daha erken bir tarihte net sıfıra ulaştıracak beş hedef ve dünyanın da bu amaca ulaşmasına yardımcı olacak beş hedef belirledik.
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Sürdürülebilirlik çerçevemiz, faaliyet gösterdiğimiz çevre üzerinde olumlu bir fark yaratmaya odaklanmayı içermektedir. Beş gezegen hedefimiz biyoçeşitlilik, su yönetiminin yanı sıra doğa temelli çözümler, döngüsellik ve sürdürülebilir satın almayı da içeren doğal iklim çözümlerini kapsamaktadır.
Gezegenimize özen göstermek
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İnsanların yaşamlarını iyileştirmek

Beş insan hedefimiz, insanların yaşamlarını iyileştirmek için attığımız adımlara odaklanmamızı ve bunları yapılandırmamızı sağlar. Bu hedefler, güçlü sosyal etki ve risk yönetimi gerekliliklerimize ve işletme yönetim sistemimizdeki rehberliğe dayanmaktadır.
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2022 sürdürülebilirlik başlıkları

Net sıfır faaliyetlerimiz

41%

mutlak emisyonlarda 2019’a göre azalma

Biyoçeşitliliğin geliştirilmesi

desteklenen biyoçeşitlilik projeleri

Gürcistan, Türkiye ve Trinidad ve Tobago’da

Metanın azaltılması

0.05%

metan yoğunluğu (mevcut metodolojimiz kullanılarak hesaplanmıştır)

Daha fazla temiz enerji

5.8GW

FID'ye kadar geliştirilen kümülatif toplam yenilenebilir enerji üretim kapasitesi

Dönüşüme daha fazla yatırımlarımız

~$4.9bn

Dönüşümü büyütme yatırımı

Sürdürülebilir geçim kaynakları

tüm çalışanlara

2022'de dünya çapında kendilerine adil bir ücret ödendiğini doğruladı

Döngüselliğin ortaya çıkarılması

Döngüsellik çerçevesi

tüm bp iş kollarını desteklemek için faaliyete geçirildi

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Hızlı okuma

Hızlı okuma

2022’deki sürdürülebilirlik performansımızın ve ilerlememizin özeti
Veriler ve nasıl raporladığımız

Veriler ve nasıl raporladığımız

Raporlama standartlarımız ve çerçevelerimiz, gereklilik değerlendirmemiz ve TCFD açıklamalarımızı da içeren raporlama yaklaşımımız hakkında daha fazla bilgi edinin.
Raporlama merkezi ve arşiv

Raporlama merkezi ve arşiv

Raporlama merkezimiz tüm önemli raporlarımızı, hareket tarzımızı ve yıllık raporumuz ve ESG (Çevresel Sosyal ve Denetim) veri sayfasını da içeren performans verilerimizi bir araya getiriyor.

bp Grubu hakkında daha fazla bilgi

Enerji Outlook

Enerji konusunda geleceğe yönelik faaliyetlerimiz arasında, 2050 yılına kadar gerçekleşecek olan küresel enerji geçişini şekillendirecek etkenlerin araştırılması yer almaktadır.

Amacımız

Amacımız, insanlar ve gezegenimiz için enerjiyi yeniden tasarlamak.

Sürdürülebilirlik güncellemeleri

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