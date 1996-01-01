Sıfır Emisyon Amacına Ulaşmak

2020 Şubat ayında amacımızı, 2050 itibariyle veya daha erken bir tarihte sıfır emisyonlu bir şirket olmak ve dünyanın da sıfır emisyona ulaşmasına yardımcı olmak şeklinde belirlemiş bulunuyoruz. Bu amacımız, beşi sıfır emisyonlu bir şirket olmamıza yardımcı olacak, beşi de dünyanın sıfır emisyon seviyesine ulaşmasına yardımcı olacak 10 hedefle destekleniyor. Bu hedeflerin hepsinin bir arada bize Paris hedefleriyle uyumlu bir yol çizdiğini düşünüyoruz.
Dünyanın sıfır emisyon düzeyine gelmesine yardımcı olmakla kast ettiğimiz, Paris Sözleşmesi Madde 4.1*'de açıklandığı şekilde insan kaynaklı emisyonlar ile sera gazı yutakları vasıtasıyla sera gazı emisyonlarının ortadan kaldırılması arasında bir denge sağlamaktır.
bp'nin 2050 itibariyle veya daha yakın bir tarihte sıfır emisyonlu bir şirket olmasından söz ederken bu durum yeni amacımız ve 1. ve 2. hedeflerimiz bağlamında aşağıdakiler arasında bir denge sağlamak anlamına geliyor:
Dünyanın hızlı bir şekilde sıfır emisyona geçmesi gerekiyor. 2015 Paris Sözleşmesi’nin hedeflerine ulaşmak için toplumun toplu olarak kararlı eylemlerde bulunması gerekiyor. bp gibi sıfır emisyona geçiş süreci başlatan şirketlerin, enerji geçişinin sunduğu fırsatların kullanılması ve bu amaçlara ulaşılması açısından son derece önemli bir rol oynayacağını düşünüyoruz.
Faaliyetlerimizdeki ve üretim süreçlerimizdeki karbonu önemli oranda azaltmayı ve düşük karbonlu yeni faaliyetler, ürünler ve hizmetler geliştirmeyi hedefliyoruz.
Bu amaç, yaklaşık 55 milyon tonu operasyonlarımızdan ve de 360 milyon tonu petrol ve gaz üretim faaliyetlerimizin üretim öncesi süreçlerinin karbon içeriğinden kaynaklanan yaklaşık 415 milyon ton emisyonu düşürmeye çalışmak anlamına gelecektir. Asıl önemli olansa, dünyanın en çok ihtiyaç duyduğunu düşündüğümüz şekilde bu emisyonu mutlak surette sıfır emisyona düşürebilmektir. 2050 itibariyle veya daha erken bir tarihte sattığımız ürünlerin karbon yoğunluğunu yarı yarıya azaltmayı da hedeflemekteyiz.
2050 itibariyle veya daha erken bir tarihte mutlak surette tüm faaliyetlerimiz genelinde sıfır emisyona ulaşmak
2050 itibariyle veya daha erken bir tarihte mutlak surette Upstream üretim süreçleri genelinde sıfır emisyona ulaşmak
2050 itibariyle veya daha erken bir tarihte sattığımız ürünlerin karbon yoğunluğunu %50 azaltmak
Tüm önemli petrol ve gaz işleme tesislerimize 2023 itibariyle ölçüm mekanizması eklemek, şeffaf raporlama ve de faaliyetlerimizin metan yoğunluğunu %50 oranında azaltmak
Petrol ve gaz harici yatırımlarımızın oranını arttırmak
Kurumsal imaj reklamlarını durdurarak kaynakları yenilikçi iklim politikalarının aktif şekilde savunulmasına aktarmak
Liderlik ekiplerine ve 37.000 çalışana yönelik yıllık primlerdeki iklim unsurunu arttırarak hedeflerimize ulaşmaları ve sıfır emisyon hareketini desteklemeleri için teşvik sunmak
Ticari derneklerle ilişkileri tekrar düzenlemek ve gerektiğinde derneklerden çıkmak
Sektörümüzde şeffaflık açısından tanınmış bir lider haline gelmek – İklimle İlişkili Finansal Açıklamalar Çalışma Grubunun (TCFD) tavsiyelerini desteklemek ve bu tavsiyeleri hayata geçirmek için çalışmak
Tüm dünyada ülkelerin, şehirlerin ve kurumların karbon sıfırlamasına yardımcı olacak özel bir ekip oluşturmak