Sürdürülebilirlik

Hedefimiz 2050 veya daha erken bir tarihte sıfır emisyonlu şirket olmak ve dünyanın sıfır emisyona ulaşmasına yardımcı olmak.
Odaklandığımız alanlarımızın her biri için hedefler belirledik:
41%
mutlak emisyonlarda 2019’a göre azalma
desteklenen biyoçeşitlilik projeleri
Gürcistan, Türkiye ve Trinidad ve Tobago’da
0.05%
metan yoğunluğu (mevcut metodolojimiz kullanılarak hesaplanmıştır)
5.8GW
FID'ye kadar geliştirilen kümülatif toplam yenilenebilir enerji üretim kapasitesi
~$4.9bn
Dönüşümü büyütme yatırımı
tüm çalışanlara
2022'de dünya çapında kendilerine adil bir ücret ödendiğini doğruladı
Döngüsellik çerçevesi
tüm bp iş kollarını desteklemek için faaliyete geçirildi
Raporlama standartlarımız ve çerçevelerimiz, gereklilik değerlendirmemiz ve TCFD açıklamalarımızı da içeren raporlama yaklaşımımız hakkında daha fazla bilgi edinin.
Raporlama merkezimiz tüm önemli raporlarımızı, hareket tarzımızı ve yıllık raporumuz ve ESG (Çevresel Sosyal ve Denetim) veri sayfasını da içeren performans verilerimizi bir araya getiriyor.
Enerji konusunda geleceğe yönelik faaliyetlerimiz arasında, 2050 yılına kadar gerçekleşecek olan küresel enerji geçişini şekillendirecek etkenlerin araştırılması yer almaktadır.
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