Enerjiyi yeniden tasarlamak

Şubat ayında amacımızı, 2050 itibariyle veya daha erken bir tarihte sıfır emisyon şirketi olmak ve dünyanın da sıfır emisyona ulaşmasına yardımcı olmak şeklinde belirledik.
Bu amaca ulaşabilmek için, on yıllık süreçte kaynak üretimine odaklanmış uluslararası bir petrol şirketinden müşterilere yönelik çözüm sunmaya odaklanmış entegre bir enerji şirketine geçiş sürecinde faaliyetlerimizi yeniden şekillendirecek olan yeni stratejimizi uygulamaya koyduk.
Yaklaşık 50 gigawatt (GW) net yenilenebilir enerji üretim kapasitesi tesis etmek (halihazırda tesis ettiğimiz 2,5GW'nin 20 katı).
Hidrojen faaliyetlerini büyüterek bu segmenti ana pazar payının %10'u seviyesine çıkarmak ve biyoenerji alanında bugünkü 22.000 varil üretimi seviyesini artırarak günde 100.000'den fazla varil üretmek.
Müşteri etkileşimlerimizi iki katına, günde 20 milyona çıkarmak. Elektrikli araç şarj noktalarını bugünkü sayısı 7500'den 70.000'in üzerine çıkarmak.
Kalite bakımından sektör lideri olmak, verimliliği artırmak ve değere odaklanmak.
bp'nin petrol ve gaz üretimi faaliyetlerinin üretim öncesi süreçlerinde karbonla ilişkili emisyonlarını 2030 itibariyle %35-40 oranında azaltacağız.
bp'nin satışını yaptığı ürünlerin karbon yoğunluğunu 2030 itibariyle %15'ten fazla azaltacağız.
Hedefimiz ve enerji sistemlerinin ve değişen müşteri taleplerinin geleceğine ilişkin düşüncelerimiz ışığında şekillendirdiğimiz stratejimiz, değeri artırmak için üç faaliyet odağını ve üç özel farklılaştırma kaynağını temel almaktadır.
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