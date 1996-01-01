Gezegenimizi korumak

Hedef 16: Biyoçeşitliliği geliştirmek

16.Hedefimiz, faaliyette bulunduğumuz yerlerde biyoçeşitliliği geri kazanmayı, korumayı ve geliştirmeyi amaçlayan eylemlerimiz vasıtasıyla olumlu bir etki yaratmaktan oluşuyor.

Bu hedefe biyoçeşitlilik yaklaşımımızı uygulamaya koyarak ulaşacağız. Bunu yaparken 2022'den itibaren kapsam dahilindeki tüm yeni bp projelerinde net bir pozitif etki yaratmayı amaçlayan planların yer almasını bekliyoruz ve proje onayından itibaren beş yıl içinde eylemlerimizin %90'ını uygulamaya koymayı hedefliyoruz. Ayrıca önemli faaliyet alanlarımızda biyoçeşitliliği geliştirmeyi ve halihazırda yatırımlarımızın bulunduğu veya yatırımlarımızı arttırdığımız ülkelerde biyoçeşitliliğin geri kazanılmasını ve doğal kaynak projelerinin sürdürülebilir kullanımını desteklemeyi hedefliyoruz.

Biyoçeşitlilik konusundaki faaliyetleri etkilemek ve toplu eylemleri desteklemek adına ortak girişimlerimiz de dahil olmak üzere başkalarıyla çalışmaya da devam edeceğiz.