Sıfır Emisyon Amacına Ulaşmak

Sıfır emisyonla ne kast ediyoruz?

Dünyanın sıfır emisyon düzeyine gelmesine yardımcı olmakla kast ettiğimiz, Paris Sözleşmesi Madde 4.1*'de açıklandığı şekilde insan kaynaklı emisyonlar ile sera gazı yutakları vasıtasıyla sera gazı emisyonlarının ortadan kaldırılması arasında bir denge sağlamaktır.

bp'nin 2050 itibariyle veya daha yakın bir tarihte sıfır emisyonlu bir şirket olmasından söz ederken bu durum yeni amacımız ve 1. ve 2. hedeflerimiz bağlamında aşağıdakiler arasında bir denge sağlamak anlamına geliyor:

faaliyetlerimizle ilişkili ilgili Kapsam 1 ve 2 emisyonları (1. hedef) veya bp'nin Rosneft hariç petrol ve gaz üretimindeki payı içinde karbonla ilişkili Kapsam 3 emisyonları (2. hedef)

örneğin karbon yakalama, kullanım ve depolama (CCUS) ve karasal karbon projeleri gibi sera gazı yutakları benzeri faaliyetlerden elde edilen ilgili azaltımın toplamı.

İklim değişikliği ve enerji geçişi

Dünyanın hızlı bir şekilde sıfır emisyona geçmesi gerekiyor. 2015 Paris Sözleşmesi’nin hedeflerine ulaşmak için toplumun toplu olarak kararlı eylemlerde bulunması gerekiyor. bp gibi sıfır emisyona geçiş süreci başlatan şirketlerin, enerji geçişinin sunduğu fırsatların kullanılması ve bu amaçlara ulaşılması açısından son derece önemli bir rol oynayacağını düşünüyoruz.