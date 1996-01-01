Enerjiyi yeniden tasarlamak

Faaliyetlerimizde dönüşüm gerçekleştirmek

Şubat ayında amacımızı, 2050 itibariyle veya daha erken bir tarihte sıfır emisyon şirketi olmak ve dünyanın da sıfır emisyona ulaşmasına yardımcı olmak şeklinde belirledik.

Bu amaca ulaşabilmek için, on yıllık süreçte kaynak üretimine odaklanmış uluslararası bir petrol şirketinden müşterilere yönelik çözüm sunmaya odaklanmış entegre bir enerji şirketine geçiş sürecinde faaliyetlerimizi yeniden şekillendirecek olan yeni stratejimizi uygulamaya koyduk.